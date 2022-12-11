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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Комо
0:1
Конец матча
Реджина
0'
38' Желтая карточка
Виньяли Лука
67' Желтая карточка
Менез Жереми
77' Желтая карточка
Беллемо Алессандро
0:1
77' Пенальти
Эрнани Азеведо
90' Желтая карточка
Гальоло Риккардо
90' Желтая карточка
Кутроне Патрик
90' Желтая карточка
Коломби Симоне
90'+8
1
Гидотти
Симоне
28
Виньяли
Лука
26
Одентал
Кас
2
Бинкс
Луис
44
Иоанну
Николас
8
Фараго
Паоло
14
Беллемо
Алессандро
21
Арригони
Томмазо
27
Черри
Альберто
63
Кутроне
Патрик
77
Манкузо
Леонардо
22
Коломби
Симоне
27
Пьероцци
Никколо
3
Ционек
Тьяго
28
Гальоло
Риккардо
17
Ди
Кьяра
Джанлука
37
Майер
Жан
8
Кризетиг
Лоренцо
20
Эрнани
Азеведо
21
Риччи
Федерико
9
Гори
Габриэле
11
Чичерелли
Эмануэле
Комо
4-3-1-2
Реджина
4-3-3

История личных встреч

Комо
Реджина

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СB
1:4
СB
1:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
36

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 4 (1) 0.24
Манкузо Леонардо 3 0.18
Кутроне Патрик 3 0.18
Бланко Алехандро 2 0.12
Иоанну Николас 1 0.06
Арригони Томмазо 1 0.06
Беллемо Алессандро 1 0.06
Виньяли Лука 1 0.06
Liam Kerrigan2 1 0.06
Чаджиа Мутир 0 0
Фабрегас Сеск 0 0
Париджини Витторио 0 0
Каньяно Андреа 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаббиан Джованни 5 0.29
Менез Жереми 4 0.24
Канотто Луиджи 4 0.24
Эрнани Азеведо 4 (3) 0.24
Ривас Ригоберто 2 0.12
Пьероцци Никколо 2 0.12
Гальоло Риккардо 2 0.12
Гори Габриэле 2 0.12
Майер Жан 1 0.06
Кризетиг Лоренцо 1 0.06
Льотти Даниэле 1 0.06
Ломбарди Алессандро 1 0.06
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виньяли Лука 5 0
Манкузо Леонардо 4 0
Базелли Даниэле 4 0
Арригони Томмазо 2 1
Бинкс Луис 2 1
Фабрегас Сеск 3 0
Черри Альберто 3 0
Иоанну Николас 3 0
Беллемо Алессандро 3 0
Одентал Кас 3 0
Да Рива Якопо 1 1
Париджини Витторио 2 0
Фараго Паоло 2 0
Иовин Алессио 2 0
Бланко Алехандро 2 0
Каньяно Андреа 2 0
Скалья Филиппо 1 0
Солини Маттео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Целехин Энрико 1 0
Габриеллони Алессандро 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гальоло Риккардо 5 0
Ционек Тьяго 3 1
Пьероцци Никколо 4 0
Фаббиан Джованни 4 0
Менез Жереми 3 0
Майер Жан 3 0
Кризетиг Лоренцо 2 0
Канотто Луиджи 2 0
Эрнани Азеведо 2 0
Равалья Федерико 2 0
Кампорезе Микеле 1 0
Оби Джоэл 1 0
Коломби Симоне 1 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Лояконо Джузеппе 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Ривас Ригоберто 1 0

Результаты матчей

Комо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Реджина
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
1
Комо
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Реджина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
6

Волевые поражения

7
17
Комо
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Реджина
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

12
18

Голы по времени матча

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
22%
2
22%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
22%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
56%
1
14%
76-90

Забито

9
19
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
22%
3
16%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
11%
4
21%
61-75
3
33%
3
16%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
1
11%
16-30
4
25%
2
22%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
3
19%
3
33%
61-75
3
19%
1
11%
76-90

Забито

18
28
11 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
4
22%
5
18%
1-15
4
22%
4
14%
16-30
3
17%
4
14%
31-45
1
6%
6
21%
46-60
3
17%
5
18%
61-75
3
17%
4
14%
76-90

