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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 14.
Омония
1:0
Конец матча
Акритас Хлоракас
0'
40' Желтая карточка
Шехич Эдин
86' Желтая карточка
Ланг Адам
1:0
90' Гол
Безус Роман
90' Желтая карточка
Безус Роман
90'+9
Омония
Акритас Хлоракас

История личных встреч

Омония
Акритас Хлоракас

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно V 5 (2) 0.36
Безус Роман 3 0.21
Какулис Андроникос 3 0.21
Хупер Гэри 2 0.14
Лойзу Лойзос 2 0.14
Матавж Тим 1 0.07
Лекьякс Ян 1 0.07
Ансарифард Карим 1 0.07
Папулис Фотис 1 0.07
Захариу Панайотис 1 0.07
Милетич Неманья 1 0.07
Акритас Хлоракас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Reginaldo Ramires 2 0.14
Абраам Гонсалес 2 (2) 0.14
Vasos Dimosthenous 1 0.07
Stavros Gavriel 1 0.07
Rodrigo Varanda 1 0.07

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 6 1
Безус Роман 3 0
Бруно V 3 0
Ланг Адам 1 1
Кусулос Янис 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Панайоту Николас 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Дискеруд Миккел 1 0
Папулис Фотис 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Баркер Брэндон 1 0
Псалтис Парис 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Кирякидес Хараламбос 1 0
Акритас Хлоракас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seid Korac 4 1
Эрасо Хави 5 0
Шехич Эдин 4 0
Ivan Saravanja 1 1
Коне Ибрагим 2 0
Jawad El Jemili 2 0
Абраам Гонсалес 1 0
Пернтреу Клетон 1 0
Stavros Gavriel 1 0
Davi Araujo 1 0
Rodrigo Varanda 1 0
Reginaldo Ramires 1 0
Balthazar Bernardi 1 0
Konstantinos Karagiannis 1 0
Lois Fauriel 1 0

Результаты матчей

Омония
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Акритас Хлоракас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Омония
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Акритас Хлоракас
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
14

Волевые поражения

3
3
Омония
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Акритас Хлоракас
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

14
14

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

17
3
5 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
3
18%
2
67%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
7
41%
1
33%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
4
44%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
8%
3
20%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
4
33%
1
7%
61-75
2
17%
6
40%
76-90

Забито

21
8
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
29%
1
13%
31-45
3
14%
2
25%
46-60
3
14%
1
13%
61-75
8
38%
2
25%
76-90

Пропущено

16
24
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 12
1
6%
3
13%
1-15
2
13%
7
29%
29%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
3
19%
1
4%
46-60
5
31%
2
8%
61-75
2
13%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1 АПОЭЛ - Омония 4:0 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0
Арис Лимассол - Омония 1:1 Шериф - Омония 1:0 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Пафос - Омония 3:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0
Акритас Хлоракас
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2
Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Акритас Хлоракас - Онисилос Сотира 3:0 Отеллос - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Олимпиас Лимпион - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Анагенниси Деринья 3:2 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1

Результаты матчей

Омония
Акритас Хлоракас

Точный счет

4:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

4
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

4:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Омония
Акритас Хлоракас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
5
2
1.5
1
6
4
3
2.5
3
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
2
5
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
6
8
6
8
1.5
1
13
4
10
2.5
3
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 10 3 1 21 - 5 33
2.
Пафос
 14 9 4 1 30 - 8 31
3.
АЕК Ларнака
 14 10 1 3 24 - 9 31
4.
Арис Лимассол
 14 9 3 2 28 - 11 30
5.
Аполлон
 13 6 4 3 12 - 10 22
6.
Омония
 14 7 1 6 22 - 16 22
7.
Анортосис
 14 5 3 6 13 - 17 18
8.
Неа Саламина
 13 5 1 7 13 - 17 16
9.
АЕЛ Лимаcсол
 13 4 3 6 10 - 11 15
10.
Кармиотисса
 13 4 3 6 9 - 21 15
11.
Докса Катокопия
 14 3 2 9 10 - 20 11
12.
Эносис
 14 3 2 9 9 - 21 11
13.
Олимпиакос Никосия
 14 1 5 8 10 - 27 8
14.
Акритас Хлоракас
 14 2 1 11 7 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 7 6 1 0 15 - 2 19
2.
Омония
 7 6 0 1 18 - 4 18
3.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
4.
АПОЭЛ
 7 3 3 1 8 - 2 12
5.
Арис Лимассол
 7 3 2 2 14 - 9 11
6.
Аполлон
 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Кармиотисса
 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Анортосис
 7 2 2 3 7 - 8 8
9.
Эносис
 7 2 2 3 6 - 7 8
10.
АЕЛ Лимаcсол
 7 2 1 4 4 - 7 7
11.
Неа Саламина
 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Олимпиакос Никосия
 7 1 3 3 5 - 9 6
13.
Акритас Хлоракас
 7 2 0 5 5 - 15 6
14.
Докса Катокопия
 7 1 0 6 3 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Арис Лимассол
 7 6 1 0 14 - 2 19
3.
Пафос
 7 4 3 0 16 - 5 15
4.
АЕК Ларнака
 7 4 0 3 9 - 7 12
5.
Аполлон
 7 3 3 1 6 - 4 12
6.
Анортосис
 7 3 1 3 6 - 9 10
7.
Неа Саламина
 7 3 0 4 7 - 7 9
8.
Докса Катокопия
 7 2 2 3 7 - 10 8
9.
АЕЛ Лимаcсол
 6 2 2 2 6 - 4 8
10.
Кармиотисса
 6 1 2 3 2 - 13 5
11.
Омония
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Эносис
 7 1 0 6 3 - 14 3
13.
Олимпиакос Никосия
 7 0 2 5 5 - 18 2
14.
Акритас Хлоракас
 7 0 1 6 2 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 9
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Омония Бруно V 5
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 5
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 5
Неа Саламина Манджек Жорж 6
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    98'
    Безус Роман получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    97'
    Г О О О О Л - Безус Роман бьет в цель!
  • Описание гола
    88'
    ГОООООЛ Омония забивает
  • Желтая карточка
    86'
    Ланг Адам получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Ibrahim Kone уходит с поля. Wilguens Paugain выходит вместо него
  • 85'
    Davi Araujo уходит с поля. Juninho Carpina выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      40'
      Шехич Эдин получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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