ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Бари
4:1
Конец матча
Модена
0'
1:0
6' Гол
Ботта Рубен
2:0
20' Гол
Фолоруншо Майкл
25' Желтая карточка
Читтадини Джорджо
26' Желтая карточка
Майелло Раффаэле
29' Вторая желтая карточка
Майелло Раффаэле
35' Желтая карточка
Джерли Фабио
3:0
54' Гол в свои ворота
Читтадини Джорджо
68' Желтая карточка
Каприле Элия
90' Желтая карточка
Малламо Алессандро
4:0
90' Гол
Ди Чезаре Валерио
4:1
90' Гол
Дьяв Давиде
90'+7

Ход матча

6'
Ботта Рубен
(Бенедетти Леонардо)
1:0
20'
Фолоруншо Майкл
(Ботта Рубен)
2:0
25'
 
Читтадини Джорджо
26'
Майелло Раффаэле
 
29'
Майелло Раффаэле
 
35'
 
Джерли Фабио
38'
 
Paulo Dentello
Ренцетти Франческо
46'
 
Бонфанти Николас
Армеллино Марко
54'
Читтадини Джорджо
3:0
61'
 
Мости Никола
Фальчинелли Диего
61'
 
Shady Oukhadda
Читтадини Джорджо
62'
Малламо Алессандро
Антенуччи Мирко
 
68'
Каприле Элия
 
69'
 
Гарджуло Марио
Тремолада Лука
76'
Шедлер Орельен
Фолоруншо Майкл
 
76'
Белломо Никола
Ботта Рубен
 
82'
Пучино Раффаэле
Маццотта Антонио
 
82'
Терранова Эмануэле
Бенедетти Леонардо
 
90'
Малламо Алессандро
 
90'
Ди Чезаре Валерио
(Шедлер Орельен)
4:0
90'
4:1
Дьяв Давиде
(Paulo Dentello)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 10
  • 1 Угловые 11
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 356 Количество передач 417
  • 44 Владение мячом, % 56
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Каприле
Элия
93
Mehdi
Dorval
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
27
Маццотта
Антонио
4
Майта
Маттиа
17
Майелло
Раффаэле
80
Бенедетти
Леонардо
10
Ботта
Рубен
90
Фолоруншо
Майкл
7
Антенуччи
Мирко
26
Riccardo
Gagno
57
Копполаро
Мауро
4
Antonio
Pergreffi
5
Читтадини
Джорджо
33
Ренцетти
Франческо
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
21
Армеллино
Марко
10
Тремолада
Лука
11
Фальчинелли
Диего
99
Дьяв
Давиде
Бари
4-3-2-1
Модена
4-3-2-1

История личных встреч

Бари
Модена

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

СCС
3:3
СB
1:1
СB
2:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
4:0
СB
1:0
СB
0:0
СB
2:0
СB
0:1
СB
0:1
СB
4:1
СB
0:2
СB
1:1
СB
3:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.71

Среднее время на гол

60
126

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.47
0.87

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
103

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеддира Валид 9 (2) 0.53
Фолоруншо Майкл 5 0.29
Антенуччи Мирко 5 (1) 0.29
Шедлер Орельен 2 0.12
Ботта Рубен 2 (1) 0.12
Ди Чезаре Валерио 2 0.12
Майта Маттиа 1 0.06
Белломо Никола 1 0.06
Сальседо Эдди 1 0.06
Риччи Джакомо 0 0
Д'Эррико Андреа 0 0
Бенедетти Леонардо 0 0
Mehdi Dorval 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 5 (1) 0.29
Бонфанти Николас 5 0.29
Фальчинелли Диего 4 0.24
Тремолада Лука 3 (1) 0.18
Antonio Pergreffi 2 0.12
Маньино Лука 2 0.12
Армеллино Марко 1 0.06
Марсура Давиде 1 (1) 0.06
Джерли Фабио 0 0
Paulo Dentello 0 0
Shady Oukhadda 0 0
Панада Симоне 0 0
Понси Фабио 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 7 0
Майелло Раффаэле 5 1
Фолоруншо Майкл 6 0
Майта Маттиа 5 0
Риччи Джакомо 3 1
Пучино Раффаэле 2 1
Д'Эррико Андреа 3 0
Малламо Алессандро 3 0
Белломо Никола 1 1
Антенуччи Мирко 2 0
Терранова Эмануэле 1 0
Викари Франческо 1 0
Сетер Дамир 1 0
Шедлер Орельен 1 0
Бенедетти Леонардо 1 0
Каприле Элия 1 0
Канджано Джанмарко 1 0
Хеддира Валид 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Читтадини Джорджо 8 0
Дьяв Давиде 6 1
Antonio Pergreffi 4 0
Маньино Лука 3 0
Панада Симоне 3 0
Тремолада Лука 2 0
Фальчинелли Диего 2 0
Марсура Давиде 2 0
Армеллино Марко 2 0
Копполаро Мауро 2 0
Джерли Фабио 2 0
Tomasso Silvestri 2 0
Shady Oukhadda 2 0
Ренцетти Франческо 1 0
Де Майо Себастьян 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Paulo Dentello 1 0
Riccardo Gagno 1 0
Мости Никола 1 0
Бонфанти Николас 1 0
Edoardo Duca 1 0

