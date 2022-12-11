Тур: 17. Стадион: Чиро Вигорито.
1:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
22' ГолТельо Андрес
29' Желтая карточкаВисентин Сантьяго
36' Желтая карточкаГлик Камил
60' Желтая карточкаАнтонуччи Мирко
1:0
61' Не забитый пенальтиФорте Франческо
66' Желтая карточкаТельо Андрес
70' Желтая карточкаIgnacio Lores
79' Желтая карточкаКуцупиас Илиас
Ход матча
22'
1:0
36'
60'
61'
1:0
66'
70'
79'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 6
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
15
Глик
Камил
10
Фариас
Диего
72
Данци
Андреа
26
Паван
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фариас ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тиам ПапеНападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
История личных встреч
Беневенто
Читтаделла
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
75%
25%
9 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.86
1.2
Среднее время на гол
48
75
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
0.6
1.29
Среднее время на гол
150
70
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Тотал матчей
2.5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
67
72
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форте Франческо
|3
|0.18
|Ла Гумина Антонино
|3 (1)
|0.18
|Импрота Риккардо
|2
|0.12
|Фариас Диего
|1
|0.06
|Акампора Дженнаро
|1
|0.06
|Тельо Андрес
|1
|0.06
|Леверб Максим
|1
|0.06
|Пастина Кристиан
|1
|0.06
|Куцупиас Илиас
|1
|0.06
|Капеллини Риккардо
|1
|0.06
|Чано Камилло
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонуччи Мирко
|5
|0.29
|Беретта Джакомо
|2
|0.12
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.12
|Асенсио Рауль
|2 (1)
|0.12
|Andrea Magrassi
|1
|0.06
|Бранка Симоне
|0
|0
|Ignacio Lores
|0
|0
|Тункара Мамаду
|0
|0
|Вита Алессио
|0
|0
|Данци Андреа
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карич Нермин
|6
|0
|Пастина Кристиан
|4
|1
|Куцупиас Илиас
|5
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Тельо Андрес
|4
|0
|Леверб Максим
|4
|0
|Фулон Дам
|4
|0
|Глик Камил
|3
|0
|Акампора Дженнаро
|3
|0
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Фариас Диего
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Капеллини Риккардо
|2
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|0
|1
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Кубица Кшиштоф
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|4
|1
|Каррьеро Джузеппе
|5
|0
|Кассандро Томмазо
|5
|0
|Пертиконе Романо
|4
|0
|Ignacio Lores
|4
|0
|Тункара Мамаду
|4
|0
|Висентин Сантьяго
|4
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|Асенсио Рауль
|2
|1
|Данци Андреа
|2
|1
|Доннарумма Даниэле
|3
|0
|Паван Никола
|3
|0
|Фраре Доменико
|3
|0
|Мастрантонио Валерио
|3
|0
|Беретта Джакомо
|2
|0
|Антонуччи Мирко
|2
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Кастари Элхан
|1
|0
|Маттиоли Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Беневенто
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Читтаделла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
3
Беневенто
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Читтаделла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
8
6
Беневенто
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Читтаделла
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
11
9
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
11
9
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
45%
2
22%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
7
11
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
29%
1
9%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
5
45%
76-90
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
5
42%
61-75
3
21%
2
17%
76-90
Пропущено
18
20
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
17%
1
5%
1-15
3
17%
4
20%
16-30
1
6%
2
10%
31-45
5
28%
2
10%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
5
28%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Парма - Беневенто 0:1 Беневенто - Палермо 0:1 Реджина - Беневенто 2:2 СПАЛ - Беневенто 1:2
Беневенто - Бари 1:1 Беневенто - Пиза 0:0 Комо - Беневенто 2:1 Беневенто - Тернана 2:3 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Беневенто - Асколи 1:1 Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2
Читтаделла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Бари 0:3 Дженоа - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Козенца 1:1 Парма - Читтаделла 3:1
Читтаделла - Модена 0:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Торино - Читтаделла 4:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Брешия - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Тернана 0:2 Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0
Результаты матчей
Беневенто
Читтаделла
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Беневенто
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
97
511
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|2
|3
|25 - 10
|35
|2.
|17
|10
|2
|5
|29 - 16
|32
|3.
|17
|7
|6
|4
|18 - 13
|27
|4.
|17
|7
|5
|5
|20 - 18
|26
|5.
|16
|6
|8
|2
|25 - 16
|26
|6.
|16
|6
|6
|4
|19 - 20
|24
|7.
|17
|5
|8
|4
|19 - 22
|23
|8.
|16
|6
|5
|5
|21 - 17
|23
|9.
|16
|5
|7
|4
|26 - 20
|22
|10.
|17
|5
|7
|5
|21 - 21
|22
|11.
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|12.
|16
|6
|3
|7
|24 - 23
|21
|13.
|1:0
|17
|5
|6
|6
|16 - 17
|21
|14.
|17
|5
|5
|7
|16 - 20
|20
|15.
|17
|5
|4
|8
|20 - 24
|19
|16.
|0:1
|17
|4
|7
|6
|13 - 20
|19
|17.
|17
|3
|8
|6
|20 - 22
|17
|18.
|17
|4
|5
|8
|16 - 27
|17
|19.
|17
|3
|7
|7
|17 - 27
|16
|20.
|17
|3
|4
|10
|12 - 23
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|3.
|8
|5
|1
|2
|19 - 9
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|8 - 3
|15
|5.
|9
|4
|3
|2
|12 - 12
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|8.
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|11.
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|12.
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|13.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|14.
|8
|3
|2
|3
|14 - 11
|11
|15.
|0:1
|8
|2
|4
|2
|7 - 10
|10
|16.
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|17.
|1:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|18.
|7
|1
|5
|1
|11 - 9
|8
|19.
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|20.
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|2.
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|3.
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|5.
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|6.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|9.
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|11.
|0:1
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|13.
|8
|1
|5
|2
|12 - 12
|8
|14.
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|15.
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|16.
|8
|1
|4
|3
|8 - 9
|7
|17.
|8
|0
|6
|2
|6 - 10
|6
|18.
|9
|1
|3
|5
|5 - 17
|6
|19.
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
|20.
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|8 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|6
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (3)
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7