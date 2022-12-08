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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Палермо
0:0
Конец матча
Комо
0'
45' Желтая карточка
Манкузо Леонардо
58' Желтая карточка
Арригони Томмазо
90'+5

Ход матча

45'
 
Манкузо Леонардо
58'
 
Арригони Томмазо
64'
Шарич Дарио
Видо Лука
 
64'
Бро Жереми
Сегре Джакопо
 
65'
Nicolo Valente
Дамьяни Самуэле
 
75'
 
Бланко Алехандро
Кутроне Патрик
76'
Солери Эдоардо
Ди Мариано Франческо
 
81'
 
Амброзино Джузеппе
Манкузо Леонардо
81'
 
Фараго Паоло
Да Рива Якопо
84'
Штулац Лео
Гомес Клаудио
 
86'
 
Габриеллони Алессандро
Черри Альберто
86'
 
Иоанну Николас
Каньяно Андреа

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 433 Количество передач 432
  • 51 Владение мячом, % 49
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
18
Неделчару
Ионуц
48
Бетелла
Давиде
19
Видо
Лука
3
Сала
Марко
8
Сегре
Джакопо
5
Гомес
Клаудио
21
Дамьяни
Самуэле
10
Ди
Мариано
Франческо
9
Брунори
Маттео
99
Вигорито
Мауро
28
Виньяли
Лука
26
Одентал
Кас
2
Бинкс
Луис
3
Каньяно
Андреа
5
Да
Рива
Якопо
14
Беллемо
Алессандро
21
Арригони
Томмазо
63
Кутроне
Патрик
27
Черри
Альберто
77
Манкузо
Леонардо
Палермо
3-5-2
Комо
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 7 (2) 0.44
Элия Сальваторе 3 0.19
Nicolo Valente 2 0.13
Ди Мариано Франческо 1 0.06
Ivan Marconi 1 0.06
Сегре Джакопо 1 0.06
Неделчару Ионуц 0 0
Штулац Лео 0 0
Roberto Floriano 0 0
Матею Алеш 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 4 (1) 0.25
Манкузо Леонардо 3 0.19
Кутроне Патрик 3 0.19
Бланко Алехандро 2 0.13
Иоанну Николас 1 0.06
Арригони Томмазо 1 0.06
Беллемо Алессандро 1 0.06
Виньяли Лука 1 0.06
Liam Kerrigan2 1 0.06
Чаджиа Мутир 0 0
Фабрегас Сеск 0 0
Париджини Витторио 0 0
Каньяно Андреа 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 5 1
Бетелла Давиде 3 1
Nicolo Valente 2 1
Неделчару Ионуц 3 0
Матею Алеш 3 0
Бро Жереми 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Брунори Маттео 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Деветак Младен 2 0
Alessio Buttaro 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Штулац Лео 1 0
Видо Лука 1 0
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манкузо Леонардо 4 0
Базелли Даниэле 4 0
Виньяли Лука 4 0
Арригони Томмазо 2 1
Бинкс Луис 2 1
Фабрегас Сеск 3 0
Черри Альберто 3 0
Иоанну Николас 3 0
Одентал Кас 3 0
Да Рива Якопо 1 1
Париджини Витторио 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Фараго Паоло 2 0
Иовин Алессио 2 0
Бланко Алехандро 2 0
Каньяно Андреа 2 0
Скалья Филиппо 1 0
Солини Маттео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Целехин Энрико 1 0
Габриеллони Алессандро 1 0

Результаты матчей

Палермо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Комо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
9
Палермо
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Комо
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

4
9
Палермо
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Комо
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

9
18

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
3
38%
4
25%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
2
25%
3
19%
61-75
1
13%
3
19%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
14%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
57%
2
22%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
10%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
5
56%
76-90

Забито

16
18
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
2
13%
4
22%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
6
38%
3
17%
31-45
5
31%
1
6%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Пропущено

