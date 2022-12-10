Тур: 14.
0'
36' Желтая карточкаПиттас Яннис
0:1
49' ГолДигин Николя
51' Желтая карточкаРоберж Валентин
54' Желтая карточкаЙованович Вукашин
56' Желтая карточкаЭхманн Марко
Ход матча
36'
49'
0:1
51'
56'
- Основной состав
-
12 Костич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Мейра МарсиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
-
25 Дрекса ПавелЗащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
99 Julien Lamy
-
Главный тренер: Marinos Satsias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
-
28 Дигин НиколяПолузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ресио ХосеПолузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Konstantinos Makridis
История личных встреч
Эносис
Аполлон
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
200%
2 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
7.1%
14.3%
78.6%
1 победа 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.17
0.5
Среднее время на гол
540
180
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
2.13
2
Среднее время на гол
42
45
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.29
1.14
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
78
Бомбардиры внутри турнира
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рушиас Онисифорос
|2
|0.14
|Julien Lamy
|2
|0.14
|Дьявара Кандет
|2
|0.14
|Дрекса Павел
|1
|0.07
|Вученович Александар
|1
|0.07
|Сильва Луис
|1
|0.07
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|5
|0.38
|Антонио Владимиро
|2
|0.15
|Жради Бассель
|2 (1)
|0.15
|Роберж Валентин
|1
|0.08
|Хенти Эзекиэль
|1
|0.08
|Пинакас Димитрис
|1 (1)
|0.08
Карточки
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|4
|1
|Константину Константинос
|4
|0
|Demetris Mavroudis
|4
|0
|Adrian Oscar Lucero
|3
|0
|Вученович Александар
|3
|0
|Marko Jevremovic
|3
|0
|Fotis Kotsonis
|3
|0
|Andreas Christofi
|3
|0
|Вукчевич Стефан
|2
|0
|Сильва Луис
|2
|0
|Дрекса Павел
|1
|0
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Костич Иван
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Мейра Марсиу
|1
|0
|Дьявара Кандет
|1
|0
|Pantelis Gavriel
|1
|0
|Omer Korsia
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ресио Хосе
|3
|1
|Роберж Валентин
|4
|0
|Йованович Вукашин
|4
|0
|Коль Исраэль
|3
|0
|Йованович Александар II
|2
|0
|Хаммас Амин
|2
|0
|Кабрал Эуклидес
|2
|0
|Илиев Илиан
|1
|0
|Харис Мавриас
|1
|0
|Хенти Эзекиэль
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Йоостен Патрик
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Антонио Владимиро
|1
|0
|Артиматас Панайотис
|1
|0
Результаты матчей
Эносис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Аполлон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
3
Эносис
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Аполлон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
4
Волевые поражения
1
6
Эносис
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Аполлон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
4
Волевые поражения
3
9
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
14
6
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
4
67%
76-90
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
5
45%
61-75
3
33%
2
18%
76-90
Пропущено
20
10
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
4
20%
0
0%
1-15
4
20%
2
20%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
25%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
Эносис
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эносис - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - Эносис 2:0
Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Эносис - Анортосис 1:1 Эносис - Олимпиас Лимпион 4:1 Пафос - Эносис 3:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Омония - Эносис 4:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Эносис - Анагенниси Деринья 2:1 Эносис - Этникос Ахна 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1
Аполлон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 Аполлон - Вадуц 1:0
Аполлон - АПОЭЛ 0:1 Днепр-1 - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1
Результаты матчей
Эносис
Аполлон
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Эносис
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
93
211
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|21 - 5
|33
|2.
|14
|9
|4
|1
|30 - 8
|31
|3.
|14
|10
|1
|3
|24 - 9
|31
|4.
|13
|9
|2
|2
|28 - 11
|29
|5.
|1:0
|13
|6
|4
|3
|12 - 10
|22
|6.
|13
|6
|1
|6
|21 - 16
|19
|7.
|1:1
|14
|5
|3
|6
|13 - 17
|18
|8.
|13
|5
|1
|7
|13 - 17
|16
|9.
|13
|4
|3
|6
|9 - 21
|15
|10.
|12
|4
|2
|6
|10 - 11
|14
|11.
|14
|3
|2
|9
|10 - 20
|11
|12.
|0:1
|14
|3
|2
|9
|9 - 21
|11
|13.
|1:1
|14
|1
|5
|8
|10 - 27
|8
|14.
|13
|2
|1
|10
|7 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|7
|5
|1
|1
|14 - 3
|16
|3.
|6
|5
|0
|1
|17 - 4
|15
|4.
|7
|3
|3
|1
|8 - 2
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|6.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|9.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|11.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|12.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|13.
|7
|2
|0
|5
|5 - 15
|6
|14.
|7
|1
|0
|6
|3 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|13 - 3
|21
|2.
|6
|6
|0
|0
|14 - 2
|18
|3.
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|5.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|6.
|1:1
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|7.
|7
|3
|0
|4
|7 - 7
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|10.
|6
|1
|2
|3
|2 - 13
|5
|11.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|0:1
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
|13.
|1:1
|7
|0
|2
|5
|5 - 18
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|9
|Аполлон
|Питтас Яннис
|5
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|Омония
|Бруно V
|5
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 5
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|6
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Анортосис
|Варда Амр
|6