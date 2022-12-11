ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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  3. Австралия: A-Лига
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Barreiro J.
Макартур
0:1
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
57' Желтая карточка
Бриммер Джейк
0:1
84' Гол
Фолами Бен
90' Желтая карточка
Нун Крэйг
90'+7
12
Курто
Филип
44
Миллар
Мэттью
6
Ускок
Томислав
5
Аспропотамитис
Джонатан
13
Вуйица
Иван
7
Да
Силва
Даниэль
11
Беккас
Кирин
37
Jed
Drew
10
Давила
Улисес
99
Арзани
Дэниел
9
Арабули
Бачана
20
Иззо
Пол
2
Герия
Джейсон
6
Броксхэм
Ли
15
Тимотеу
Джордж
7
Икономидис
Крис
22
Бриммер
Джейк
4
Rai
IV
3
Кадете
18
Д'Агостино
Николас
17
Нани
Луиш
10
Форнароли
Бруно
Макартур
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Макартур
Мельбурн Виктори

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

1:4
3:1
3:1
1:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
45

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Макартур - Сидней 2:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1
Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед - Макартур 0:2 Оаклей Каннонс - Макартур 2:5 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Модбери Джетс - Макартур 0:4 Мэгпис Крузейдерс - Макартур 0:6 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Перт Глори 4:2 Сидней - Макартур 2:2 Макартур - Мельбурн Сити 0:1
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2
Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
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