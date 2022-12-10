Тур: 7. Стадион: Macedonia Park. Главный судья: Элдер Дэниел
2:1
Конец матча
0'
1:0
14' ГолУильямс Райан
20' Желтая карточкаРисдон Джош
2:0
52' ГолКлисби Джек
2:1
83' ГолКилкенни Нил
90' Желтая карточкаMatthew Hatch
90' Красная карточкаЛакруа Лео
90'+9
Ход матча
14'
1:0
20'
52'
2:0
83'
2:1
90'
90'
33
Редди
Лиэм
37
Jacob
Muir
14
Клисби
Джек
10
Хелифи
Салим
19
Рисдон
Джош
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
-
37 Jacob MuirЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хелифи СалимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Остлер ТрентНападающий
-
11 Ben AzubelНападающий
-
-
-
13 Cameron Cook
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
38 Noah Botic
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Перт Глори
Вестерн Юнайтед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
3.25
1.33
Среднее время на гол
27
67
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2.29
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
39
70
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giordano Colli
|2
|0.33
|Макинефф Аарон
|2 (1)
|0.33
|Уильямс Райан
|1
|0.17
|Клисби Джек
|1
|0.17
|Keegan Jelacic
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Milanovic
|2
|0.33
|Пэйн Коннор
|1
|0.17
|Килкенни Нил
|1
|0.17
|Рисдон Джош
|1
|0.17
|Диаманти Алессандро
|1
|0.17
|Прийович Александар
|1
|0.17
|Тратт Джейкоб
|1
|0.17
|Уэлс Лаклан
|1
|0.17
|Benjamin Garuccio
|0
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Райан
|3
|0
|Амини Мустафа
|2
|0
|Данкан Закари
|2
|0
|Биверс Марк
|1
|0
|Лахман Даррил
|1
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Ben Azubel
|1
|0
|Luke Bodnar
|1
|0
|Matthew Hatch
|1
|0
|Joseph Forde
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|5
|0
|Лакруа Лео
|3
|1
|Топор-Стэнли Николай
|1
|1
|Троизи Джеймс
|2
|0
|Nicolas Milanovic
|2
|0
|Килкенни Нил
|1
|0
|Луштица Стивен
|1
|0
|Пэйн Коннор
|1
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Перт Глори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вестерн Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
5
Перт Глори
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Вестерн Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
2
1
Перт Глори
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Вестерн Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
2
6
Голы по времени матча
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
100%
2
22%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
4
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
5
45%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Голд-Кост Найтс - Перт Глори 0:4 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1
Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Сидней Юнайтед - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Престон Лионс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2
Результаты матчей
Перт Глори
Вестерн Юнайтед
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Перт Глори
Вестерн Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7
|Сидней
|Мак Роберт
|3
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|3
|Веллингтон Феникс
|Уэйн Бен
|3
|Централ Кост Маринерс
|Силвера Самуэл
|3
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Макартур
|Нун Крэйг
|4
|Мельбурн Виктори
|Бриллант Джошуа
|1 2
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1 2