Тур: 1.
2:0
Конец матча
Ход матча
38'
1:0
85'
2:0
31
Мишра
Акаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Мишра АкашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
-
14 Sahil TavoraПолузащитник
- Нападающий
-
-
13 Biaka
-
-
24 Rohit Danu
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Alex XXVПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Naorem SinghПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
37 Tuhin Das
-
33 Pritam Singh
-
-
25 Suvam Sen
-
Главный тренер: Stephen Constantine
История личных встреч
Хайдарабад
Ист Бенгал
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.25
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
45
Бомбардиры внутри турнира
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нарзари Холичаран
|3
|0.3
|Ясир Мохаммад
|3
|0.3
|Огбече Бартоломью
|2
|0.2
|Эррера Борха
|2
|0.2
|Сиверио Хавьер
|2
|0.2
|João Victor I
|2 (1)
|0.2
|Сингх Чингленсана
|1
|0.1
|Онайндиа Одеи
|0
|0
|Hitesh Sharma
|0
|0
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cleiton Silva
|5 (1)
|0.56
|Naorem Singh
|1
|0.11
|Suhair Vadakkepeedika
|1
|0.11
|Thongkhoseim Haokip
|1
|0.11
|Alex XXV
|1
|0.11
|О'Доэрти Джордан
|1
|0.11
|Кириаку Харис
|1
|0.11
|Mobashir Rahman
|0
|0
Карточки
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Чингленсана
|3
|0
|Мишра Акаш
|3
|0
|Онайндиа Одеи
|2
|0
|Сиверио Хавьер
|2
|0
|Hitesh Sharma
|2
|0
|João Victor I
|1
|0
|Sahil Tavora
|1
|0
|Anuj Kumar
|1
|0
|Ясир Мохаммад
|1
|0
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lalchungnunga
|3
|0
|Suhair Vadakkepeedika
|3
|0
|Голуи Сартхак
|1
|1
|Ivan Garrido III
|2
|0
|Jerry Lalrinzuala
|2
|0
|Thongkhoseim Haokip
|1
|0
|Cleiton Silva
|1
|0
|Кириаку Харис
|1
|0
|Сингх Камалджит
|1
|0
|Ankit Mukherjee
|1
|0
|Naorem Singh
|1
|0
Результаты матчей
Хайдарабад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Ист Бенгал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
1
Хайдарабад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Ист Бенгал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
7
Волевые поражения
7
0
Хайдарабад
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Ист Бенгал
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
9
Волевые поражения
11
1
Голы по времени матча
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
22%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
1
33%
4
44%
76-90
Забито
7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
4
57%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Забито
16
11
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
19%
2
18%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
5
31%
2
18%
61-75
3
19%
2
18%
76-90
Пропущено
5
16
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
20%
1
6%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
20%
4
25%
61-75
2
40%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Хайдарабад
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Ченнаин - Хайдарабад 1:3 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1
Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - Гоа 3:2 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Хайдарабад - АТК 1:2 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3
Ист Бенгал
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1
АТК - Ист Бенгал 2:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Керала Бластерс - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 1:0 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:0 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 АТК - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:4 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:0 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:1
Результаты матчей
Хайдарабад
Ист Бенгал
Точный счет
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
1:0
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Хайдарабад
Ист Бенгал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
21
24
12
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
42
22
24
22
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
63
46
36
37
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|8 - 4
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|5.
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|7.
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|10.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|11.
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|11.
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|6 (1)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|АТК
|Петратос Димитри
|4 (5)
|Мумбаи Сити
|Сингх Бипин
|4 (2)
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|4 (2)
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|1 4
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|Гоа
|Бедия Эду
|1 2
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 2
|АТК
|Хэмилл Брендан
|3