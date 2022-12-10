Тур: 1.
3:0
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаNanda Kumar
48' Желтая карточкаГахлот Нарендер
57' Желтая карточкаКреспо Сауль
65' Вторая желтая карточкаNanda Kumar
1:0
74' ГолBrison Fernandes
2:0
79' ГолNoah Sadaoui
3:0
90' ГолВаскес Альваро
90'+6
Ход матча
31'
48'
57'
65'
74'
1:0
79'
2:0
90'
3:0
25
Мартинс
Глан
22
Redeem
Tlang
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мартинс ГланПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Redeem TlangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Карлос Пенья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Креспо СаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Nanda KumarНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Niraj Kumar
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Josep Gombau
История личных встреч
Гоа
Дели Динамос
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
18 матчей
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
2
2.11
Среднее время на гол
45
42
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.44
0.89
Среднее время на гол
62
101
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.72
1.5
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
52
60
Бомбардиры внутри турнира
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Sadaoui
|5
|0.56
|Гуаррочена Икер
|2
|0.22
|Brison Fernandes
|2
|0.22
|Бедия Эду
|1
|0.11
|Васкес Альваро
|1
|0.11
|Redeem Tlang
|1
|0.11
|Фернандес Брэндон
|1
|0.11
|Aibanbha Dohling
|1
|0.11
|Арнаут Фарес
|1
|0.11
|Anwar Ali
|0
|0
|Seriton Fernandes
|0
|0
|Saviour Gama
|0
|0
|Makan Winkle Chote
|0
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nanda Kumar
|4
|0.44
|Маурисио Диего
|3 (1)
|0.33
|Jerry Mawihmingthanga
|3
|0.33
|Мартин Педро
|3
|0.33
|Issac Vanmalsawma
|1
|0.11
|Креспо Сауль
|0
|0
|Сингх Амриндер
|0
|0
|Фернандес Райньер
|0
|0
|Isak Vanlalruatfela
|0
|0
|Denechandra Meitei
|0
|0
Карточки
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедия Эду
|2
|1
|Redeem Tlang
|2
|0
|Anwar Ali
|2
|0
|Вальенте Марк
|1
|0
|Фернандес Брэндон
|1
|0
|Сингх Дхирадж
|1
|0
|Noah Sadaoui
|1
|0
|Ayush Chhetri
|1
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nanda Kumar
|1
|1
|Issac Vanmalsawma
|2
|0
|Сингх Амриндер
|2
|0
|Мартин Педро
|1
|0
|Креспо Сауль
|1
|0
|Гахлот Нарендер
|1
|0
|Thoiba Moirangthem
|1
|0
Результаты матчей
Гоа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Дели Динамос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
0
1
Гоа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Дели Динамос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
4
7
Гоа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Дели Динамос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
4
8
Голы по времени матча
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
5
56%
3
38%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
3
33%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
15
15
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
7%
5
33%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
7
47%
6
40%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
9%
3
21%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
4
36%
2
14%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Гоа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мумбаи Сити - Гоа 4:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Гоа - АТК 3:0 Керала Бластерс - Гоа 3:1
Гоа - Джамшедпур 3:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Ченнаин - Гоа 0:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Хайдарабад - Гоа 3:2 Гоа - АТК 0:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Гоа - Дели Динамос 1:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Керала Бластерс - Гоа 2:2
Дели Динамос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0
Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0 Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Дели Динамос - АТК 1:1 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Дели Динамос 4:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Гоа - Дели Динамос 1:1 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3 АТК - Дели Динамос 0:0 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Дели Динамос - Керала Бластерс 0:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 4:2
Результаты матчей
Гоа
Дели Динамос
Точный счет
3:0
3 раза 75%
0:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
3:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Гоа
Дели Динамос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
54
54
36
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|15 - 6
|22
|2.
|9
|6
|3
|0
|27 - 10
|21
|3.
|9
|6
|1
|2
|15 - 10
|19
|4.
|9
|6
|0
|3
|15 - 14
|18
|5.
|8
|5
|0
|3
|14 - 11
|15
|6.
|9
|5
|0
|4
|15 - 11
|15
|7.
|5:1
|9
|4
|1
|4
|17 - 18
|13
|8.
|9
|3
|0
|6
|11 - 16
|9
|9.
|8
|2
|1
|5
|4 - 9
|7
|10.
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
|11.
|1:5
|9
|0
|0
|9
|5 - 23
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|8 - 4
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|5.
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|6.
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|7.
|5:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|10.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|11.
|1:5
|5
|0
|0
|5
|3 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|5:1
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|7.
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|9.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|11.
|1:5
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (2)
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|6 (1)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|5 (3)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|АТК
|Петратос Димитри
|4 (5)
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|1 4
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|Гоа
|Бедия Эду
|1 2
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 2
|АТК
|Хэмилл Брендан
|3