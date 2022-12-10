Тур: 1.
3:7
Конец матча
0'
0:1
11' ГолЭль-Хайяти Абденассер
1:1
36' ПенальтиХордан Вильмар
1:2
40' ГолЭль-Хайяти Абденассер
1:3
45' ГолСлишкович Петар
1:4
48' ГолЭль-Хайяти Абденассер
1:5
57' ГолСлишкович Петар
66' Желтая карточкаMashoor Thangalakath
1:6
68' ГолДюкер Юлиус
2:6
73' ГолФилиппото Ромен
2:7
79' Гол в свои воротаJoe Zoherliana
81' Желтая карточкаMohammed Irshad
86' Желтая карточкаГастаньяга Йон
3:7
90' ГолRochharzela Rochharzela
90'+5
Ход матча
36'
1:1
40'
45'
48'
57'
68'
73'
79'
2:7
81'
86'
90'
13
Gaurav
Bora
18
Jithin
M.S
24
Aaron
Evans
15
Emil
Benny
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Gaurav BoraЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Jithin M.SПолузащитник
-
24 Aaron EvansПолузащитник
-
15 Emil BennyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Dipu Mirdha
-
22 Gani Nigam
-
-
-
-
Главный тренер: Vincenzo Alberto Annese
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Rahim AliПолузащитник
-
26 Дюкер ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Дас НараянЗащитник
-
-
23 Jobby Justin
-
-
19 Sajal Bag
-
-
-
-
Главный тренер: Thomas Brdaric
История личных встреч
Нортист Юнайтед
Ченнаин
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
16 матчей
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.88
Среднее время на гол
60
48
Всего голов
19
6
Голов в среднем за матч
2.38
0.75
Среднее время на гол
37
120
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.94
1.31
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
46
68
Бомбардиры внутри турнира
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rochharzela Rochharzela
|2
|0.22
|Филиппото Ромен
|1
|0.11
|Дербишир Мэтт
|1
|0.11
|Aaron Evans
|1
|0.11
|Parthib Gogoi
|1
|0.11
|Хордан Вильмар
|1 (1)
|0.11
|Гастаньяга Йон
|0
|0
|Gurjinder Kumar
|0
|0
|Imran Khan
|0
|0
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (1)
|0.78
|Слишкович Петар
|5
|0.56
|Дюкер Юлиус
|1
|0.11
|Prasanth Karuthadathkuni
|1
|0.11
|Rahim Ali
|1
|0.11
|Карикари Кваме
|1 (1)
|0.11
|Vafa Hakhamaneshi
|1
|0.11
|Vincy Barretto
|1
|0.11
|Aakash Sangwan
|0
|0
Карточки
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастаньяга Йон
|3
|0
|Michael Jakobsen II
|2
|0
|Mohammed Irshad
|2
|0
|Mashoor Thangalakath
|2
|0
|Aaron Evans
|1
|0
|Gani Nigam
|1
|0
|Rochharzela Rochharzela
|1
|0
|Gaurav Bora
|1
|0
|Imran Khan
|1
|0
|Parthib Gogoi
|1
|0
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ajith Kumar
|3
|1
|Vafa Hakhamaneshi
|2
|1
|Debjit Majumder
|1
|1
|Дианье Фаллу
|2
|0
|Дюкер Юлиус
|2
|0
|Дас Нараян
|1
|0
|Тапа Анируд
|1
|0
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Ченнаин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
6
3
Нортист Юнайтед
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Ченнаин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
11
Волевые поражения
0
4
Нортист Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Ченнаин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
16
Волевые поражения
6
7
Голы по времени матча
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
3
50%
2
17%
76-90
Пропущено
18
7
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
2
11%
1
14%
31-45
5
28%
1
14%
46-60
3
17%
1
14%
61-75
3
17%
3
43%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
43%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
50%
4
31%
76-90
Забито
8
19
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
0
0%
1
5%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
1
13%
5
26%
31-45
1
13%
3
16%
46-60
1
13%
3
16%
61-75
4
50%
5
26%
76-90
Пропущено
24
20
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
17%
2
10%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
5
21%
3
15%
46-60
3
13%
4
20%
61-75
6
25%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3
Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 3:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 3:3
Ченнаин
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ченнаин - Хайдарабад 1:3 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6
Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Гоа 0:2 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 АТК - Ченнаин 1:2 Ченнаин - АТК 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 0:1
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
Ченнаин
Точный счет
0:3
2 раза 40%
1:3
2 раза 40%
3:7
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:7
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Точный счет
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:7
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:6
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:7
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
7
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Нортист Юнайтед
Ченнаин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
18
54
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|8 - 4
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|5.
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|6.
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|7.
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|10.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|11.
|5
|0
|0
|5
|5 - 19
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|7.
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|9.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|11.
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (4)
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|6 (1)
|Ченнаин
|Слишкович Петар
|5 (3)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|5 (3)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|1 4
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|Гоа
|Бедия Эду
|1 2
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 2
|АТК
|Хэмилл Брендан
|3