ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Беневенто
1:0
Второй тайм: 90+'
Читтаделла
0'
1:0
22' Гол
Тельо Андрес
29' Желтая карточка
Висентин Сантьяго
36' Желтая карточка
Глик Камил
60' Желтая карточка
Антонуччи Мирко
1:0
61' Не забитый пенальти
Форте Франческо
66' Желтая карточка
Тельо Андрес
70' Желтая карточка
Ignacio Lores
79' Желтая карточка
Куцупиас Илиас
90' Желтая карточка
90' Желтая карточка

Ход матча

22'
Тельо Андрес
(Фариас Диего)
1:0
24'
Куцупиас Илиас
Фариас Диего
 
29'
 
Висентин Сантьяго
36'
Глик Камил
 
46'
Манфредини Никколо
Палеари Альберто
 
46'
 
Маттиоли Алессандро
Доннарумма Даниэле
60'
 
Антонуччи Мирко
61'
Форте Франческо
1:0
64'
 
Маццокко Давиде
Бранка Симоне
65'
 
Вита Алессио
Антонуччи Мирко
66'
Тельо Андрес
 
66'
Кубица Кшиштоф
Скьяттарелла Паскуале
 
66'
Вивиани Маттиа
Тельо Андрес
 
70'
 
Ignacio Lores
73'
 
Асенсио Рауль
Эмбало Карлос
79'
Куцупиас Илиас
 
79'
 
Мастрантонио Валерио
Данци Андреа
89'
Весели Фредерик
Машанджело Эдоардо
 
90'
 
90'
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Беневенто
Ничья
Читтаделла
2.90
5.06
36.17
Все Коэффициенты
21
Палеари
Альберто
16
Импрота
Риккардо
15
Глик
Камил
96
Капеллини
Риккардо
5
Машанджело
Эдоардо
4
Акампора
Дженнаро
27
Скьяттарелла
Паскуале
7
Карич
Нермин
8
Тельо
Андрес
10
Фариас
Диего
88
Форте
Франческо
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
15
Фраре
Доменико
6
Висентин
Сантьяго
17
Доннарумма
Даниэле
72
Данци
Андреа
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
10
Антонуччи
Мирко
7
Эмбало
Карлос
30
Ignacio
Lores
Беневенто
4-3-2-1
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Беневенто
Читтаделла

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

75%
25%
9 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
4:1
СB
1:2
СB
4:1
СB
0:3
СB
1:2
СB
1:0
К
1:0
СB
0:1
СB
1:0
СB
1:0
ЛПС
2:4

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
1.2

Среднее время на гол

48
75

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

0.6
1.29

Среднее время на гол

150
70

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Тотал матчей

2.5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

67
72

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форте Франческо 3 0.18
Ла Гумина Антонино 3 (1) 0.18
Импрота Риккардо 2 0.12
Фариас Диего 1 0.06
Акампора Дженнаро 1 0.06
Тельо Андрес 1 0.06
Леверб Максим 1 0.06
Пастина Кристиан 1 0.06
Куцупиас Илиас 1 0.06
Капеллини Риккардо 1 0.06
Чано Камилло 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонуччи Мирко 5 0.29
Беретта Джакомо 2 0.12
Бальдини Энрико 2 (1) 0.12
Асенсио Рауль 2 (1) 0.12
Andrea Magrassi 1 0.06
Бранка Симоне 0 0
Ignacio Lores 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Вита Алессио 0 0
Данци Андреа 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карич Нермин 6 0
Пастина Кристиан 4 1
Куцупиас Илиас 5 0
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Тельо Андрес 4 0
Леверб Максим 4 0
Фулон Дам 4 0
Глик Камил 3 0
Акампора Дженнаро 3 0
Ла Гумина Антонино 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Фариас Диего 2 0
Форте Франческо 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Капеллини Риккардо 2 0
Эль-Кауакиби Хамза 0 1
Импрота Риккардо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Летиция Гаэтано 1 0
Палеари Альберто 1 0
Кубица Кшиштоф 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 4 1
Каррьеро Джузеппе 5 0
Кассандро Томмазо 5 0
Пертиконе Романо 4 0
Ignacio Lores 4 0
Тункара Мамаду 4 0
Висентин Сантьяго 4 0
Дель Фабро Дарио 2 1
Асенсио Рауль 2 1
Данци Андреа 2 1
Доннарумма Даниэле 3 0
Паван Никола 3 0
Фраре Доменико 3 0
Мастрантонио Валерио 3 0
Беретта Джакомо 2 0
Антонуччи Мирко 2 0
Вита Алессио 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Кастари Элхан 1 0
Маттиоли Алессандро 1 0

