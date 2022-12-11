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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Венеция
2:0
Конец матча
Козенца
0'
1:0
18' Гол
Чрнигой Домен
36' Желтая карточка
Ла Вардера Сальваторе Дарио
56' Желтая карточка
Дзампано Франческо
63' Желтая карточка
Йоронен Йессе
73' Желтая карточка
Вяйсянен Саули
2:0
75' Гол
Тессманн Таннер
88' Желтая карточка
Кандела Антонио
90'+6

Ход матча

9'
Свобода Михаэль
Модоло Марко
 
18'
Чрнигой Домен
(Йонсен Деннис)
1:0
36'
 
Ла Вардера Сальваторе Дарио
46'
 
Корнвиг Эмиль
Брешанини Марко
46'
 
Ларривей Хоакин
Насти Марко
56'
Дзампано Франческо
 
58'
 
Massimo Zilli
Д'Урсо Кристиан
63'
Йоронен Йессе
 
65'
Новакович Андрия
Похьянпало Йоэль
 
65'
Бузио Джанлука
Андерсен Магнус
 
73'
 
Вяйсянен Саули
75'
Тессманн Таннер
2:0
76'
 
Мерола Давиде
Рисполи Андреа
78'
Кюизанс Микаэль
Чрнигой Домен
 
78'
Пьерини Николас
Йонсен Деннис
 
83'
 
Валлоккия Андреа
Ла Вардера Сальваторе Дарио
88'
Кандела Антонио
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 6
  • 12 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 418 Количество передач 355
  • 53 Владение мячом, % 47
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
66
Йоронен
Йессе
2
Висневски
Пшемыслав
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
27
Кандела
Антонио
7
Дзампано
Франческо
33
Чрнигой
Домен
8
Тессманн
Таннер
38
Андерсен
Магнус
II
20
Похьянпало
Йоэль
17
Йонсен
Деннис
77
Марсон
Леонардо
3
Рисполи
Андреа
15
Вяйсянен
Саули
5
Риджионе
Микеле
33
Ла
Вардера
Сальваторе
Дарио
4
Брешанини
Марко
42
Вока
Идриз
34
Флоренци
Альдо
11
Бриньола
Энрико
10
Д'Урсо
Кристиан
20
Насти
Марко
Венеция
3-5-2
Козенца
4-3-2-1

История личных встреч

Венеция
Козенца

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
3:0
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
0:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 5 0.29
Черышев Денис 3 0.18
Чрнигой Домен 3 0.18
Йонсен Деннис 2 0.12
Кюизанс Микаэль 2 0.12
Новакович Андрия 1 0.06
Хапс Ридгесиано 1 0.06
Чеккарони Пьетро 1 0.06
Тессманн Таннер 1 0.06
Ульманн Максимилиан 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларривей Хоакин 3 0.18
Д'Урсо Кристиан 2 0.12
Риджионе Микеле 2 0.12
Бриньола Энрико 2 0.12
Флоренци Альдо 2 0.12
Мерони Андреа 1 0.06
Корнвиг Эмиль 1 0.06
Брешанини Марко 1 0.06
Мерола Давиде 1 0.06
Бутич Карло 1 (1) 0.06
Рисполи Андреа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0
Pietro Martino 0 0
Massimo Zilli 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккарони Пьетро 4 1
Хапс Ридгесиано 5 0
Дзампано Франческо 5 0
Тессманн Таннер 3 1
Висневски Пшемыслав 4 0
Йоронен Йессе 2 1
Чрнигой Домен 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Свобода Михаэль 2 0
Коннолли Аарон 1 0
Черышев Денис 1 0
Чеппители Лука 1 0
Модоло Марко 1 0
Новакович Андрия 1 0
Пьерини Николас 1 0
Кандела Антонио 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоренци Альдо 5 1
Вока Идриз 5 0
Вентури Майкл 5 0
Pietro Martino 3 1
Вяйсянен Саули 4 0
Рисполи Андреа 3 0
Риджионе Микеле 3 0
Кало Джакомо 3 0
Насти Марко 2 0
Валлоккия Андреа 0 1
Ларривей Хоакин 1 0
Камильяно Агостино 1 0
Д'Урсо Кристиан 1 0
Бриньола Энрико 1 0
Мерони Андреа 1 0
Бутич Карло 1 0
Брешанини Марко 1 0
Мерола Давиде 1 0
Ла Вардера Сальваторе Дарио 1 0
Панико Чиро 1 0
Сидибе Алассан 1 0
Massimo Zilli 1 0

Результаты матчей

Венеция
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Козенца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
5
Венеция
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Козенца
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

