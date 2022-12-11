Тур: 7. Стадион: Industree Group Stadium. Главный судья: Abraham B.
0:1
Первый тайм: 35'
Ход матча
12'
0:1
17'
23
Даниель
Холл
11
Beni
Nkololo
98
Marco
Tulio1
90
Айонго
Пол
33
Mark
Natta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Marco Tulio1Полузащитник
- Нападающий
-
90 Айонго ПолНападающий
- Запасные игроки
-
24 Yaren SozerВратарь
- Полузащитник
-
14 Куол ГарангНападающий
-
21 Michael Ruhs
-
-
-
Главный тренер: Nick Montgomery
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 13 побед
47 матчей
38.3%
25.5%
36.2%
18 побед 12 ничьих 17 побед
Первый тайм
29.8%
44.7%
25.5%
14 побед 21 ничья 12 побед
Второй тайм
34%
38.3%
27.7%
16 побед 18 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
28
Голов в среднем за матч
1.28
1.27
Среднее время на гол
70
70
Всего голов
28
30
Голов в среднем за матч
1.27
1.2
Среднее время на гол
70
75
Всего голов
60
58
Голов в среднем за матч
1.28
1.23
Тотал матчей
2.5
43
Больше 91%
Меньше 9%
4
33
Больше 70%
Меньше 30%
14
18
Больше 38%
Меньше 62%
29
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
6
Больше 13%
Меньше 87%
41
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
70
72
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силвера Самуэл
|3
|0.5
|Каммингс Джейсон
|2
|0.33
|Куол Гаранг
|2 (1)
|0.33
|Michael Ruhs
|2
|0.33
|Айонго Пол
|1
|0.17
|Jacob Farrell
|1
|0.17
|Beni Nkololo
|1
|0.17
|Балар Максимильен
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бухагьяр Трент
|2
|0.5
|Дарцмелия Бека
|1
|0.25
|Элси Джордан
|1
|0.25
|МакГэрри Джеймс
|1
|0.25
|Микелтадзе Бека
|1
|0.25
|Сотирио Джошуа
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Пископо Рено
|0
|0
|Daniel Stynes
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Kaltak
|2
|1
|Kelechi
|2
|0
|Куол Гаранг
|2
|0
|Nick Montgomery
|1
|0
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|Айонго Пол
|1
|0
|Beni Nkololo
|1
|0
|Силвера Самуэл
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
|Harrison Steele
|1
|0
|Jacob Farrell
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элси Джордан
|1
|1
|О'Нилл Брэндон
|2
|0
|Юрман Мэттью
|1
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Микелтадзе Бека
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
0
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
5
Централ Кост Маринерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
9
5
Голы по времени матча
Забито
7
0
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
6
5
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
5
1 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
7
54%
0
0%
61-75
4
31%
1
20%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2
Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0 Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1 Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
21
23
12
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|3.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|10 - 8
|7
|6.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|12 - 10
|7
|7.
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|8.
|6
|1
|3
|2
|12 - 12
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|12.
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|4.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7
|Сидней
|Мак Роберт
|3
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|3
|Веллингтон Феникс
|Уэйн Бен
|3
|Централ Кост Маринерс
|Силвера Самуэл
|3
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Макартур
|Нун Крэйг
|4
|Мельбурн Виктори
|Бриллант Джошуа
|1 2
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1 2