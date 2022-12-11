ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия: A-Лига
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Abraham B.
Централ Кост Маринерс
1:2
Конец матча
Ньюкасл Джетс
0'
0:1
12' Гол
Бухагьяр Трент
17' Желтая карточка
Daniel Stynes
41' Желтая карточка
Бухагьяр Трент
50' Желтая карточка
Beni Nkololo
1:1
53' Гол
Каммингс Джейсон
60' Желтая карточка
Nectarios Triantis
1:2
66' Гол
Микелтадзе Бека
68' Желтая карточка
Микелтадзе Бека
78' Желтая карточка
Хоффман Джейсон
90'+7
20
Вукович
Дэнни
2
Thomas
Aquilina
25
Nectarios
Triantis
23
Даниель
Холл
18
Jacob
Farrell
11
Beni
Nkololo
6
Балар
Максимильен
4
Нисбет
Джошуа
98
Marco
Tulio1
9
Каммингс
Джейсон
90
Айонго
Пол
1
Данкан
Джек
25
Дженкинсон
Карл
2
Ингем
Дэйн
33
Mark
Natta
5
Юрман
Мэттью
32
Тергейт
Ангус
6
О'Нилл
Брэндон
7
Бухагьяр
Трент
18
Daniel
Stynes
8
Дарцмелия
Бека
9
Микелтадзе
Бека
Централ Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 13 побед

47 матчей

38.3%
25.5%
36.2%
18 побед 12 ничьих 17 побед

Первый тайм

29.8%
44.7%
25.5%
14 побед 21 ничья 12 побед

Второй тайм

34%
38.3%
27.7%
16 побед 18 ничьих 13 побед

История матчей

2:0
2:4
1:2
0:2
0:1
1:0
0:0
4:3
1:1
2:3
1:0
1:2
2:8
2:0
1:5
2:0
1:1
1:1
2:4
0:1
1:1
0:0
1:0
3:1
3:0
2:2
0:0
0:2
2:1
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ТМС
0:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:0

Голы

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

1.28
1.27

Среднее время на гол

70
70

Всего голов

28
30

Голов в среднем за матч

1.27
1.2

Среднее время на гол

70
75

Всего голов

60
58

Голов в среднем за матч

1.28
1.23

Тотал матчей

2.5
43
Больше 91%
Меньше 9%
4
33
Больше 70%
Меньше 30%
14
18
Больше 38%
Меньше 62%
29
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
6
Больше 13%
Меньше 87%
41
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

70
72

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2
Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0 Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1 Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      41'
      Бухагьяр Трент получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      17'
      Daniel Stynes получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Daniel Stynes сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Централ Кост Маринерс 1:2 Ньюкасл Джетс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     