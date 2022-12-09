Тур: 7. Стадион: Moreton Daily Stadium. Главный судья: King A.
1:1
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаLachlan Barr
56' Желтая карточкаКортни-Перкинс Джордан
0:1
72' ГолБлэквуд Джордж
79' Желтая карточкаEthan Alagich
84' Желтая карточкаSanchez Cortes Isaias
88' Вторая желтая карточкаSanchez Cortes Isaias
1:1
90' ПенальтиО'Ши Джеймс
90'+7
Ход матча
36'
72'
79'
90'
1:1
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
13
Lachlan
Barr
28
Хуанде
Хуан
26
Халлоран
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Cyrus Dehmie
-
13 Хор Генри
-
35 Louis Zabala
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
-
13 Lachlan BarrЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
37 Jonny Yull
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
30%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед
41 матч
43.9%
9.8%
46.3%
18 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
39%
34.1%
26.9%
16 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.8%
39%
34.2%
11 побед 16 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
25
Голов в среднем за матч
1.8
1.19
Среднее время на гол
50
75
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
1.29
1.4
Среднее время на гол
70
64
Всего голов
63
53
Голов в среднем за матч
1.54
1.29
Тотал матчей
2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
24
Больше 59%
Меньше 41%
17
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
58
69
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2
Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Эйвондэйл - Брисбен Роар 2:2 Хейдельберг Юнайтед - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2
Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Сити - Аделаида Юнайтед 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0