18
25
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
1
6%
3
12%
1-15
3
17%
4
16%
16-30
2
11%
5
20%
31-45
4
22%
2
8%
46-60
5
28%
3
12%
61-75
3
17%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Беневенто - Палермо 0:1 Палермо - Венеция 0:1 Козенца - Палермо 3:2 Палермо - Парма 1:0
Модена - Палермо 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Палермо - Пиза 3:3 Тернана - Палермо 3:0 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1
Комо
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Асколи - Комо 3:3 Комо - Бари 1:1 Дженоа - Комо 1:1 Комо - Венеция 1:0
Парма - Комо 1:0 Комо - Беневенто 2:1 Модена - Комо 5:1 Комо - Перуджа 1:0 Козенца - Комо 3:1 Комо - СПАЛ 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2

Результаты матчей

Палермо
Комо

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Палермо
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
2
6
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
5
5
11
1.5
4
12
1
15
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 11 2 3 25 - 10 35
2.
Реджина
 16 9 2 5 28 - 16 29
3.
Бари
 16 6 8 2 25 - 16 26
4.
Дженоа
 16 7 5 4 18 - 13 26
5.
Тернана
 16 7 4 5 20 - 18 25
6.
Брешия
 16 6 6 4 19 - 20 24
7.
Парма
 16 6 5 5 21 - 17 23
8.
Зюйдтироль
 16 5 7 4 19 - 22 22
9.
Пиза
 16 5 7 4 26 - 20 22
10.
Модена
 16 6 3 7 24 - 23 21
11.
Асколи
 16 5 6 5 21 - 21 21
12.
Палермо
 16 5 4 7 15 - 19 19
13.
Кальяри
 16 4 7 5 17 - 19 19
14.
Читтаделла
 16 4 7 5 13 - 19 19
15.
Беневенто
 16 4 6 6 15 - 17 18
16.
Козенца
 16 4 5 7 16 - 25 17
17.
СПАЛ
 16 3 7 6 19 - 21 16
18.
Комо
 16 3 7 6 17 - 26 16
19.
Венеция
 16 4 4 8 18 - 24 16
20.
Перуджа
 16 3 4 9 10 - 20 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 9 5 1 3 14 - 10 16
3.
Реджина
 8 5 1 2 19 - 9 16
4.
Тернана
 8 4 3 1 8 - 3 15
5.
Брешия
 8 4 3 1 10 - 6 15
6.
Пиза
 8 4 2 2 14 - 8 14
7.
Палермо
 9 3 3 3 9 - 8 12
8.
Кальяри
 8 3 3 2 9 - 10 12
9.
Комо
 8 3 3 2 9 - 9 12
10.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
11.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 10 11
12.
Модена
 8 3 2 3 14 - 11 11
13.
Зюйдтироль
 8 2 5 1 11 - 10 11
14.
СПАЛ
 8 3 1 4 13 - 11 10
15.
Читтаделла
 8 2 4 2 7 - 10 10
16.
Асколи
 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Бари
 7 1 5 1 11 - 9 8
18.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
19.
Беневенто
 8 1 3 4 6 - 10 6
20.
Венеция
 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 9 5 3 1 14 - 7 18
2.
Фрозиноне
 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Дженоа
 8 5 0 3 10 - 7 15
4.
Реджина
 8 4 1 3 9 - 7 13
5.
Асколи
 8 3 3 2 11 - 9 12
6.
Беневенто
 8 3 3 2 9 - 7 12
7.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 3 2 3 8 - 12 11
9.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
10.
Тернана
 8 3 1 4 12 - 15 10
11.
Читтаделла
 8 2 3 3 6 - 9 9
12.
Брешия
 8 2 3 3 9 - 14 9
13.
Пиза
 8 1 5 2 12 - 12 8
14.
Палермо
 7 2 1 4 6 - 11 7
15.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
16.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
СПАЛ
 8 0 6 2 6 - 10 6
18.
Козенца
 8 1 3 4 5 - 15 6
19.
Перуджа
 8 1 2 5 5 - 10 5
20.
Комо
 8 0 4 4 8 - 17 4
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  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 7 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Манкузо Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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