Тур: 20. Стадион: Stadionul Sepsi. Главный судья: Петреску Раду
0'
18' Желтая карточкаНемец Адам
19' Желтая карточкаРаца Вадим
1:0
20' ГолТудорие Александру
63' Желтая карточкаТудорие Александру
64' Желтая карточкаРодригес Хонатан
73' Желтая карточкаДумитреску Андрес
1:1
76' ГолНемец Адам
90'+4
Ход матча
18'
19'
20'
64'
76'
1:1
Владение мячом
13
Матей
Космин
99
Рондон
Марио
71
Попа
Михай
16
Говеа
Омар
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Говеа ОмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимНападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
28 Ionut Andres
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
История личных встреч
Сепси
Волунтари
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
17 матчей
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.44
0.88
Среднее время на гол
62
102
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.75
1.44
Среднее время на гол
51
62
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.59
1.18
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
76
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Марио
|8 (2)
|0.4
|Тудорие Александру
|6
|0.3
|Домашкан Виталий
|5
|0.25
|Матей Космин
|4 (4)
|0.2
|Штефэнеску Мариус
|2
|0.1
|Шафранко Павол
|2
|0.1
|Паун Николае
|2
|0.1
|Георге Ион
|2 (1)
|0.1
|Головфка Кэтэлин
|2
|0.1
|Чоботарю Денис
|2
|0.1
|Ахабар Анасс
|1
|0.05
|Митря Богдан
|1
|0.05
|Аганович Аднан
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|5 (1)
|0.25
|Флоря Даниэль
|2 (1)
|0.1
|Говеа Омар
|1
|0.05
|Лопеш Марселу
|1
|0.05
|Дроппа Лукаш
|1
|0.05
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.05
|Аким Космин
|1
|0.05
|Костин Кристиан
|1
|0.05
|Раца Вадим
|0
|0
|Влад Александру
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
|Мерлой Джордже
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|5
|1
|Ниняй Бранислав
|6
|0
|Аганович Аднан
|4
|0
|Рондон Марио
|3
|0
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Штефэнеску Мариус
|3
|0
|Думитреску Андрес
|3
|0
|Cristiano Bergodi
|1
|1
|Матей Космин
|2
|0
|Бэлаша Михай
|2
|0
|Митря Богдан
|2
|0
|Тудорие Александру
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Тамаш Марк
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раца Вадим
|5
|0
|Мелеке Ульрих
|5
|0
|Матрикарди Патрисио
|4
|0
|Рикардинью XI
|4
|0
|Армаш Игорь
|3
|0
|Тавареш Элдер
|3
|0
|Алийи Насер
|1
|1
|Флоря Даниэль
|2
|0
|Немец Адам
|2
|0
|Дроппа Лукаш
|2
|0
|Говеа Омар
|2
|0
|Костин Кристиан
|2
|0
|Рэдуц Михай
|1
|0
|Влад Александру
|1
|0
|Аким Космин
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Попа Михай
|1
|0
|Попеску Николай
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Волунтари
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
6
Сепси
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Волунтари
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
17
10
Сепси
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)
Волунтари
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
19
16
Голы по времени матча
Забито
15
7
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
0
0%
1
14%
1-15
4
27%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
3
43%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
3
43%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
4
31%
76-90
Забито
18
10
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
0
0%
1
10%
1-15
3
17%
1
10%
16-30
2
11%
4
40%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
4
22%
1
10%
61-75
6
33%
2
20%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Забито
33
17
10 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
0
0%
2
12%
1-15
7
21%
2
12%
16-30
3
9%
5
29%
29%
31-45
6
18%
2
12%
46-60
8
24%
1
6%
61-75
9
27%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
16
20
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
0
0%
3
15%
1-15
3
19%
3
15%
16-30
6
38%
2
10%
31-45
4
25%
4
20%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
2
13%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сепси - Волунтари 4:0 УТА Арад - Сепси 1:4 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Петролул Плоешти 2:0
Динамо Бухарест - Сепси 2:3 Арджеш - Сепси 0:5 Сепси - Университатя Крайова 0:1 Сепси - Стяуа 0:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Вииторул Констанца 0:1 Германнштадт - Сепси 1:2 Сепси - Ботошани 7:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0
Волунтари
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - Германнштадт 3:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:0 УТА Арад - Волунтари 1:1
Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ботошани - Волунтари 0:1 Волунтари - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3 Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Миовени 3:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Волунтари 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 Волунтари - Университатя 0:0 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Волунтари - Сепси 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 3:0
Результаты матчей
Сепси
Волунтари
Точный счет
0:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%
0
6 раз 60%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
8 раз 80%
0
2 раза 20%
Точный счет
0:1
5 раз 25%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
0:1
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 35%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
7
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
8 раз 40%
3
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Сепси
Волунтари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
46
37
37
28
37
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
55
28
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
128
812
317
416
317
416
218
119
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|9 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (2)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (2)
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 7
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 7
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6