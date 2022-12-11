Тур: 17. Стадион: Бенито Стирпе.
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бошич МилошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Декич ВладанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Фрозиноне
Пиза
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
18 матчей
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.22
0.78
Среднее время на гол
73
115
Всего голов
7
13
Голов в среднем за матч
0.78
1.44
Среднее время на гол
115
62
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1
1.11
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
90
81
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0.29
|Роден Маркус
|3
|0.18
|Инсинье Роберто
|3
|0.18
|Моро Лука
|3
|0.18
|Касо Джузеппе
|2
|0.12
|Боррелли Дженнаро
|2
|0.12
|Гарритано Лука
|1
|0.06
|Маццители Лука
|1
|0.06
|Лучиони Фабио
|1
|0.06
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.06
|Коне Бенджамин
|1
|0.06
|Монтеризи Иларио
|1
|0.06
|Фработта Джанлука
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глиоцци Этторе
|5 (2)
|0.29
|Моруцан Олимпиу
|4 (1)
|0.24
|Торрегросса Эрнесто
|4 (2)
|0.24
|Мазуччи Гаэтано
|3
|0.18
|Туре Идрисса
|2
|0.12
|Канестрелли Симоне
|2
|0.12
|Трамони Маттео
|1
|0.06
|Ионице Артур
|1
|0.06
|Барба Федерико
|1
|0.06
|Беруатто Пьетро
|1
|0.06
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.06
|Трамони Лисандру
|1
|0.06
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Де Витис Алессандро
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|7
|0
|Маццители Лука
|5
|0
|Коттали Маттео
|4
|0
|Фработта Джанлука
|4
|0
|Лучиони Фабио
|3
|0
|Инсинье Роберто
|3
|0
|Коне Бенджамин
|3
|0
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|Боррелли Дженнаро
|3
|0
|Гарритано Лука
|2
|0
|Раванелли Лука
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Турати Стефано
|2
|0
|Сампиризи Марио
|1
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калабрези Артуро
|6
|1
|Марин Мариус
|7
|0
|Беруатто Пьетро
|4
|0
|Ионице Артур
|2
|1
|Рус Адриан
|2
|1
|Барба Федерико
|3
|0
|Сибилли Джузеппе
|3
|0
|Надь Адам
|2
|0
|Мастину Джузеппе
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Ливьери Алессандро
|1
|0
|Туре Идрисса
|1
|0
|Моруцан Олимпиу
|1
|0
|Канестрелли Симоне
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Пиза
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
10
Фрозиноне
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Пиза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
11
14
Фрозиноне
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Пиза
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
13
24
Голы по времени матча
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
3
27%
5
38%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
1
33%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
1
9%
76-90
Забито
13
14
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
15%
5
36%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
2
14%
61-75
4
31%
4
29%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
3
38%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
38%
76-90
Забито
24
27
7 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
1
4%
2
7%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
4
17%
6
22%
31-45
4
17%
1
4%
46-60
6
25%
4
15%
61-75
7
29%
29%
9
33%
76-90
Пропущено
11
19
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
3
16%
16-30
4
36%
5
26%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
2
18%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реджина - Фрозиноне 0:3 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1
Фрозиноне - Перуджа 1:0 Козенца - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Венеция - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2
Пиза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Пиза - Асколи 2:0 Бари - Пиза 0:0 Пиза - Тернана 3:1 Кальяри - Пиза 1:1
Пиза - Козенца 3:1 Беневенто - Пиза 0:0 Пиза - Модена 4:2 Палермо - Пиза 3:3 Пиза - Парма 0:0 Перуджа - Пиза 1:3 Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1
Результаты матчей
Фрозиноне
Пиза
Точный счет
1:0
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
0
5 раз 31%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
16
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
36
35
27
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
115
79
88
313
610
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|11
|3
|3
|25 - 10
|36
|2.
|17
|10
|2
|5
|29 - 16
|32
|3.
|17
|7
|8
|2
|29 - 17
|29
|4.
|17
|7
|6
|4
|18 - 13
|27
|5.
|17
|7
|5
|5
|20 - 18
|26
|6.
|16
|6
|6
|4
|19 - 20
|24
|7.
|17
|5
|8
|4
|19 - 22
|23
|8.
|0:0
|17
|5
|8
|4
|26 - 20
|23
|9.
|16
|6
|5
|5
|21 - 17
|23
|10.
|17
|5
|7
|5
|21 - 21
|22
|11.
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|12.
|17
|6
|3
|8
|25 - 27
|21
|13.
|17
|5
|6
|6
|16 - 17
|21
|14.
|17
|5
|5
|7
|16 - 20
|20
|15.
|17
|5
|4
|8
|20 - 24
|19
|16.
|17
|4
|7
|6
|13 - 20
|19
|17.
|17
|3
|8
|6
|20 - 22
|17
|18.
|17
|4
|5
|8
|16 - 27
|17
|19.
|17
|3
|7
|7
|17 - 27
|16
|20.
|17
|3
|4
|10
|12 - 23
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|3.
|8
|5
|1
|2
|19 - 9
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|8 - 3
|15
|5.
|9
|4
|3
|2
|12 - 12
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|8.
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|11.
|8
|3
|2
|3
|14 - 11
|11
|12.
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|13.
|8
|2
|5
|1
|15 - 10
|11
|14.
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|15.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|16.
|8
|2
|4
|2
|7 - 10
|10
|17.
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|18.
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|19.
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|20.
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|2.
|0:0
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|3.
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|5.
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|9.
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|11 - 16
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|13.
|0:0
|9
|1
|6
|2
|12 - 12
|9
|14.
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|15.
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|16.
|8
|1
|4
|3
|8 - 9
|7
|17.
|8
|0
|6
|2
|6 - 10
|6
|18.
|9
|1
|3
|5
|5 - 17
|6
|19.
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
|20.
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|8 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|6
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (3)
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Модена
|Читтадини Джорджо
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6