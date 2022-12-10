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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 14.
Эносис
0:1
Второй тайм: 90+'
Аполлон
0'
36' Желтая карточка
Питтас Яннис
0:1
49' Гол
Дигин Николя
51' Желтая карточка
Роберж Валентин
54' Желтая карточка
Йованович Вукашин
56' Желтая карточка
Эхманн Марко
Эносис
Аполлон

История личных встреч

Эносис
Аполлон

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
2 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

7.1%
14.3%
78.6%
1 победа 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
1:5
ПД
0:1
ПД
0:3
ПД
0:2
ПД
5:0
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.17
0.5

Среднее время на гол

540
180

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

2.13
2

Среднее время на гол

42
45

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
78

Бомбардиры внутри турнира

Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рушиас Онисифорос 2 0.14
Julien Lamy 2 0.14
Дьявара Кандет 2 0.14
Дрекса Павел 1 0.07
Вученович Александар 1 0.07
Сильва Луис 1 0.07
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 5 0.38
Антонио Владимиро 2 0.15
Жради Бассель 2 (1) 0.15
Роберж Валентин 1 0.08
Хенти Эзекиэль 1 0.08
Пинакас Димитрис 1 (1) 0.08

Карточки

Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 4 1
Константину Константинос 4 0
Demetris Mavroudis 4 0
Adrian Oscar Lucero 3 0
Вученович Александар 3 0
Marko Jevremovic 3 0
Fotis Kotsonis 3 0
Andreas Christofi 3 0
Вукчевич Стефан 2 0
Сильва Луис 2 0
Дрекса Павел 1 0
Рушиас Онисифорос 1 0
Костич Иван 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Мейра Марсиу 1 0
Дьявара Кандет 1 0
Pantelis Gavriel 1 0
Omer Korsia 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ресио Хосе 3 1
Роберж Валентин 4 0
Йованович Вукашин 4 0
Коль Исраэль 3 0
Йованович Александар II 2 0
Хаммас Амин 2 0
Кабрал Эуклидес 2 0
Илиев Илиан 1 0
Харис Мавриас 1 0
Хенти Эзекиэль 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Йоостен Патрик 1 0
Питтас Яннис 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Антонио Владимиро 1 0
Артиматас Панайотис 1 0

Результаты матчей

Эносис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Аполлон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
3
Эносис
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Аполлон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
4

Волевые поражения

1
6
Эносис
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Аполлон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
4

Волевые поражения

3
9

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

14
6
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
4
67%
76-90

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
5
45%
61-75
3
33%
2
18%
76-90

Пропущено

20
10
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
4
20%
0
0%
1-15
4
20%
2
20%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
25%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Эносис
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эносис - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - Эносис 2:0
Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Эносис - Анортосис 1:1 Эносис - Олимпиас Лимпион 4:1 Пафос - Эносис 3:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Омония - Эносис 4:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Эносис - Анагенниси Деринья 2:1 Эносис - Этникос Ахна 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1
Аполлон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 Аполлон - Вадуц 1:0
Аполлон - АПОЭЛ 0:1 Днепр-1 - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1

Результаты матчей

Эносис
Аполлон

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Эносис
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
3
2
11
1.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 10 3 1 21 - 5 33
2.
Пафос
 14 9 4 1 30 - 8 31
3.
АЕК Ларнака
 14 10 1 3 24 - 9 31
4.
Арис Лимассол
 13 9 2 2 28 - 11 29
5.
Аполлон
 1:0 13 6 4 3 12 - 10 22
6.
Омония
 13 6 1 6 21 - 16 19
7.
Анортосис
 1:1 14 5 3 6 13 - 17 18
8.
Неа Саламина
 13 5 1 7 13 - 17 16
9.
Кармиотисса
 13 4 3 6 9 - 21 15
10.
АЕЛ Лимаcсол
 12 4 2 6 10 - 11 14
11.
Докса Катокопия
 14 3 2 9 10 - 20 11
12.
Эносис
 0:1 14 3 2 9 9 - 21 11
13.
Олимпиакос Никосия
 1:1 14 1 5 8 10 - 27 8
14.
Акритас Хлоракас
 13 2 1 10 7 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 7 6 1 0 15 - 2 19
2.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
3.
Омония
 6 5 0 1 17 - 4 15
4.
АПОЭЛ
 7 3 3 1 8 - 2 12
5.
Арис Лимассол
 7 3 2 2 14 - 9 11
6.
Аполлон
 1:0 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Кармиотисса
 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Анортосис
 1:1 7 2 2 3 7 - 8 8
9.
Эносис
 0:1 7 2 2 3 6 - 7 8
10.
Неа Саламина
 6 2 1 3 6 - 10 7
11.
АЕЛ Лимаcсол
 6 2 0 4 4 - 7 6
12.
Олимпиакос Никосия
 1:1 7 1 3 3 5 - 9 6
13.
Акритас Хлоракас
 7 2 0 5 5 - 15 6
14.
Докса Катокопия
 7 1 0 6 3 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Арис Лимассол
 6 6 0 0 14 - 2 18
3.
Пафос
 7 4 3 0 16 - 5 15
4.
АЕК Ларнака
 7 4 0 3 9 - 7 12
5.
Аполлон
 1:0 7 3 3 1 6 - 4 12
6.
Анортосис
 1:1 7 3 1 3 6 - 9 10
7.
Неа Саламина
 7 3 0 4 7 - 7 9
8.
Докса Катокопия
 7 2 2 3 7 - 10 8
9.
АЕЛ Лимаcсол
 6 2 2 2 6 - 4 8
10.
Кармиотисса
 6 1 2 3 2 - 13 5
11.
Омония
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Эносис
 0:1 7 1 0 6 3 - 14 3
13.
Олимпиакос Никосия
 1:1 7 0 2 5 5 - 18 2
14.
Акритас Хлоракас
 6 0 1 5 2 - 9 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 9
Аполлон Питтас Яннис 5
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Омония Бруно V 5
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 5
Неа Саламина Манджек Жорж 6
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Анортосис Варда Амр 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      36'
      Питтас Яннис получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Эносис
    Ничья
    Аполлон
    1.57
    3.60
    6.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эносис 0:1 Аполлон онлайн

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