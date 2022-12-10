Тур: 7. Стадион: ВИН. Главный судья: Киверс Лахлан
1:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаНгбакото Йени
1:0
61' ГолКраев Божидар
78' Желтая карточкаБолл Дэвид
1:1
79' ГолНгбакото Йени
85' Желтая карточкаКраев Божидар
90' Желтая карточкаУгаркович Стивен
90'+8
Ход матча
45'
61'
78'
79'
1:1
82'
85'
90'
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
31
Сасе
Иан
10
Болл
Дэвид
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Сасе ИанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Болл ДэвидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
- Нападающий
-
-
40 Полсен Алекс
-
21 Лавс Джошуа
-
Главный тренер: Уфук Талай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Тонгик РуонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед
30 матчей
33.3%
16.7%
50%
10 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.7%
23.3%
50%
8 побед 7 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
23
Голов в среднем за матч
1.13
1.53
Среднее время на гол
79
58
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
2.07
1.47
Среднее время на гол
43
61
Всего голов
48
45
Голов в среднем за матч
1.6
1.5
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
56
60
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1
Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Девонпорт Сити - Веллингтон Феникс 0:4 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1