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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Кальяри
3:2
Конец матча
Перуджа
0'
1:0
20' Гол
Паволетти Леонардо
2:0
27' Гол
Лападула Джанлука
2:1
29' Гол
Стриццоло Лука
44' Желтая карточка
Паволетти Леонардо
2:2
54' Пенальти
Касасола Тиаго
62' Желтая карточка
Оливьери Марко
72' Желтая карточка
Пас Йеферсон
3:2
81' Гол
Паволетти Леонардо
84' Желтая карточка
Лувумбо Зито
90'+5
1
Радунович
Борис
28
Дзаппа
Габриэле
24
Капрадосси
Элио
33
Оберт
Адам
27
Баррека
Антонио
29
Макумбу
Антуан
14
Дейола
Алессандро
8
Нандес
Найтан
25
Фалько
Филиппо
9
Лападула
Джанлука
30
Паволетти
Леонардо
1
Гори
Стефано
97
Сгарби
Филиппо
21
Курадо
Маркос
15
Дель
Орко
Кристиан
24
Касасола
Тиаго
17
Пас
Йеферсон
4
Ианнони
Эдоардо
25
Санторо
Симоне
28
Куан
Кристиан
41
Стриццоло
Лука
11
Оливьери
Марко
Кальяри
4-3-1-2
Перуджа
3-4-2-1

История личных встреч

Кальяри
Перуджа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

К
3:2
СB
0:2
СB
0:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 6 (1) 0.35
Паволетти Леонардо 4 0.24
Лувумбо Зито 3 0.18
Манкозу Марко 2 0.12
Дейола Алессандро 1 0.06
Рог Марко 1 0.06
Перейро Гастон 1 0.06
Макумбу Антуан 1 0.06
Виола Николас 1 (1) 0.06
Нандес Найтан 0 0
Миллико Винченцо 0 0
Капрадосси Элио 0 0
Дзаппа Габриэле 0 0
Карбони Франко 0 0
Оберт Адам 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 3 0.18
Мелькьорри Федерико 3 (1) 0.18
Ди Кармине Самуэль 2 0.12
Касасола Тиаго 1 (1) 0.06
Луперини Грегорио 1 0.06
Оливьери Марко 1 0.06
Ди Серио Джузеппе 1 0.06
Анджелла Габриэле 0 0
Бартоломей Паоло 0 0
Курадо Маркос 0 0
Сгарби Филиппо 0 0
Куан Кристиан 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нандес Найтан 5 0
Паволетти Леонардо 3 0
Дейола Алессандро 3 0
Рог Марко 3 0
Карбони Франко 3 0
Ди Пардо Алессандро 1 1
Оберт Адам 1 1
Лападула Джанлука 2 0
Гольданига Эдоардо 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Виола Николас 1 0
Фалько Филиппо 1 0
Баррека Антонио 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Макумбу Антуан 1 0
Лувумбо Зито 1 0
Дезогус Якопо 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пас Йеферсон 5 0
Санторо Симоне 3 1
Ианнони Эдоардо 3 1
Мелькьорри Федерико 4 0
Дель Орко Кристиан 4 0
Курадо Маркос 4 0
Оливьери Марко 4 0
Куан Кристиан 4 0
Лизи Франческо 2 1
Сгарби Филиппо 2 1
Касасола Тиаго 3 0
Бартоломей Паоло 2 0
Рози Алеандро 1 0
Стриццоло Лука 1 0
Вулич Милош 1 0

Результаты матчей

Кальяри
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Перуджа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

4
4
Кальяри
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Перуджа
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
10

Волевые поражения

7
2
Кальяри
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Перуджа
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

8
12

Волевые поражения

11
6

Голы по времени матча

Забито

12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
2
29%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
3
25%
3
23%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
3
23%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
4
50%
1
20%
76-90

Пропущено

9
10
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
22%
4
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
2
22%
4
40%
76-90

Забито

20
12
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 8
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
3
15%
3
25%
31-45
2
10%
3
25%
46-60
3
15%
3
25%
61-75
6
30%
1
8%
76-90

