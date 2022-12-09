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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Хайдарабад
2:0
Конец матча
Ист Бенгал
0'
15' Желтая карточка
Jerry Lalrinzuala
1:0
38' Гол
Ясир Мохаммад
2:0
85' Гол
Сиверио Хавьер
90'+4
1
Gurmeet
Singh
27
Пуджари
Никхил
16
Онайндиа
Одеи
4
Сингх
Чингленсана
31
Мишра
Акаш
8
João
Victor
I
18
Hitesh
Sharma
10
Ясир
Мохаммад
7
Чианесе
Джоэль
19
Нарзари
Холичаран
20
Огбече
Бартоломью
1
Сингх
Камалджит
19
Ankit
Mukherjee
4
Ivan
Garrido
III
5
Lalchungnunga
17
Jerry
Lalrinzuala
11
Suhair
Vadakkepeedika
14
Alex
XXV
24
О'Доэрти
Джордан
29
Naorem
Singh
26
Thongkhoseim
Haokip
10
Cleiton
Silva
Хайдарабад
Ист Бенгал

История личных встреч

Хайдарабад
Ист Бенгал

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

СИ
0:4
СИ
1:1
СИ
1:1
СИ
3:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
45

Бомбардиры внутри турнира

Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нарзари Холичаран 3 0.3
Ясир Мохаммад 3 0.3
Огбече Бартоломью 2 0.2
Эррера Борха 2 0.2
Сиверио Хавьер 2 0.2
João Victor I 2 (1) 0.2
Сингх Чингленсана 1 0.1
Онайндиа Одеи 0 0
Hitesh Sharma 0 0
Ист Бенгал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cleiton Silva 5 (1) 0.56
Naorem Singh 1 0.11
Suhair Vadakkepeedika 1 0.11
Thongkhoseim Haokip 1 0.11
Alex XXV 1 0.11
О'Доэрти Джордан 1 0.11
Кириаку Харис 1 0.11
Mobashir Rahman 0 0

Карточки

Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сингх Чингленсана 3 0
Мишра Акаш 3 0
Онайндиа Одеи 2 0
Сиверио Хавьер 2 0
Hitesh Sharma 2 0
João Victor I 1 0
Sahil Tavora 1 0
Anuj Kumar 1 0
Ясир Мохаммад 1 0
Ист Бенгал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lalchungnunga 3 0
Suhair Vadakkepeedika 3 0
Голуи Сартхак 1 1
Ivan Garrido III 2 0
Jerry Lalrinzuala 2 0
Thongkhoseim Haokip 1 0
Cleiton Silva 1 0
Кириаку Харис 1 0
Сингх Камалджит 1 0
Ankit Mukherjee 1 0
Naorem Singh 1 0

Результаты матчей

Хайдарабад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Ист Бенгал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
1
Хайдарабад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Ист Бенгал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
7

Волевые поражения

7
0
Хайдарабад
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Ист Бенгал
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
9

Волевые поражения

11
1

Голы по времени матча

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
22%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
1
33%
4
44%
76-90

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
4
57%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Забито

16
11
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
19%
2
18%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
5
31%
2
18%
61-75
3
19%
2
18%
76-90

Пропущено

5
16
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
20%
1
6%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
20%
4
25%
61-75
2
40%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Хайдарабад
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Ченнаин - Хайдарабад 1:3 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1
Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - Гоа 3:2 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Хайдарабад - АТК 1:2 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3
Ист Бенгал
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1
АТК - Ист Бенгал 2:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Керала Бластерс - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 1:0 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:0 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 АТК - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:4 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:0 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:1

Результаты матчей

Хайдарабад
Ист Бенгал

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

1:0
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Хайдарабад
Ист Бенгал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
4
1.5
1
2
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
2
1.5
2
4
2
2
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
6
1.5
3
6
3
7
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 10 7 1 2 15 - 6 22
2.
Мумбаи Сити
 9 6 3 0 27 - 10 21
3.
АТК
 9 6 1 2 15 - 10 19
4.
Дели Динамос
 8 6 0 2 15 - 11 18
5.
Керала Бластерс
 8 5 0 3 14 - 11 15
6.
Гоа
 8 4 0 4 12 - 11 12
7.
Ченнаин
 8 3 1 4 12 - 17 10
8.
Ист Бенгал
 9 3 0 6 11 - 16 9
9.
Бенгалуру
 8 2 1 5 4 - 9 7
10.
Джамшедпур
 9 1 1 7 6 - 16 4
11.
Нортист Юнайтед
 8 0 0 8 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 6 4 1 1 8 - 4 13
2.
Дели Динамос
 4 4 0 0 8 - 4 12
3.
АТК
 5 4 0 1 7 - 3 12
4.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 13 - 4 11
5.
Керала Бластерс
 4 2 0 2 8 - 9 6
6.
Гоа
 3 2 0 1 6 - 2 6
7.
Ченнаин
 5 1 1 3 7 - 13 4
8.
Бенгалуру
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Джамшедпур
 5 1 0 4 4 - 8 3
10.
Ист Бенгал
 3 0 0 3 3 - 7 0
11.
Нортист Юнайтед
 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 4 3 1 0 14 - 6 10
2.
Керала Бластерс
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Хайдарабад
 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Ист Бенгал
 6 3 0 3 8 - 9 9
5.
АТК
 4 2 1 1 8 - 7 7
6.
Дели Динамос
 4 2 0 2 7 - 7 6
7.
Гоа
 5 2 0 3 6 - 9 6
8.
Ченнаин
 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Бенгалуру
 5 1 1 3 3 - 7 4
10.
Джамшедпур
 4 0 1 3 2 - 8 1
11.
Нортист Юнайтед
 4 0 0 4 2 - 6 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 6 (1)
Ист Бенгал Cleiton Silva 5
АТК Петратос Димитри 4 (5)
Мумбаи Сити Сингх Бипин 4 (2)
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Хартли Питер 1 4
Ченнаин Ajith Kumar 1 3
Гоа Бедия Эду 1 2
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 2
АТК Хэмилл Брендан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 38'
      Hitesh Sharma сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Ясир Мохаммад бьет в цель!
    • Желтая карточка
      15'
      Jerry Lalrinzuala получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хайдарабад 2:0 Ист Бенгал онлайн

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