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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 14.
Докса Катокопия
0:1
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
27' Желтая карточка
Fawaz Abdullahi
54' Желтая карточка
Микель Гонсалес
57' Желтая карточка
Керла Семир
0:1
60' Гол
Дьюрчо Адам
88' Желтая карточка
Ковачевич Боян
90' Желтая карточка
Садик Берат
90' Желтая карточка
Мамас Рафаил
90'+7
Докса Катокопия
АЕК Ларнака

История личных встреч

Докса Катокопия
АЕК Ларнака

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
128.6%
2 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед

31 матч

9.7%
22.6%
67.7%
3 победы 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

6.5%
41.9%
51.6%
2 победы 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

12.9%
38.7%
48.4%
4 победы 12 ничьих 15 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
1:4
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:5
ПД
3:0
ПД
4:0
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
1:4
ПД
1:4
ПД
1:0
ПД
6:1
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
2:6
ПД
1:2
К
4:1
К
0:1
ПД
1:4
ПД
2:0
ПД
2:2
ПД
2:2
ПД
1:2

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Среднее время на гол

135
120

Всего голов

34
39

Голов в среднем за матч

2.13
2.6

Среднее время на гол

42
34

Всего голов

44
51

Голов в среднем за матч

1.42
1.65

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

63
54

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Берат 3 (1) 0.21
Собчик Алекс 2 0.14
Аденон Халед 1 0.07
Бенни Бернарду 1 0.07
Benjamin Asamoah 1 0.07
Анаане Тиджани 1 0.07
Andreas Karamanolis 1 0.07
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тричковски Иван 4 (1) 0.29
Дьюрчо Адам 4 (1) 0.29
Альтман Омри 4 (1) 0.29
Лопеш Рафаэл 3 0.21
Ойер Санхурхо 2 0.14
Ромо Хосе 1 0.07
Понс Пере 1 0.07
Олатунджи Виктор 1 0.07
Миличевич Хрвое 1 0.07

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Боян 6 0
Аденон Халед 3 1
Бенни Бернарду 3 0
Diego Mesen 1 1
Садик Берат 2 0
Стилиану Мариос 2 0
Вальехо Алекс 2 0
Собчик Алекс 2 0
Керла Семир 2 0
Fawaz Abdullahi 2 0
Трайчевски Душко 1 0
Меска 1 0
Илич Кристиан 1 0
Шишковски Дамьян 1 0
Benjamin Asamoah 1 0
Анаане Тиджани 1 0
Theodoros Iosifidis 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альтман Омри 4 0
Мамас Рафаил 4 0
Томович Ненад 3 0
Микель Гонсалес 3 0
Энглезу Никос 3 0
Миличевич Хрвое 3 0
Понс Пере 2 0
Росалес Роберто 1 0
Тричковски Иван 1 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Дьюрчо Адам 1 0
Гарсия Анхель 1 0
Пирич Кенан 1 0
Касас Исмаэль 1 0
Наум Гиоргос 1 0

Результаты матчей

Докса Катокопия
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
АЕК Ларнака
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
2
Докса Катокопия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
АЕК Ларнака
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

6
12
Докса Катокопия
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
АЕК Ларнака
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

7
14

Голы по времени матча

Забито

3
9
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
2
67%
2
22%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
3
43%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
43%
76-90

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
13%
2
17%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Пропущено

9
5
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Забито

11
21
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
1
9%
3
14%
1-15
4
36%
3
14%
16-30
3
27%
3
14%
31-45
1
9%
4
19%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
2
18%
3
14%
76-90

Пропущено

19
12
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
1
5%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
26%
3
25%
31-45
2
11%
3
25%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
6
32%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 2:0 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2
Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Отеллос - Докса Катокопия 1:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 ПАЕЕК - Докса Катокопия 0:3
АЕК Ларнака
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эносис - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2
Ренн - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0

Результаты матчей

Докса Катокопия
АЕК Ларнака

Точный счет

0:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
1:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Докса Катокопия
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
7
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 10 3 1 21 - 5 33
2.
Пафос
 14 9 4 1 30 - 8 31
3.
АЕК Ларнака
 14 10 1 3 24 - 9 31
4.
Арис Лимассол
 13 9 2 2 28 - 11 29
5.
Аполлон
 12 5 4 3 11 - 10 19
6.
Омония
 13 6 1 6 21 - 16 19
7.
Анортосис
 13 5 2 6 12 - 16 17
8.
Неа Саламина
 13 5 1 7 13 - 17 16
9.
Кармиотисса
 13 4 3 6 9 - 21 15
10.
АЕЛ Лимаcсол
 12 4 2 6 10 - 11 14
11.
Докса Катокопия
 14 3 2 9 10 - 20 11
12.
Эносис
 13 3 2 8 9 - 20 11
13.
Олимпиакос Никосия
 13 1 4 8 9 - 26 7
14.
Акритас Хлоракас
 13 2 1 10 7 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 7 6 1 0 15 - 2 19
2.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
3.
Омония
 6 5 0 1 17 - 4 15
4.
АПОЭЛ
 7 3 3 1 8 - 2 12
5.
Арис Лимассол
 7 3 2 2 14 - 9 11
6.
Аполлон
 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Кармиотисса
 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Эносис
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Анортосис
 6 2 1 3 6 - 7 7
10.
Неа Саламина
 6 2 1 3 6 - 10 7
11.
АЕЛ Лимаcсол
 6 2 0 4 4 - 7 6
12.
Олимпиакос Никосия
 7 1 3 3 5 - 9 6
13.
Акритас Хлоракас
 7 2 0 5 5 - 15 6
14.
Докса Катокопия
 7 1 0 6 3 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Арис Лимассол
 6 6 0 0 14 - 2 18
3.
Пафос
 7 4 3 0 16 - 5 15
4.
АЕК Ларнака
 7 4 0 3 9 - 7 12
5.
Анортосис
 7 3 1 3 6 - 9 10
6.
Аполлон
 6 2 3 1 5 - 4 9
7.
Неа Саламина
 7 3 0 4 7 - 7 9
8.
Докса Катокопия
 7 2 2 3 7 - 10 8
9.
АЕЛ Лимаcсол
 6 2 2 2 6 - 4 8
10.
Кармиотисса
 6 1 2 3 2 - 13 5
11.
Омония
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Эносис
 7 1 0 6 3 - 14 3
13.
Олимпиакос Никосия
 6 0 1 5 4 - 17 1
14.
Акритас Хлоракас
 6 0 1 5 2 - 9 1
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 9
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Омония Бруно V 5
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 5
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 5
Неа Саламина Манджек Жорж 6
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Докса Катокопия Ковачевич Боян 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      27'
      Fawaz Abdullahi получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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