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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Нортист Юнайтед
1:5
Второй тайм: 68'
Ченнаин
0'
0:1
11' Гол
Эль-Хайяти Абденассер
1:1
36' Пенальти
Хордан Вильмар
1:2
40' Гол
Эль-Хайяти Абденассер
1:3
45' Гол
Слишкович Петар
1:4
48' Гол
Эль-Хайяти Абденассер
1:5
57' Гол
Слишкович Петар
67' Желтая карточка
29
Arindam
Bhattacharya
13
Gaurav
Bora
6
Mashoor
Thangalakath
2
Michael
Jakobsen
II
5
Gurjinder
Kumar
18
Jithin
M.S
24
Aaron
Evans
15
Emil
Benny
11
Parthib
Gogoi
9
Хордан
Вильмар
10
Филиппото
Ромен
24
Debjit
Majumder
20
Рафик
Мохаммед
4
Gurmukh
Singh
3
Дианье
Фаллу
27
Aakash
Sangwan
33
Эль-Хайяти
Абденассер
8
Edwin
Vanspaul
11
Rahim
Ali
26
Дюкер
Юлиус
66
Prasanth
Karuthadathkuni
9
Слишкович
Петар
Нортист Юнайтед
Ченнаин

История личных встреч

Нортист Юнайтед
Ченнаин

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

16 матчей

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

СИ
2:1
СИ
1:2
СИ
3:3
СИ
0:0
СИ
2:2
СИ
2:0
СИ
1:0
СИ
3:4
СИ
3:1
СИ
3:0
СИ
3:3
СИ
0:1
СИ
1:2
СИ
2:0
СИ
3:0
СИ
2:2

Голы

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.88

Среднее время на гол

60
48

Всего голов

19
6

Голов в среднем за матч

2.38
0.75

Среднее время на гол

37
120

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.94
1.31

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

46
68

Бомбардиры внутри турнира

Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дербишир Мэтт 1 0.11
Aaron Evans 1 0.11
Rochharzela Rochharzela 1 0.11
Parthib Gogoi 1 0.11
Хордан Вильмар 1 (1) 0.11
Филиппото Ромен 0 0
Гастаньяга Йон 0 0
Imran Khan 0 0
Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Хайяти Абденассер 7 (1) 0.78
Слишкович Петар 4 0.44
Prasanth Karuthadathkuni 1 0.11
Rahim Ali 1 0.11
Карикари Кваме 1 (1) 0.11
Vafa Hakhamaneshi 1 0.11
Vincy Barretto 1 0.11
Дюкер Юлиус 0 0
Aakash Sangwan 0 0

Карточки

Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастаньяга Йон 2 0
Michael Jakobsen II 2 0
Aaron Evans 1 0
Gani Nigam 1 0
Mohammed Irshad 1 0
Mashoor Thangalakath 1 0
Rochharzela Rochharzela 1 0
Gaurav Bora 1 0
Imran Khan 1 0
Parthib Gogoi 1 0
Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ajith Kumar 3 1
Vafa Hakhamaneshi 2 1
Debjit Majumder 1 1
Дианье Фаллу 2 0
Дюкер Юлиус 2 0
Дас Нараян 1 0
Тапа Анируд 1 0

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Ченнаин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
3
Нортист Юнайтед
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Ченнаин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
11

Волевые поражения

0
4
Нортист Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Ченнаин
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
12

Волевые поражения

2
7

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Пропущено

12
3
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
1
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
33%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
43%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
50%
4
31%
76-90

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
50%
5
38%
76-90

Пропущено

18
16
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
17%
2
13%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
6
33%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Нортист Юнайтед
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3
Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 3:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 3:3
Ченнаин
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ченнаин - Хайдарабад 1:3 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6
Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Гоа 0:2 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 АТК - Ченнаин 1:2 Ченнаин - АТК 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 0:1

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
Ченнаин

Точный счет

0:3
2 раза 50%
1:3
2 раза 50%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:3
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:6
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Нортист Юнайтед
Ченнаин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 10 7 1 2 15 - 6 22
2.
Мумбаи Сити
 9 6 3 0 27 - 10 21
3.
АТК
 9 6 1 2 15 - 10 19
4.
Дели Динамос
 9 6 0 3 15 - 14 18
5.
Керала Бластерс
 8 5 0 3 14 - 11 15
6.
Гоа
 9 5 0 4 15 - 11 15
7.
Ченнаин
 5:1 9 4 1 4 17 - 18 13
8.
Ист Бенгал
 9 3 0 6 11 - 16 9
9.
Бенгалуру
 8 2 1 5 4 - 9 7
10.
Джамшедпур
 9 1 1 7 6 - 16 4
11.
Нортист Юнайтед
 1:5 9 0 0 9 5 - 23 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 6 4 1 1 8 - 4 13
2.
Дели Динамос
 4 4 0 0 8 - 4 12
3.
АТК
 5 4 0 1 7 - 3 12
4.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 13 - 4 11
5.
Гоа
 4 3 0 1 9 - 2 9
6.
Керала Бластерс
 4 2 0 2 8 - 9 6
7.
Ченнаин
 5:1 5 1 1 3 7 - 13 4
8.
Бенгалуру
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Джамшедпур
 5 1 0 4 4 - 8 3
10.
Ист Бенгал
 3 0 0 3 3 - 7 0
11.
Нортист Юнайтед
 1:5 5 0 0 5 3 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 4 3 1 0 14 - 6 10
2.
Керала Бластерс
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Хайдарабад
 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Ченнаин
 5:1 4 3 0 1 10 - 5 9
5.
Ист Бенгал
 6 3 0 3 8 - 9 9
6.
АТК
 4 2 1 1 8 - 7 7
7.
Гоа
 5 2 0 3 6 - 9 6
8.
Дели Динамос
 5 2 0 3 7 - 10 6
9.
Бенгалуру
 5 1 1 3 3 - 7 4
10.
Джамшедпур
 4 0 1 3 2 - 8 1
11.
Нортист Юнайтед
 1:5 4 0 0 4 2 - 6 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 7 (2)
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 6 (1)
Гоа Noah Sadaoui 5 (3)
Ист Бенгал Cleiton Silva 5
АТК Петратос Димитри 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Хартли Питер 1 4
Ченнаин Ajith Kumar 1 3
Гоа Бедия Эду 1 2
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 2
АТК Хэмилл Брендан 3
Весь список
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    • Лучшие коэффициенты
    Нортист Юнайтед
    Ничья
    Ченнаин
    3.30
    3.63
    2.14
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    Где смотреть матч Нортист Юнайтед 1:5 Ченнаин онлайн

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