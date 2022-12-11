Тур: 17. Стадион: Сан Никола.
0'
1:0
6' ГолБотта Рубен
2:0
20' ГолФолоруншо Майкл
25' Желтая карточкаЧиттадини Джорджо
26' Желтая карточкаМайелло Раффаэле
29' Вторая желтая карточкаМайелло Раффаэле
35' Желтая карточкаДжерли Фабио
3:0
54' Гол в свои воротаЧиттадини Джорджо
68' Желтая карточкаКаприле Элия
90' Желтая карточкаМалламо Алессандро
4:0
90' ГолДи Чезаре Валерио
4:1
90' ГолДьяв Давиде
90'+7
Ход матча
6'
20'
2:0
26'
29'
35'
54'
68'
90'
90'
4:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 10
-
1 Угловые 11
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
356 Количество передач 417
-
44 Владение мячом, % 56
18
Каприле
Элия
93
Mehdi
Dorval
10
Ботта
Рубен
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
-
93 Mehdi DorvalЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michele Mignani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дьяв ДавидеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
История личных встреч
Бари
Модена
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
15 матчей
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.71
Среднее время на гол
60
126
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.47
0.87
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
61
103
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеддира Валид
|9 (2)
|0.53
|Фолоруншо Майкл
|5
|0.29
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|0.29
|Шедлер Орельен
|2
|0.12
|Ботта Рубен
|2 (1)
|0.12
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.12
|Майта Маттиа
|1
|0.06
|Белломо Никола
|1
|0.06
|Сальседо Эдди
|1
|0.06
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Бенедетти Леонардо
|0
|0
|Mehdi Dorval
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|5 (1)
|0.29
|Бонфанти Николас
|5
|0.29
|Фальчинелли Диего
|4
|0.24
|Тремолада Лука
|3 (1)
|0.18
|Antonio Pergreffi
|2
|0.12
|Маньино Лука
|2
|0.12
|Армеллино Марко
|1
|0.06
|Марсура Давиде
|1 (1)
|0.06
|Джерли Фабио
|0
|0
|Paulo Dentello
|0
|0
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Панада Симоне
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|7
|0
|Майелло Раффаэле
|5
|1
|Фолоруншо Майкл
|6
|0
|Майта Маттиа
|5
|0
|Риччи Джакомо
|3
|1
|Пучино Раффаэле
|2
|1
|Д'Эррико Андреа
|3
|0
|Малламо Алессандро
|3
|0
|Белломо Никола
|1
|1
|Антенуччи Мирко
|2
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Сетер Дамир
|1
|0
|Шедлер Орельен
|1
|0
|Бенедетти Леонардо
|1
|0
|Каприле Элия
|1
|0
|Канджано Джанмарко
|1
|0
|Хеддира Валид
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Читтадини Джорджо
|8
|0
|Дьяв Давиде
|6
|1
|Antonio Pergreffi
|4
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Панада Симоне
|3
|0
|Тремолада Лука
|2
|0
|Фальчинелли Диего
|2
|0
|Марсура Давиде
|2
|0
|Армеллино Марко
|2
|0
|Копполаро Мауро
|2
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Tomasso Silvestri
|2
|0
|Shady Oukhadda
|2
|0
|Ренцетти Франческо
|1
|0
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Paulo Dentello
|1
|0
|Riccardo Gagno
|1
|0
|Мости Никола
|1
|0
|Бонфанти Николас
|1
|0
|Edoardo Duca
|1
|0
Результаты матчей
Бари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
5
5
Бари
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Модена
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
14
12
Бари
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Модена
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
11
Волевые поражения
19
17
Голы по времени матча
Забито
14
11
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
3
27%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
2
14%
4
36%
76-90
Пропущено
11
16
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
3
19%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
5
45%
5
31%
76-90
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
3
21%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
21%
3
23%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
2
14%
4
31%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
43%
4
33%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
Забито
28
24
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
6
21%
1
4%
1-15
2
7%
6
25%
16-30
6
21%
4
17%
31-45
3
11%
4
17%
46-60
5
18%
5
21%
61-75
6
21%
4
17%
76-90
Пропущено
18
28
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 15
1
6%
2
7%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
5
28%
7
25%
31-45
2
11%
3
11%
46-60
3
17%
4
14%
61-75
6
33%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Читтаделла - Бари 0:3 Бари - Пиза 0:0 Комо - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 2:2
Беневенто - Бари 1:1 Бари - Тернана 0:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Парма - Бари 1:0 Бари - Асколи 0:2 Венеция - Бари 1:2 Бари - Брешия 6:2 Кальяри - Бари 0:1 Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0
Модена
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Модена - Венеция 2:2 СПАЛ - Модена 2:3 Парма - Модена 1:2 Модена - Перуджа 1:1
Читтаделла - Модена 0:0 Модена - Палермо 0:2 Пиза - Модена 4:2 Кремонезе - Модена 4:2 Модена - Комо 5:1 Асколи - Модена 1:2 Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0
Результаты матчей
Бари
Модена
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Бари
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
44
35
26
26
26
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
45
45
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
125
89
710
413
314
215
215
116
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|11
|3
|3
|25 - 10
|36
|2.
|17
|10
|2
|5
|29 - 16
|32
|3.
|17
|7
|8
|2
|29 - 17
|29
|4.
|17
|7
|6
|4
|18 - 13
|27
|5.
|17
|7
|5
|5
|20 - 18
|26
|6.
|16
|6
|6
|4
|19 - 20
|24
|7.
|17
|5
|8
|4
|19 - 22
|23
|8.
|0:0
|17
|5
|8
|4
|26 - 20
|23
|9.
|16
|6
|5
|5
|21 - 17
|23
|10.
|17
|5
|7
|5
|21 - 21
|22
|11.
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|12.
|17
|6
|3
|8
|25 - 27
|21
|13.
|17
|5
|6
|6
|16 - 17
|21
|14.
|17
|5
|5
|7
|16 - 20
|20
|15.
|17
|5
|4
|8
|20 - 24
|19
|16.
|17
|4
|7
|6
|13 - 20
|19
|17.
|17
|3
|8
|6
|20 - 22
|17
|18.
|17
|4
|5
|8
|16 - 27
|17
|19.
|17
|3
|7
|7
|17 - 27
|16
|20.
|17
|3
|4
|10
|12 - 23
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|3.
|8
|5
|1
|2
|19 - 9
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|8 - 3
|15
|5.
|9
|4
|3
|2
|12 - 12
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|8.
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|11.
|8
|3
|2
|3
|14 - 11
|11
|12.
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|13.
|8
|2
|5
|1
|15 - 10
|11
|14.
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|15.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|16.
|8
|2
|4
|2
|7 - 10
|10
|17.
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|18.
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|19.
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|20.
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|2.
|0:0
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|3.
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|5.
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|9.
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|11 - 16
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|13.
|0:0
|9
|1
|6
|2
|12 - 12
|9
|14.
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|15.
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|16.
|8
|1
|4
|3
|8 - 9
|7
|17.
|8
|0
|6
|2
|6 - 10
|6
|18.
|9
|1
|3
|5
|5 - 17
|6
|19.
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
|20.
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|8 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|6
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (3)
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Модена
|Читтадини Джорджо
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6