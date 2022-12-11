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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Асколи
0:0
Конец матча
Дженоа
0'
55' Желтая карточка
Хефти Сильван
57' Желтая карточка
Пушкаш Георге
69' Желтая карточка
Фаласко Никола
85' Желтая карточка
Араму Маттиа
90'+5

Ход матча

46'
 
Пушкаш Георге
Гудмундссон Альберт
55'
 
Хефти Сильван
56'
Дионизи Федерико
Лунгой Кристофер
 
57'
 
Пушкаш Георге
60'
 
Ильзанкер Штефан
Стротман Кевин
60'
 
Йебоа Келвин
Кода Массимо
65'
Эрамо Мирко
Джоване Самуэль
 
69'
Фаласко Никола
 
76'
 
Гальдамес Пабло
Ягелло Филип
85'
 
Араму Маттиа
87'
 
Стураро Стефано
Араму Маттиа

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 287 Количество передач 454
  • 39 Владение мячом, % 61
13
Гуарна
Энрико
44
Тавчар
Аляж
33
Боттегин
Эрик
5
Кваранта
Данило
20
Донати
Франческо
54
Фаласко
Никола
18
Коллоколо
Микеле
32
Джоване
Самуэль
8
Калигара
Фабрицио
15
Гондо
Седрик
7
Лунгой
Кристофер
1
Шемпер
Адриан
36
Хефти
Сильван
13
Бани
Маттиа
5
Дрэгушин
Раду
2
Сабелли
Стефано
24
Ягелло
Филип
8
Стротман
Кевин
32
Morten
Frendrup
11
Гудмундссон
Альберт
9
Кода
Массимо
10
Араму
Маттиа
Асколи
3-5-2
Дженоа
4-3-3

История личных встреч

Асколи
Дженоа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 4 (1) 0.24
Гондо Седрик 4 (1) 0.24
Боттегин Эрик 3 0.18
Коллоколо Микеле 2 0.12
Чичиретти Амато 2 0.12
Шимич Лоренцо 2 0.12
Калигара Фабрицио 1 0.06
Мендеш Педру 1 0.06
Лунгой Кристофер 1 0.06
Бюхель Марсель 0 0
Бидуи Софьян 0 0
Фаласко Никола 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 6 (4) 0.35
Араму Маттиа 2 0.12
Ягелло Филип 2 0.12
Гудмундссон Альберт 1 0.06
Йебоа Келвин 1 0.06
Портанова Маноло 1 0.06
Стротман Кевин 1 0.06
Экубан Калеб 1 0.06
Пушкаш Георге 1 0.06
Хефти Сильван 1 0.06
Morten Frendrup 1 0.06
Бадель Милан 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гондо Седрик 5 2
Беллучи Джузеппе 6 1
Фаласко Никола 5 1
Калигара Фабрицио 3 1
Эрамо Мирко 4 0
Боттегин Эрик 3 0
Дионизи Федерико 3 0
Сальви Алессандро 3 0
Джоване Самуэль 3 0
Леали Никола 2 0
Чичиретти Амато 2 0
Шимич Лоренцо 2 0
Кваранта Данило 2 0
Адьяпонг Клод 2 0
Донати Франческо 2 0
Коллоколо Микеле 0 1
Бюхель Марсель 1 0
Лунгой Кристофер 1 0
Тавчар Аляж 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 5 1
Гудмундссон Альберт 4 1
Бадель Милан 3 1
Стротман Кевин 3 0
Паяч Марко 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Хефти Сильван 3 0
Кода Массимо 2 0
Араму Маттиа 2 0
Мартинес Хосеп 2 0
Morten Frendrup 2 0
Ялчын Гювен 2 0
Портанова Маноло 2 0
Ильзанкер Штефан 1 0
Пушкаш Георге 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Ягелло Филип 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Результаты матчей

Асколи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Дженоа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

5
1
Асколи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Дженоа
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

11
8
Асколи
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Дженоа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

16
9

Голы по времени матча

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
2
22%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
4
40%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
1
14%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
4
36%
1
13%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Забито

20
18
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
4
22%
16-30
3
15%
7
39%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
7
35%
5
28%
76-90

