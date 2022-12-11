Тур: 17. Стадион: Паоло Мацца.
0'
4' Желтая карточкаНеделчару Ионуц
1:0
10' ГолМеккарьелло Бьяджо
27' Желтая карточкаПеда Патрик
1:1
32' ГолБрунори Маттео
39' Желтая карточкаЭспозито Сальваторе
40' Желтая карточкаБрунори Маттео
42' Желтая карточкаДи Мариано Франческо
45' Желтая карточкаРабби Симоне
60' Желтая карточкаГомес Клаудио
63' Желтая карточкаСегре Джакопо
90'+3
Ход матча
10'
27'
32'
40'
45'
60'
63'
65'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
519 Количество передач 332
-
59 Владение мячом, % 41
27
Педа
Патрик
99
Рабби
Симоне
15
Ivan
Marconi
16
Штулац
Лео
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рабби СимонеНападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
-
18 Matteo Arena
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Штулац ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
-
19 Видо ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бро ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Шарич ДариоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
СПАЛ
Палермо
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Бомбардиры внутри турнира
СПАЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|4
|0.24
|Ла Мантия Андреа
|4
|0.24
|Майстро Фабио
|3
|0.18
|Эспозито Сальваторе
|2
|0.12
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0.12
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.06
|Финотто Маттиа
|1
|0.06
|Рабби Симоне
|1
|0.06
|Педа Патрик
|1
|0.06
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Трипальделли Алессандро
|0
|0
|Тунёв Георгий
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|8 (2)
|0.47
|Элия Сальваторе
|3
|0.18
|Nicolo Valente
|2
|0.12
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.06
|Ivan Marconi
|1
|0.06
|Сегре Джакопо
|1
|0.06
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|Штулац Лео
|0
|0
|Roberto Floriano
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
Карточки
СПАЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педа Патрик
|3
|2
|Мурджа Алессандро
|6
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|4
|1
|Дикманн Лоренцо
|5
|0
|Ла Мантия Андреа
|4
|0
|Вальцания Лука
|4
|0
|Эспозито Сальваторе
|4
|0
|Далле Мура Кристиан
|4
|0
|Дзанеллато Никколо
|3
|0
|Селия Раффаэле
|3
|0
|Matteo Arena
|1
|1
|Альфонсо Энрико
|2
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Трипальделли Алессандро
|2
|0
|Рабби Симоне
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Варньер Марко
|1
|0
|Майстро Фабио
|1
|0
|Фьордализо Алессандро
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|5
|1
|Бетелла Давиде
|3
|1
|Неделчару Ионуц
|4
|0
|Nicolo Valente
|2
|1
|Матею Алеш
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Брунори Маттео
|3
|0
|Гомес Клаудио
|3
|0
|Ди Мариано Франческо
|2
|0
|Бро Жереми
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Деветак Младен
|2
|0
|Alessio Buttaro
|2
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Кривелло Роберто
|1
|0
|Roberto Floriano
|1
|0
Результаты матчей
СПАЛ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Палермо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
7
5
СПАЛ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Палермо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
6
7
СПАЛ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Палермо
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
13
12
Голы по времени матча
Забито
14
8
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
4
29%
1
13%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
5
63%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
12
11
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
3
25%
3
27%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Забито
20
17
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
5
25%
2
12%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
2
10%
7
41%
31-45
3
15%
5
29%
29%
46-60
3
15%
2
12%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
Пропущено
22
19
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
14%
2
11%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
5
23%
4
21%
46-60
4
18%
5
26%
61-75
4
18%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
СПАЛ
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Перуджа - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Модена 2:3 Брешия - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Беневенто 1:2
Тернана - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 СПАЛ - Козенца 5:0 Дженоа - СПАЛ 1:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Комо - СПАЛ 3:3 СПАЛ - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2:2 СПАЛ - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Понтедера 1:0 Кремонезе - СПАЛ 2:0
Палермо
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Палермо - Комо 0:0 Беневенто - Палермо 0:1 Палермо - Венеция 0:1 Козенца - Палермо 3:2
Палермо - Парма 1:0 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Палермо - Пиза 3:3 Тернана - Палермо 3:0 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0
Результаты матчей
СПАЛ
Палермо
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
СПАЛ
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
36
36
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
53
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
107
512
512
215
116
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|2
|3
|25 - 10
|35
|2.
|17
|10
|2
|5
|29 - 16
|32
|3.
|17
|7
|6
|4
|18 - 13
|27
|4.
|17
|7
|5
|5
|20 - 18
|26
|5.
|16
|6
|8
|2
|25 - 16
|26
|6.
|16
|6
|6
|4
|19 - 20
|24
|7.
|17
|5
|8
|4
|19 - 22
|23
|8.
|16
|6
|5
|5
|21 - 17
|23
|9.
|16
|5
|7
|4
|26 - 20
|22
|10.
|17
|5
|7
|5
|21 - 21
|22
|11.
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|12.
|16
|6
|3
|7
|24 - 23
|21
|13.
|1:0
|17
|5
|6
|6
|16 - 17
|21
|14.
|17
|5
|5
|7
|16 - 20
|20
|15.
|17
|5
|4
|8
|20 - 24
|19
|16.
|0:1
|17
|4
|7
|6
|13 - 20
|19
|17.
|17
|3
|8
|6
|20 - 22
|17
|18.
|17
|4
|5
|8
|16 - 27
|17
|19.
|17
|3
|7
|7
|17 - 27
|16
|20.
|17
|3
|4
|10
|12 - 23
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|3.
|8
|5
|1
|2
|19 - 9
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|8 - 3
|15
|5.
|9
|4
|3
|2
|12 - 12
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|8.
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|11.
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|12.
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|13.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|14.
|8
|3
|2
|3
|14 - 11
|11
|15.
|0:1
|8
|2
|4
|2
|7 - 10
|10
|16.
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|17.
|1:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|18.
|7
|1
|5
|1
|11 - 9
|8
|19.
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|20.
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|2.
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|3.
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|5.
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|6.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|9.
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|11.
|0:1
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|13.
|8
|1
|5
|2
|12 - 12
|8
|14.
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|15.
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|16.
|8
|1
|4
|3
|8 - 9
|7
|17.
|8
|0
|6
|2
|6 - 10
|6
|18.
|9
|1
|3
|5
|5 - 17
|6
|19.
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
|20.
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|8 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|6
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (3)
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7