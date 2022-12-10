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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Элдер Дэниел
Перт Глори
0:0
Первый тайм: 7'
Вестерн Юнайтед
0'
Лучшие коэффициенты
Перт Глори
Ничья
Вестерн Юнайтед
3.55
3.66
2.16
Все Коэффициенты
33
Редди
Лиэм
37
Jacob
Muir
29
Лахман
Даррил
5
Биверс
Марк
14
Клисби
Джек
6
Макинефф
Аарон
8
Амини
Мустафа
7
Уильямс
Райан
16
Keegan
Jelacic
10
Хелифи
Салим
18
David
Williams
III
1
Янг
Джейми
27
Тратт
Джейкоб
4
Лакруа
Лео
44
Топор-Стэнли
Николай
19
Рисдон
Джош
8
Уэлс
Лаклан
42
Rhys
Bozinovski
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
14
Троизи
Джеймс
99
Прийович
Александар
Перт Глори
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Перт Глори
Вестерн Юнайтед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

AЛ(
6:0
0:2
1:0
3:0
5:4
0:2
1:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

3.25
1.33

Среднее время на гол

27
67

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2.29
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

39
70

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giordano Colli 2 0.33
Макинефф Аарон 2 (1) 0.33
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Milanovic 2 0.33
Пэйн Коннор 1 0.17
Рисдон Джош 1 0.17
Диаманти Алессандро 1 0.17
Прийович Александар 1 0.17
Тратт Джейкоб 1 0.17
Уэлс Лаклан 1 0.17
Килкенни Нил 0 0
Benjamin Garuccio 0 0
Уэнзел-Холлс Дилан 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Райан 3 0
Амини Мустафа 2 0
Данкан Закари 2 0
Биверс Марк 1 0
Лахман Даррил 1 0
Хелифи Салим 1 0
Ben Azubel 1 0
Luke Bodnar 1 0
Joseph Forde 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 4 0
Лакруа Лео 3 0
Топор-Стэнли Николай 1 1
Троизи Джеймс 2 0
Nicolas Milanovic 2 0
Килкенни Нил 1 0
Луштица Стивен 1 0
Пэйн Коннор 1 0
Уэнзел-Холлс Дилан 1 0

Результаты матчей

Перт Глори
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Вестерн Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
4
Перт Глори
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Вестерн Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

2
1
Перт Глори
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Вестерн Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
4
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
4
40%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Голд-Кост Найтс - Перт Глори 0:4 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1
Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Сидней Юнайтед - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Престон Лионс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2

Результаты матчей

Перт Глори
Вестерн Юнайтед

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Перт Глори
Вестерн Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 6 4 1 1 13 - 5 13
2.
Сидней
 5 3 1 1 12 - 9 10
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 5 - 4 10
4.
Макартур
 6 2 2 2 9 - 10 8
5.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 12 - 9 7
6.
Ньюкасл Джетс
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Веллингтон Феникс
 6 1 3 2 12 - 12 6
8.
Аделаида Юнайтед
 4 1 2 1 5 - 6 5
9.
Вестерн Юнайтед
 0:0 6 1 2 3 8 - 12 5
10.
Мельбурн Виктори
 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Перт Глори
 0:0 6 1 1 4 4 - 10 4
12.
Брисбен Роар
 4 0 3 1 1 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 2 1 1 4 - 4 7
3.
Ньюкасл Джетс
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Веллингтон Феникс
 4 1 2 1 9 - 7 5
5.
Сидней
 3 1 1 1 6 - 6 4
6.
Макартур
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Централ Кост Маринерс
 3 1 0 2 7 - 7 3
9.
Брисбен Роар
 3 0 2 1 0 - 2 2
10.
Перт Глори
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Вестерн Юнайтед
 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Мельбурн Виктори
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Мельбурн Сити
 3 2 0 1 5 - 2 6
3.
Макартур
 4 1 2 1 5 - 7 5
4.
Централ Кост Маринерс
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Вестерн Юнайтед
 0:0 4 1 1 2 6 - 8 4
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Перт Глори
 0:0 5 1 0 4 4 - 10 3
9.
Аделаида Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 5 2
10.
Брисбен Роар
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Веллингтон Феникс
 2 0 1 1 3 - 5 1
12.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7
Сидней Мак Роберт 3
Веллингтон Феникс Краев Божидар 3
Веллингтон Феникс Уэйн Бен 3
Централ Кост Маринерс Силвера Самуэл 3
Весь список

Топ нарушителей
Макартур Нун Крэйг 4
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 4
Мельбурн Виктори Бриллант Джошуа 1 2
Макартур Аспропотамитис Джонатан 1 2
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Перт Глори
Ничья
Вестерн Юнайтед
3.55
3.66
2.16
Все Коэффициенты
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