10
9
Венеция
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Козенца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

15
14

Голы по времени матча

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

15
14
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
7
47%
0
0%
76-90

Забито

10
11
0 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
5
50%
2
18%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
3
30%
6
60%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Забито

17
17
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
12%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
18%
4
24%
31-45
2
12%
4
24%
46-60
5
29%
29%
3
18%
61-75
5
29%
29%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

25
24
7 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
0
0%
3
13%
1-15
1
4%
6
25%
16-30
6
24%
7
29%
29%
31-45
5
20%
3
13%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
9
36%
1
4%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Модена - Венеция 2:2 Венеция - Тернана 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Венеция - Реджина 1:2
Комо - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 0:2 Брешия - Венеция 1:1 Венеция - Фрозиноне 1:3 Венеция - Бари 1:2 Кальяри - Венеция 1:4 Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1
Козенца
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Козенца - Брешия 1:1 Козенца - Перуджа 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Палермо 3:2
Пиза - Козенца 3:1 Козенца - Фрозиноне 1:2 СПАЛ - Козенца 5:0 Козенца - Дженоа 1:2 Реджина - Козенца 3:0 Козенца - Комо 3:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0

Результаты матчей

Венеция
Козенца

Точный счет

1:2
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Точный счет

1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Венеция
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
5
4
12
1.5
3
13
1
15
2.5
2
14
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 11 2 3 25 - 10 35
2.
Реджина
 17 10 2 5 29 - 16 32
3.
Дженоа
 17 7 6 4 18 - 13 27
4.
Тернана
 17 7 5 5 20 - 18 26
5.
Бари
 16 6 8 2 25 - 16 26
6.
Брешия
 16 6 6 4 19 - 20 24
7.
Зюйдтироль
 17 5 8 4 19 - 22 23
8.
Парма
 16 6 5 5 21 - 17 23
9.
Пиза
 16 5 7 4 26 - 20 22
10.
Асколи
 17 5 7 5 21 - 21 22
11.
Кальяри
 17 5 7 5 20 - 21 22
12.
Модена
 16 6 3 7 24 - 23 21
13.
Беневенто
 17 5 6 6 16 - 17 21
14.
Палермо
 17 5 5 7 16 - 20 20
15.
Венеция
 17 5 4 8 20 - 24 19
16.
Читтаделла
 17 4 7 6 13 - 20 19
17.
СПАЛ
 17 3 8 6 20 - 22 17
18.
Козенца
 17 4 5 8 16 - 27 17
19.
Комо
 17 3 7 7 17 - 27 16
20.
Перуджа
 17 3 4 10 12 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 9 5 1 3 14 - 10 16
3.
Реджина
 8 5 1 2 19 - 9 16
4.
Тернана
 8 4 3 1 8 - 3 15
5.
Кальяри
 9 4 3 2 12 - 12 15
6.
Брешия
 8 4 3 1 10 - 6 15
7.
Пиза
 8 4 2 2 14 - 8 14
8.
Зюйдтироль
 9 2 6 1 11 - 10 12
9.
Палермо
 9 3 3 3 9 - 8 12
10.
Комо
 9 3 3 3 9 - 10 12
11.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
12.
СПАЛ
 9 3 2 4 14 - 12 11
13.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 10 11
14.
Модена
 8 3 2 3 14 - 11 11
15.
Читтаделла
 8 2 4 2 7 - 10 10
16.
Асколи
 9 2 4 3 10 - 12 10
17.
Беневенто
 9 2 3 4 7 - 10 9
18.
Бари
 7 1 5 1 11 - 9 8
19.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
20.
Венеция
 9 2 1 6 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 9 5 3 1 14 - 7 18
2.
Фрозиноне
 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Реджина
 9 5 1 3 10 - 7 16
4.
Дженоа
 9 5 1 3 10 - 7 16
5.
Асколи
 8 3 3 2 11 - 9 12
6.
Беневенто
 8 3 3 2 9 - 7 12
7.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 3 2 3 8 - 12 11
9.
Тернана
 9 3 2 4 12 - 15 11
10.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
11.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 10 9
12.
Брешия
 8 2 3 3 9 - 14 9
13.
Пиза
 8 1 5 2 12 - 12 8
14.
Палермо
 8 2 2 4 7 - 12 8
15.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
16.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
СПАЛ
 8 0 6 2 6 - 10 6
18.
Козенца
 9 1 3 5 5 - 17 6
19.
Перуджа
 9 1 2 6 7 - 13 5
20.
Комо
 8 0 4 4 8 - 17 4
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 8 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Кальяри Лападула Джанлука 6
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Весь список
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