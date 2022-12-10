Тур: 7. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Керси Адам
2:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаБериша Валон
0:1
22' ПенальтиМакларен Джейми
1:1
23' ГолЛолли Джо
32' Желтая карточкаБрэттан Люк
57' Желтая карточкаМакларен Джейми
60' Желтая карточкаЛам Томас
2:1
61' ГолЛе Фондре Адам
90' Желтая карточкаГловер Том
90' Желтая карточкаДжеймисон Скотт
90'+5
Ход матча
9'
22'
0:1
23'
1:1
32'
57'
60'
61'
2:1
90'
90'
23
Грант
Райан
26
Брэттан
Люк
12
Вуд
Патрик
10
Лолли
Джо
38
Бос
Джордан
14
Бериша
Валон
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Вуд ПатрикНападающий
-
10 Лолли ДжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Гурд АаронЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Корика Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Бос ДжорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
23 Тилио МаркоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Видошич Радо
История личных встреч
Сидней
Мельбурн Сити
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
57.9%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
38 матчей
36.8%
26.3%
36.9%
14 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
23.7%
47.4%
28.9%
9 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
39.5%
28.9%
31.6%
15 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
27
Голов в среднем за матч
1.16
1.42
Среднее время на гол
77
63
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.58
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
52
46
Голов в среднем за матч
1.37
1.21
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
65
74
Бомбардиры внутри турнира
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Роберт
|3
|0.6
|Лолли Джо
|3
|0.6
|Вуд Патрик
|2
|0.4
|Ле Фондре Адам
|2 (1)
|0.4
|Доначи Джеймс
|1
|0.2
|Сегечич Адриан
|1
|0.2
|Patrick Yazbek
|0
|0
|Грант Райан
|0
|0
|Брэттан Люк
|0
|0
|Касерес Энтони
|0
|0
|Ретре Пауло
|0
|0
|Кабальо Диего
|0
|0
|Кучарски Джейден
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|8 (5)
|1.33
|Тилио Марко
|2
|0.33
|Леки Мэттью
|1
|0.17
|Нэббаут Эндрю
|0
|0
|Бос Джордан
|0
|0
Карточки
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вуд Патрик
|3
|0
|Брэттан Люк
|2
|0
|Грант Райан
|1
|0
|Доначи Джеймс
|1
|0
|Касерес Энтони
|1
|0
|Ретре Пауло
|1
|0
|Берджесс Макс
|1
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лам Томас
|2
|1
|Гомулка Тарас
|1
|1
|Бериша Валон
|2
|0
|О'Нил Эйден
|2
|0
|Джеймисон Скотт
|1
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Нэббаут Эндрю
|1
|0
|Макларен Джейми
|1
|0
|Гловер Том
|1
|0
|Тилио Марко
|1
|0
|Тэлбот Каллум
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
Результаты матчей
Сидней
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Мельбурн Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
1
Сидней
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Мельбурн Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
7
Сидней
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Мельбурн Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
10
8
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
75%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
75%
76-90
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
4
36%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
2
17%
2
18%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сидней - Селтик 2:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Макартур - Сидней 2:3
Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Оаклей Каннонс - Сидней 2:1 Бентлей Гринз - Сидней 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2
Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0
Результаты матчей
Сидней
Мельбурн Сити
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:2
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:3
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сидней
Мельбурн Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|4.
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|12 - 9
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|6
|1
|3
|2
|12 - 12
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|12.
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|5.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|7 - 7
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|0:0
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7
|Сидней
|Мак Роберт
|3
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|3
|Веллингтон Феникс
|Уэйн Бен
|3
|Централ Кост Маринерс
|Силвера Самуэл
|3
|Макартур
|Нун Крэйг
|4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|4
|Мельбурн Виктори
|Бриллант Джошуа
|1 2
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1 2
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|1 2