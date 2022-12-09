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  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
Сепси
1:1
Второй тайм: 80'
Волунтари
0'
18' Желтая карточка
Немец Адам
19' Желтая карточка
Раца Вадим
1:0
20' Гол
Тудорие Александру
64' Желтая карточка
Тудорие Александру
64' Желтая карточка
Родригес Хонатан
73' Желтая карточка
Думитреску Андрес
1:1
76' Гол
Немец Адам
33
Никзули
Роланд
77
Аганович
Аднан
82
Ниняй
Бранислав
4
Тамаш
Марк
20
Думитреску
Андрес
6
Паун
Николае
5
Родригес
Хонатан
II
13
Матей
Космин
99
Рондон
Марио
9
Тудорие
Александру
11
Штефэнеску
Мариус
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
98
Костин
Кристиан
7
Алийи
Насер
16
Говеа
Омар
3
Мелеке
Ульрих
11
Флоря
Даниэль
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
Сепси
Волунтари

История личных встреч

Сепси
Волунтари

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

17 матчей

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

История матчей

К
4:0
С
0:0
К
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
0:3

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.44
0.88

Среднее время на гол

62
102

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.75
1.44

Среднее время на гол

51
62

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.59
1.18

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
76

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Марио 8 (2) 0.4
Тудорие Александру 6 0.3
Домашкан Виталий 5 0.25
Матей Космин 4 (4) 0.2
Штефэнеску Мариус 2 0.1
Шафранко Павол 2 0.1
Паун Николае 2 0.1
Георге Ион 2 (1) 0.1
Головфка Кэтэлин 2 0.1
Чоботарю Денис 2 0.1
Ахабар Анасс 1 0.05
Митря Богдан 1 0.05
Аганович Аднан 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Димитров Радослав 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 4 (1) 0.2
Флоря Даниэль 2 (1) 0.1
Говеа Омар 1 0.05
Лопеш Марселу 1 0.05
Дроппа Лукаш 1 0.05
Матрикарди Патрисио 1 0.05
Аким Космин 1 0.05
Костин Кристиан 1 0.05
Раца Вадим 0 0
Влад Александру 0 0
Алийи Насер 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 5 1
Ниняй Бранислав 6 0
Аганович Аднан 4 0
Рондон Марио 3 0
Бэрбуц Кристиан 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Штефэнеску Мариус 3 0
Думитреску Андрес 3 0
Cristiano Bergodi 1 1
Матей Космин 2 0
Бэлаша Михай 2 0
Митря Богдан 2 0
Тудорие Александру 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Родригес Хонатан II 2 0
Димитров Радослав 1 0
Тамаш Марк 1 0
Никзули Роланд 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раца Вадим 5 0
Мелеке Ульрих 5 0
Матрикарди Патрисио 4 0
Рикардинью XI 4 0
Армаш Игорь 3 0
Тавареш Элдер 3 0
Алийи Насер 1 1
Флоря Даниэль 2 0
Немец Адам 2 0
Дроппа Лукаш 2 0
Говеа Омар 2 0
Костин Кристиан 2 0
Рэдуц Михай 1 0
Влад Александру 1 0
Аким Космин 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Попа Михай 1 0
Попеску Николай 1 0
Roberto Voican 1 0

Результаты матчей

Сепси
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Волунтари
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
5
Сепси
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Волунтари
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

17
10
Сепси
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Волунтари
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

18
15

Голы по времени матча

Забито

14
6
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
0
0%
1
17%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
2
33%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
3
50%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

18
10
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
0
0%
1
10%
1-15
3
17%
1
10%
16-30
2
11%
4
40%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
4
22%
1
10%
61-75
6
33%
2
20%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Забито

32
16
9 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
6
19%
2
13%
16-30
3
9%
5
31%
31-45
6
19%
2
13%
46-60
8
25%
1
6%
61-75
9
28%
4
25%
76-90

Пропущено

15
19
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
0
0%
3
16%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
6
40%
2
11%
31-45
4
27%
4
21%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
1
7%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сепси - Волунтари 4:0 УТА Арад - Сепси 1:4 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Петролул Плоешти 2:0
Динамо Бухарест - Сепси 2:3 Арджеш - Сепси 0:5 Сепси - Университатя Крайова 0:1 Сепси - Стяуа 0:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Вииторул Констанца 0:1 Германнштадт - Сепси 1:2 Сепси - Ботошани 7:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0
Волунтари
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - Германнштадт 3:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:0 УТА Арад - Волунтари 1:1
Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ботошани - Волунтари 0:1 Волунтари - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3 Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Миовени 3:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Волунтари 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 Волунтари - Университатя 0:0 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Волунтари - Сепси 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 3:0