Пропущено

22
13
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
9%
1
8%
1-15
4
18%
1
8%
16-30
3
14%
3
23%
31-45
4
18%
2
15%
46-60
3
14%
4
31%
61-75
6
27%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Пиза - Асколи 2:0 Асколи - Комо 3:3 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1
Брешия - Асколи 1:1 Венеция - Асколи 0:2 Асколи - Кальяри 2:1 Сампдория - Асколи 2:2 Бари - Асколи 0:2 Асколи - Модена 1:2 Беневенто - Асколи 1:1 Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1
Дженоа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Дженоа - Читтаделла 0:1 Перуджа - Дженоа 1:0 Дженоа - Комо 1:1
Реджина - Дженоа 2:1 Дженоа - Брешия 1:1 Тернана - Дженоа 1:2 Дженоа - СПАЛ 1:0 Козенца - Дженоа 1:2 Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1

Результаты матчей

Асколи
Дженоа

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Асколи
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
4
4
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
5
7
9
1.5
6
10
2
14
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 11 2 3 25 - 10 35
2.
Реджина
 17 10 2 5 29 - 16 32
3.
Дженоа
 17 7 6 4 18 - 13 27
4.
Тернана
 17 7 5 5 20 - 18 26
5.
Бари
 16 6 8 2 25 - 16 26
6.
Брешия
 16 6 6 4 19 - 20 24
7.
Зюйдтироль
 17 5 8 4 19 - 22 23
8.
Парма
 16 6 5 5 21 - 17 23
9.
Пиза
 16 5 7 4 26 - 20 22
10.
Асколи
 17 5 7 5 21 - 21 22
11.
Кальяри
 17 5 7 5 20 - 21 22
12.
Модена
 16 6 3 7 24 - 23 21
13.
Беневенто
 17 5 6 6 16 - 17 21
14.
Палермо
 17 5 5 7 16 - 20 20
15.
Венеция
 17 5 4 8 20 - 24 19
16.
Читтаделла
 17 4 7 6 13 - 20 19
17.
СПАЛ
 17 3 8 6 20 - 22 17
18.
Козенца
 17 4 5 8 16 - 27 17
19.
Комо
 17 3 7 7 17 - 27 16
20.
Перуджа
 17 3 4 10 12 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 9 5 1 3 14 - 10 16
3.
Реджина
 8 5 1 2 19 - 9 16
4.
Тернана
 8 4 3 1 8 - 3 15
5.
Кальяри
 9 4 3 2 12 - 12 15
6.
Брешия
 8 4 3 1 10 - 6 15
7.
Пиза
 8 4 2 2 14 - 8 14
8.
Зюйдтироль
 9 2 6 1 11 - 10 12
9.
Палермо
 9 3 3 3 9 - 8 12
10.
Комо
 9 3 3 3 9 - 10 12
11.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
12.
СПАЛ
 9 3 2 4 14 - 12 11
13.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 10 11
14.
Модена
 8 3 2 3 14 - 11 11
15.
Читтаделла
 8 2 4 2 7 - 10 10
16.
Асколи
 9 2 4 3 10 - 12 10
17.
Беневенто
 9 2 3 4 7 - 10 9
18.
Бари
 7 1 5 1 11 - 9 8
19.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
20.
Венеция
 9 2 1 6 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 9 5 3 1 14 - 7 18
2.
Фрозиноне
 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Реджина
 9 5 1 3 10 - 7 16
4.
Дженоа
 9 5 1 3 10 - 7 16
5.
Асколи
 8 3 3 2 11 - 9 12
6.
Беневенто
 8 3 3 2 9 - 7 12
7.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 3 2 3 8 - 12 11
9.
Тернана
 9 3 2 4 12 - 15 11
10.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
11.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 10 9
12.
Брешия
 8 2 3 3 9 - 14 9
13.
Пиза
 8 1 5 2 12 - 12 8
14.
Палермо
 8 2 2 4 7 - 12 8
15.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
16.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
СПАЛ
 8 0 6 2 6 - 10 6
18.
Козенца
 9 1 3 5 5 - 17 6
19.
Перуджа
 9 1 2 6 7 - 13 5
20.
Комо
 8 0 4 4 8 - 17 4
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  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 8 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Кальяри Лападула Джанлука 6
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Асколи 0:0 Дженоа онлайн

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