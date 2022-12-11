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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
СПАЛ
1:1
Конец матча
Палермо
0'
4' Желтая карточка
Неделчару Ионуц
1:0
10' Гол
Меккарьелло Бьяджо
27' Желтая карточка
Педа Патрик
1:1
32' Гол
Брунори Маттео
39' Желтая карточка
Эспозито Сальваторе
40' Желтая карточка
Брунори Маттео
42' Желтая карточка
Ди Мариано Франческо
45' Желтая карточка
Рабби Симоне
60' Желтая карточка
Гомес Клаудио
63' Желтая карточка
Сегре Джакопо
90'+3
1
Альфонсо
Энрико
27
Педа
Патрик
6
Меккарьелло
Бьяджо
4
Далле
Мура
Кристиан
24
Дикманн
Лоренцо
21
Селия
Раффаэле
16
Вальцания
Лука
5
Эспозито
Сальваторе
23
Мурджа
Алессандро
19
Ла
Мантия
Андреа
99
Рабби
Симоне
22
Пильячелли
Мирко
48
Бетелла
Давиде
18
Неделчару
Ионуц
15
Ivan
Marconi
30
Nicolo
Valente
3
Сала
Марко
8
Сегре
Джакопо
16
Штулац
Лео
5
Гомес
Клаудио
9
Брунори
Маттео
10
Ди
Мариано
Франческо
СПАЛ
3-5-2
Палермо
3-5-2

История личных встреч

СПАЛ
Палермо

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
4:2

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 4 0.24
Ла Мантия Андреа 4 0.24
Майстро Фабио 3 0.18
Эспозито Сальваторе 2 0.12
Меккарьелло Бьяджо 2 0.12
Дикманн Лоренцо 1 0.06
Финотто Маттиа 1 0.06
Рабби Симоне 1 0.06
Педа Патрик 1 0.06
Дзанеллато Никколо 0 0
Трипальделли Алессандро 0 0
Тунёв Георгий 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 8 (2) 0.47
Элия Сальваторе 3 0.18
Nicolo Valente 2 0.12
Ди Мариано Франческо 1 0.06
Ivan Marconi 1 0.06
Сегре Джакопо 1 0.06
Неделчару Ионуц 0 0
Штулац Лео 0 0
Roberto Floriano 0 0
Матею Алеш 0 0
Гомес Клаудио 0 0

Карточки

СПАЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педа Патрик 3 2
Мурджа Алессандро 6 0
Меккарьелло Бьяджо 4 1
Дикманн Лоренцо 5 0
Ла Мантия Андреа 4 0
Вальцания Лука 4 0
Эспозито Сальваторе 4 0
Далле Мура Кристиан 4 0
Дзанеллато Никколо 3 0
Селия Раффаэле 3 0
Matteo Arena 1 1
Альфонсо Энрико 2 0
Мончини Габриэле 2 0
Трипальделли Алессандро 2 0
Рабби Симоне 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Альмичи Альберто 1 0
Финотто Маттиа 1 0
Проя Федерико 1 0
Варньер Марко 1 0
Майстро Фабио 1 0
Фьордализо Алессандро 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 5 1
Бетелла Давиде 3 1
Неделчару Ионуц 4 0
Nicolo Valente 2 1
Матею Алеш 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Брунори Маттео 3 0
Гомес Клаудио 3 0
Ди Мариано Франческо 2 0
Бро Жереми 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Деветак Младен 2 0
Alessio Buttaro 2 0
Штулац Лео 1 0
Видо Лука 1 0
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0

Результаты матчей

СПАЛ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Палермо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

7
5
СПАЛ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Палермо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

6
7
СПАЛ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Палермо
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

13
12

Голы по времени матча

Забито

14
8
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
4
29%
1
13%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
5
63%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

12
11
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
3
25%
3
27%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Забито

20
17
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
5
25%
2
12%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
2
10%
7
41%
31-45
3
15%
5
29%
29%
46-60
3
15%
2
12%
61-75
4
20%
0
0%
76-90

