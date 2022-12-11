Тур: 17. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
0'
1:0
18' ГолЧрнигой Домен
36' Желтая карточкаЛа Вардера Сальваторе Дарио
56' Желтая карточкаДзампано Франческо
63' Желтая карточкаЙоронен Йессе
73' Желтая карточкаВяйсянен Саули
2:0
75' ГолТессманн Таннер
88' Желтая карточкаКандела Антонио
90'+6
Ход матча
18'
1:0
63'
73'
75'
2:0
88'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 6
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
418 Количество передач 355
-
53 Владение мячом, % 47
13
Модоло
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Насти МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Панико ЧироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: William Viali
История личных встреч
Венеция
Козенца
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|5
|0.29
|Черышев Денис
|3
|0.18
|Чрнигой Домен
|3
|0.18
|Йонсен Деннис
|2
|0.12
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.12
|Новакович Андрия
|1
|0.06
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.06
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.06
|Тессманн Таннер
|1
|0.06
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларривей Хоакин
|3
|0.18
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0.12
|Риджионе Микеле
|2
|0.12
|Бриньола Энрико
|2
|0.12
|Флоренци Альдо
|2
|0.12
|Мерони Андреа
|1
|0.06
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.06
|Брешанини Марко
|1
|0.06
|Мерола Давиде
|1
|0.06
|Бутич Карло
|1 (1)
|0.06
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
|Pietro Martino
|0
|0
|Massimo Zilli
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккарони Пьетро
|4
|1
|Хапс Ридгесиано
|5
|0
|Дзампано Франческо
|5
|0
|Тессманн Таннер
|3
|1
|Висневски Пшемыслав
|4
|0
|Йоронен Йессе
|2
|1
|Чрнигой Домен
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Свобода Михаэль
|2
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Новакович Андрия
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоренци Альдо
|5
|1
|Вока Идриз
|5
|0
|Вентури Майкл
|5
|0
|Pietro Martino
|3
|1
|Вяйсянен Саули
|4
|0
|Рисполи Андреа
|3
|0
|Риджионе Микеле
|3
|0
|Кало Джакомо
|3
|0
|Насти Марко
|2
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|1
|Ларривей Хоакин
|1
|0
|Камильяно Агостино
|1
|0
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Бутич Карло
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
|Мерола Давиде
|1
|0
|Ла Вардера Сальваторе Дарио
|1
|0
|Панико Чиро
|1
|0
|Сидибе Алассан
|1
|0
|Massimo Zilli
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Козенца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
5
5
Венеция
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Козенца
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
10
9
Венеция
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Козенца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
15
14
Голы по времени матча
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
15
14
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
7
47%
0
0%
76-90
Забито
10
11
0 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
5
50%
2
18%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
3
30%
6
60%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
1
10%
76-90
Забито
17
17
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
12%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
18%
4
24%
31-45
2
12%
4
24%
46-60
5
29%
29%
3
18%
61-75
5
29%
29%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
25
24
7 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
0
0%
3
13%
1-15
1
4%
6
25%
16-30
6
24%
7
29%
29%
31-45
5
20%
3
13%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
9
36%
1
4%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Модена - Венеция 2:2 Венеция - Тернана 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Венеция - Реджина 1:2
Комо - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 0:2 Брешия - Венеция 1:1 Венеция - Фрозиноне 1:3 Венеция - Бари 1:2 Кальяри - Венеция 1:4 Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1
Козенца
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Козенца - Брешия 1:1 Козенца - Перуджа 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Палермо 3:2
Пиза - Козенца 3:1 Козенца - Фрозиноне 1:2 СПАЛ - Козенца 5:0 Козенца - Дженоа 1:2 Реджина - Козенца 3:0 Козенца - Комо 3:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0
Результаты матчей
Венеция
Козенца
Точный счет
1:2
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
Точный счет
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Венеция
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
412
313
115
214
115
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|8 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|6
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (3)
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7