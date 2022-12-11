ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Фрозиноне
0:0
Первый тайм: 27'
Пиза
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Пиза
4.80
3.45
1.85
Все Коэффициенты
22
Турати
Стефано
31
Сампиризи
Марио
25
Шиминьски
Пшемыслав
20
Раванелли
Лука
29
Коттали
Маттео
7
Роден
Маркус
36
Маццители
Лука
11
Болока
Даниэль
94
Инсинье
Роберто
9
Мулаттьери
Самуэле
16
Гарритано
Лука
22
Ливьери
Алессандро
33
Калабрези
Артуро
6
Херманнссон
Хьёртур
93
Барба
Федерико
20
Беруатто
Пьетро
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
80
Моруцан
Олимпиу
27
Трамони
Маттео
9
Глиоцци
Этторе
Фрозиноне
4-3-3
Пиза
4-3-2-1

История личных встреч

Фрозиноне
Пиза

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

18 матчей

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 3 победы

История матчей

СB
1:2
СB
1:3
СB
3:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:0
К
0:1
СB
0:0
СB
0:0
ППД
2:1
ППД
0:0
ППД
1:0
ППД
1:1
ППД
2:1
ППД
1:2
СB
1:1
СB
3:1
СB
1:5

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.22
0.78

Среднее время на гол

73
115

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

0.78
1.44

Среднее время на гол

115
62

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1
1.11

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

90
81

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 5 0.29
Роден Маркус 3 0.18
Инсинье Роберто 3 0.18
Моро Лука 3 0.18
Касо Джузеппе 2 0.12
Боррелли Дженнаро 2 0.12
Гарритано Лука 1 0.06
Маццители Лука 1 0.06
Лучиони Фабио 1 0.06
Шиминьски Пшемыслав 1 0.06
Коне Бенджамин 1 0.06
Монтеризи Иларио 1 0.06
Фработта Джанлука 0 0
Бошич Милош 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 5 (2) 0.29
Моруцан Олимпиу 4 (1) 0.24
Торрегросса Эрнесто 4 (2) 0.24
Мазуччи Гаэтано 3 0.18
Туре Идрисса 2 0.12
Канестрелли Симоне 2 0.12
Трамони Маттео 1 0.06
Ионице Артур 1 0.06
Барба Федерико 1 0.06
Беруатто Пьетро 1 0.06
Сибилли Джузеппе 1 0.06
Трамони Лисандру 1 0.06
Калабрези Артуро 0 0
Надь Адам 0 0
Де Витис Алессандро 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 7 0
Маццители Лука 5 0
Коттали Маттео 4 0
Фработта Джанлука 4 0
Лучиони Фабио 3 0
Инсинье Роберто 3 0
Коне Бенджамин 3 0
Мулаттьери Самуэле 3 0
Боррелли Дженнаро 3 0
Гарритано Лука 2 0
Раванелли Лука 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Моро Лука 2 0
Турати Стефано 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Роден Маркус 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калабрези Артуро 6 1
Марин Мариус 7 0
Беруатто Пьетро 4 0
Ионице Артур 2 1
Рус Адриан 2 1
Барба Федерико 3 0
Сибилли Джузеппе 3 0
Надь Адам 2 0
Мастину Джузеппе 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Николас Андраде 1 0
Ливьери Алессандро 1 0
Туре Идрисса 1 0
Моруцан Олимпиу 1 0
Канестрелли Симоне 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Пиза
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
10
Фрозиноне
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Пиза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

11
14
Фрозиноне
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Пиза
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

13
24

Голы по времени матча

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
3
27%
5
38%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
1
33%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
1
9%
76-90

Забито

13
14
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
15%
5
36%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
2
14%
61-75
4
31%
4
29%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
3
38%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Забито

24
27
7 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
1
4%
2
7%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
4
17%
6
22%
31-45
4
17%
1
4%
46-60
6
25%
4
15%
61-75
7
29%
29%
9
33%
76-90

