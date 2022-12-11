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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Беневенто
1:0
Конец матча
Читтаделла
0'
1:0
22' Гол
Тельо Андрес
29' Желтая карточка
Висентин Сантьяго
36' Желтая карточка
Глик Камил
60' Желтая карточка
Антонуччи Мирко
1:0
63' Не забитый пенальти
Форте Франческо
66' Желтая карточка
Тельо Андрес
71' Желтая карточка
Ignacio Lores
79' Желтая карточка
Куцупиас Илиас
90' Желтая карточка
Кастари Элхан
90'+7
21
Палеари
Альберто
16
Импрота
Риккардо
15
Глик
Камил
96
Капеллини
Риккардо
5
Машанджело
Эдоардо
4
Акампора
Дженнаро
27
Скьяттарелла
Паскуале
7
Карич
Нермин
8
Тельо
Андрес
10
Фариас
Диего
88
Форте
Франческо
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
15
Фраре
Доменико
6
Висентин
Сантьяго
17
Доннарумма
Даниэле
72
Данци
Андреа
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
10
Антонуччи
Мирко
7
Эмбало
Карлос
30
Ignacio
Lores
Беневенто
4-3-2-1
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Беневенто
Читтаделла

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

75%
25%
9 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
4:1
СB
1:2
СB
4:1
СB
0:3
СB
1:2
СB
1:0
К
1:0
СB
0:1
СB
1:0
СB
1:0
ЛПС
2:4

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
1.2

Среднее время на гол

48
75

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

0.6
1.29

Среднее время на гол

150
70

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Тотал матчей

2.5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

67
72

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форте Франческо 3 0.18
Ла Гумина Антонино 3 (1) 0.18
Импрота Риккардо 2 0.12
Фариас Диего 1 0.06
Акампора Дженнаро 1 0.06
Тельо Андрес 1 0.06
Леверб Максим 1 0.06
Пастина Кристиан 1 0.06
Куцупиас Илиас 1 0.06
Капеллини Риккардо 1 0.06
Чано Камилло 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонуччи Мирко 5 0.29
Беретта Джакомо 2 0.12
Бальдини Энрико 2 (1) 0.12
Асенсио Рауль 2 (1) 0.12
Andrea Magrassi 1 0.06
Бранка Симоне 0 0
Ignacio Lores 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Вита Алессио 0 0
Данци Андреа 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карич Нермин 6 0
Пастина Кристиан 4 1
Куцупиас Илиас 5 0
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Тельо Андрес 4 0
Леверб Максим 4 0
Фулон Дам 4 0
Глик Камил 3 0
Акампора Дженнаро 3 0
Ла Гумина Антонино 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Фариас Диего 2 0
Форте Франческо 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Капеллини Риккардо 2 0
Эль-Кауакиби Хамза 0 1
Импрота Риккардо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Летиция Гаэтано 1 0
Палеари Альберто 1 0
Кубица Кшиштоф 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 4 1
Каррьеро Джузеппе 5 0
Кассандро Томмазо 5 0
Пертиконе Романо 4 0
Ignacio Lores 4 0
Тункара Мамаду 4 0
Висентин Сантьяго 4 0
Дель Фабро Дарио 2 1
Асенсио Рауль 2 1
Данци Андреа 2 1
Доннарумма Даниэле 3 0
Паван Никола 3 0
Фраре Доменико 3 0
Мастрантонио Валерио 3 0
Беретта Джакомо 2 0
Кастари Элхан 2 0
Антонуччи Мирко 2 0
Вита Алессио 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Маттиоли Алессандро 1 0

Результаты матчей

Беневенто
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Читтаделла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
3
Беневенто
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Читтаделла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

8
6
Беневенто
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Читтаделла
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

11
9

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

11
10
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
45%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
29%
1
9%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
5
45%
76-90

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 8
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
5
42%
61-75
3
20%
2
17%
76-90