Результаты матчей

Сепси
Волунтари

Точный счет

0:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
7
1 раз 11%
0
6 раз 60%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
7 раз 78%
0
2 раза 22%

Точный счет

0:1
5 раз 26%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
0:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
7
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
3
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Сепси
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
4
6
3
6
1.5
3
7
2
7
2.5
3
7
2
7
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
5
1.5
2
8
2.5
2
8
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
11
8
8
11
1.5
3
16
4
15
2.5
3
16
4
15
3.5
2
17
4.5
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 36 14 9 13 38 - 43 51
2.
Вииторул Констанца
 19 13 5 1 41 - 14 44
3.
ЧФР Клуж
 18 13 1 4 32 - 17 40
4.
Рапид Бухарест
 19 10 4 5 23 - 17 34
5.
Стяуа
 18 9 5 4 33 - 24 32
6.
Сепси
 1:1 20 8 5 7 33 - 16 29
7.
Петролул Плоешти
 19 9 2 8 19 - 20 29
8.
Германнштадт
 19 7 6 6 21 - 20 27
9.
Волунтари
 1:1 20 6 7 7 18 - 19 25
10.
Арджеш
 19 6 4 9 15 - 27 22
11.
Киндия Тырговиште
 19 5 6 8 22 - 25 21
12.
Ботошани
 19 4 8 7 16 - 32 20
13.
Университатя
 19 4 6 9 13 - 21 18
14.
УТА Арад
 19 4 5 10 17 - 28 17
15.
Миовени
 19 1 5 13 11 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 19 11 3 5 22 - 21 36
2.
Вииторул Констанца
 10 8 2 0 24 - 4 26
3.
ЧФР Клуж
 10 8 0 2 20 - 8 24
4.
Рапид Бухарест
 9 6 3 0 14 - 7 21
5.
Стяуа
 9 5 4 0 21 - 12 19
6.
Петролул Плоешти
 10 5 2 3 11 - 9 17
7.
Волунтари
 1:1 10 4 2 4 10 - 7 14
8.
Арджеш
 10 4 2 4 9 - 12 14
9.
Германнштадт
 9 4 1 4 12 - 11 13
10.
УТА Арад
 10 3 3 4 12 - 14 12
11.
Университатя
 9 3 3 3 8 - 8 12
12.
Сепси
 1:1 10 3 2 5 15 - 7 11
13.
Ботошани
 9 2 4 3 9 - 10 10
14.
Киндия Тырговиште
 9 2 4 3 11 - 13 10
15.
Миовени
 9 0 4 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 19 5 6 8 17 - 26 21
2.
Вииторул Констанца
 9 5 3 1 17 - 10 18
3.
Сепси
 1:1 10 5 3 2 18 - 9 18
4.
ЧФР Клуж
 8 5 1 2 12 - 9 16
5.
Германнштадт
 10 3 5 2 9 - 9 14
6.
Рапид Бухарест
 10 4 1 5 9 - 10 13
7.
Стяуа
 9 4 1 4 12 - 12 13
8.
Петролул Плоешти
 9 4 0 5 8 - 11 12
9.
Киндия Тырговиште
 10 3 2 5 11 - 12 11
10.
Волунтари
 1:1 10 2 5 3 8 - 12 11
11.
Ботошани
 10 2 4 4 7 - 22 10
12.
Арджеш
 9 2 2 5 6 - 15 8
13.
Университатя
 10 1 3 6 5 - 13 6
14.
УТА Арад
 9 1 2 6 5 - 14 5
15.
Миовени
 10 1 1 8 7 - 21 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Вииторул Констанца Алибек Денис 9 (4)
Германнштадт Паращив Даниэль 9 (2)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 7
УТА Арад Батха Идриз 1 7
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 80'
    Хорошую попытку сделал Рикардинью XI. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 80'
    Мелеке Ульрих нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 80'
    Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    79'
    Мерлой Джордже навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 78'
    Mihai Popa из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 78'
    Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 78'
    Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 78'
    Мелеке Ульрих выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 77'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Волунтари будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    77'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 76'
    Мерлой Джордже сделал результативную передачу.
  • 76'
    Думитреску Андрес из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 76'
    Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    75'
    Паун Николае наказан за толчок Мерлой Джордже
  • 75'
    Контроль мяча: Сепси: 53%, Волунтари: 47%.
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    Лучшие коэффициенты
    Сепси
    Ничья
    Волунтари
    1.48
    4.10
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