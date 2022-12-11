Тур: 7. Стадион: Industree Group Stadium. Главный судья: Abraham B.
1:2
Конец матча
0'
0:1
12' ГолБухагьяр Трент
17' Желтая карточкаDaniel Stynes
41' Желтая карточкаБухагьяр Трент
50' Желтая карточкаBeni Nkololo
1:1
53' ГолКаммингс Джейсон
60' Желтая карточкаNectarios Triantis
1:2
66' ГолМикелтадзе Бека
68' Желтая карточкаМикелтадзе Бека
78' Желтая карточкаХоффман Джейсон
90'+7
Ход матча
12'
0:1
17'
41'
50'
53'
1:1
66'
68'
78'
23
Даниель
Холл
11
Beni
Nkololo
98
Marco
Tulio1
90
Айонго
Пол
33
Mark
Natta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Marco Tulio1Полузащитник
- Нападающий
-
90 Айонго ПолНападающий
- Запасные игроки
-
24 Yaren SozerВратарь
- Полузащитник
-
14 Куол ГарангНападающий
-
21 Michael Ruhs
-
-
-
-
Главный тренер: Nick Montgomery
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 13 побед
47 матчей
38.3%
25.5%
36.2%
18 побед 12 ничьих 17 побед
Первый тайм
29.8%
44.7%
25.5%
14 побед 21 ничья 12 побед
Второй тайм
34%
38.3%
27.7%
16 побед 18 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
28
Голов в среднем за матч
1.28
1.27
Среднее время на гол
70
70
Всего голов
28
30
Голов в среднем за матч
1.27
1.2
Среднее время на гол
70
75
Всего голов
60
58
Голов в среднем за матч
1.28
1.23
Тотал матчей
2.5
43
Больше 91%
Меньше 9%
4
33
Больше 70%
Меньше 30%
14
18
Больше 38%
Меньше 62%
29
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
6
Больше 13%
Меньше 87%
41
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
70
72
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2
Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0 Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1 Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2