Пропущено

11
19
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
3
16%
16-30
4
36%
5
26%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
2
18%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реджина - Фрозиноне 0:3 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1
Фрозиноне - Перуджа 1:0 Козенца - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Венеция - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2
Пиза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Пиза - Асколи 2:0 Бари - Пиза 0:0 Пиза - Тернана 3:1 Кальяри - Пиза 1:1
Пиза - Козенца 3:1 Беневенто - Пиза 0:0 Пиза - Модена 4:2 Палермо - Пиза 3:3 Пиза - Парма 0:0 Перуджа - Пиза 1:3 Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1

Результаты матчей

Фрозиноне
Пиза

Точный счет

1:0
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
0
5 раз 31%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
5
3
1
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
3
5
2
7
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
5
7
9
1.5
8
8
3
13
2.5
6
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 17 11 3 3 25 - 10 36
2.
Реджина
 17 10 2 5 29 - 16 32
3.
Бари
 17 7 8 2 29 - 17 29
4.
Дженоа
 17 7 6 4 18 - 13 27
5.
Тернана
 17 7 5 5 20 - 18 26
6.
Брешия
 16 6 6 4 19 - 20 24
7.
Зюйдтироль
 17 5 8 4 19 - 22 23
8.
Пиза
 0:0 17 5 8 4 26 - 20 23
9.
Парма
 16 6 5 5 21 - 17 23
10.
Асколи
 17 5 7 5 21 - 21 22
11.
Кальяри
 17 5 7 5 20 - 21 22
12.
Модена
 17 6 3 8 25 - 27 21
13.
Беневенто
 17 5 6 6 16 - 17 21
14.
Палермо
 17 5 5 7 16 - 20 20
15.
Венеция
 17 5 4 8 20 - 24 19
16.
Читтаделла
 17 4 7 6 13 - 20 19
17.
СПАЛ
 17 3 8 6 20 - 22 17
18.
Козенца
 17 4 5 8 16 - 27 17
19.
Комо
 17 3 7 7 17 - 27 16
20.
Перуджа
 17 3 4 10 12 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Парма
 9 5 1 3 14 - 10 16
3.
Реджина
 8 5 1 2 19 - 9 16
4.
Тернана
 8 4 3 1 8 - 3 15
5.
Кальяри
 9 4 3 2 12 - 12 15
6.
Брешия
 8 4 3 1 10 - 6 15
7.
Пиза
 0:0 8 4 2 2 14 - 8 14
8.
Зюйдтироль
 9 2 6 1 11 - 10 12
9.
Палермо
 9 3 3 3 9 - 8 12
10.
Комо
 9 3 3 3 9 - 10 12
11.
Модена
 8 3 2 3 14 - 11 11
12.
СПАЛ
 9 3 2 4 14 - 12 11
13.
Бари
 8 2 5 1 15 - 10 11
14.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
15.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 10 11
16.
Читтаделла
 8 2 4 2 7 - 10 10
17.
Асколи
 9 2 4 3 10 - 12 10
18.
Беневенто
 9 2 3 4 7 - 10 9
19.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
20.
Венеция
 9 2 1 6 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 9 5 3 1 14 - 7 18
2.
Фрозиноне
 0:0 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Реджина
 9 5 1 3 10 - 7 16
4.
Дженоа
 9 5 1 3 10 - 7 16
5.
Асколи
 8 3 3 2 11 - 9 12
6.
Беневенто
 8 3 3 2 9 - 7 12
7.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 3 2 3 8 - 12 11
9.
Тернана
 9 3 2 4 12 - 15 11
10.
Модена
 9 3 1 5 11 - 16 10
11.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 10 9
12.
Брешия
 8 2 3 3 9 - 14 9
13.
Пиза
 0:0 9 1 6 2 12 - 12 9
14.
Палермо
 8 2 2 4 7 - 12 8
15.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
16.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
СПАЛ
 8 0 6 2 6 - 10 6
18.
Козенца
 9 1 3 5 5 - 17 6
19.
Перуджа
 9 1 2 6 7 - 13 5
20.
Комо
 8 0 4 4 8 - 17 4
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 8 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Кальяри Лападула Джанлука 6
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Модена Читтадини Джорджо 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Пиза
4.80
3.45
1.85
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