Тур: 7. Стадион: Macedonia Park. Главный судья: Элдер Дэниел
0:0
Первый тайм: 7'
0'
33
Редди
Лиэм
37
Jacob
Muir
14
Клисби
Джек
10
Хелифи
Салим
19
Рисдон
Джош
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
-
37 Jacob MuirЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хелифи СалимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Остлер ТрентНападающий
-
11 Ben AzubelНападающий
-
-
-
13 Cameron Cook
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
38 Noah Botic
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Перт Глори
Вестерн Юнайтед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
3.25
1.33
Среднее время на гол
27
67
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2.29
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
39
70
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giordano Colli
|2
|0.33
|Макинефф Аарон
|2 (1)
|0.33
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Milanovic
|2
|0.33
|Пэйн Коннор
|1
|0.17
|Рисдон Джош
|1
|0.17
|Диаманти Алессандро
|1
|0.17
|Прийович Александар
|1
|0.17
|Тратт Джейкоб
|1
|0.17
|Уэлс Лаклан
|1
|0.17
|Килкенни Нил
|0
|0
|Benjamin Garuccio
|0
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Райан
|3
|0
|Амини Мустафа
|2
|0
|Данкан Закари
|2
|0
|Биверс Марк
|1
|0
|Лахман Даррил
|1
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Ben Azubel
|1
|0
|Luke Bodnar
|1
|0
|Joseph Forde
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|4
|0
|Лакруа Лео
|3
|0
|Топор-Стэнли Николай
|1
|1
|Троизи Джеймс
|2
|0
|Nicolas Milanovic
|2
|0
|Килкенни Нил
|1
|0
|Луштица Стивен
|1
|0
|Пэйн Коннор
|1
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Перт Глори
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Вестерн Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
4
Перт Глори
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Вестерн Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
2
1
Перт Глори
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Вестерн Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
2
5
Голы по времени матча
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
4
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
4
40%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Голд-Кост Найтс - Перт Глори 0:4 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1
Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Сидней Юнайтед - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Престон Лионс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2
Результаты матчей
Перт Глори
Вестерн Юнайтед
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Перт Глори
Вестерн Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|4.
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|12 - 9
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|6
|1
|3
|2
|12 - 12
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|12.
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|5.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|7 - 7
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|0:0
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7
|Сидней
|Мак Роберт
|3
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|3
|Веллингтон Феникс
|Уэйн Бен
|3
|Централ Кост Маринерс
|Силвера Самуэл
|3
|Макартур
|Нун Крэйг
|4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|4
|Мельбурн Виктори
|Бриллант Джошуа
|1 2
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1 2
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|1 2