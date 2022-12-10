Тур: 14.
1:1
Второй тайм: 86'
0'
29' Желтая карточкаСабо Эрик
45' Желтая карточкаКоррейя Андерсон
51' Желтая карточкаАнтониадес Мариос
55' Вторая желтая карточкаАнтониадес Мариос
1:0
58' ГолВарда Амр
60' Желтая карточкаВарда Амр
1:1
73' ГолFabrice Nkwoh
Ход матча
29'
45'
58'
1:0
60'
72'
73'
1:1
83'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Варда АмрНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Уорис МаджидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Франсиско Муньос Хиско
- Основной состав
-
77 Малл ДжоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Янну ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 НаниПолузащитник
- Нападающий
-
-
99 Osman Koroma
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хендрикс СэмНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
15 Paco Puertas
-
-
Главный тренер: Makis Sergidis
История личных встреч
Анортосис
Олимпиакос Никосия
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
20 матчей
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
2.78
1.73
Среднее время на гол
32
52
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.09
1
Среднее время на гол
82
90
Всего голов
37
28
Голов в среднем за матч
1.85
1.4
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
48
64
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нинга Казимир
|4
|0.29
|Байшиньу Марку
|1
|0.07
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.07
|Ароян Вараздат
|1
|0.07
|Кику Франсишку
|1
|0.07
|Варда Амр
|1
|0.07
|Хрисостому Андреас
|1
|0.07
|Сабо Эрик
|1 (1)
|0.07
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуррье Вильд-Дональд
|3 (2)
|0.21
|Хендрикс Сэм
|2
|0.14
|Психас Петрос
|2
|0.14
|Дезир Жонель
|1
|0.07
|Osman Koroma
|1
|0.07
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варда Амр
|6
|0
|Ароян Вараздат
|4
|0
|Сабо Эрик
|3
|0
|Коррейя Андерсон
|3
|0
|Антониадес Мариос
|1
|1
|Антониу Минас
|2
|0
|Иоанну Михалис
|2
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Панчеон Джейсон
|1
|0
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|Байшиньу Марку
|1
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Артиматас Костакис
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|0
|Osman Koroma
|4
|0
|Маркович Саша
|3
|0
|Салли Эдгар
|3
|0
|Нани II
|3
|0
|Мучтарис Стефанос
|3
|0
|Evgenios Kyriakou
|3
|0
|Картащян Артур
|2
|0
|Янну Томас
|2
|0
|Дезир Жонель
|2
|0
|Психас Петрос
|2
|0
|Барди Пьер
|2
|0
|Шлогар Мартин
|2
|0
|Пехливанис Мариос
|1
|0
|Fabrice Nkwoh
|1
|0
|Досис Николаос
|1
|0
|Thanasis Liasidis
|1
|0
|Эсселинк Берт
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Олимпиакос Никосия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
5
Анортосис
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Олимпиакос Никосия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
6
4
Анортосис
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Олимпиакос Никосия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
6
9
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
16
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
1
11%
6
38%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Пропущено
7
9
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
4
57%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
2
17%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
3
25%
2
20%
76-90
Пропущено
16
25
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
13%
1
4%
1-15
3
19%
3
12%
16-30
5
31%
7
28%
31-45
3
19%
3
12%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
2
13%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Анортосис - Арис Лимассол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Неа Саламина 2:1
Омония - Анортосис 2:0 ПАЕЕК - Анортосис 1:4 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Эносис - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Омония - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Петах-Тиква 2:3
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2
Ксилотимву - Олимпиакос Никосия 0:2 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Паралимни - Олимпиакос Никосия 1:1 Онисилос Сотира - Олимпиакос Никосия 4:2 Докса - Олимпиакос Никосия 3:1 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 1:1
Результаты матчей
Анортосис
Олимпиакос Никосия
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Анортосис
Олимпиакос Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
76
49
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|21 - 5
|33
|2.
|14
|9
|4
|1
|30 - 8
|31
|3.
|14
|10
|1
|3
|24 - 9
|31
|4.
|13
|9
|2
|2
|28 - 11
|29
|5.
|1:0
|13
|6
|4
|3
|12 - 10
|22
|6.
|13
|6
|1
|6
|21 - 16
|19
|7.
|1:1
|14
|5
|3
|6
|13 - 17
|18
|8.
|13
|5
|1
|7
|13 - 17
|16
|9.
|13
|4
|3
|6
|9 - 21
|15
|10.
|12
|4
|2
|6
|10 - 11
|14
|11.
|14
|3
|2
|9
|10 - 20
|11
|12.
|0:1
|14
|3
|2
|9
|9 - 21
|11
|13.
|1:1
|14
|1
|5
|8
|10 - 27
|8
|14.
|13
|2
|1
|10
|7 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|7
|5
|1
|1
|14 - 3
|16
|3.
|6
|5
|0
|1
|17 - 4
|15
|4.
|7
|3
|3
|1
|8 - 2
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|6.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|9.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|11.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|12.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|13.
|7
|2
|0
|5
|5 - 15
|6
|14.
|7
|1
|0
|6
|3 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|13 - 3
|21
|2.
|6
|6
|0
|0
|14 - 2
|18
|3.
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|5.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|6.
|1:1
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|7.
|7
|3
|0
|4
|7 - 7
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|10.
|6
|1
|2
|3
|2 - 13
|5
|11.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|0:1
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
|13.
|1:1
|7
|0
|2
|5
|5 - 18
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|9
|Аполлон
|Питтас Яннис
|5
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|Омония
|Бруно V
|5
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 5
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|6
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Анортосис
|Варда Амр
|6