Тур: 16. Стадион: Ренцо Барбера.
Ход матча
45'
58'
64'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
433 Количество передач 432
-
51 Владение мячом, % 49
37
Матею
Алеш
19
Видо
Лука
28
Виньяли
Лука
26
Одентал
Кас
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Видо ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бро ЖеремиПолузащитник
-
16 Штулац ЛеоПолузащитник
-
28 Шарич ДариоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Racine Ba
-
Главный тренер: Лонго Морено
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|7 (2)
|0.44
|Элия Сальваторе
|3
|0.19
|Nicolo Valente
|2
|0.13
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.06
|Ivan Marconi
|1
|0.06
|Сегре Джакопо
|1
|0.06
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|Штулац Лео
|0
|0
|Roberto Floriano
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|4 (1)
|0.25
|Манкузо Леонардо
|3
|0.19
|Кутроне Патрик
|3
|0.19
|Бланко Алехандро
|2
|0.13
|Иоанну Николас
|1
|0.06
|Арригони Томмазо
|1
|0.06
|Беллемо Алессандро
|1
|0.06
|Виньяли Лука
|1
|0.06
|Liam Kerrigan2
|1
|0.06
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Фабрегас Сеск
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Каньяно Андреа
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|5
|1
|Бетелла Давиде
|3
|1
|Nicolo Valente
|2
|1
|Неделчару Ионуц
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Бро Жереми
|2
|0
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Брунори Маттео
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Деветак Младен
|2
|0
|Alessio Buttaro
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Кривелло Роберто
|1
|0
|Roberto Floriano
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манкузо Леонардо
|4
|0
|Базелли Даниэле
|4
|0
|Виньяли Лука
|4
|0
|Арригони Томмазо
|2
|1
|Бинкс Луис
|2
|1
|Фабрегас Сеск
|3
|0
|Черри Альберто
|3
|0
|Иоанну Николас
|3
|0
|Одентал Кас
|3
|0
|Да Рива Якопо
|1
|1
|Париджини Витторио
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Фараго Паоло
|2
|0
|Иовин Алессио
|2
|0
|Бланко Алехандро
|2
|0
|Каньяно Андреа
|2
|0
|Скалья Филиппо
|1
|0
|Солини Маттео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Целехин Энрико
|1
|0
|Габриеллони Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Комо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
9
Палермо
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Комо
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
4
9
Палермо
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Комо
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
9
18
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
3
38%
4
25%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
2
25%
3
19%
61-75
1
13%
3
19%
76-90
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
14%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
57%
2
22%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
9
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
10%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
5
56%
76-90
Забито
16
18
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
2
13%
4
22%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
6
38%
3
17%
31-45
5
31%
1
6%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Пропущено
18
25
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
1
6%
3
12%
1-15
3
17%
4
16%
16-30
2
11%
5
20%
31-45
4
22%
2
8%
46-60
5
28%
3
12%
61-75
3
17%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Беневенто - Палермо 0:1 Палермо - Венеция 0:1 Козенца - Палермо 3:2 Палермо - Парма 1:0
Модена - Палермо 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Палермо - Пиза 3:3 Тернана - Палермо 3:0 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1
Комо
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Асколи - Комо 3:3 Комо - Бари 1:1 Дженоа - Комо 1:1 Комо - Венеция 1:0
Парма - Комо 1:0 Комо - Беневенто 2:1 Модена - Комо 5:1 Комо - Перуджа 1:0 Козенца - Комо 3:1 Комо - СПАЛ 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2
Результаты матчей
Палермо
Комо
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Палермо
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
62
36
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
115
511
412
115
214
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|5 (2)
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7