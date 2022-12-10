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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Нортист Юнайтед
3:7
Конец матча
Ченнаин
0'
0:1
11' Гол
Эль-Хайяти Абденассер
1:1
36' Пенальти
Хордан Вильмар
1:2
40' Гол
Эль-Хайяти Абденассер
1:3
45' Гол
Слишкович Петар
1:4
48' Гол
Эль-Хайяти Абденассер
1:5
57' Гол
Слишкович Петар
66' Желтая карточка
Mashoor Thangalakath
1:6
68' Гол
Дюкер Юлиус
2:6
73' Гол
Филиппото Ромен
2:7
79' Гол в свои ворота
Joe Zoherliana
81' Желтая карточка
Mohammed Irshad
86' Желтая карточка
Гастаньяга Йон
3:7
90' Гол
Rochharzela Rochharzela
90'+5
29
Arindam
Bhattacharya
13
Gaurav
Bora
6
Mashoor
Thangalakath
2
Michael
Jakobsen
II
5
Gurjinder
Kumar
18
Jithin
M.S
24
Aaron
Evans
15
Emil
Benny
11
Parthib
Gogoi
9
Хордан
Вильмар
10
Филиппото
Ромен
24
Debjit
Majumder
20
Рафик
Мохаммед
4
Gurmukh
Singh
3
Дианье
Фаллу
27
Aakash
Sangwan
33
Эль-Хайяти
Абденассер
8
Edwin
Vanspaul
11
Rahim
Ali
26
Дюкер
Юлиус
66
Prasanth
Karuthadathkuni
9
Слишкович
Петар
Нортист Юнайтед
Ченнаин

История личных встреч

Нортист Юнайтед
Ченнаин

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

16 матчей

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

СИ
2:1
СИ
1:2
СИ
3:3
СИ
0:0
СИ
2:2
СИ
2:0
СИ
1:0
СИ
3:4
СИ
3:1
СИ
3:0
СИ
3:3
СИ
0:1
СИ
1:2
СИ
2:0
СИ
3:0
СИ
2:2

Голы

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.88

Среднее время на гол

60
48

Всего голов

19
6

Голов в среднем за матч

2.38
0.75

Среднее время на гол

37
120

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.94
1.31

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

46
68

Бомбардиры внутри турнира

Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rochharzela Rochharzela 2 0.22
Филиппото Ромен 1 0.11
Дербишир Мэтт 1 0.11
Aaron Evans 1 0.11
Parthib Gogoi 1 0.11
Хордан Вильмар 1 (1) 0.11
Гастаньяга Йон 0 0
Gurjinder Kumar 0 0
Imran Khan 0 0
Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Хайяти Абденассер 7 (1) 0.78
Слишкович Петар 5 0.56
Дюкер Юлиус 1 0.11
Prasanth Karuthadathkuni 1 0.11
Rahim Ali 1 0.11
Карикари Кваме 1 (1) 0.11
Vafa Hakhamaneshi 1 0.11
Vincy Barretto 1 0.11
Aakash Sangwan 0 0

Карточки

Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастаньяга Йон 3 0
Michael Jakobsen II 2 0
Mohammed Irshad 2 0
Mashoor Thangalakath 2 0
Aaron Evans 1 0
Gani Nigam 1 0
Rochharzela Rochharzela 1 0
Gaurav Bora 1 0
Imran Khan 1 0
Parthib Gogoi 1 0
Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ajith Kumar 3 1
Vafa Hakhamaneshi 2 1
Debjit Majumder 1 1
Дианье Фаллу 2 0
Дюкер Юлиус 2 0
Дас Нараян 1 0
Тапа Анируд 1 0

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Ченнаин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

6
3
Нортист Юнайтед
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Ченнаин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
11

Волевые поражения

0
4
Нортист Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Ченнаин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
16

