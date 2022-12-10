Тур: 1.
1:5
Второй тайм: 68'
0'
0:1
11' ГолЭль-Хайяти Абденассер
1:1
36' ПенальтиХордан Вильмар
1:2
40' ГолЭль-Хайяти Абденассер
1:3
45' ГолСлишкович Петар
1:4
48' ГолЭль-Хайяти Абденассер
1:5
57' ГолСлишкович Петар
Ход матча
36'
1:1
40'
45'
48'
57'
67'
13
Gaurav
Bora
18
Jithin
M.S
24
Aaron
Evans
15
Emil
Benny
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Gaurav BoraЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Jithin M.SПолузащитник
-
24 Aaron EvansПолузащитник
-
15 Emil BennyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Dipu Mirdha
-
22 Gani Nigam
-
-
-
-
Главный тренер: Vincenzo Alberto Annese
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Rahim AliПолузащитник
-
26 Дюкер ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Дас НараянЗащитник
-
-
23 Jobby Justin
-
-
19 Sajal Bag
-
-
-
-
Главный тренер: Thomas Brdaric
История личных встреч
Нортист Юнайтед
Ченнаин
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
16 матчей
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.88
Среднее время на гол
60
48
Всего голов
19
6
Голов в среднем за матч
2.38
0.75
Среднее время на гол
37
120
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.94
1.31
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
46
68
Бомбардиры внутри турнира
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дербишир Мэтт
|1
|0.11
|Aaron Evans
|1
|0.11
|Rochharzela Rochharzela
|1
|0.11
|Parthib Gogoi
|1
|0.11
|Хордан Вильмар
|1 (1)
|0.11
|Филиппото Ромен
|0
|0
|Гастаньяга Йон
|0
|0
|Imran Khan
|0
|0
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (1)
|0.78
|Слишкович Петар
|4
|0.44
|Prasanth Karuthadathkuni
|1
|0.11
|Rahim Ali
|1
|0.11
|Карикари Кваме
|1 (1)
|0.11
|Vafa Hakhamaneshi
|1
|0.11
|Vincy Barretto
|1
|0.11
|Дюкер Юлиус
|0
|0
|Aakash Sangwan
|0
|0
Карточки
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастаньяга Йон
|2
|0
|Michael Jakobsen II
|2
|0
|Aaron Evans
|1
|0
|Gani Nigam
|1
|0
|Mohammed Irshad
|1
|0
|Mashoor Thangalakath
|1
|0
|Rochharzela Rochharzela
|1
|0
|Gaurav Bora
|1
|0
|Imran Khan
|1
|0
|Parthib Gogoi
|1
|0
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ajith Kumar
|3
|1
|Vafa Hakhamaneshi
|2
|1
|Debjit Majumder
|1
|1
|Дианье Фаллу
|2
|0
|Дюкер Юлиус
|2
|0
|Дас Нараян
|1
|0
|Тапа Анируд
|1
|0
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Ченнаин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
3
Нортист Юнайтед
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Ченнаин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
11
Волевые поражения
0
4
Нортист Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Ченнаин
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
12
Волевые поражения
2
7
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Пропущено
12
3
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
1
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
33%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
43%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
50%
4
31%
76-90
Забито
4
13
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
50%
5
38%
76-90
Пропущено
18
16
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
17%
2
13%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
6
33%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3
Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 3:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 3:3
Ченнаин
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ченнаин - Хайдарабад 1:3 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6
Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Гоа 0:2 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 АТК - Ченнаин 1:2 Ченнаин - АТК 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 0:1
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
Ченнаин
Точный счет
0:3
2 раза 50%
1:3
2 раза 50%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:3
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:6
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Нортист Юнайтед
Ченнаин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|15 - 6
|22
|2.
|9
|6
|3
|0
|27 - 10
|21
|3.
|9
|6
|1
|2
|15 - 10
|19
|4.
|9
|6
|0
|3
|15 - 14
|18
|5.
|8
|5
|0
|3
|14 - 11
|15
|6.
|9
|5
|0
|4
|15 - 11
|15
|7.
|5:1
|9
|4
|1
|4
|17 - 18
|13
|8.
|9
|3
|0
|6
|11 - 16
|9
|9.
|8
|2
|1
|5
|4 - 9
|7
|10.
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
|11.
|1:5
|9
|0
|0
|9
|5 - 23
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|8 - 4
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|5.
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|6.
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|7.
|5:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|10.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|11.
|1:5
|5
|0
|0
|5
|3 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|5:1
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|7.
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|9.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|11.
|1:5
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (2)
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|6 (1)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|5 (3)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|АТК
|Петратос Димитри
|4 (5)
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|1 4
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|Гоа
|Бедия Эду
|1 2
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 2
|АТК
|Хэмилл Брендан
|3