Тур: 14.
1:0
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаШехич Эдин
86' Желтая карточкаЛанг Адам
1:0
90' ГолБезус Роман
90' Желтая карточкаБезус Роман
90'+9
Ход матча
40'
81'
86'
90'
1:0
90'
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
-
14 Кицос ФотисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Феррера Янник
- Основной состав
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
29 Шехич ЭдинПолузащитник
- Нападающий
-
-
77 Davi Araujo
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
55 Оноди АкошВратарь
-
19 Эрасо ХавиПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Themis Agathokleous
История личных встреч
Омония
Акритас Хлоракас
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно V
|5 (2)
|0.36
|Безус Роман
|3
|0.21
|Какулис Андроникос
|3
|0.21
|Хупер Гэри
|2
|0.14
|Лойзу Лойзос
|2
|0.14
|Матавж Тим
|1
|0.07
|Лекьякс Ян
|1
|0.07
|Ансарифард Карим
|1
|0.07
|Папулис Фотис
|1
|0.07
|Захариу Панайотис
|1
|0.07
|Милетич Неманья
|1
|0.07
Акритас Хлоракас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Reginaldo Ramires
|2
|0.14
|Абраам Гонсалес
|2 (2)
|0.14
|Vasos Dimosthenous
|1
|0.07
|Stavros Gavriel
|1
|0.07
|Rodrigo Varanda
|1
|0.07
Карточки
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассама Морету
|6
|1
|Безус Роман
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Ланг Адам
|1
|1
|Кусулос Янис
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Панайоту Николас
|0
|1
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|Папулис Фотис
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Баркер Брэндон
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Кирякидес Хараламбос
|1
|0
Акритас Хлоракас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seid Korac
|4
|1
|Эрасо Хави
|5
|0
|Шехич Эдин
|4
|0
|Ivan Saravanja
|1
|1
|Коне Ибрагим
|2
|0
|Jawad El Jemili
|2
|0
|Абраам Гонсалес
|1
|0
|Пернтреу Клетон
|1
|0
|Stavros Gavriel
|1
|0
|Davi Araujo
|1
|0
|Rodrigo Varanda
|1
|0
|Reginaldo Ramires
|1
|0
|Balthazar Bernardi
|1
|0
|Konstantinos Karagiannis
|1
|0
|Lois Fauriel
|1
|0
Результаты матчей
Омония
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Акритас Хлоракас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Омония
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Акритас Хлоракас
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
11
14
Волевые поражения
3
3
Омония
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Акритас Хлоракас
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
14
14
Волевые поражения
3
6
Голы по времени матча
Забито
17
3
5 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
3
18%
2
67%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
7
41%
1
33%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
4
44%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
8%
3
20%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
4
33%
1
7%
61-75
2
17%
6
40%
76-90
Забито
21
8
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
29%
1
13%
31-45
3
14%
2
25%
46-60
3
14%
1
13%
61-75
8
38%
2
25%
76-90
Пропущено
16
24
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 12
1
6%
3
13%
1-15
2
13%
7
29%
29%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
3
19%
1
4%
46-60
5
31%
2
8%
61-75
2
13%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Омония
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1 АПОЭЛ - Омония 4:0 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0
Арис Лимассол - Омония 1:1 Шериф - Омония 1:0 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Пафос - Омония 3:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0
Акритас Хлоракас
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2
Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Акритас Хлоракас - Онисилос Сотира 3:0 Отеллос - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Олимпиас Лимпион - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Анагенниси Деринья 3:2 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1
Результаты матчей
Омония
Акритас Хлоракас
Точный счет
4:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
4
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
4:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Омония
Акритас Хлоракас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
52
16
43
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
68
68
113
410
311
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|9
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|Омония
|Бруно V
|5
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|5
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 5
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|6
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|6