Пропущено

22
19
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
14%
2
11%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
5
23%
4
21%
46-60
4
18%
5
26%
61-75
4
18%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Перуджа - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Модена 2:3 Брешия - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Беневенто 1:2
Тернана - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 СПАЛ - Козенца 5:0 Дженоа - СПАЛ 1:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Комо - СПАЛ 3:3 СПАЛ - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2:2 СПАЛ - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Понтедера 1:0 Кремонезе - СПАЛ 2:0
Палермо
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Палермо - Комо 0:0 Беневенто - Палермо 0:1 Палермо - Венеция 0:1 Козенца - Палермо 3:2
Палермо - Парма 1:0 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Палермо - Пиза 3:3 Тернана - Палермо 3:0 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0

Результаты матчей

СПАЛ
Палермо

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

СПАЛ
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
10
7
5
12
1.5
5
12
2
15
2.5
1
16
1
16
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 11 2 3 25 - 10 35
2.
Реджина
 17 10 2 5 29 - 16 32
3.
Дженоа
 17 7 6 4 18 - 13 27
4.
Тернана
 17 7 5 5 20 - 18 26
5.
Бари
 16 6 8 2 25 - 16 26
6.
Брешия
 16 6 6 4 19 - 20 24
7.
Зюйдтироль
 17 5 8 4 19 - 22 23
8.
Парма
 16 6 5 5 21 - 17 23
9.
Пиза
 16 5 7 4 26 - 20 22
10.
Асколи
 17 5 7 5 21 - 21 22
11.
Кальяри
 17 5 7 5 20 - 21 22
12.
Модена
 16 6 3 7 24 - 23 21
13.
Беневенто
 1:0 17 5 6 6 16 - 17 21
14.
Палермо
 17 5 5 7 16 - 20 20
15.
Венеция
 17 5 4 8 20 - 24 19
16.
Читтаделла
 0:1 17 4 7 6 13 - 20 19
17.
СПАЛ
 17 3 8 6 20 - 22 17
18.
Козенца
 17 4 5 8 16 - 27 17
19.
Комо
 17 3 7 7 17 - 27 16
20.
Перуджа
 17 3 4 10 12 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 9 5 1 3 14 - 10 16
3.
Реджина
 8 5 1 2 19 - 9 16
4.
Тернана
 8 4 3 1 8 - 3 15
5.
Кальяри
 9 4 3 2 12 - 12 15
6.
Брешия
 8 4 3 1 10 - 6 15
7.
Пиза
 8 4 2 2 14 - 8 14
8.
Зюйдтироль
 9 2 6 1 11 - 10 12
9.
Палермо
 9 3 3 3 9 - 8 12
10.
Комо
 9 3 3 3 9 - 10 12
11.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
12.
СПАЛ
 9 3 2 4 14 - 12 11
13.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 10 11
14.
Модена
 8 3 2 3 14 - 11 11
15.
Читтаделла
 0:1 8 2 4 2 7 - 10 10
16.
Асколи
 9 2 4 3 10 - 12 10
17.
Беневенто
 1:0 9 2 3 4 7 - 10 9
18.
Бари
 7 1 5 1 11 - 9 8
19.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
20.
Венеция
 9 2 1 6 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 9 5 3 1 14 - 7 18
2.
Фрозиноне
 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Реджина
 9 5 1 3 10 - 7 16
4.
Дженоа
 9 5 1 3 10 - 7 16
5.
Асколи
 8 3 3 2 11 - 9 12
6.
Беневенто
 1:0 8 3 3 2 9 - 7 12
7.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 3 2 3 8 - 12 11
9.
Тернана
 9 3 2 4 12 - 15 11
10.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
11.
Читтаделла
 0:1 9 2 3 4 6 - 10 9
12.
Брешия
 8 2 3 3 9 - 14 9
13.
Пиза
 8 1 5 2 12 - 12 8
14.
Палермо
 8 2 2 4 7 - 12 8
15.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
16.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
СПАЛ
 8 0 6 2 6 - 10 6
18.
Козенца
 9 1 3 5 5 - 17 6
19.
Перуджа
 9 1 2 6 7 - 13 5
20.
Комо
 8 0 4 4 8 - 17 4
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Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 8 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Кальяри Лападула Джанлука 6
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Рабби Симоне получил желтую карточку от судьи
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