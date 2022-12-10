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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Гоа
3:0
Конец матча
Дели Динамос
0'
31' Желтая карточка
Nanda Kumar
48' Желтая карточка
Гахлот Нарендер
57' Желтая карточка
Креспо Сауль
65' Вторая желтая карточка
Nanda Kumar
1:0
74' Гол
Brison Fernandes
2:0
79' Гол
Noah Sadaoui
3:0
90' Гол
Васкес Альваро
90'+6
1
Сингх
Дхирадж
20
Seriton
Fernandes
5
Арнаут
Фарес
4
Anwar
Ali
27
Aibanbha
Dohling
25
Мартинс
Глан
14
Ayush
Chhetri
22
Redeem
Tlang
34
Гуаррочена
Икер
10
Фернандес
Брэндон
7
Noah
Sadaoui
1
Сингх
Амриндер
3
Гахлот
Нарендер
6
Малик
Осама
5
Дельгадо
Карлос
39
Lalruatthara
Lalruatthara
10
Фернандес
Райньер
21
Креспо
Сауль
24
Thoiba
Moirangthem
17
Jerry
Mawihmingthanga
7
Мартин
Педро
11
Nanda
Kumar
Гоа
Дели Динамос

История личных встреч

Гоа
Дели Динамос

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

18 матчей

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

СИ
1:1
СИ
1:1
СИ
3:1
СИ
0:1
СИ
2:4
СИ
3:0
СИ
0:0
СИ
3:2
СИ
1:1
СИ
1:5
СИ
5:1
СИ
0:2
СИ
3:0
СИ
1:0
СИ
2:3
СИ
2:0
СИ
1:4
СИ
2:1

Голы

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

2
2.11

Среднее время на гол

45
42

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.44
0.89

Среднее время на гол

62
101

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.72
1.5

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

52
60

Бомбардиры внутри турнира

Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Sadaoui 5 0.56
Гуаррочена Икер 2 0.22
Brison Fernandes 2 0.22
Бедия Эду 1 0.11
Васкес Альваро 1 0.11
Redeem Tlang 1 0.11
Фернандес Брэндон 1 0.11
Aibanbha Dohling 1 0.11
Арнаут Фарес 1 0.11
Anwar Ali 0 0
Seriton Fernandes 0 0
Saviour Gama 0 0
Makan Winkle Chote 0 0
Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nanda Kumar 4 0.44
Маурисио Диего 3 (1) 0.33
Jerry Mawihmingthanga 3 0.33
Мартин Педро 3 0.33
Issac Vanmalsawma 1 0.11
Креспо Сауль 0 0
Сингх Амриндер 0 0
Фернандес Райньер 0 0
Isak Vanlalruatfela 0 0
Denechandra Meitei 0 0

Карточки

Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедия Эду 2 1
Redeem Tlang 2 0
Anwar Ali 2 0
Вальенте Марк 1 0
Фернандес Брэндон 1 0
Сингх Дхирадж 1 0
Noah Sadaoui 1 0
Ayush Chhetri 1 0
Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nanda Kumar 1 1
Issac Vanmalsawma 2 0
Сингх Амриндер 2 0
Мартин Педро 1 0
Креспо Сауль 1 0
Гахлот Нарендер 1 0
Thoiba Moirangthem 1 0

Результаты матчей

Гоа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Дели Динамос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

0
1
Гоа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Дели Динамос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

4
7
Гоа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Дели Динамос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

4
8

Голы по времени матча

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
5
56%
3
38%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
3
33%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

15
15
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
7%
5
33%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
7
47%
6
40%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
9%
3
21%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
4
36%
2
14%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Гоа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мумбаи Сити - Гоа 4:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Гоа - АТК 3:0 Керала Бластерс - Гоа 3:1
Гоа - Джамшедпур 3:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Ченнаин - Гоа 0:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Хайдарабад - Гоа 3:2 Гоа - АТК 0:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Гоа - Дели Динамос 1:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Керала Бластерс - Гоа 2:2
Дели Динамос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0
Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0 Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Дели Динамос - АТК 1:1 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Дели Динамос 4:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Гоа - Дели Динамос 1:1 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3 АТК - Дели Динамос 0:0 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Дели Динамос - Керала Бластерс 0:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 4:2

Результаты матчей

Гоа
Дели Динамос

Точный счет

3:0
3 раза 75%
0:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

3:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Гоа
Дели Динамос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
3
1
3
1
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
5
4
3
6
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 10 7 1 2 15 - 6 22
2.
Мумбаи Сити
 9 6 3 0 27 - 10 21
3.
АТК
 9 6 1 2 15 - 10 19
4.
Дели Динамос
 9 6 0 3 15 - 14 18
5.
Керала Бластерс
 8 5 0 3 14 - 11 15
6.
Гоа
 9 5 0 4 15 - 11 15
7.
Ченнаин
 5:1 9 4 1 4 17 - 18 13
8.
Ист Бенгал
 9 3 0 6 11 - 16 9
9.
Бенгалуру
 8 2 1 5 4 - 9 7
10.
Джамшедпур
 9 1 1 7 6 - 16 4
11.
Нортист Юнайтед
 1:5 9 0 0 9 5 - 23 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 6 4 1 1 8 - 4 13
2.
Дели Динамос
 4 4 0 0 8 - 4 12
3.
АТК
 5 4 0 1 7 - 3 12
4.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 13 - 4 11
5.
Гоа
 4 3 0 1 9 - 2 9
6.
Керала Бластерс
 4 2 0 2 8 - 9 6
7.
Ченнаин
 5:1 5 1 1 3 7 - 13 4
8.
Бенгалуру
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Джамшедпур
 5 1 0 4 4 - 8 3
10.
Ист Бенгал
 3 0 0 3 3 - 7 0
11.
Нортист Юнайтед
 1:5 5 0 0 5 3 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 4 3 1 0 14 - 6 10
2.
Керала Бластерс
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Хайдарабад
 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Ченнаин
 5:1 4 3 0 1 10 - 5 9
5.
Ист Бенгал
 6 3 0 3 8 - 9 9
6.
АТК
 4 2 1 1 8 - 7 7
7.
Гоа
 5 2 0 3 6 - 9 6
8.
Дели Динамос
 5 2 0 3 7 - 10 6
9.
Бенгалуру
 5 1 1 3 3 - 7 4
10.
Джамшедпур
 4 0 1 3 2 - 8 1
11.
Нортист Юнайтед
 1:5 4 0 0 4 2 - 6 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 7 (2)
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 6 (1)
Гоа Noah Sadaoui 5 (3)
Ист Бенгал Cleiton Silva 5
АТК Петратос Димитри 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Хартли Питер 1 4
Ченнаин Ajith Kumar 1 3
Гоа Бедия Эду 1 2
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 2
АТК Хэмилл Брендан 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      31'
      Nandha Kumar Sekar получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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