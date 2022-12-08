ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Читтаделла
0:3
Конец матча
Бари
0'
0:1
13' Гол
Шедлер Орельен
0:2
32' Гол
Фолоруншо Майкл
39' Желтая карточка
Ignacio Lores
45' Желтая карточка
Мастрантонио Валерио
0:3
69' Гол
Майта Маттиа
84' Желтая карточка
Каррьеро Джузеппе
84' Желтая карточка
Майелло Раффаэле
90'+4
36
Кастари
Элхан
18
Маттиоли
Алессандро
5
Дель
Фабро
Дарио
15
Фраре
Доменико
17
Доннарумма
Даниэле
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
29
Мастрантонио
Валерио
10
Антонуччи
Мирко
9
Тункара
Мамаду
99
Andrea
Magrassi
18
Каприле
Элия
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
93
Mehdi
Dorval
4
Майта
Маттиа
17
Майелло
Раффаэле
80
Бенедетти
Леонардо
10
Ботта
Рубен
26
Шедлер
Орельен
90
Фолоруншо
Майкл
Читтаделла
4-3-1-2
Бари
4-3-1-2

История личных встреч

Читтаделла
Бари

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

15 матчей

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
73.3%
6.7%
3 победы 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

СB
2:2
СB
0:0
СB
4:2
СB
2:0
СB
1:2
СB
1:0
СB
0:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:0
СB
2:2
СB
2:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
0.75

Среднее время на гол

48
120

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.4
0.87

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

64
103

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонуччи Мирко 5 0.31
Беретта Джакомо 2 0.13
Бальдини Энрико 2 (1) 0.13
Асенсио Рауль 2 (1) 0.13
Andrea Magrassi 1 0.06
Бранка Симоне 0 0
Ignacio Lores 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Вита Алессио 0 0
Данци Андреа 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеддира Валид 9 (2) 0.56
Антенуччи Мирко 5 (1) 0.31
Фолоруншо Майкл 4 0.25
Шедлер Орельен 2 0.13
Майта Маттиа 1 0.06
Белломо Никола 1 0.06
Сальседо Эдди 1 0.06
Ди Чезаре Валерио 1 0.06
Ботта Рубен 1 (1) 0.06
Риччи Джакомо 0 0
Д'Эррико Андреа 0 0
Mehdi Dorval 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 4 1
Каррьеро Джузеппе 5 0
Кассандро Томмазо 5 0
Пертиконе Романо 4 0
Тункара Мамаду 4 0
Дель Фабро Дарио 2 1
Асенсио Рауль 2 1
Данци Андреа 2 1
Доннарумма Даниэле 3 0
Ignacio Lores 3 0
Паван Никола 3 0
Фраре Доменико 3 0
Мастрантонио Валерио 3 0
Висентин Сантьяго 3 0
Беретта Джакомо 2 0
Вита Алессио 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Кастари Элхан 1 0
Антонуччи Мирко 1 0
Маттиоли Алессандро 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 7 0
Фолоруншо Майкл 6 0
Майта Маттиа 5 0
Риччи Джакомо 3 1
Майелло Раффаэле 4 0
Пучино Раффаэле 2 1
Д'Эррико Андреа 3 0
Белломо Никола 1 1
Антенуччи Мирко 2 0
Малламо Алессандро 2 0
Терранова Эмануэле 1 0
Викари Франческо 1 0
Сетер Дамир 1 0
Шедлер Орельен 1 0
Бенедетти Леонардо 1 0
Канджано Джанмарко 1 0
Хеддира Валид 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

2
4
Читтаделла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Бари
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

4
11
Читтаделла
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Бари
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

6
15

Голы по времени матча

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
4
36%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
5
63%
1
14%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
50%
3
27%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
2
22%
4
44%
76-90

Забито

12
22
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
1
8%
4
18%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
5
42%
4
18%
61-75
2
17%
5
23%
76-90

