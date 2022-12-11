Тур: 14.
0:0
Перерыв
Ход матча
40'
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
-
14 Кицос ФотисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Феррера Янник
- Основной состав
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
29 Шехич ЭдинПолузащитник
- Нападающий
-
-
77 Davi Araujo
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
55 Оноди АкошВратарь
-
19 Эрасо ХавиПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Themis Agathokleous
История личных встреч
Омония
Акритас Хлоракас
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно V
|5 (2)
|0.36
|Какулис Андроникос
|3
|0.21
|Хупер Гэри
|2
|0.14
|Безус Роман
|2
|0.14
|Лойзу Лойзос
|2
|0.14
|Матавж Тим
|1
|0.07
|Лекьякс Ян
|1
|0.07
|Ансарифард Карим
|1
|0.07
|Папулис Фотис
|1
|0.07
|Захариу Панайотис
|1
|0.07
|Милетич Неманья
|1
|0.07
Акритас Хлоракас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Reginaldo Ramires
|2
|0.14
|Абраам Гонсалес
|2 (2)
|0.14
|Vasos Dimosthenous
|1
|0.07
|Stavros Gavriel
|1
|0.07
|Rodrigo Varanda
|1
|0.07
Карточки
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассама Морету
|6
|1
|Бруно V
|3
|0
|Безус Роман
|2
|0
|Кусулос Янис
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Ланг Адам
|0
|1
|Панайоту Николас
|0
|1
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|Папулис Фотис
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Баркер Брэндон
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Кирякидес Хараламбос
|1
|0
Акритас Хлоракас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seid Korac
|4
|1
|Эрасо Хави
|5
|0
|Шехич Эдин
|4
|0
|Ivan Saravanja
|1
|1
|Коне Ибрагим
|2
|0
|Jawad El Jemili
|2
|0
|Абраам Гонсалес
|1
|0
|Пернтреу Клетон
|1
|0
|Stavros Gavriel
|1
|0
|Davi Araujo
|1
|0
|Rodrigo Varanda
|1
|0
|Reginaldo Ramires
|1
|0
|Balthazar Bernardi
|1
|0
|Konstantinos Karagiannis
|1
|0
|Lois Fauriel
|1
|0
Результаты матчей
Омония
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Акритас Хлоракас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Омония
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Акритас Хлоракас
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
14
Волевые поражения
3
3
Омония
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
77% (10)
8% (1)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Акритас Хлоракас
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
14
Волевые поражения
3
6
Голы по времени матча
Забито
16
3
5 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
3
19%
2
67%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
1
33%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
4
50%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
8%
3
20%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
4
33%
1
7%
61-75
2
17%
6
40%
76-90
Забито
20
8
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
30%
1
13%
31-45
3
15%
2
25%
46-60
3
15%
1
13%
61-75
7
35%
2
25%
76-90
Пропущено
16
23
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 11
1
6%
3
13%
1-15
2
13%
7
30%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
3
19%
1
4%
46-60
5
31%
2
9%
61-75
2
13%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Омония
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1 АПОЭЛ - Омония 4:0 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0
Арис Лимассол - Омония 1:1 Шериф - Омония 1:0 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Пафос - Омония 3:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0
Акритас Хлоракас
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2
Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Акритас Хлоракас - Онисилос Сотира 3:0 Отеллос - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Олимпиас Лимпион - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Анагенниси Деринья 3:2 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1
Результаты матчей
Омония
Акритас Хлоракас
Точный счет
4:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:3
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
4
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
4:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Омония
Акритас Хлоракас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
51
16
42
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
67
67
112
49
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|21 - 5
|33
|2.
|14
|9
|4
|1
|30 - 8
|31
|3.
|14
|10
|1
|3
|24 - 9
|31
|4.
|13
|9
|2
|2
|28 - 11
|29
|5.
|13
|6
|4
|3
|12 - 10
|22
|6.
|0:0
|14
|6
|2
|6
|21 - 16
|20
|7.
|14
|5
|3
|6
|13 - 17
|18
|8.
|13
|5
|1
|7
|13 - 17
|16
|9.
|13
|4
|3
|6
|9 - 21
|15
|10.
|12
|4
|2
|6
|10 - 11
|14
|11.
|14
|3
|2
|9
|10 - 20
|11
|12.
|14
|3
|2
|9
|9 - 21
|11
|13.
|14
|1
|5
|8
|10 - 27
|8
|14.
|0:0
|14
|2
|2
|10
|7 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|7
|5
|1
|1
|14 - 3
|16
|3.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|17 - 4
|16
|4.
|7
|3
|3
|1
|8 - 2
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|11.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|12.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|13.
|0:0
|7
|2
|0
|5
|5 - 15
|6
|14.
|7
|1
|0
|6
|3 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|13 - 3
|21
|2.
|6
|6
|0
|0
|14 - 2
|18
|3.
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|6.
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|7.
|7
|3
|0
|4
|7 - 7
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|10.
|6
|1
|2
|3
|2 - 13
|5
|11.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
|13.
|7
|0
|2
|5
|5 - 18
|2
|14.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|9
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|Омония
|Бруно V
|5
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|5
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 5
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|6
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Анортосис
|Варда Амр
|6
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