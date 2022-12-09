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  3. Австралия: A-Лига
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: King A.
Брисбен Роар
1:1
Конец матча
Аделаида Юнайтед
0'
36' Желтая карточка
Lachlan Barr
56' Желтая карточка
Кортни-Перкинс Джордан
0:1
72' Гол
Блэквуд Джордж
79' Желтая карточка
Ethan Alagich
84' Желтая карточка
Sanchez Cortes Isaias
88' Вторая желтая карточка
Sanchez Cortes Isaias
1:1
90' Пенальти
О'Ши Джеймс
90'+7
1
Фрик
Мэклин
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
27
Трюин
Кай
19
Хинджерт
Джек
3
Кортни-Перкинс
Джордан
8
Дандзаки
Рику
26
О'Ши
Джеймс
7
Акбари
Рамат
9
Остин
Чарльз
10
Милеуснич
Никола
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
13
Lachlan
Barr
41
Alexandar
Popovic
7
Китто
Райан
8
Sanchez
Cortes
Isaias
28
Хуанде
Хуан
26
Халлоран
Бен
55
Ethan
Alagich
27
Кавалло
Джошуа
9
Ибусуки
Хироси
Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
30%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед

41 матч

43.9%
9.8%
46.3%
18 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

39%
34.1%
26.9%
16 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.8%
39%
34.2%
11 побед 16 ничьих 14 побед

История матчей

К
1:2
2:0
1:3
0:0
1:2
1:0
3:1
0:1
2:1
1:0
3:5
4:3
2:1
1:0
1:2
1:2
2:1
4:0
1:1
3:0
1:4
3:0
2:1
2:3
0:1
1:2
2:1
1:2
1:2
1:2
0:1
0:1
0:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
7:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
0:2

Голы

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

1.8
1.19

Среднее время на гол

50
75

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

1.29
1.4

Среднее время на гол

70
64

Всего голов

63
53

Голов в среднем за матч

1.54
1.29

Тотал матчей

2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
24
Больше 59%
Меньше 41%
17
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

58
69

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2
Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Эйвондэйл - Брисбен Роар 2:2 Хейдельберг Юнайтед - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2
Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Сити - Аделаида Юнайтед 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - О'Ши Джеймс из команды Брисбен Роар забивает с точки!
  • 91'
    Халлоран Бен уходит с поля. Анселл Николас выходит вместо него
  • 89'
    Jordan Courtney-Perkins уходит с поля. Cyrus Dehmie выходит вместо него
  • 88'
    Isaias получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    84'
    Isaias получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    79'
    Ethan Alagich получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      36'
      Lachlan Barr получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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