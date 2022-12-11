Тур: 1.
3:2
Конец матча
0'
0:1
14' ПенальтиЧхетри Сунил
24' Желтая карточкаДжинган Сандеш
1:1
25' ГолЛешкович Марко
2:1
43' ГолДиамантакос Димитрис
3:1
70' ГолЯнну Апостолос
3:2
81' ГолХави Эрнандес
90' Желтая карточкаPrabhsukhan Singh Gill
90'+8
Ход матча
14'
0:1
24'
25'
1:1
43'
70'
81'
3:2
22
Кумар
Нишу
18
Самад
Сахал
20
Луна
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кумар НишуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Самад СахалПолузащитник
-
20 Луна АдрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вукоманович Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Prabir DasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Кришна РойНападающий
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Перес ПаблоНападающий
-
-
-
18 Rohit Kumar
-
-
-
-
30 Lara Sharma
-
Главный тренер: Грейсон Саймон
История личных встреч
Керала Бластерс
Бенгалуру
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
10 матчей
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.6
1.3
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
69
Бомбардиры внутри турнира
Керала Бластерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диамантакос Димитрис
|5 (1)
|0.56
|Калюжный Иван
|4
|0.44
|Луна Адриан
|2
|0.22
|Самад Сахал
|2
|0.22
|Rahul Praveen
|1
|0.11
|Кхабра Харманджот
|1
|0.11
|Янну Апостолос
|1
|0.11
|Лешкович Марко
|1
|0.11
|Sandeep Singh
|0
|0
|Khangembam Bidyashagar Singh
|0
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хави Эрнандес II
|3
|0.33
|Кришна Рой
|1
|0.11
|Алан Коста
|1
|0.11
|Чхетри Сунил
|1 (1)
|0.11
|Сингх Уданта
|0
|0
|Sivasakthi Narayanan
|0
|0
Карточки
Керала Бластерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калюжный Иван
|2
|0
|Кумар Нишу
|2
|0
|Sandeep Singh
|2
|0
|Prabhsukhan Singh Gill
|2
|0
|Луна Адриан
|1
|0
|Лешкович Марко
|1
|0
|Кхабра Харманджот
|1
|0
|Victor Mongil
|1
|0
|Rahul Praveen
|1
|0
|Jeakson Singh
|1
|0
|Хормипам Руива
|1
|0
|Saurav Mandal
|1
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хави Эрнандес II
|2
|0
|Джинган Сандеш
|2
|0
|Сандху Гурприт
|1
|0
|Сингх Уданта
|1
|0
|Parag Satish
|1
|0
|Сингх Суреш
|1
|0
|Naorem Roshan Singh
|1
|0
Результаты матчей
Керала Бластерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Бенгалуру
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
3
Керала Бластерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Бенгалуру
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
5
1
Керала Бластерс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Бенгалуру
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
7
4
Голы по времени матча
Забито
11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
9%
2
40%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
4
36%
1
10%
76-90
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
17
6
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
1
6%
2
33%
1-15
3
18%
1
17%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
1
17%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
33%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
4
33%
61-75
5
38%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Керала Бластерс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1 Керала Бластерс - Гоа 3:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3
Керала Бластерс - Мумбаи Сити 0:2 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - АТК 2:5 Керала Бластерс - Ист Бенгал 3:1 Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 3:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - АТК 2:2 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:0 Джамшедпур - Керала Бластерс 3:0 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 0:1
Бенгалуру
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бенгалуру - АТК 0:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 4:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1
Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4
Результаты матчей
Керала Бластерс
Бенгалуру
Точный счет
3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Керала Бластерс
Бенгалуру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
12
41
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
24
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
54
27
45
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|8 - 4
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|5.
|5
|3
|0
|2
|11 - 11
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|7.
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|10.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|11.
|5
|0
|0
|5
|5 - 19
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|7.
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|10.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|11.
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (4)
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|6 (1)
|Ченнаин
|Слишкович Петар
|5 (3)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|5 (3)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|5 (2)
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|1 4
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|Гоа
|Бедия Эду
|1 2
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 2
|АТК
|Хэмилл Брендан
|3