Результаты матчей

Беневенто
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Читтаделла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
3
Беневенто
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Читтаделла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

8
6
Беневенто
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Читтаделла
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

11
9

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

11
9
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
45%
2
22%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
29%
1
9%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
5
45%
76-90

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
5
42%
61-75
3
21%
2
17%
76-90

Пропущено

18
20
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
17%
1
5%
1-15
3
17%
4
20%
16-30
1
6%
2
10%
31-45
5
28%
2
10%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
5
28%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Парма - Беневенто 0:1 Беневенто - Палермо 0:1 Реджина - Беневенто 2:2 СПАЛ - Беневенто 1:2
Беневенто - Бари 1:1 Беневенто - Пиза 0:0 Комо - Беневенто 2:1 Беневенто - Тернана 2:3 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Беневенто - Асколи 1:1 Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2
Читтаделла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Бари 0:3 Дженоа - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Козенца 1:1 Парма - Читтаделла 3:1
Читтаделла - Модена 0:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Торино - Читтаделла 4:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Брешия - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Тернана 0:2 Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0

Результаты матчей

Беневенто
Читтаделла

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Беневенто
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
9
7
5
11
1.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 11 2 3 25 - 10 35
2.
Реджина
 17 10 2 5 29 - 16 32
3.
Дженоа
 17 7 6 4 18 - 13 27
4.
Тернана
 17 7 5 5 20 - 18 26
5.
Бари
 16 6 8 2 25 - 16 26
6.
Брешия
 16 6 6 4 19 - 20 24
7.
Зюйдтироль
 17 5 8 4 19 - 22 23
8.
Парма
 16 6 5 5 21 - 17 23
9.
Пиза
 16 5 7 4 26 - 20 22
10.
Асколи
 17 5 7 5 21 - 21 22
11.
Кальяри
 17 5 7 5 20 - 21 22
12.
Модена
 16 6 3 7 24 - 23 21
13.
Беневенто
 1:0 17 5 6 6 16 - 17 21
14.
Палермо
 17 5 5 7 16 - 20 20
15.
Венеция
 17 5 4 8 20 - 24 19
16.
Читтаделла
 0:1 17 4 7 6 13 - 20 19
17.
СПАЛ
 17 3 8 6 20 - 22 17
18.
Козенца
 17 4 5 8 16 - 27 17
19.
Комо
 17 3 7 7 17 - 27 16
20.
Перуджа
 17 3 4 10 12 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 9 5 1 3 14 - 10 16
3.
Реджина
 8 5 1 2 19 - 9 16
4.
Тернана
 8 4 3 1 8 - 3 15
5.
Кальяри
 9 4 3 2 12 - 12 15
6.
Брешия
 8 4 3 1 10 - 6 15
7.
Пиза
 8 4 2 2 14 - 8 14
8.
Зюйдтироль
 9 2 6 1 11 - 10 12
9.
Палермо
 9 3 3 3 9 - 8 12
10.
Комо
 9 3 3 3 9 - 10 12
11.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
12.
СПАЛ
 9 3 2 4 14 - 12 11
13.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 10 11
14.
Модена
 8 3 2 3 14 - 11 11
15.
Читтаделла
 0:1 8 2 4 2 7 - 10 10
16.
Асколи
 9 2 4 3 10 - 12 10
17.
Беневенто
 1:0 9 2 3 4 7 - 10 9
18.
Бари
 7 1 5 1 11 - 9 8
19.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
20.
Венеция
 9 2 1 6 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 9 5 3 1 14 - 7 18
2.
Фрозиноне
 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Реджина
 9 5 1 3 10 - 7 16
4.
Дженоа
 9 5 1 3 10 - 7 16
5.
Асколи
 8 3 3 2 11 - 9 12
6.
Беневенто
 1:0 8 3 3 2 9 - 7 12
7.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 3 2 3 8 - 12 11
9.
Тернана
 9 3 2 4 12 - 15 11
10.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
11.
Читтаделла
 0:1 9 2 3 4 6 - 10 9
12.
Брешия
 8 2 3 3 9 - 14 9
13.
Пиза
 8 1 5 2 12 - 12 8
14.
Палермо
 8 2 2 4 7 - 12 8
15.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
16.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
СПАЛ
 8 0 6 2 6 - 10 6
18.
Козенца
 9 1 3 5 5 - 17 6
19.
Перуджа
 9 1 2 6 7 - 13 5
20.
Комо
 8 0 4 4 8 - 17 4
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 8 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Кальяри Лападула Джанлука 6
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Весь список
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    • Лучшие коэффициенты
    Беневенто
    Ничья
    Читтаделла
    2.90
    5.06
    36.17
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