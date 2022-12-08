ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Пиза
2:0
Конец матча
Асколи
0'
22' Желтая карточка
Боттегин Эрик
25' Желтая карточка
Марин Мариус
27' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
27' Желтая карточка
Сибилли Джузеппе
42' Желтая карточка
Тавчар Аляж
1:0
45' Пенальти
Торрегросса Эрнесто
54' Желтая карточка
Ионице Артур
58' Желтая карточка
Джоване Самуэль
2:0
87' Гол
Канестрелли Симоне
90'+9
22
Ливьери
Алессандро
19
Эштевеш
Томаш
6
Херманнссон
Хьёртур
93
Барба
Федерико
20
Беруатто
Пьетро
23
Ионице
Артур
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
17
Сибилли
Джузеппе
77
Трамони
Лисандру
10
Торрегросса
Эрнесто
13
Гуарна
Энрико
44
Тавчар
Аляж
33
Боттегин
Эрик
55
Беллучи
Джузеппе
10
Чичиретти
Амато
54
Фаласко
Никола
18
Коллоколо
Микеле
27
Эрамо
Мирко
8
Калигара
Фабрицио
90
Мендеш
Педру
7
Лунгой
Кристофер
Пиза
4-3-2-1
Асколи
3-5-2

История личных встреч

Пиза
Асколи

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

16 матчей

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

СB
2:0
СB
1:1
СB
0:2
СB
2:1
СB
1:0
СB
1:0
СB
2:4
СB
2:1
ЛП
0:1
ЛП
0:1
ЛП
1:1
ППД
2:1
ППД
2:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
1

Среднее время на гол

80
90

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.88

Среднее время на гол

72
102

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.19
0.94

Тотал матчей

2.5
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

75
96

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 5 (2) 0.31
Моруцан Олимпиу 4 (1) 0.25
Торрегросса Эрнесто 4 (2) 0.25
Мазуччи Гаэтано 3 0.19
Туре Идрисса 2 0.13
Канестрелли Симоне 2 0.13
Трамони Маттео 1 0.06
Ионице Артур 1 0.06
Барба Федерико 1 0.06
Беруатто Пьетро 1 0.06
Сибилли Джузеппе 1 0.06
Трамони Лисандру 1 0.06
Калабрези Артуро 0 0
Надь Адам 0 0
Де Витис Алессандро 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 4 (1) 0.25
Гондо Седрик 4 (1) 0.25
Боттегин Эрик 3 0.19
Коллоколо Микеле 2 0.13
Чичиретти Амато 2 0.13
Шимич Лоренцо 2 0.13
Калигара Фабрицио 1 0.06
Мендеш Педру 1 0.06
Лунгой Кристофер 1 0.06
Бюхель Марсель 0 0
Бидуи Софьян 0 0
Фаласко Никола 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калабрези Артуро 6 1
Марин Мариус 7 0
Беруатто Пьетро 4 0
Ионице Артур 2 1
Рус Адриан 2 1
Барба Федерико 3 0
Сибилли Джузеппе 3 0
Надь Адам 2 0
Мастину Джузеппе 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Николас Андраде 1 0
Ливьери Алессандро 1 0
Туре Идрисса 1 0
Моруцан Олимпиу 1 0
Канестрелли Симоне 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гондо Седрик 5 2
Беллучи Джузеппе 6 1
Фаласко Никола 4 1
Калигара Фабрицио 3 1
Эрамо Мирко 4 0
Боттегин Эрик 3 0
Дионизи Федерико 3 0
Сальви Алессандро 3 0
Леали Никола 2 0
Чичиретти Амато 2 0
Шимич Лоренцо 2 0
Кваранта Данило 2 0
Адьяпонг Клод 2 0
Джоване Самуэль 2 0
Донати Франческо 2 0
Коллоколо Микеле 0 1
Бюхель Марсель 1 0
Фальцерано Марчелло 1 0
Лунгой Кристофер 1 0
Тавчар Аляж 1 0

Результаты матчей

Пиза
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Асколи
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

2
4
Пиза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Асколи
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

8
7
Пиза
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Асколи
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

10
11

Голы по времени матча

Забито

14
11
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
7%
2
18%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
5
36%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
4
29%
4
36%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Забито

13
9
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
8%
1
11%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
5
38%
3
33%
76-90

Пропущено

11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
9%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
1
9%
4
31%
76-90