Пропущено

18
21
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
17%
1
5%
1-15
3
17%
5
24%
16-30
1
6%
2
10%
31-45
5
28%
2
10%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
5
28%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Парма - Беневенто 0:1 Беневенто - Палермо 0:1 Реджина - Беневенто 2:2 СПАЛ - Беневенто 1:2
Беневенто - Бари 1:1 Беневенто - Пиза 0:0 Комо - Беневенто 2:1 Беневенто - Тернана 2:3 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Беневенто - Асколи 1:1 Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2
Читтаделла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Бари 0:3 Дженоа - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Козенца 1:1 Парма - Читтаделла 3:1
Читтаделла - Модена 0:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Торино - Читтаделла 4:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Брешия - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Тернана 0:2 Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0

Результаты матчей

Беневенто
Читтаделла

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Беневенто
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
4
2
7
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
4
3
5
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
9
8
5
12
1.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 17 11 3 3 25 - 10 36
2.
Реджина
 17 10 2 5 29 - 16 32
3.
Бари
 17 7 8 2 29 - 17 29
4.
Дженоа
 17 7 6 4 18 - 13 27
5.
Тернана
 17 7 5 5 20 - 18 26
6.
Брешия
 16 6 6 4 19 - 20 24
7.
Зюйдтироль
 17 5 8 4 19 - 22 23
8.
Пиза
 0:0 17 5 8 4 26 - 20 23
9.
Парма
 16 6 5 5 21 - 17 23
10.
Асколи
 17 5 7 5 21 - 21 22
11.
Кальяри
 17 5 7 5 20 - 21 22
12.
Модена
 17 6 3 8 25 - 27 21
13.
Беневенто
 17 5 6 6 16 - 17 21
14.
Палермо
 17 5 5 7 16 - 20 20
15.
Венеция
 17 5 4 8 20 - 24 19
16.
Читтаделла
 17 4 7 6 13 - 20 19
17.
СПАЛ
 17 3 8 6 20 - 22 17
18.
Козенца
 17 4 5 8 16 - 27 17
19.
Комо
 17 3 7 7 17 - 27 16
20.
Перуджа
 17 3 4 10 12 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Парма
 9 5 1 3 14 - 10 16
3.
Реджина
 8 5 1 2 19 - 9 16
4.
Тернана
 8 4 3 1 8 - 3 15
5.
Кальяри
 9 4 3 2 12 - 12 15
6.
Брешия
 8 4 3 1 10 - 6 15
7.
Пиза
 0:0 8 4 2 2 14 - 8 14
8.
Зюйдтироль
 9 2 6 1 11 - 10 12
9.
Палермо
 9 3 3 3 9 - 8 12
10.
Комо
 9 3 3 3 9 - 10 12
11.
Модена
 8 3 2 3 14 - 11 11
12.
СПАЛ
 9 3 2 4 14 - 12 11
13.
Бари
 8 2 5 1 15 - 10 11
14.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
15.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 10 11
16.
Читтаделла
 8 2 4 2 7 - 10 10
17.
Асколи
 9 2 4 3 10 - 12 10
18.
Беневенто
 9 2 3 4 7 - 10 9
19.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
20.
Венеция
 9 2 1 6 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 9 5 3 1 14 - 7 18
2.
Фрозиноне
 0:0 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Реджина
 9 5 1 3 10 - 7 16
4.
Дженоа
 9 5 1 3 10 - 7 16
5.
Асколи
 8 3 3 2 11 - 9 12
6.
Беневенто
 8 3 3 2 9 - 7 12
7.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 3 2 3 8 - 12 11
9.
Тернана
 9 3 2 4 12 - 15 11
10.
Модена
 9 3 1 5 11 - 16 10
11.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 10 9
12.
Брешия
 8 2 3 3 9 - 14 9
13.
Пиза
 0:0 9 1 6 2 12 - 12 9
14.
Палермо
 8 2 2 4 7 - 12 8
15.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
16.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
СПАЛ
 8 0 6 2 6 - 10 6
18.
Козенца
 9 1 3 5 5 - 17 6
19.
Перуджа
 9 1 2 6 7 - 13 5
20.
Комо
 8 0 4 4 8 - 17 4
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 8 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Кальяри Лападула Джанлука 6
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Модена Читтадини Джорджо 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
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