Пропущено

17
16
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
1
6%
5
31%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
7
41%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Дженоа - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Козенца 1:1 Парма - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Модена 0:0
Перуджа - Читтаделла 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Торино - Читтаделла 4:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Брешия - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Тернана 0:2 Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0
Бари
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Бари - Пиза 0:0 Комо - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 2:2 Беневенто - Бари 1:1
Бари - Тернана 0:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Парма - Бари 1:0 Бари - Асколи 0:2 Венеция - Бари 1:2 Бари - Брешия 6:2 Кальяри - Бари 0:1 Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3

Результаты матчей

Читтаделла
Бари

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
4
2
13
1.5
6
9
1
14
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 11 2 3 25 - 10 35
2.
Реджина
 16 9 2 5 28 - 16 29
3.
Бари
 16 6 8 2 25 - 16 26
4.
Дженоа
 16 7 5 4 18 - 13 26
5.
Тернана
 16 7 4 5 20 - 18 25
6.
Брешия
 16 6 6 4 19 - 20 24
7.
Парма
 16 6 5 5 21 - 17 23
8.
Зюйдтироль
 16 5 7 4 19 - 22 22
9.
Модена
 16 6 3 7 24 - 23 21
10.
Асколи
 15 5 6 4 21 - 19 21
11.
Читтаделла
 16 4 7 5 13 - 19 19
12.
Пиза
 15 4 7 4 24 - 20 19
13.
Кальяри
 16 4 7 5 17 - 19 19
14.
Палермо
 15 5 3 7 15 - 19 18
15.
Беневенто
 16 4 6 6 15 - 17 18
16.
Козенца
 16 4 5 7 16 - 25 17
17.
СПАЛ
 16 3 7 6 19 - 21 16
18.
Венеция
 16 4 4 8 18 - 24 16
19.
Комо
 15 3 6 6 17 - 26 15
20.
Перуджа
 16 3 4 9 10 - 20 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 9 5 1 3 14 - 10 16
3.
Реджина
 8 5 1 2 19 - 9 16
4.
Тернана
 8 4 3 1 8 - 3 15
5.
Брешия
 8 4 3 1 10 - 6 15
6.
Кальяри
 8 3 3 2 9 - 10 12
7.
Комо
 8 3 3 2 9 - 9 12
8.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
9.
Пиза
 7 3 2 2 12 - 8 11
10.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 10 11
11.
Модена
 8 3 2 3 14 - 11 11
12.
Зюйдтироль
 8 2 5 1 11 - 10 11
13.
Палермо
 8 3 2 3 9 - 8 11
14.
СПАЛ
 8 3 1 4 13 - 11 10
15.
Читтаделла
 8 2 4 2 7 - 10 10
16.
Асколи
 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Бари
 7 1 5 1 11 - 9 8
18.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
19.
Беневенто
 8 1 3 4 6 - 10 6
20.
Венеция
 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 9 5 3 1 14 - 7 18
2.
Фрозиноне
 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Дженоа
 8 5 0 3 10 - 7 15
4.
Реджина
 8 4 1 3 9 - 7 13
5.
Асколи
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Беневенто
 8 3 3 2 9 - 7 12
7.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 3 2 3 8 - 12 11
9.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
10.
Тернана
 8 3 1 4 12 - 15 10
11.
Читтаделла
 8 2 3 3 6 - 9 9
12.
Брешия
 8 2 3 3 9 - 14 9
13.
Пиза
 8 1 5 2 12 - 12 8
14.
Палермо
 7 2 1 4 6 - 11 7
15.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
16.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
СПАЛ
 8 0 6 2 6 - 10 6
18.
Козенца
 8 1 3 4 5 - 15 6
19.
Перуджа
 8 1 2 5 5 - 10 5
20.
Комо
 7 0 3 4 8 - 17 3
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 7 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Фрозиноне Болока Даниэль 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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