Забито

27
20
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
2
7%
3
15%
1-15
5
19%
3
15%
16-30
6
22%
3
15%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
4
15%
3
15%
61-75
9
33%
7
35%
76-90

Пропущено

19
22
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
2
11%
2
9%
1-15
3
16%
4
18%
16-30
5
26%
3
14%
31-45
2
11%
4
18%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
4
21%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бари - Пиза 0:0 Пиза - Тернана 3:1 Кальяри - Пиза 1:1 Пиза - Козенца 3:1
Беневенто - Пиза 0:0 Пиза - Модена 4:2 Палермо - Пиза 3:3 Пиза - Парма 0:0 Перуджа - Пиза 1:3 Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0
Асколи
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Асколи - Комо 3:3 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Брешия - Асколи 1:1
Венеция - Асколи 0:2 Асколи - Кальяри 2:1 Сампдория - Асколи 2:2 Бари - Асколи 0:2 Асколи - Модена 1:2 Беневенто - Асколи 1:1 Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1

Результаты матчей

Пиза
Асколи

Точный счет

0:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Пиза
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
3
5
3
5
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
4
4
3
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
4
8
8
1.5
7
9
6
10
2.5
2
14
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 11 2 3 25 - 10 35
2.
Реджина
 16 9 2 5 28 - 16 29
3.
Бари
 16 6 8 2 25 - 16 26
4.
Дженоа
 16 7 5 4 18 - 13 26
5.
Тернана
 16 7 4 5 20 - 18 25
6.
Брешия
 16 6 6 4 19 - 20 24
7.
Парма
 16 6 5 5 21 - 17 23
8.
Зюйдтироль
 16 5 7 4 19 - 22 22
9.
Пиза
 16 5 7 4 26 - 20 22
10.
Модена
 16 6 3 7 24 - 23 21
11.
Асколи
 16 5 6 5 21 - 21 21
12.
Кальяри
 16 4 7 5 17 - 19 19
13.
Читтаделла
 16 4 7 5 13 - 19 19
14.
Палермо
 15 5 3 7 15 - 19 18
15.
Беневенто
 16 4 6 6 15 - 17 18
16.
Козенца
 16 4 5 7 16 - 25 17
17.
СПАЛ
 16 3 7 6 19 - 21 16
18.
Венеция
 16 4 4 8 18 - 24 16
19.
Комо
 15 3 6 6 17 - 26 15
20.
Перуджа
 16 3 4 9 10 - 20 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 9 5 1 3 14 - 10 16
3.
Реджина
 8 5 1 2 19 - 9 16
4.
Тернана
 8 4 3 1 8 - 3 15
5.
Брешия
 8 4 3 1 10 - 6 15
6.
Пиза
 8 4 2 2 14 - 8 14
7.
Кальяри
 8 3 3 2 9 - 10 12
8.
Комо
 8 3 3 2 9 - 9 12
9.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
10.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 10 11
11.
Модена
 8 3 2 3 14 - 11 11
12.
Зюйдтироль
 8 2 5 1 11 - 10 11
13.
Палермо
 8 3 2 3 9 - 8 11
14.
СПАЛ
 8 3 1 4 13 - 11 10
15.
Читтаделла
 8 2 4 2 7 - 10 10
16.
Асколи
 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Бари
 7 1 5 1 11 - 9 8
18.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
19.
Беневенто
 8 1 3 4 6 - 10 6
20.
Венеция
 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 9 5 3 1 14 - 7 18
2.
Фрозиноне
 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Дженоа
 8 5 0 3 10 - 7 15
4.
Реджина
 8 4 1 3 9 - 7 13
5.
Асколи
 8 3 3 2 11 - 9 12
6.
Беневенто
 8 3 3 2 9 - 7 12
7.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 3 2 3 8 - 12 11
9.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
10.
Тернана
 8 3 1 4 12 - 15 10
11.
Читтаделла
 8 2 3 3 6 - 9 9
12.
Брешия
 8 2 3 3 9 - 14 9
13.
Пиза
 8 1 5 2 12 - 12 8
14.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
15.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
16.
Палермо
 7 2 1 4 6 - 11 7
17.
СПАЛ
 8 0 6 2 6 - 10 6
18.
Козенца
 8 1 3 4 5 - 15 6
19.
Перуджа
 8 1 2 5 5 - 10 5
20.
Комо
 7 0 3 4 8 - 17 3
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 7 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    Где смотреть матч Пиза 2:0 Асколи онлайн

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