Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

49' Команда Сепси имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Думитреску Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Рондон Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Волунтари

43' Георге Ион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Mihai Popa из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

41' Армаш Игорь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Аганович Аднан из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Думитреску Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Волунтари

36' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

35' Cristian Costin ослабляет давление, выбив мяч.

34' Удар от ворот произведет Сепси

33' Мелеке Ульрих выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Алийи Насер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Волунтари

29' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Marius Stefanescu возвращается на поле.

26' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Marius Stefanescu получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Marius Stefanescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Marius Stefanescu возвращается на поле.

24' Говеа Омар из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Marius Stefanescu получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Marius Stefanescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Г О О О О Л - Тудорие Александру забивает с правой ноги!

21' Ниняй Бранислав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой справа.

19' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Раца Вадим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

18' Рефери не любит споров - именно за это Немец Адам сейчас получил желтую

18' Удар от ворот произведет Волунтари

17' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Волунтари

16' Рондон Марио не смог попасть в створ ударом издали

16' Говеа Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Волунтари

11' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Говеа Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

8' Аганович Аднан из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Думитреску Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Мелеке Ульрих выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Матрикарди Патрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Флоря Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сепси начинает с центра поля