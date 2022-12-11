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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 14.
Омония
0:0
Перерыв
Акритас Хлоракас
0'
40' Желтая карточка
Шехич Эдин

Ход матча

40'
 
Шехич Эдин
Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
Акритас Хлоракас
10.00
5.51
10.37
Все Коэффициенты
Омония
Акритас Хлоракас

История личных встреч

Омония
Акритас Хлоракас

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно V 5 (2) 0.36
Какулис Андроникос 3 0.21
Хупер Гэри 2 0.14
Безус Роман 2 0.14
Лойзу Лойзос 2 0.14
Матавж Тим 1 0.07
Лекьякс Ян 1 0.07
Ансарифард Карим 1 0.07
Папулис Фотис 1 0.07
Захариу Панайотис 1 0.07
Милетич Неманья 1 0.07
Акритас Хлоракас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Reginaldo Ramires 2 0.14
Абраам Гонсалес 2 (2) 0.14
Vasos Dimosthenous 1 0.07
Stavros Gavriel 1 0.07
Rodrigo Varanda 1 0.07

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 6 1
Бруно V 3 0
Безус Роман 2 0
Кусулос Янис 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Ланг Адам 0 1
Панайоту Николас 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Дискеруд Миккел 1 0
Папулис Фотис 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Баркер Брэндон 1 0
Псалтис Парис 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Кирякидес Хараламбос 1 0
Акритас Хлоракас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seid Korac 4 1
Эрасо Хави 5 0
Шехич Эдин 4 0
Ivan Saravanja 1 1
Коне Ибрагим 2 0
Jawad El Jemili 2 0
Абраам Гонсалес 1 0
Пернтреу Клетон 1 0
Stavros Gavriel 1 0
Davi Araujo 1 0
Rodrigo Varanda 1 0
Reginaldo Ramires 1 0
Balthazar Bernardi 1 0
Konstantinos Karagiannis 1 0
Lois Fauriel 1 0

Результаты матчей

Омония
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Акритас Хлоракас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Омония
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Акритас Хлоракас
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
14

Волевые поражения

3
3
Омония
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
77% (10)
8% (1)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Акритас Хлоракас
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
14

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

16
3
5 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
3
19%
2
67%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
1
33%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
4
50%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
8%
3
20%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
4
33%
1
7%
61-75
2
17%
6
40%
76-90

Забито

20
8
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
30%
1
13%
31-45
3
15%
2
25%
46-60
3
15%
1
13%
61-75
7
35%
2
25%
76-90

Пропущено

16
23
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 11
1
6%
3
13%
1-15
2
13%
7
30%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
3
19%
1
4%
46-60
5
31%
2
9%
61-75
2
13%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1 АПОЭЛ - Омония 4:0 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0
Арис Лимассол - Омония 1:1 Шериф - Омония 1:0 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Пафос - Омония 3:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0
Акритас Хлоракас
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2
Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Акритас Хлоракас - Онисилос Сотира 3:0 Отеллос - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Олимпиас Лимпион - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Анагенниси Деринья 3:2 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1

Результаты матчей

Омония
Акритас Хлоракас

Точный счет

4:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:3
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

4
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

4:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Омония
Акритас Хлоракас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
5
1
1.5
1
6
4
2
2.5
3
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
2
4
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
6
7
6
7
1.5
1
12
4
9
2.5
3
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 10 3 1 21 - 5 33
2.
Пафос
 14 9 4 1 30 - 8 31
3.
АЕК Ларнака
 14 10 1 3 24 - 9 31
4.
Арис Лимассол
 13 9 2 2 28 - 11 29
5.
Аполлон
 13 6 4 3 12 - 10 22
6.
Омония
 0:0 14 6 2 6 21 - 16 20
7.
Анортосис
 14 5 3 6 13 - 17 18
8.
Неа Саламина
 13 5 1 7 13 - 17 16
9.
Кармиотисса
 13 4 3 6 9 - 21 15
10.
АЕЛ Лимаcсол
 12 4 2 6 10 - 11 14
11.
Докса Катокопия
 14 3 2 9 10 - 20 11
12.
Эносис
 14 3 2 9 9 - 21 11
13.
Олимпиакос Никосия
 14 1 5 8 10 - 27 8
14.
Акритас Хлоракас
 0:0 14 2 2 10 7 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 7 6 1 0 15 - 2 19
2.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
3.
Омония
 0:0 7 5 1 1 17 - 4 16
4.
АПОЭЛ
 7 3 3 1 8 - 2 12
5.
Арис Лимассол
 7 3 2 2 14 - 9 11
6.
Аполлон
 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Кармиотисса
 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Анортосис
 7 2 2 3 7 - 8 8
9.
Эносис
 7 2 2 3 6 - 7 8
10.
Неа Саламина
 6 2 1 3 6 - 10 7
11.
АЕЛ Лимаcсол
 6 2 0 4 4 - 7 6
12.
Олимпиакос Никосия
 7 1 3 3 5 - 9 6
13.
Акритас Хлоракас
 0:0 7 2 0 5 5 - 15 6
14.
Докса Катокопия
 7 1 0 6 3 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Арис Лимассол
 6 6 0 0 14 - 2 18
3.
Пафос
 7 4 3 0 16 - 5 15
4.
АЕК Ларнака
 7 4 0 3 9 - 7 12
5.
Аполлон
 7 3 3 1 6 - 4 12
6.
Анортосис
 7 3 1 3 6 - 9 10
7.
Неа Саламина
 7 3 0 4 7 - 7 9
8.
Докса Катокопия
 7 2 2 3 7 - 10 8
9.
АЕЛ Лимаcсол
 6 2 2 2 6 - 4 8
10.
Кармиотисса
 6 1 2 3 2 - 13 5
11.
Омония
 0:0 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Эносис
 7 1 0 6 3 - 14 3
13.
Олимпиакос Никосия
 7 0 2 5 5 - 18 2
14.
Акритас Хлоракас
 0:0 7 0 2 5 2 - 9 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 9
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Омония Бруно V 5
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 5
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 5
Неа Саламина Манджек Жорж 6
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Анортосис Варда Амр 6
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Шехич Эдин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
Акритас Хлоракас
10.00
5.51
10.37
Все Коэффициенты
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Омония
Акритас Хлоракас
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