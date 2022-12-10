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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Керси Адам
Сидней
2:1
Конец матча
Мельбурн Сити
0'
9' Желтая карточка
Бериша Валон
0:1
22' Пенальти
Макларен Джейми
1:1
23' Гол
Лолли Джо
32' Желтая карточка
Брэттан Люк
57' Желтая карточка
Макларен Джейми
60' Желтая карточка
Лам Томас
2:1
61' Гол
Ле Фондре Адам
90' Желтая карточка
Гловер Том
90' Желтая карточка
Джеймисон Скотт
90'+5
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
2
Доначи
Джеймс
6
Родуэлл
Джек
18
Кабальо
Диего
8
Ретре
Пауло
26
Брэттан
Люк
17
Касерес
Энтони
22
Берджесс
Макс
12
Вуд
Патрик
10
Лолли
Джо
1
Гловер
Том
25
Тэлбот
Каллум
4
Рейш
Нуну
3
Джеймисон
Скотт
38
Бос
Джордан
6
Лам
Томас
8
Ван
дер
Венне
Рихард
15
Нэббаут
Эндрю
14
Бериша
Валон
7
Леки
Мэттью
9
Макларен
Джейми
Сидней
Мельбурн Сити

История личных встреч

Сидней
Мельбурн Сити

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
57.9%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

38 матчей

36.8%
26.3%
36.9%
14 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

23.7%
47.4%
28.9%
9 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

39.5%
28.9%
31.6%
15 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

AЛ(
4:0
1:2
3:1
1:1
3:2
ALPO
1:0
2:0
2:1
0:2
2:0
0:3
0:4
3:1
0:1
КФ
2:0
3:0
1:3
1:1
КФ
1:0
3:0
2:2
1:1
0:1
0:1
1:2
1:1
2:1
2:1
0:2
3:1
2:1
0:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:4
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:1
ХАЛ
0:0

Голы

Всего голов

22
27

Голов в среднем за матч

1.16
1.42

Среднее время на гол

77
63

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.58
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

52
46

Голов в среднем за матч

1.37
1.21

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

65
74

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Роберт 3 0.6
Лолли Джо 3 0.6
Вуд Патрик 2 0.4
Ле Фондре Адам 2 (1) 0.4
Доначи Джеймс 1 0.2
Сегечич Адриан 1 0.2
Patrick Yazbek 0 0
Грант Райан 0 0
Брэттан Люк 0 0
Касерес Энтони 0 0
Ретре Пауло 0 0
Кабальо Диего 0 0
Кучарски Джейден 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 8 (5) 1.33
Тилио Марко 2 0.33
Леки Мэттью 1 0.17
Нэббаут Эндрю 0 0
Бос Джордан 0 0

Карточки

Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вуд Патрик 3 0
Брэттан Люк 2 0
Грант Райан 1 0
Доначи Джеймс 1 0
Касерес Энтони 1 0
Ретре Пауло 1 0
Берджесс Макс 1 0
Patrick Yazbek 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лам Томас 2 1
Гомулка Тарас 1 1
Бериша Валон 2 0
О'Нил Эйден 2 0
Джеймисон Скотт 1 0
Леки Мэттью 1 0
Нэббаут Эндрю 1 0
Макларен Джейми 1 0
Гловер Том 1 0
Тилио Марко 1 0
Тэлбот Каллум 1 0
Бос Джордан 1 0

Результаты матчей

Сидней
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Мельбурн Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
1
Сидней
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Мельбурн Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
7
Сидней
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Мельбурн Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

10
8

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
75%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
75%
76-90

Забито

12
11
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
4
36%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
2
17%
2
18%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сидней - Селтик 2:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Макартур - Сидней 2:3
Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Оаклей Каннонс - Сидней 2:1 Бентлей Гринз - Сидней 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2
Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0

Результаты матчей

Сидней
Мельбурн Сити

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:2
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:3
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сидней
Мельбурн Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
2.5
Больше Меньше
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 6 4 1 1 13 - 5 13
2.
Сидней
 5 3 1 1 12 - 9 10
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 5 - 4 10
4.
Макартур
 6 2 2 2 9 - 10 8
5.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 12 - 9 7
6.
Ньюкасл Джетс
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Веллингтон Феникс
 6 1 3 2 12 - 12 6
8.
Аделаида Юнайтед
 4 1 2 1 5 - 6 5
9.
Вестерн Юнайтед
 0:0 6 1 2 3 8 - 12 5
10.
Мельбурн Виктори
 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Перт Глори
 0:0 6 1 1 4 4 - 10 4
12.
Брисбен Роар
 4 0 3 1 1 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 2 1 1 4 - 4 7
3.
Ньюкасл Джетс
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Веллингтон Феникс
 4 1 2 1 9 - 7 5
5.
Сидней
 3 1 1 1 6 - 6 4
6.
Макартур
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Централ Кост Маринерс
 3 1 0 2 7 - 7 3
9.
Брисбен Роар
 3 0 2 1 0 - 2 2
10.
Перт Глори
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Вестерн Юнайтед
 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Мельбурн Виктори
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Мельбурн Сити
 3 2 0 1 5 - 2 6
3.
Макартур
 4 1 2 1 5 - 7 5
4.
Централ Кост Маринерс
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Вестерн Юнайтед
 0:0 4 1 1 2 6 - 8 4
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Перт Глори
 0:0 5 1 0 4 4 - 10 3
9.
Аделаида Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 5 2
10.
Брисбен Роар
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Веллингтон Феникс
 2 0 1 1 3 - 5 1
12.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7
Сидней Мак Роберт 3
Веллингтон Феникс Краев Божидар 3
Веллингтон Феникс Уэйн Бен 3
Централ Кост Маринерс Силвера Самуэл 3
Весь список

Топ нарушителей
Макартур Нун Крэйг 4
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 4
Мельбурн Виктори Бриллант Джошуа 1 2
Макартур Аспропотамитис Джонатан 1 2
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      32'
      Брэттан Люк получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Ретре Пауло сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Лолли Джо бьет в цель!
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Макларен Джейми из команды Мельбурн Сити забивает с точки!
    • Желтая карточка
      9'
      Бериша Валон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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