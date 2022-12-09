Тур: 14.
0'
7' Желтая карточкаКане Мамаду
0:1
15' ГолСушич Матео
17' Желтая карточкаДрагомир Влад
43' Желтая карточкаМаркиньос XXIII
0:2
45' ГолСушич Матео
59' Вторая желтая карточкаКане Мамаду
64' Желтая карточкаСушич Матео
72' Красная карточкаКреспо Хосе
Ход матча
7'
15'
0:1
17'
43'
45'
0:2
59'
64'
72'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Байрич КенанЗащитник
-
20 ЛеовижилдуЗащитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Блум ДанниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Элиа МариосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Милоевич Владан
История личных встреч
Пафос
АПОЭЛ
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
23 матча
26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
17.4%
43.5%
39.1%
4 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.55
0.92
Среднее время на гол
58
98
Всего голов
27
13
Голов в среднем за матч
2.25
1.18
Среднее время на гол
40
76
Всего голов
44
24
Голов в среднем за матч
1.91
1.04
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
47
86
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|9
|0.64
|Семедо Вилли
|4
|0.29
|Валакари Онни
|4 (2)
|0.29
|Абдураими Бешарт
|3
|0.21
|Наме Мустафа
|3
|0.21
|Танкович Муамер
|3 (2)
|0.21
|Кане Мамаду
|1
|0.07
|Драгомир Влад
|1
|0.07
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|5 (3)
|0.36
|Сушич Матео
|3
|0.21
|Эфрем Георгиос
|2
|0.14
|Блум Данни
|2
|0.14
|Костадинов Георги
|2
|0.14
|Донис Анастасиос
|2
|0.14
|Креспо Хосе
|1
|0.07
|Двали Лаша
|1
|0.07
|Квилитая Георгий
|1
|0.07
|Сарфо Кингсли
|1
|0.07
|Сациас Яннис
|1
|0.07
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кане Мамаду
|5
|1
|Квида Джозев
|4
|0
|Драгомир Влад
|3
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Икоко Джордан
|2
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Танкович Муамер
|1
|0
|Жайро
|1
|0
|Хочко Дени
|1
|0
|Jeisson Palacios III
|1
|0
|Антош Даниэль
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Леовижилду
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|4
|1
|Даушвили Муртаз
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Квилитая Георгий
|3
|0
|Шебаке Иссам
|3
|0
|Креспо Хосе
|2
|0
|Маркиньос XXIII
|2
|0
|Эфрем Георгиос
|1
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Блум Данни
|1
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Донис Анастасиос
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Далсью
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Rafael Moreira
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
АПОЭЛ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
0
Пафос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
АПОЭЛ
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
15
8
Пафос
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
АПОЭЛ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
16
8
Голы по времени матча
Забито
13
11
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
2
15%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
15%
4
36%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
4
36%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
8
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
2
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
6
40%
3
38%
76-90
Пропущено
6
2
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
28
19
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 9
0 Не забивали 3
2
7%
2
11%
1-15
4
14%
2
11%
16-30
6
21%
6
32%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
10
36%
7
37%
76-90
Пропущено
7
4
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
4
57%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Пафос - Панатинаикос 2:2 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:2 Пафос - Олвейс Реди 0:2
Пафос - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Омония 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Пафос - Эносис 3:0 Закакиу - Пафос 0:3 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Пафос - Кармиотисса 4:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1 Peyia 2014 FC - Пафос 0:4 Анортосис - Пафос 3:4 Пафос - Докса 1:0 Пафос - Аль-Вахда III 4:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3 АПОЭЛ - Омония 4:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Эносис 2:0
Аполлон - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0
Результаты матчей
Пафос
АПОЭЛ
Точный счет
1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Пафос
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
25
33
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
67
67
211
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|14
|10
|3
|1
|21 - 4
|33
|2.
|0:2
|14
|9
|4
|1
|29 - 8
|31
|3.
|1:0
|14
|10
|1
|3
|24 - 9
|31
|4.
|13
|9
|2
|2
|28 - 11
|29
|5.
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|6.
|13
|6
|1
|6
|21 - 16
|19
|7.
|13
|5
|2
|6
|12 - 16
|17
|8.
|13
|5
|1
|7
|13 - 17
|16
|9.
|13
|4
|3
|6
|9 - 21
|15
|10.
|12
|4
|2
|6
|10 - 11
|14
|11.
|0:1
|14
|3
|2
|9
|10 - 20
|11
|12.
|13
|3
|2
|8
|9 - 20
|11
|13.
|13
|1
|4
|8
|9 - 26
|7
|14.
|13
|2
|1
|10
|7 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|0:2
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|3.
|6
|5
|0
|1
|17 - 4
|15
|4.
|2:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 2
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|11.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|12.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|13.
|7
|2
|0
|5
|5 - 15
|6
|14.
|0:1
|7
|1
|0
|6
|3 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|7
|0
|0
|13 - 2
|21
|2.
|6
|6
|0
|0
|14 - 2
|18
|3.
|0:2
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|1:0
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|7.
|7
|3
|0
|4
|7 - 7
|9
|8.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|10.
|6
|1
|2
|3
|2 - 13
|5
|11.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
|13.
|6
|0
|1
|5
|4 - 17
|1
|14.
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|9
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|Омония
|Бруно V
|5
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|5
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 5
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|6
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 4