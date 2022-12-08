Тур: 16. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
22' Желтая карточкаБоттегин Эрик
25' Желтая карточкаМарин Мариус
27' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
27' Желтая карточкаСибилли Джузеппе
42' Желтая карточкаТавчар Аляж
1:0
45' ПенальтиТоррегросса Эрнесто
54' Желтая карточкаИонице Артур
58' Желтая карточкаДжоване Самуэль
2:0
87' ГолКанестрелли Симоне
90'+9
Ход матча
22'
25'
27'
27'
42'
45'
54'
58'
87'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
364 Количество передач 397
-
47 Владение мячом, % 53
23
Ионице
Артур
16
Надь
Адам
44
Тавчар
Аляж
27
Эрамо
Мирко
90
Мендеш
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Декич ВладанВратарь
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Букки Кристиан
История личных встреч
Пиза
Асколи
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
16 матчей
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.13
1
Среднее время на гол
80
90
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.25
0.88
Среднее время на гол
72
102
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.19
0.94
Тотал матчей
2.5
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
75
96
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глиоцци Этторе
|5 (2)
|0.31
|Моруцан Олимпиу
|4 (1)
|0.25
|Торрегросса Эрнесто
|4 (2)
|0.25
|Мазуччи Гаэтано
|3
|0.19
|Туре Идрисса
|2
|0.13
|Канестрелли Симоне
|2
|0.13
|Трамони Маттео
|1
|0.06
|Ионице Артур
|1
|0.06
|Барба Федерико
|1
|0.06
|Беруатто Пьетро
|1
|0.06
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.06
|Трамони Лисандру
|1
|0.06
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Де Витис Алессандро
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|4 (1)
|0.25
|Гондо Седрик
|4 (1)
|0.25
|Боттегин Эрик
|3
|0.19
|Коллоколо Микеле
|2
|0.13
|Чичиретти Амато
|2
|0.13
|Шимич Лоренцо
|2
|0.13
|Калигара Фабрицио
|1
|0.06
|Мендеш Педру
|1
|0.06
|Лунгой Кристофер
|1
|0.06
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
|Фаласко Никола
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калабрези Артуро
|6
|1
|Марин Мариус
|7
|0
|Беруатто Пьетро
|4
|0
|Ионице Артур
|2
|1
|Рус Адриан
|2
|1
|Барба Федерико
|3
|0
|Сибилли Джузеппе
|3
|0
|Надь Адам
|2
|0
|Мастину Джузеппе
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Ливьери Алессандро
|1
|0
|Туре Идрисса
|1
|0
|Моруцан Олимпиу
|1
|0
|Канестрелли Симоне
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гондо Седрик
|5
|2
|Беллучи Джузеппе
|6
|1
|Фаласко Никола
|4
|1
|Калигара Фабрицио
|3
|1
|Эрамо Мирко
|4
|0
|Боттегин Эрик
|3
|0
|Дионизи Федерико
|3
|0
|Сальви Алессандро
|3
|0
|Леали Никола
|2
|0
|Чичиретти Амато
|2
|0
|Шимич Лоренцо
|2
|0
|Кваранта Данило
|2
|0
|Адьяпонг Клод
|2
|0
|Джоване Самуэль
|2
|0
|Донати Франческо
|2
|0
|Коллоколо Микеле
|0
|1
|Бюхель Марсель
|1
|0
|Фальцерано Марчелло
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
|Тавчар Аляж
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Асколи
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
2
4
Пиза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Асколи
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
8
7
Пиза
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Асколи
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
10
11
Голы по времени матча
Забито
14
11
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
7%
2
18%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
5
36%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
4
29%
4
36%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
38%
2
22%
76-90
Забито
13
9
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
8%
1
11%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
5
38%
3
33%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
9%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
1
9%
4
31%
76-90
Забито
27
20
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
2
7%
3
15%
1-15
5
19%
3
15%
16-30
6
22%
3
15%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
4
15%
3
15%
61-75
9
33%
7
35%
76-90
Пропущено
19
22
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
2
11%
2
9%
1-15
3
16%
4
18%
16-30
5
26%
3
14%
31-45
2
11%
4
18%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
4
21%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бари - Пиза 0:0 Пиза - Тернана 3:1 Кальяри - Пиза 1:1 Пиза - Козенца 3:1
Беневенто - Пиза 0:0 Пиза - Модена 4:2 Палермо - Пиза 3:3 Пиза - Парма 0:0 Перуджа - Пиза 1:3 Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0
Асколи
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Асколи - Комо 3:3 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Брешия - Асколи 1:1
Венеция - Асколи 0:2 Асколи - Кальяри 2:1 Сампдория - Асколи 2:2 Бари - Асколи 0:2 Асколи - Модена 1:2 Беневенто - Асколи 1:1 Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1
Результаты матчей
Пиза
Асколи
Точный счет
0:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Пиза
Асколи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
53
35
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
35
44
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
124
88
79
610
214
115
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|5 (2)
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7