Результаты матчей

Бари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

5
5
Бари
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Модена
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

14
12
Бари
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Модена
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
11

Волевые поражения

19
17

Голы по времени матча

Забито

14
11
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
3
27%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
2
14%
4
36%
76-90

Пропущено

11
16
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
3
19%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
5
45%
5
31%
76-90

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
3
21%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
21%
3
23%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
2
14%
4
31%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
43%
4
33%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
1
14%
3
25%
76-90

Забито

28
24
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
6
21%
1
4%
1-15
2
7%
6
25%
16-30
6
21%
4
17%
31-45
3
11%
4
17%
46-60
5
18%
5
21%
61-75
6
21%
4
17%
76-90

Пропущено

18
28
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 15
1
6%
2
7%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
5
28%
7
25%
31-45
2
11%
3
11%
46-60
3
17%
4
14%
61-75
6
33%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Читтаделла - Бари 0:3 Бари - Пиза 0:0 Комо - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 2:2
Беневенто - Бари 1:1 Бари - Тернана 0:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Парма - Бари 1:0 Бари - Асколи 0:2 Венеция - Бари 1:2 Бари - Брешия 6:2 Кальяри - Бари 0:1 Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0
Модена
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Модена - Венеция 2:2 СПАЛ - Модена 2:3 Парма - Модена 1:2 Модена - Перуджа 1:1
Читтаделла - Модена 0:0 Модена - Палермо 0:2 Пиза - Модена 4:2 Кремонезе - Модена 4:2 Модена - Комо 5:1 Асколи - Модена 1:2 Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0

Результаты матчей

Бари
Модена

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Бари
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
3
5
2
6
2.5
2
6
2
6
3.5
2
6
1
7
4.5
1
7
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
4
5
2
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
5
8
9
1.5
7
10
4
13
2.5
3
14
2
15
3.5
2
15
1
16
4.5
1
16
1
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 17 11 3 3 25 - 10 36
2.
Реджина
 17 10 2 5 29 - 16 32
3.
Бари
 17 7 8 2 29 - 17 29
4.
Дженоа
 17 7 6 4 18 - 13 27
5.
Тернана
 17 7 5 5 20 - 18 26
6.
Брешия
 16 6 6 4 19 - 20 24
7.
Зюйдтироль
 17 5 8 4 19 - 22 23
8.
Пиза
 0:0 17 5 8 4 26 - 20 23
9.
Парма
 16 6 5 5 21 - 17 23
10.
Асколи
 17 5 7 5 21 - 21 22
11.
Кальяри
 17 5 7 5 20 - 21 22
12.
Модена
 17 6 3 8 25 - 27 21
13.
Беневенто
 17 5 6 6 16 - 17 21
14.
Палермо
 17 5 5 7 16 - 20 20
15.
Венеция
 17 5 4 8 20 - 24 19
16.
Читтаделла
 17 4 7 6 13 - 20 19
17.
СПАЛ
 17 3 8 6 20 - 22 17
18.
Козенца
 17 4 5 8 16 - 27 17
19.
Комо
 17 3 7 7 17 - 27 16
20.
Перуджа
 17 3 4 10 12 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Парма
 9 5 1 3 14 - 10 16
3.
Реджина
 8 5 1 2 19 - 9 16
4.
Тернана
 8 4 3 1 8 - 3 15
5.
Кальяри
 9 4 3 2 12 - 12 15
6.
Брешия
 8 4 3 1 10 - 6 15
7.
Пиза
 0:0 8 4 2 2 14 - 8 14
8.
Зюйдтироль
 9 2 6 1 11 - 10 12
9.
Палермо
 9 3 3 3 9 - 8 12
10.
Комо
 9 3 3 3 9 - 10 12
11.
Модена
 8 3 2 3 14 - 11 11
12.
СПАЛ
 9 3 2 4 14 - 12 11
13.
Бари
 8 2 5 1 15 - 10 11
14.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
15.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 10 11
16.
Читтаделла
 8 2 4 2 7 - 10 10
17.
Асколи
 9 2 4 3 10 - 12 10
18.
Беневенто
 9 2 3 4 7 - 10 9
19.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
20.
Венеция
 9 2 1 6 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 9 5 3 1 14 - 7 18
2.
Фрозиноне
 0:0 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Реджина
 9 5 1 3 10 - 7 16
4.
Дженоа
 9 5 1 3 10 - 7 16
5.
Асколи
 8 3 3 2 11 - 9 12
6.
Беневенто
 8 3 3 2 9 - 7 12
7.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 3 2 3 8 - 12 11
9.
Тернана
 9 3 2 4 12 - 15 11
10.
Модена
 9 3 1 5 11 - 16 10
11.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 10 9
12.
Брешия
 8 2 3 3 9 - 14 9
13.
Пиза
 0:0 9 1 6 2 12 - 12 9
14.
Палермо
 8 2 2 4 7 - 12 8
15.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
16.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
СПАЛ
 8 0 6 2 6 - 10 6
18.
Козенца
 9 1 3 5 5 - 17 6
19.
Перуджа
 9 1 2 6 7 - 13 5
20.
Комо
 8 0 4 4 8 - 17 4
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 8 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Кальяри Лападула Джанлука 6
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Модена Читтадини Джорджо 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
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