Тур: 7. Стадион: Кэмпбеллтаун. Главный судья: Barreiro J.
0:1
Конец матча
Ход матча
57'
74'
84'
0:1
90'
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
11
Беккас
Кирин
37
Jed
Drew
20
Иззо
Пол
4
Rai
IV
3
Кадете
17
Нани
Луиш
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
-
11 Беккас КиринПолузащитник
-
37 Jed DrewПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Lachlan Rose
-
Главный тренер: Dwight Yorke
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
4 Rai IVПолузащитник
-
3 КадетеПолузащитник
- Нападающий
-
17 Нани ЛуишНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Барнетт ДжейЗащитник
-
16 Нигро СтефанЗащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Макартур
Мельбурн Виктори
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
45
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Макартур - Сидней 2:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1
Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед - Макартур 0:2 Оаклей Каннонс - Макартур 2:5 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Модбери Джетс - Макартур 0:4 Мэгпис Крузейдерс - Макартур 0:6 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Перт Глори 4:2 Сидней - Макартур 2:2 Макартур - Мельбурн Сити 0:1
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2
Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1