Пропущено

21
23
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
2
10%
6
26%
1-15
4
19%
3
13%
16-30
4
19%
4
17%
31-45
3
14%
1
4%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
5
24%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тернана - Кальяри 1:0 Кальяри - Парма 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Кальяри - Пиза 1:1
Зюйдтироль - Кальяри 2:2 Кальяри - Реджина 1:1 Асколи - Кальяри 2:1 Болонья - Кальяри 1:0 Кальяри - Брешия 2:1 Дженоа - Кальяри 0:0 Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2
Перуджа
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Перуджа - СПАЛ 0:0 Козенца - Перуджа 0:0 Перуджа - Дженоа 1:0 Модена - Перуджа 1:1
Фрозиноне - Перуджа 1:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Реджина - Перуджа 2:3 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Комо - Перуджа 1:0 Перуджа - Пиза 1:3 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2

Результаты матчей

Кальяри
Перуджа

Точный счет

1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Перуджа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
6
1.5
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
5
3
5
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
9
8
6
11
1.5
2
15
1
16
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 11 2 3 25 - 10 35
2.
Реджина
 17 10 2 5 29 - 16 32
3.
Дженоа
 17 7 6 4 18 - 13 27
4.
Тернана
 17 7 5 5 20 - 18 26
5.
Бари
 16 6 8 2 25 - 16 26
6.
Брешия
 16 6 6 4 19 - 20 24
7.
Зюйдтироль
 17 5 8 4 19 - 22 23
8.
Парма
 16 6 5 5 21 - 17 23
9.
Пиза
 16 5 7 4 26 - 20 22
10.
Асколи
 17 5 7 5 21 - 21 22
11.
Кальяри
 17 5 7 5 20 - 21 22
12.
Модена
 16 6 3 7 24 - 23 21
13.
Беневенто
 1:0 17 5 6 6 16 - 17 21
14.
Палермо
 17 5 5 7 16 - 20 20
15.
Венеция
 17 5 4 8 20 - 24 19
16.
Читтаделла
 0:1 17 4 7 6 13 - 20 19
17.
СПАЛ
 17 3 8 6 20 - 22 17
18.
Козенца
 17 4 5 8 16 - 27 17
19.
Комо
 17 3 7 7 17 - 27 16
20.
Перуджа
 17 3 4 10 12 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 9 5 1 3 14 - 10 16
3.
Реджина
 8 5 1 2 19 - 9 16
4.
Тернана
 8 4 3 1 8 - 3 15
5.
Кальяри
 9 4 3 2 12 - 12 15
6.
Брешия
 8 4 3 1 10 - 6 15
7.
Пиза
 8 4 2 2 14 - 8 14
8.
Зюйдтироль
 9 2 6 1 11 - 10 12
9.
Палермо
 9 3 3 3 9 - 8 12
10.
Комо
 9 3 3 3 9 - 10 12
11.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
12.
СПАЛ
 9 3 2 4 14 - 12 11
13.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 10 11
14.
Модена
 8 3 2 3 14 - 11 11
15.
Читтаделла
 0:1 8 2 4 2 7 - 10 10
16.
Асколи
 9 2 4 3 10 - 12 10
17.
Беневенто
 1:0 9 2 3 4 7 - 10 9
18.
Бари
 7 1 5 1 11 - 9 8
19.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
20.
Венеция
 9 2 1 6 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 9 5 3 1 14 - 7 18
2.
Фрозиноне
 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Реджина
 9 5 1 3 10 - 7 16
4.
Дженоа
 9 5 1 3 10 - 7 16
5.
Асколи
 8 3 3 2 11 - 9 12
6.
Беневенто
 1:0 8 3 3 2 9 - 7 12
7.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 3 2 3 8 - 12 11
9.
Тернана
 9 3 2 4 12 - 15 11
10.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
11.
Читтаделла
 0:1 9 2 3 4 6 - 10 9
12.
Брешия
 8 2 3 3 9 - 14 9
13.
Пиза
 8 1 5 2 12 - 12 8
14.
Палермо
 8 2 2 4 7 - 12 8
15.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
16.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
СПАЛ
 8 0 6 2 6 - 10 6
18.
Козенца
 9 1 3 5 5 - 17 6
19.
Перуджа
 9 1 2 6 7 - 13 5
20.
Комо
 8 0 4 4 8 - 17 4
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 8 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Кальяри Лападула Джанлука 6
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (3)
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Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
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    Где смотреть матч Кальяри 3:2 Перуджа онлайн

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