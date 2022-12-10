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  3. Австралия: A-Лига
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Киверс Лахлан
Веллингтон Феникс
1:1
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
45' Желтая карточка
Нгбакото Йени
1:0
61' Гол
Краев Божидар
78' Желтая карточка
Болл Дэвид
1:1
79' Гол
Нгбакото Йени
85' Желтая карточка
Краев Божидар
90' Желтая карточка
Угаркович Стивен
90'+8
20
Сэил
Оливер
17
Эллиот
Каллан
4
Вуттон
Скотт
6
Пейн
Тим
12
Маурагис
Лукас
5
Угаркович
Стивен
23
Льюис
Клейтон
Рис
31
Сасе
Иан
11
Краев
Божидар
10
Болл
Дэвид
9
Завада
Оскар
20
Лоуренс
Томас
2
Клеур
Габриэль
5
Мрчела
Томислав
6
Фильо
Марсело
3
Траоре
Адама
III
26
Боррьелло
Брендон
28
Ньювенхоф
Калем
17
Амальфитано
Ромен
7
Наджарин
Рами
23
Нгбакото
Йени
11
Крпич
Сулейман
Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед

30 матчей

33.3%
16.7%
50%
10 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.7%
23.3%
50%
8 побед 7 ничьих 15 побед

История матчей

1:2
1:0
0:2
1:2
4:3
2:2
1:0
2:0
2:1
3:1
2:3
0:3
4:1
4:0
1:1
КФ
1:0
3:1
1:3
2:2
КФ
2:3
0:2
2:5
2:1
2:0
1:3
0:0
1:1
2:1
0:2
1:0

Голы

Всего голов

17
23

Голов в среднем за матч

1.13
1.53

Среднее время на гол

79
58

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

2.07
1.47

Среднее время на гол

43
61

Всего голов

48
45

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

56
60

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1
Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Девонпорт Сити - Веллингтон Феникс 0:4 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Нгбакото Йени получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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