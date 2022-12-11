Тур: 17. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0'
55' Желтая карточкаХефти Сильван
57' Желтая карточкаПушкаш Георге
69' Желтая карточкаФаласко Никола
85' Желтая карточкаАраму Маттиа
90'+5
Ход матча
55'
57'
69'
85'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
287 Количество передач 454
-
39 Владение мячом, % 61
44
Тавчар
Аляж
15
Гондо
Седрик
13
Бани
Маттиа
24
Ягелло
Филип
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Нападающий
-
90 Мендеш ПедруНападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
-
-
Главный тренер: Букки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Араму МаттиаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Водишек РокВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Ялчын ГювенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Йебоа КелвинНападающий
- Нападающий
-
68 Brayan Boci
-
35 Luca Lipani
-
Главный тренер: Alberto Gilardino
История личных встреч
Асколи
Дженоа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|4 (1)
|0.24
|Гондо Седрик
|4 (1)
|0.24
|Боттегин Эрик
|3
|0.18
|Коллоколо Микеле
|2
|0.12
|Чичиретти Амато
|2
|0.12
|Шимич Лоренцо
|2
|0.12
|Калигара Фабрицио
|1
|0.06
|Мендеш Педру
|1
|0.06
|Лунгой Кристофер
|1
|0.06
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
|Фаласко Никола
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|6 (4)
|0.35
|Араму Маттиа
|2
|0.12
|Ягелло Филип
|2
|0.12
|Гудмундссон Альберт
|1
|0.06
|Йебоа Келвин
|1
|0.06
|Портанова Маноло
|1
|0.06
|Стротман Кевин
|1
|0.06
|Экубан Калеб
|1
|0.06
|Пушкаш Георге
|1
|0.06
|Хефти Сильван
|1
|0.06
|Morten Frendrup
|1
|0.06
|Бадель Милан
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гондо Седрик
|5
|2
|Беллучи Джузеппе
|6
|1
|Фаласко Никола
|5
|1
|Калигара Фабрицио
|3
|1
|Эрамо Мирко
|4
|0
|Боттегин Эрик
|3
|0
|Дионизи Федерико
|3
|0
|Сальви Алессандро
|3
|0
|Джоване Самуэль
|3
|0
|Леали Никола
|2
|0
|Чичиретти Амато
|2
|0
|Шимич Лоренцо
|2
|0
|Кваранта Данило
|2
|0
|Адьяпонг Клод
|2
|0
|Донати Франческо
|2
|0
|Коллоколо Микеле
|0
|1
|Бюхель Марсель
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
|Тавчар Аляж
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|5
|1
|Гудмундссон Альберт
|4
|1
|Бадель Милан
|3
|1
|Стротман Кевин
|3
|0
|Паяч Марко
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Хефти Сильван
|3
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Араму Маттиа
|2
|0
|Мартинес Хосеп
|2
|0
|Morten Frendrup
|2
|0
|Ялчын Гювен
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|Пушкаш Георге
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Дженоа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
5
1
Асколи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Дженоа
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
11
8
Асколи
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Дженоа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
16
9
Голы по времени матча
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
2
22%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
4
40%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
1
14%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
4
36%
1
13%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Забито
20
18
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
4
22%
16-30
3
15%
7
39%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
7
35%
5
28%
76-90
Пропущено
22
13
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
9%
1
8%
1-15
4
18%
1
8%
16-30
3
14%
3
23%
31-45
4
18%
2
15%
46-60
3
14%
4
31%
61-75
6
27%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Пиза - Асколи 2:0 Асколи - Комо 3:3 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1
Брешия - Асколи 1:1 Венеция - Асколи 0:2 Асколи - Кальяри 2:1 Сампдория - Асколи 2:2 Бари - Асколи 0:2 Асколи - Модена 1:2 Беневенто - Асколи 1:1 Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1
Дженоа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Дженоа - Читтаделла 0:1 Перуджа - Дженоа 1:0 Дженоа - Комо 1:1
Реджина - Дженоа 2:1 Дженоа - Брешия 1:1 Тернана - Дженоа 1:2 Дженоа - СПАЛ 1:0 Козенца - Дженоа 1:2 Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1
Результаты матчей
Асколи
Дженоа
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Асколи
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
35
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
44
44
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
79
610
214
115
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|8 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|6
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (3)
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7