Пропущено

25
16
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
3
12%
2
13%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
5
20%
2
13%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
3
12%
5
31%
61-75
8
32%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Палермо - Комо 0:0 Асколи - Комо 3:3 Комо - Бари 1:1 Дженоа - Комо 1:1
Комо - Венеция 1:0 Парма - Комо 1:0 Комо - Беневенто 2:1 Модена - Комо 5:1 Комо - Перуджа 1:0 Козенца - Комо 3:1 Комо - СПАЛ 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4
Реджина
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Реджина - Фрозиноне 0:3 Брешия - Реджина 0:2 Реджина - Беневенто 2:2 Венеция - Реджина 1:2
Реджина - Дженоа 2:1 Кальяри - Реджина 1:1 Реджина - Перуджа 2:3 Парма - Реджина 2:0 Реджина - Козенца 3:0 Модена - Реджина 1:0 Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4

Результаты матчей

Комо
Реджина

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:0
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Комо
Реджина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
7
1
1
7
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
4
4
12
1.5
10
6
2
14
2.5
5
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 11 2 3 25 - 10 35
2.
Реджина
 17 10 2 5 29 - 16 32
3.
Дженоа
 17 7 6 4 18 - 13 27
4.
Тернана
 17 7 5 5 20 - 18 26
5.
Бари
 16 6 8 2 25 - 16 26
6.
Брешия
 16 6 6 4 19 - 20 24
7.
Зюйдтироль
 17 5 8 4 19 - 22 23
8.
Парма
 16 6 5 5 21 - 17 23
9.
Пиза
 16 5 7 4 26 - 20 22
10.
Асколи
 17 5 7 5 21 - 21 22
11.
Кальяри
 17 5 7 5 20 - 21 22
12.
Модена
 16 6 3 7 24 - 23 21
13.
Беневенто
 17 5 6 6 16 - 17 21
14.
Палермо
 17 5 5 7 16 - 20 20
15.
Венеция
 17 5 4 8 20 - 24 19
16.
Читтаделла
 17 4 7 6 13 - 20 19
17.
СПАЛ
 17 3 8 6 20 - 22 17
18.
Козенца
 17 4 5 8 16 - 27 17
19.
Комо
 17 3 7 7 17 - 27 16
20.
Перуджа
 17 3 4 10 12 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 9 5 1 3 14 - 10 16
3.
Реджина
 8 5 1 2 19 - 9 16
4.
Тернана
 8 4 3 1 8 - 3 15
5.
Кальяри
 9 4 3 2 12 - 12 15
6.
Брешия
 8 4 3 1 10 - 6 15
7.
Пиза
 8 4 2 2 14 - 8 14
8.
Зюйдтироль
 9 2 6 1 11 - 10 12
9.
Палермо
 9 3 3 3 9 - 8 12
10.
Комо
 9 3 3 3 9 - 10 12
11.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
12.
СПАЛ
 9 3 2 4 14 - 12 11
13.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 10 11
14.
Модена
 8 3 2 3 14 - 11 11
15.
Читтаделла
 8 2 4 2 7 - 10 10
16.
Асколи
 9 2 4 3 10 - 12 10
17.
Беневенто
 9 2 3 4 7 - 10 9
18.
Бари
 7 1 5 1 11 - 9 8
19.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
20.
Венеция
 9 2 1 6 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 9 5 3 1 14 - 7 18
2.
Фрозиноне
 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Реджина
 9 5 1 3 10 - 7 16
4.
Дженоа
 9 5 1 3 10 - 7 16
5.
Асколи
 8 3 3 2 11 - 9 12
6.
Беневенто
 8 3 3 2 9 - 7 12
7.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 3 2 3 8 - 12 11
9.
Тернана
 9 3 2 4 12 - 15 11
10.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
11.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 10 9
12.
Брешия
 8 2 3 3 9 - 14 9
13.
Пиза
 8 1 5 2 12 - 12 8
14.
Палермо
 8 2 2 4 7 - 12 8
15.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
16.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
СПАЛ
 8 0 6 2 6 - 10 6
18.
Козенца
 9 1 3 5 5 - 17 6
19.
Перуджа
 9 1 2 6 7 - 13 5
20.
Комо
 8 0 4 4 8 - 17 4
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 8 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Кальяри Лападула Джанлука 6
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (3)
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Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      38'
      Виньяли Лука получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Комо 0:1 Реджина онлайн

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