Волевые поражения

6
7

Голы по времени матча

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
3
50%
2
17%
76-90

Пропущено

18
7
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
2
11%
1
14%
31-45
5
28%
1
14%
46-60
3
17%
1
14%
61-75
3
17%
3
43%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
43%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
50%
4
31%
76-90

Забито

8
19
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
0
0%
1
5%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
1
13%
5
26%
31-45
1
13%
3
16%
46-60
1
13%
3
16%
61-75
4
50%
5
26%
76-90

Пропущено

24
20
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
17%
2
10%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
5
21%
3
15%
46-60
3
13%
4
20%
61-75
6
25%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Нортист Юнайтед
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3
Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 3:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 3:3
Ченнаин
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ченнаин - Хайдарабад 1:3 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6
Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Гоа 0:2 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 АТК - Ченнаин 1:2 Ченнаин - АТК 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 0:1

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
Ченнаин

Точный счет

0:3
2 раза 40%
1:3
2 раза 40%
3:7
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:7
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Точный счет

0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:7
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:6
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:7
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Нортист Юнайтед
Ченнаин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
5
4
1
8
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 10 7 1 2 15 - 6 22
2.
Мумбаи Сити
 9 6 3 0 27 - 10 21
3.
АТК
 9 6 1 2 15 - 10 19
4.
Дели Динамос
 9 6 0 3 15 - 14 18
5.
Керала Бластерс
 8 5 0 3 14 - 11 15
6.
Гоа
 9 5 0 4 15 - 11 15
7.
Ченнаин
 9 4 1 4 19 - 20 13
8.
Ист Бенгал
 9 3 0 6 11 - 16 9
9.
Бенгалуру
 8 2 1 5 4 - 9 7
10.
Джамшедпур
 9 1 1 7 6 - 16 4
11.
Нортист Юнайтед
 9 0 0 9 7 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 6 4 1 1 8 - 4 13
2.
Дели Динамос
 4 4 0 0 8 - 4 12
3.
АТК
 5 4 0 1 7 - 3 12
4.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 13 - 4 11
5.
Гоа
 4 3 0 1 9 - 2 9
6.
Керала Бластерс
 4 2 0 2 8 - 9 6
7.
Ченнаин
 5 1 1 3 7 - 13 4
8.
Бенгалуру
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Джамшедпур
 5 1 0 4 4 - 8 3
10.
Ист Бенгал
 3 0 0 3 3 - 7 0
11.
Нортист Юнайтед
 5 0 0 5 5 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 4 3 1 0 14 - 6 10
2.
Керала Бластерс
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Хайдарабад
 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Ченнаин
 4 3 0 1 12 - 7 9
5.
Ист Бенгал
 6 3 0 3 8 - 9 9
6.
АТК
 4 2 1 1 8 - 7 7
7.
Гоа
 5 2 0 3 6 - 9 6
8.
Дели Динамос
 5 2 0 3 7 - 10 6
9.
Бенгалуру
 5 1 1 3 3 - 7 4
10.
Джамшедпур
 4 0 1 3 2 - 8 1
11.
Нортист Юнайтед
 4 0 0 4 2 - 6 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 7 (4)
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 6 (1)
Ченнаин Слишкович Петар 5 (3)
Гоа Noah Sadaoui 5 (3)
Ист Бенгал Cleiton Silva 5
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Хартли Питер 1 4
Ченнаин Ajith Kumar 1 3
Гоа Бедия Эду 1 2
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 2
АТК Хэмилл Брендан 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    95'
    Г О О О О Л - Rochharzela бьет в цель!
  • Желтая карточка
    86'
    Гастаньяга Йон получил желтую карточку от судьи
  • 83'
    Edwin Vanspaul уходит с поля. Syed Suhail Pasha выходит вместо него
  • Желтая карточка
    81'
    Mohammed Irshad получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    79'
    Г О О О О Л - Joe Zoherliana уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 73'
    Gurjinder Kumar сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Нортист Юнайтед 3:7 Ченнаин онлайн

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