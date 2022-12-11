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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Керала Бластерс
3:2
Конец матча
Бенгалуру
0'
0:1
14' Пенальти
Чхетри Сунил
24' Желтая карточка
Джинган Сандеш
1:1
25' Гол
Лешкович Марко
2:1
43' Гол
Диамантакос Димитрис
3:1
70' Гол
Янну Апостолос
3:2
81' Гол
Хави Эрнандес
90' Желтая карточка
Prabhsukhan Singh Gill
90'+8
13
Prabhsukhan
Singh
Gill
3
Sandeep
Singh
4
Хормипам
Руива
55
Лешкович
Марко
22
Кумар
Нишу
17
Rahul
Praveen
25
Jeakson
Singh
77
Калюжный
Иван
18
Самад
Сахал
20
Луна
Адриан
9
Диамантакос
Димитрис
1
Сандху
Гурприт
33
Prabir
Das
3
Джинган
Сандеш
4
Aleksandar
Jovanovic
I
25
Namgyal
Bhutia
8
Сингх
Суреш
10
Хави
Эрнандес
II
12
Danish
Farooq
Bhat
32
Naorem
Roshan
Singh
22
Кришна
Рой
11
Чхетри
Сунил
Керала Бластерс
Бенгалуру

История личных встреч

Керала Бластерс
Бенгалуру

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

СИ
0:1
СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
4:2
СИ
2:1
СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
1:2
СИ
2:0
СИ
1:3

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.6
1.3

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Керала Бластерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диамантакос Димитрис 5 (1) 0.56
Калюжный Иван 4 0.44
Луна Адриан 2 0.22
Самад Сахал 2 0.22
Rahul Praveen 1 0.11
Кхабра Харманджот 1 0.11
Янну Апостолос 1 0.11
Лешкович Марко 1 0.11
Sandeep Singh 0 0
Khangembam Bidyashagar Singh 0 0
Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хави Эрнандес II 3 0.33
Кришна Рой 1 0.11
Алан Коста 1 0.11
Чхетри Сунил 1 (1) 0.11
Сингх Уданта 0 0
Sivasakthi Narayanan 0 0

Карточки

Керала Бластерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калюжный Иван 2 0
Кумар Нишу 2 0
Sandeep Singh 2 0
Prabhsukhan Singh Gill 2 0
Луна Адриан 1 0
Лешкович Марко 1 0
Кхабра Харманджот 1 0
Victor Mongil 1 0
Rahul Praveen 1 0
Jeakson Singh 1 0
Хормипам Руива 1 0
Saurav Mandal 1 0
Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Эрнандес II 2 0
Джинган Сандеш 2 0
Сандху Гурприт 1 0
Сингх Уданта 1 0
Parag Satish 1 0
Сингх Суреш 1 0
Naorem Roshan Singh 1 0

Результаты матчей

Керала Бластерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Бенгалуру
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
3
Керала Бластерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Бенгалуру
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

5
1
Керала Бластерс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Бенгалуру
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

7
4

Голы по времени матча

Забито

11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
9%
2
40%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
4
36%
1
10%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

17
6
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
1
6%
2
33%
1-15
3
18%
1
17%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
1
17%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
33%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
4
33%
61-75
5
38%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Керала Бластерс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1 Керала Бластерс - Гоа 3:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3
Керала Бластерс - Мумбаи Сити 0:2 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - АТК 2:5 Керала Бластерс - Ист Бенгал 3:1 Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 3:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - АТК 2:2 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:0 Джамшедпур - Керала Бластерс 3:0 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 0:1
Бенгалуру
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бенгалуру - АТК 0:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 4:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1
Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4

Результаты матчей

Керала Бластерс
Бенгалуру

Точный счет

3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Керала Бластерс
Бенгалуру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
2
4
1
1.5
3
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
4
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
5
4
1.5
2
7
4
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 10 7 1 2 15 - 6 22
2.
Мумбаи Сити
 9 6 3 0 27 - 10 21
3.
АТК
 9 6 1 2 15 - 10 19
4.
Дели Динамос
 9 6 0 3 15 - 14 18
5.
Керала Бластерс
 9 6 0 3 17 - 13 18
6.
Гоа
 9 5 0 4 15 - 11 15
7.
Ченнаин
 9 4 1 4 19 - 20 13
8.
Ист Бенгал
 9 3 0 6 11 - 16 9
9.
Бенгалуру
 9 2 1 6 6 - 12 7
10.
Джамшедпур
 9 1 1 7 6 - 16 4
11.
Нортист Юнайтед
 9 0 0 9 7 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 6 4 1 1 8 - 4 13
2.
Дели Динамос
 4 4 0 0 8 - 4 12
3.
АТК
 5 4 0 1 7 - 3 12
4.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 13 - 4 11
5.
Керала Бластерс
 5 3 0 2 11 - 11 9
6.
Гоа
 4 3 0 1 9 - 2 9
7.
Ченнаин
 5 1 1 3 7 - 13 4
8.
Бенгалуру
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Джамшедпур
 5 1 0 4 4 - 8 3
10.
Ист Бенгал
 3 0 0 3 3 - 7 0
11.
Нортист Юнайтед
 5 0 0 5 5 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 4 3 1 0 14 - 6 10
2.
Керала Бластерс
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Хайдарабад
 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Ченнаин
 4 3 0 1 12 - 7 9
5.
Ист Бенгал
 6 3 0 3 8 - 9 9
6.
АТК
 4 2 1 1 8 - 7 7
7.
Гоа
 5 2 0 3 6 - 9 6
8.
Дели Динамос
 5 2 0 3 7 - 10 6
9.
Бенгалуру
 6 1 1 4 5 - 10 4
10.
Джамшедпур
 4 0 1 3 2 - 8 1
11.
Нортист Юнайтед
 4 0 0 4 2 - 6 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 7 (4)
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 6 (1)
Ченнаин Слишкович Петар 5 (3)
Гоа Noah Sadaoui 5 (3)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Хартли Питер 1 4
Ченнаин Ajith Kumar 1 3
Гоа Бедия Эду 1 2
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 2
АТК Хэмилл Брендан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 43'
    Луна Адриан сделал результативную передачу.
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