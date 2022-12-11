Тур: 17. Стадион: Сардиния Арена.
0'
1:0
20' ГолПаволетти Леонардо
2:0
27' ГолЛападула Джанлука
2:1
29' ГолСтриццоло Лука
44' Желтая карточкаПаволетти Леонардо
2:2
54' ПенальтиКасасола Тиаго
62' Желтая карточкаОливьери Марко
72' Желтая карточкаПас Йеферсон
3:2
81' ГолПаволетти Леонардо
84' Желтая карточкаЛувумбо Зито
90'+5
Ход матча
20'
27'
2:0
29'
2:1
54'
2:2
62'
72'
81'
84'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
387 Количество передач 256
-
59 Владение мячом, % 41
33
Оберт
Адам
17
Пас
Йеферсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лолич ЭлдинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
История личных встреч
Кальяри
Перуджа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|6 (1)
|0.35
|Паволетти Леонардо
|4
|0.24
|Лувумбо Зито
|3
|0.18
|Манкозу Марко
|2
|0.12
|Дейола Алессандро
|1
|0.06
|Рог Марко
|1
|0.06
|Перейро Гастон
|1
|0.06
|Макумбу Антуан
|1
|0.06
|Виола Николас
|1 (1)
|0.06
|Нандес Найтан
|0
|0
|Миллико Винченцо
|0
|0
|Капрадосси Элио
|0
|0
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|Карбони Франко
|0
|0
|Оберт Адам
|0
|0
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стриццоло Лука
|3
|0.18
|Мелькьорри Федерико
|3 (1)
|0.18
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0.12
|Касасола Тиаго
|1 (1)
|0.06
|Луперини Грегорио
|1
|0.06
|Оливьери Марко
|1
|0.06
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0.06
|Анджелла Габриэле
|0
|0
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|Курадо Маркос
|0
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|0
|Куан Кристиан
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нандес Найтан
|5
|0
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|Дейола Алессандро
|3
|0
|Рог Марко
|3
|0
|Карбони Франко
|3
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|1
|Оберт Адам
|1
|1
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Фалько Филиппо
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|Макумбу Антуан
|1
|0
|Лувумбо Зито
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пас Йеферсон
|5
|0
|Санторо Симоне
|3
|1
|Ианнони Эдоардо
|3
|1
|Мелькьорри Федерико
|4
|0
|Дель Орко Кристиан
|4
|0
|Курадо Маркос
|4
|0
|Оливьери Марко
|4
|0
|Куан Кристиан
|4
|0
|Лизи Франческо
|2
|1
|Сгарби Филиппо
|2
|1
|Касасола Тиаго
|3
|0
|Бартоломей Паоло
|2
|0
|Рози Алеандро
|1
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Перуджа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
4
4
Кальяри
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Перуджа
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
10
Волевые поражения
7
2
Кальяри
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Перуджа
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
8
12
Волевые поражения
11
6
Голы по времени матча
Забито
12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
2
29%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
3
25%
3
23%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
3
23%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
4
50%
1
20%
76-90
Пропущено
9
10
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
22%
4
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
2
22%
4
40%
76-90
Забито
20
12
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 8
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
3
15%
3
25%
31-45
2
10%
3
25%
46-60
3
15%
3
25%
61-75
6
30%
1
8%
76-90
Пропущено
21
23
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
2
10%
6
26%
1-15
4
19%
3
13%
16-30
4
19%
4
17%
31-45
3
14%
1
4%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
5
24%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тернана - Кальяри 1:0 Кальяри - Парма 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Кальяри - Пиза 1:1
Зюйдтироль - Кальяри 2:2 Кальяри - Реджина 1:1 Асколи - Кальяри 2:1 Болонья - Кальяри 1:0 Кальяри - Брешия 2:1 Дженоа - Кальяри 0:0 Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2
Перуджа
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Перуджа - СПАЛ 0:0 Козенца - Перуджа 0:0 Перуджа - Дженоа 1:0 Модена - Перуджа 1:1
Фрозиноне - Перуджа 1:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Реджина - Перуджа 2:3 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Комо - Перуджа 1:0 Перуджа - Пиза 1:3 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2
Результаты матчей
Кальяри
Перуджа
Точный счет
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Перуджа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
45
35
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
98
611
215
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|2
|3
|25 - 10
|35
|2.
|17
|10
|2
|5
|29 - 16
|32
|3.
|17
|7
|6
|4
|18 - 13
|27
|4.
|17
|7
|5
|5
|20 - 18
|26
|5.
|16
|6
|8
|2
|25 - 16
|26
|6.
|16
|6
|6
|4
|19 - 20
|24
|7.
|17
|5
|8
|4
|19 - 22
|23
|8.
|16
|6
|5
|5
|21 - 17
|23
|9.
|16
|5
|7
|4
|26 - 20
|22
|10.
|17
|5
|7
|5
|21 - 21
|22
|11.
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|12.
|16
|6
|3
|7
|24 - 23
|21
|13.
|1:0
|17
|5
|6
|6
|16 - 17
|21
|14.
|17
|5
|5
|7
|16 - 20
|20
|15.
|17
|5
|4
|8
|20 - 24
|19
|16.
|0:1
|17
|4
|7
|6
|13 - 20
|19
|17.
|17
|3
|8
|6
|20 - 22
|17
|18.
|17
|4
|5
|8
|16 - 27
|17
|19.
|17
|3
|7
|7
|17 - 27
|16
|20.
|17
|3
|4
|10
|12 - 23
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|3.
|8
|5
|1
|2
|19 - 9
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|8 - 3
|15
|5.
|9
|4
|3
|2
|12 - 12
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|8.
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|11.
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|12.
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|13.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|14.
|8
|3
|2
|3
|14 - 11
|11
|15.
|0:1
|8
|2
|4
|2
|7 - 10
|10
|16.
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|17.
|1:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|18.
|7
|1
|5
|1
|11 - 9
|8
|19.
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|20.
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|2.
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|3.
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|5.
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|6.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|9.
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|11.
|0:1
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|13.
|8
|1
|5
|2
|12 - 12
|8
|14.
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|15.
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|16.
|8
|1
|4
|3
|8 - 9
|7
|17.
|8
|0
|6
|2
|6 - 10
|6
|18.
|9
|1
|3
|5
|5 - 17
|6
|19.
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
|20.
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|8 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|6
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (3)
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7