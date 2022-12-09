Тур: 14.
0:1
Второй тайм: 83'
0'
27' Желтая карточкаFawaz Abdullahi
54' Желтая карточкаМикель Гонсалес
56' Желтая карточкаКерла Семир
0:1
60' ГолДьюрчо Адам
Ход матча
27'
54'
56'
60'
0:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 МескаНападающий
-
34 Собчик АлексНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Cheu
- Основной состав
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
51 Альтман ОмриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Гордич МилошВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
История личных встреч
Докса Катокопия
АЕК Ларнака
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
128.6%
2 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед
31 матч
9.7%
22.6%
67.7%
3 победы 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
6.5%
41.9%
51.6%
2 победы 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
12.9%
38.7%
48.4%
4 победы 12 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
0.67
0.75
Среднее время на гол
135
120
Всего голов
34
39
Голов в среднем за матч
2.13
2.6
Среднее время на гол
42
34
Всего голов
44
51
Голов в среднем за матч
1.42
1.65
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
63
54
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Берат
|3 (1)
|0.21
|Собчик Алекс
|2
|0.14
|Аденон Халед
|1
|0.07
|Бенни Бернарду
|1
|0.07
|Benjamin Asamoah
|1
|0.07
|Анаане Тиджани
|1
|0.07
|Andreas Karamanolis
|1
|0.07
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тричковски Иван
|4 (1)
|0.29
|Дьюрчо Адам
|4 (1)
|0.29
|Альтман Омри
|4 (1)
|0.29
|Лопеш Рафаэл
|3
|0.21
|Ойер Санхурхо
|2
|0.14
|Ромо Хосе
|1
|0.07
|Понс Пере
|1
|0.07
|Олатунджи Виктор
|1
|0.07
|Миличевич Хрвое
|1
|0.07
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Боян
|5
|0
|Аденон Халед
|3
|1
|Бенни Бернарду
|3
|0
|Diego Mesen
|1
|1
|Стилиану Мариос
|2
|0
|Вальехо Алекс
|2
|0
|Собчик Алекс
|2
|0
|Керла Семир
|2
|0
|Fawaz Abdullahi
|2
|0
|Садик Берат
|1
|0
|Трайчевски Душко
|1
|0
|Меска
|1
|0
|Илич Кристиан
|1
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|0
|Benjamin Asamoah
|1
|0
|Анаане Тиджани
|1
|0
|Theodoros Iosifidis
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альтман Омри
|4
|0
|Томович Ненад
|3
|0
|Микель Гонсалес
|3
|0
|Энглезу Никос
|3
|0
|Мамас Рафаил
|3
|0
|Миличевич Хрвое
|3
|0
|Понс Пере
|2
|0
|Росалес Роберто
|1
|0
|Тричковски Иван
|1
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Дьюрчо Адам
|1
|0
|Гарсия Анхель
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Касас Исмаэль
|1
|0
|Наум Гиоргос
|1
|0
Результаты матчей
Докса Катокопия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
АЕК Ларнака
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
2
Докса Катокопия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
АЕК Ларнака
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
6
12
Докса Катокопия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
АЕК Ларнака
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
7
14
Голы по времени матча
Забито
3
8
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
2
67%
2
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
3
43%
76-90
Забито
8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
13%
2
17%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Пропущено
9
5
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90
Забито
11
20
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
1
9%
3
15%
1-15
4
36%
3
15%
16-30
3
27%
3
15%
31-45
1
9%
3
15%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
2
18%
3
15%
76-90
Пропущено
18
12
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
28%
3
25%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
6
33%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 2:0 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2
Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Отеллос - Докса Катокопия 1:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 ПАЕЕК - Докса Катокопия 0:3
АЕК Ларнака
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эносис - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2
Ренн - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0
Результаты матчей
Докса Катокопия
АЕК Ларнака
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
1:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Докса Катокопия
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
61
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
34
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
103
49
76
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|14
|10
|3
|1
|21 - 4
|33
|2.
|0:2
|14
|9
|4
|1
|29 - 8
|31
|3.
|1:0
|14
|10
|1
|3
|24 - 9
|31
|4.
|13
|9
|2
|2
|28 - 11
|29
|5.
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|6.
|13
|6
|1
|6
|21 - 16
|19
|7.
|13
|5
|2
|6
|12 - 16
|17
|8.
|13
|5
|1
|7
|13 - 17
|16
|9.
|13
|4
|3
|6
|9 - 21
|15
|10.
|12
|4
|2
|6
|10 - 11
|14
|11.
|0:1
|14
|3
|2
|9
|10 - 20
|11
|12.
|13
|3
|2
|8
|9 - 20
|11
|13.
|13
|1
|4
|8
|9 - 26
|7
|14.
|13
|2
|1
|10
|7 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|0:2
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|3.
|6
|5
|0
|1
|17 - 4
|15
|4.
|2:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 2
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|11.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|12.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|13.
|7
|2
|0
|5
|5 - 15
|6
|14.
|0:1
|7
|1
|0
|6
|3 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|7
|0
|0
|13 - 2
|21
|2.
|6
|6
|0
|0
|14 - 2
|18
|3.
|0:2
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|1:0
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|7.
|7
|3
|0
|4
|7 - 7
|9
|8.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|10.
|6
|1
|2
|3
|2 - 13
|5
|11.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
|13.
|6
|0
|1
|5
|4 - 17
|1
|14.
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|9
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|Омония
|Бруно V
|5
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|5
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 5
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|6
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 4