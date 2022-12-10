ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 14.
Анортосис
1:1
Второй тайм: 86'
Олимпиакос Никосия
0'
29' Желтая карточка
Сабо Эрик
45' Желтая карточка
Коррейя Андерсон
51' Желтая карточка
Антониадес Мариос
55' Вторая желтая карточка
Антониадес Мариос
1:0
58' Гол
Варда Амр
60' Желтая карточка
Варда Амр
1:1
73' Гол
Fabrice Nkwoh
83' Желтая карточка
Анортосис
Олимпиакос Никосия

История личных встреч

Анортосис
Олимпиакос Никосия

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

20 матчей

70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
3:2
К
2:1
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
2:0
ПД
2:1
К
3:0
К
0:0
ПД
4:0
ПД
0:3
ПД
5:1
ПД
4:3
ПД
1:3
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

2.78
1.73

Среднее время на гол

32
52

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.09
1

Среднее время на гол

82
90

Всего голов

37
28

Голов в среднем за матч

1.85
1.4

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

48
64

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нинга Казимир 4 0.29
Байшиньу Марку 1 0.07
Амбарцумян Оганес 1 0.07
Ароян Вараздат 1 0.07
Кику Франсишку 1 0.07
Варда Амр 1 0.07
Хрисостому Андреас 1 0.07
Сабо Эрик 1 (1) 0.07
Олимпиакос Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуррье Вильд-Дональд 3 (2) 0.21
Хендрикс Сэм 2 0.14
Психас Петрос 2 0.14
Дезир Жонель 1 0.07
Osman Koroma 1 0.07

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варда Амр 6 0
Ароян Вараздат 4 0
Сабо Эрик 3 0
Коррейя Андерсон 3 0
Антониадес Мариос 1 1
Антониу Минас 2 0
Иоанну Михалис 2 0
Нинга Казимир 2 0
Панчеон Джейсон 1 0
Христодулопулос Лазарос 1 0
Байшиньу Марку 1 0
Уорис Маджид 1 0
Амбарцумян Оганес 1 0
Кику Франсишку 1 0
Артиматас Костакис 1 0
Радонич Деян 1 0
Хрисостому Андреас 1 0
Олимпиакос Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуррье Вильд-Дональд 6 0
Osman Koroma 4 0
Маркович Саша 3 0
Салли Эдгар 3 0
Нани II 3 0
Мучтарис Стефанос 3 0
Evgenios Kyriakou 3 0
Картащян Артур 2 0
Янну Томас 2 0
Дезир Жонель 2 0
Психас Петрос 2 0
Барди Пьер 2 0
Шлогар Мартин 2 0
Пехливанис Мариос 1 0
Fabrice Nkwoh 1 0
Досис Николаос 1 0
Thanasis Liasidis 1 0
Эсселинк Берт 1 0

Результаты матчей

Анортосис
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Олимпиакос Никосия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
5
Анортосис
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Олимпиакос Никосия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

6
4
Анортосис
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Олимпиакос Никосия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

6
9

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
16
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
1
11%
6
38%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Пропущено

7
9
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
4
57%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
2
17%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
3
25%
2
20%
76-90

Пропущено

16
25
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
13%
1
4%
1-15
3
19%
3
12%
16-30
5
31%
7
28%
31-45
3
19%
3
12%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
2
13%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Анортосис - Арис Лимассол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Неа Саламина 2:1
Омония - Анортосис 2:0 ПАЕЕК - Анортосис 1:4 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Эносис - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Омония - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Петах-Тиква 2:3
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2
Ксилотимву - Олимпиакос Никосия 0:2 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Паралимни - Олимпиакос Никосия 1:1 Онисилос Сотира - Олимпиакос Никосия 4:2 Докса - Олимпиакос Никосия 3:1 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 1:1

Результаты матчей

Анортосис
Олимпиакос Никосия

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Анортосис
Олимпиакос Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
1
6
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
3
2
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
6
4
9
1.5
2
11
1
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 10 3 1 21 - 5 33
2.
Пафос
 14 9 4 1 30 - 8 31
3.
АЕК Ларнака
 14 10 1 3 24 - 9 31
4.
Арис Лимассол
 13 9 2 2 28 - 11 29
5.
Аполлон
 1:0 13 6 4 3 12 - 10 22
6.
Омония
 13 6 1 6 21 - 16 19
7.
Анортосис
 1:1 14 5 3 6 13 - 17 18
8.
Неа Саламина
 13 5 1 7 13 - 17 16
9.
Кармиотисса
 13 4 3 6 9 - 21 15
10.
АЕЛ Лимаcсол
 12 4 2 6 10 - 11 14
11.
Докса Катокопия
 14 3 2 9 10 - 20 11
12.
Эносис
 0:1 14 3 2 9 9 - 21 11
13.
Олимпиакос Никосия
 1:1 14 1 5 8 10 - 27 8
14.
Акритас Хлоракас
 13 2 1 10 7 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 7 6 1 0 15 - 2 19
2.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
3.
Омония
 6 5 0 1 17 - 4 15
4.
АПОЭЛ
 7 3 3 1 8 - 2 12
5.
Арис Лимассол
 7 3 2 2 14 - 9 11
6.
Аполлон
 1:0 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Кармиотисса
 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Анортосис
 1:1 7 2 2 3 7 - 8 8
9.
Эносис
 0:1 7 2 2 3 6 - 7 8
10.
Неа Саламина
 6 2 1 3 6 - 10 7
11.
АЕЛ Лимаcсол
 6 2 0 4 4 - 7 6
12.
Олимпиакос Никосия
 1:1 7 1 3 3 5 - 9 6
13.
Акритас Хлоракас
 7 2 0 5 5 - 15 6
14.
Докса Катокопия
 7 1 0 6 3 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Арис Лимассол
 6 6 0 0 14 - 2 18
3.
Пафос
 7 4 3 0 16 - 5 15
4.
АЕК Ларнака
 7 4 0 3 9 - 7 12
5.
Аполлон
 1:0 7 3 3 1 6 - 4 12
6.
Анортосис
 1:1 7 3 1 3 6 - 9 10
7.
Неа Саламина
 7 3 0 4 7 - 7 9
8.
Докса Катокопия
 7 2 2 3 7 - 10 8
9.
АЕЛ Лимаcсол
 6 2 2 2 6 - 4 8
10.
Кармиотисса
 6 1 2 3 2 - 13 5
11.
Омония
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Эносис
 0:1 7 1 0 6 3 - 14 3
13.
Олимпиакос Никосия
 1:1 7 0 2 5 5 - 18 2
14.
Акритас Хлоракас
 6 0 1 5 2 - 9 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 9
Аполлон Питтас Яннис 5
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Омония Бруно V 5
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 5
Неа Саламина Манджек Жорж 6
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Анортосис Варда Амр 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Коррейя Андерсон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Сабо Эрик получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Анортосис
    Ничья
    Олимпиакос Никосия
    3.64
    1.62
    5.59
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Анортосис 1:1 Олимпиакос Никосия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Анортосис
    Олимпиакос Никосия
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     