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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Abraham B.
Централ Кост Маринерс
0:1
Первый тайм: 35'
Ньюкасл Джетс
0'
0:1
12' Гол
Бухагьяр Трент
17' Желтая карточка
Daniel Stynes

Ход матча

12'
0:1
Бухагьяр Трент
(Daniel Stynes)
17'
 
Daniel Stynes
Лучшие коэффициенты
Централ Кост Маринерс
Ничья
Ньюкасл Джетс
4.05
4.20
4.30
Все Коэффициенты
20
Вукович
Дэнни
2
Thomas
Aquilina
25
Nectarios
Triantis
23
Даниель
Холл
18
Jacob
Farrell
11
Beni
Nkololo
6
Балар
Максимильен
4
Нисбет
Джошуа
98
Marco
Tulio1
9
Каммингс
Джейсон
90
Айонго
Пол
1
Данкан
Джек
25
Дженкинсон
Карл
2
Ингем
Дэйн
33
Mark
Natta
5
Юрман
Мэттью
32
Тергейт
Ангус
6
О'Нилл
Брэндон
7
Бухагьяр
Трент
18
Daniel
Stynes
8
Дарцмелия
Бека
9
Микелтадзе
Бека
Централ Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 13 побед

47 матчей

38.3%
25.5%
36.2%
18 побед 12 ничьих 17 побед

Первый тайм

29.8%
44.7%
25.5%
14 побед 21 ничья 12 побед

Второй тайм

34%
38.3%
27.7%
16 побед 18 ничьих 13 побед

История матчей

2:0
2:4
1:2
0:2
0:1
1:0
0:0
4:3
1:1
2:3
1:0
1:2
2:8
2:0
1:5
2:0
1:1
1:1
2:4
0:1
1:1
0:0
1:0
3:1
3:0
2:2
0:0
0:2
2:1
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ТМС
0:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:0

Голы

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

1.28
1.27

Среднее время на гол

70
70

Всего голов

28
30

Голов в среднем за матч

1.27
1.2

Среднее время на гол

70
75

Всего голов

60
58

Голов в среднем за матч

1.28
1.23

Тотал матчей

2.5
43
Больше 91%
Меньше 9%
4
33
Больше 70%
Меньше 30%
14
18
Больше 38%
Меньше 62%
29
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
6
Больше 13%
Меньше 87%
41
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

70
72

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силвера Самуэл 3 0.5
Каммингс Джейсон 2 0.33
Куол Гаранг 2 (1) 0.33
Michael Ruhs 2 0.33
Айонго Пол 1 0.17
Jacob Farrell 1 0.17
Beni Nkololo 1 0.17
Балар Максимильен 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бухагьяр Трент 2 0.5
Дарцмелия Бека 1 0.25
Элси Джордан 1 0.25
МакГэрри Джеймс 1 0.25
Микелтадзе Бека 1 0.25
Сотирио Джошуа 0 0
Дженкинсон Карл 0 0
Пископо Рено 0 0
Daniel Stynes 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Kaltak 2 1
Kelechi 2 0
Куол Гаранг 2 0
Nick Montgomery 1 0
Каммингс Джейсон 1 0
Айонго Пол 1 0
Beni Nkololo 1 0
Силвера Самуэл 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Harrison Steele 1 0
Jacob Farrell 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элси Джордан 1 1
О'Нилл Брэндон 2 0
Юрман Мэттью 1 0
Дженкинсон Карл 1 0
Микелтадзе Бека 1 0
Daniel Stynes 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
0
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
5
Централ Кост Маринерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

9
5

Голы по времени матча

Забито

7
0
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

6
5
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
5
1 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
7
54%
0
0%
61-75
4
31%
1
20%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2
Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0 Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1 Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
3
2.5
1
2
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 5 - 4 10
3.
Ньюкасл Джетс
 1:0 4 3 0 1 6 - 4 9
4.
Макартур
 6 2 2 2 9 - 10 8
5.
Сидней
 4 2 1 1 10 - 8 7
6.
Централ Кост Маринерс
 0:1 6 2 1 3 12 - 10 7
7.
Перт Глори
 6 2 0 4 6 - 11 6
8.
Веллингтон Феникс
 6 1 3 2 12 - 12 6
9.
Аделаида Юнайтед
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Мельбурн Виктори
 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Вестерн Юнайтед
 6 1 1 4 9 - 14 4
12.
Брисбен Роар
 4 0 3 1 1 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 2 1 1 4 - 4 7
3.
Ньюкасл Джетс
 1:0 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Веллингтон Феникс
 4 1 2 1 9 - 7 5
5.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Перт Глори
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Макартур
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Централ Кост Маринерс
 0:1 4 1 0 3 7 - 8 3
9.
Брисбен Роар
 3 0 2 1 0 - 2 2
10.
Сидней
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Вестерн Юнайтед
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Мельбурн Виктори
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Сидней
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Макартур
 4 1 2 1 5 - 7 5
4.
Централ Кост Маринерс
 0:1 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ньюкасл Джетс
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
8.
Перт Глори
 5 1 0 4 4 - 10 3
9.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 7 - 10 3
10.
Аделаида Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 5 2
11.
Брисбен Роар
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Веллингтон Феникс
 2 0 1 1 3 - 5 1
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7
Сидней Мак Роберт 3
Веллингтон Феникс Краев Божидар 3
Веллингтон Феникс Уэйн Бен 3
Централ Кост Маринерс Силвера Самуэл 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 5
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Макартур Нун Крэйг 4
Мельбурн Виктори Бриллант Джошуа 1 2
Макартур Аспропотамитис Джонатан 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    17'
    Daniel Stynes получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Daniel Stynes сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Бухагьяр Трент бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Централ Кост Маринерс
Ничья
Ньюкасл Джетс
4.05
4.20
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Централ Кост Маринерс 0:1 Ньюкасл Джетс онлайн

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