ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 14.
Пафос
0:2
Второй тайм: 80'
АПОЭЛ
0'
7' Желтая карточка
Кане Мамаду
0:1
15' Гол
Сушич Матео
17' Желтая карточка
Драгомир Влад
43' Желтая карточка
Маркиньос XXIII
0:2
45' Гол
Сушич Матео
59' Вторая желтая карточка
Кане Мамаду
64' Желтая карточка
Сушич Матео
72' Красная карточка
Креспо Хосе
Пафос
АПОЭЛ

История личных встреч

Пафос
АПОЭЛ

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

23 матча

26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

17.4%
43.5%
39.1%
4 победы 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:3
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
6:2
ПД
5:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
4:1
ПД
2:2

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.55
0.92

Среднее время на гол

58
98

Всего голов

27
13

Голов в среднем за матч

2.25
1.18

Среднее время на гол

40
76

Всего голов

44
24

Голов в среднем за матч

1.91
1.04

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

47
86

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 9 0.64
Семедо Вилли 4 0.29
Валакари Онни 4 (2) 0.29
Абдураими Бешарт 3 0.21
Наме Мустафа 3 0.21
Танкович Муамер 3 (2) 0.21
Кане Мамаду 1 0.07
Драгомир Влад 1 0.07
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 5 (3) 0.36
Сушич Матео 3 0.21
Эфрем Георгиос 2 0.14
Блум Данни 2 0.14
Костадинов Георги 2 0.14
Донис Анастасиос 2 0.14
Креспо Хосе 1 0.07
Двали Лаша 1 0.07
Квилитая Георгий 1 0.07
Сарфо Кингсли 1 0.07
Сациас Яннис 1 0.07

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кане Мамаду 5 1
Квида Джозев 4 0
Драгомир Влад 3 0
Байрич Кенан 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Икоко Джордан 2 0
Хестад Эйрик 1 0
Танкович Муамер 1 0
Жайро 1 0
Хочко Дени 1 0
Jeisson Palacios III 1 0
Антош Даниэль 1 0
Семедо Вилли 1 0
Леовижилду 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилер Христос 4 1
Даушвили Муртаз 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Квилитая Георгий 3 0
Шебаке Иссам 3 0
Креспо Хосе 2 0
Маркиньос XXIII 2 0
Эфрем Георгиос 1 0
Сушич Матео 1 0
Блум Данни 1 0
Маглица Антун 1 0
Двали Лаша 1 0
Костадинов Георги 1 0
Донис Анастасиос 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Далсью 1 0
Каро Андреас 1 0
Rafael Moreira 1 0
Сациас Яннис 1 0

Результаты матчей

Пафос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
АПОЭЛ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0
Пафос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
АПОЭЛ
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

15
8
Пафос
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
АПОЭЛ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

16
8

Голы по времени матча

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
2
15%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
15%
4
36%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
4
36%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
2
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
6
40%
3
38%
76-90

Пропущено

6
2
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

28
19
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 9
0 Не забивали 3
2
7%
2
11%
1-15
4
14%
2
11%
16-30
6
21%
6
32%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
10
36%
7
37%
76-90

Пропущено

7
4
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
4
57%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Пафос - Панатинаикос 2:2 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:2 Пафос - Олвейс Реди 0:2
Пафос - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Омония 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Пафос - Эносис 3:0 Закакиу - Пафос 0:3 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Пафос - Кармиотисса 4:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1 Peyia 2014 FC - Пафос 0:4 Анортосис - Пафос 3:4 Пафос - Докса 1:0 Пафос - Аль-Вахда III 4:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3 АПОЭЛ - Омония 4:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Эносис 2:0
Аполлон - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0

Результаты матчей

Пафос
АПОЭЛ

Точный счет

1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Пафос
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
5
3
3
2.5
1
6
1
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
4
2
3
4
2.5
1
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
1.5
Больше Меньше
6
7
6
7
2.5
2
11
2
11
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 2:0 14 10 3 1 21 - 4 33
2.
Пафос
 0:2 14 9 4 1 29 - 8 31
3.
АЕК Ларнака
 1:0 14 10 1 3 24 - 9 31
4.
Арис Лимассол
 13 9 2 2 28 - 11 29
5.
Аполлон
 12 5 4 3 11 - 10 19
6.
Омония
 13 6 1 6 21 - 16 19
7.
Анортосис
 13 5 2 6 12 - 16 17
8.
Неа Саламина
 13 5 1 7 13 - 17 16
9.
Кармиотисса
 13 4 3 6 9 - 21 15
10.
АЕЛ Лимаcсол
 12 4 2 6 10 - 11 14
11.
Докса Катокопия
 0:1 14 3 2 9 10 - 20 11
12.
Эносис
 13 3 2 8 9 - 20 11
13.
Олимпиакос Никосия
 13 1 4 8 9 - 26 7
14.
Акритас Хлоракас
 13 2 1 10 7 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 1:0 7 6 1 0 15 - 2 19
2.
Пафос
 0:2 7 5 1 1 13 - 3 16
3.
Омония
 6 5 0 1 17 - 4 15
4.
АПОЭЛ
 2:0 7 3 3 1 8 - 2 12
5.
Арис Лимассол
 7 3 2 2 14 - 9 11
6.
Аполлон
 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Кармиотисса
 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Эносис
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Анортосис
 6 2 1 3 6 - 7 7
10.
Неа Саламина
 6 2 1 3 6 - 10 7
11.
АЕЛ Лимаcсол
 6 2 0 4 4 - 7 6
12.
Олимпиакос Никосия
 7 1 3 3 5 - 9 6
13.
Акритас Хлоракас
 7 2 0 5 5 - 15 6
14.
Докса Катокопия
 0:1 7 1 0 6 3 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 2:0 7 7 0 0 13 - 2 21
2.
Арис Лимассол
 6 6 0 0 14 - 2 18
3.
Пафос
 0:2 7 4 3 0 16 - 5 15
4.
АЕК Ларнака
 1:0 7 4 0 3 9 - 7 12
5.
Анортосис
 7 3 1 3 6 - 9 10
6.
Аполлон
 6 2 3 1 5 - 4 9
7.
Неа Саламина
 7 3 0 4 7 - 7 9
8.
Докса Катокопия
 0:1 7 2 2 3 7 - 10 8
9.
АЕЛ Лимаcсол
 6 2 2 2 6 - 4 8
10.
Кармиотисса
 6 1 2 3 2 - 13 5
11.
Омония
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Эносис
 7 1 0 6 3 - 14 3
13.
Олимпиакос Никосия
 6 0 1 5 4 - 17 1
14.
Акритас Хлоракас
 6 0 1 5 2 - 9 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 9
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Омония Бруно V 5
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 5
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 5
Неа Саламина Манджек Жорж 6
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Арис Лимассол Яго Стив 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Сушич Матео бьет в цель!
  • Желтая карточка
    43'
    Маркиньос XXIII получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Драгомир Влад получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Сушич Матео бьет в цель!
    • Желтая карточка
      7'
      Mamadou Kane получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Пафос
    Ничья
    АПОЭЛ
    2.70
    2.88
    2.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Пафос 0:2 АПОЭЛ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Пафос
    АПОЭЛ
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     