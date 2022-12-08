Тур: 16. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
0:3
Конец матча
0'
0:1
13' ГолШедлер Орельен
0:2
32' ГолФолоруншо Майкл
39' Желтая карточкаIgnacio Lores
45' Желтая карточкаМастрантонио Валерио
0:3
69' ГолМайта Маттиа
84' Желтая карточкаКаррьеро Джузеппе
84' Желтая карточкаМайелло Раффаэле
90'+4
Ход матча
13'
0:1
32'
0:2
39'
69'
0:3
84'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 7
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
479 Количество передач 254
-
66 Владение мячом, % 34
16
Вита
Алессио
18
Каприле
Элия
93
Mehdi
Dorval
10
Ботта
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
93 Mehdi DorvalЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michele Mignani
История личных встреч
Читтаделла
Бари
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
15 матчей
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
73.3%
6.7%
3 победы 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.86
0.75
Среднее время на гол
48
120
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.4
0.87
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
64
103
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонуччи Мирко
|5
|0.31
|Беретта Джакомо
|2
|0.13
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.13
|Асенсио Рауль
|2 (1)
|0.13
|Andrea Magrassi
|1
|0.06
|Бранка Симоне
|0
|0
|Ignacio Lores
|0
|0
|Тункара Мамаду
|0
|0
|Вита Алессио
|0
|0
|Данци Андреа
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеддира Валид
|9 (2)
|0.56
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|0.31
|Фолоруншо Майкл
|4
|0.25
|Шедлер Орельен
|2
|0.13
|Майта Маттиа
|1
|0.06
|Белломо Никола
|1
|0.06
|Сальседо Эдди
|1
|0.06
|Ди Чезаре Валерио
|1
|0.06
|Ботта Рубен
|1 (1)
|0.06
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Mehdi Dorval
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|4
|1
|Каррьеро Джузеппе
|5
|0
|Кассандро Томмазо
|5
|0
|Пертиконе Романо
|4
|0
|Тункара Мамаду
|4
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|Асенсио Рауль
|2
|1
|Данци Андреа
|2
|1
|Доннарумма Даниэле
|3
|0
|Ignacio Lores
|3
|0
|Паван Никола
|3
|0
|Фраре Доменико
|3
|0
|Мастрантонио Валерио
|3
|0
|Висентин Сантьяго
|3
|0
|Беретта Джакомо
|2
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Кастари Элхан
|1
|0
|Антонуччи Мирко
|1
|0
|Маттиоли Алессандро
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|7
|0
|Фолоруншо Майкл
|6
|0
|Майта Маттиа
|5
|0
|Риччи Джакомо
|3
|1
|Майелло Раффаэле
|4
|0
|Пучино Раффаэле
|2
|1
|Д'Эррико Андреа
|3
|0
|Белломо Никола
|1
|1
|Антенуччи Мирко
|2
|0
|Малламо Алессандро
|2
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Сетер Дамир
|1
|0
|Шедлер Орельен
|1
|0
|Бенедетти Леонардо
|1
|0
|Канджано Джанмарко
|1
|0
|Хеддира Валид
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
2
4
Читтаделла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Бари
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
4
11
Читтаделла
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Бари
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
6
15
Голы по времени матча
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
4
36%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
5
63%
1
14%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
50%
3
27%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
2
22%
4
44%
76-90
Забито
12
22
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
1
8%
4
18%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
5
42%
4
18%
61-75
2
17%
5
23%
76-90
Пропущено
17
16
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
1
6%
5
31%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
7
41%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Дженоа - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Козенца 1:1 Парма - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Модена 0:0
Перуджа - Читтаделла 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Торино - Читтаделла 4:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Брешия - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Тернана 0:2 Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0
Бари
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Бари - Пиза 0:0 Комо - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 2:2 Беневенто - Бари 1:1
Бари - Тернана 0:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Парма - Бари 1:0 Бари - Асколи 0:2 Венеция - Бари 1:2 Бари - Брешия 6:2 Кальяри - Бари 0:1 Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3
Результаты матчей
Читтаделла
Бари
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
16
34
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
114
213
69
114
213
114
114
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|5 (2)
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|7