Тур: 17. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
0'
38' Желтая карточкаВиньяли Лука
67' Желтая карточкаМенез Жереми
77' Желтая карточкаБеллемо Алессандро
0:1
77' ПенальтиЭрнани Азеведо
90' Желтая карточкаГальоло Риккардо
90' Желтая карточкаКутроне Патрик
90' Желтая карточкаКоломби Симоне
90'+8
Ход матча
38'
67'
77'
0:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
384 Количество передач 367
-
50 Владение мячом, % 50
28
Виньяли
Лука
26
Одентал
Кас
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Racine Ba
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Комо
Реджина
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
36
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|4 (1)
|0.24
|Манкузо Леонардо
|3
|0.18
|Кутроне Патрик
|3
|0.18
|Бланко Алехандро
|2
|0.12
|Иоанну Николас
|1
|0.06
|Арригони Томмазо
|1
|0.06
|Беллемо Алессандро
|1
|0.06
|Виньяли Лука
|1
|0.06
|Liam Kerrigan2
|1
|0.06
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Фабрегас Сеск
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Каньяно Андреа
|0
|0
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаббиан Джованни
|5
|0.29
|Менез Жереми
|4
|0.24
|Канотто Луиджи
|4
|0.24
|Эрнани Азеведо
|4 (3)
|0.24
|Ривас Ригоберто
|2
|0.12
|Пьероцци Никколо
|2
|0.12
|Гальоло Риккардо
|2
|0.12
|Гори Габриэле
|2
|0.12
|Майер Жан
|1
|0.06
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.06
|Льотти Даниэле
|1
|0.06
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.06
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виньяли Лука
|5
|0
|Манкузо Леонардо
|4
|0
|Базелли Даниэле
|4
|0
|Арригони Томмазо
|2
|1
|Бинкс Луис
|2
|1
|Фабрегас Сеск
|3
|0
|Черри Альберто
|3
|0
|Иоанну Николас
|3
|0
|Беллемо Алессандро
|3
|0
|Одентал Кас
|3
|0
|Да Рива Якопо
|1
|1
|Париджини Витторио
|2
|0
|Фараго Паоло
|2
|0
|Иовин Алессио
|2
|0
|Бланко Алехандро
|2
|0
|Каньяно Андреа
|2
|0
|Скалья Филиппо
|1
|0
|Солини Маттео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Целехин Энрико
|1
|0
|Габриеллони Алессандро
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гальоло Риккардо
|5
|0
|Ционек Тьяго
|3
|1
|Пьероцци Никколо
|4
|0
|Фаббиан Джованни
|4
|0
|Менез Жереми
|3
|0
|Майер Жан
|3
|0
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0
|Канотто Луиджи
|2
|0
|Эрнани Азеведо
|2
|0
|Равалья Федерико
|2
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|0
|Оби Джоэл
|1
|0
|Коломби Симоне
|1
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Лояконо Джузеппе
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
Результаты матчей
Комо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Реджина
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
1
Комо
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Реджина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
6
Волевые поражения
7
17
Комо
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Реджина
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
12
8
Волевые поражения
12
18
Голы по времени матча
Забито
9
9
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
22%
2
22%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
22%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
56%
1
14%
76-90
Забито
9
19
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
22%
3
16%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
11%
4
21%
61-75
3
33%
3
16%
76-90
Пропущено
16
9
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
1
11%
16-30
4
25%
2
22%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
3
19%
3
33%
61-75
3
19%
1
11%
76-90
Забито
18
28
11 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
4
22%
5
18%
1-15
4
22%
4
14%
16-30
3
17%
4
14%
31-45
1
6%
6
21%
46-60
3
17%
5
18%
61-75
3
17%
4
14%
76-90
Пропущено
25
16
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
3
12%
2
13%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
5
20%
2
13%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
3
12%
5
31%
61-75
8
32%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Палермо - Комо 0:0 Асколи - Комо 3:3 Комо - Бари 1:1 Дженоа - Комо 1:1
Комо - Венеция 1:0 Парма - Комо 1:0 Комо - Беневенто 2:1 Модена - Комо 5:1 Комо - Перуджа 1:0 Козенца - Комо 3:1 Комо - СПАЛ 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4
Реджина
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Реджина - Фрозиноне 0:3 Брешия - Реджина 0:2 Реджина - Беневенто 2:2 Венеция - Реджина 1:2
Реджина - Дженоа 2:1 Кальяри - Реджина 1:1 Реджина - Перуджа 2:3 Парма - Реджина 2:0 Реджина - Козенца 3:0 Модена - Реджина 1:0 Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4
Результаты матчей
Комо
Реджина
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:0
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Комо
Реджина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
26
71
17
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
26
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
124
412
106
214
511
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|8 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|6
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (3)
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7