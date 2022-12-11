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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Фрозиноне
0:0
Конец матча
Пиза
0'
49' Желтая карточка
Гарритано Лука
72' Желтая карточка
Беруатто Пьетро
85' Желтая карточка
Надь Адам
90'+5

Ход матча

49'
Гарритано Лука
 
54'
Ойоно Энтони
Гарритано Лука
 
55'
Фработта Джанлука
Коттали Маттео
 
55'
Касо Джузеппе
Роден Маркус
 
69'
 
Сибилли Джузеппе
Трамони Маттео
69'
 
Мастину Джузеппе
Марин Мариус
69'
Моро Лука
Мулаттьери Самуэле
 
72'
 
Беруатто Пьетро
74'
Киерво Риккардо
Инсинье Роберто
 
77'
 
Торрегросса Эрнесто
Глиоцци Этторе
85'
 
Надь Адам
85'
 
Эштевеш Томаш
Калабрези Артуро
86'
 
Ионице Артур
Туре Идрисса

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 7
  • 2 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 498 Количество передач 339
  • 59 Владение мячом, % 41
22
Турати
Стефано
31
Сампиризи
Марио
25
Шиминьски
Пшемыслав
20
Раванелли
Лука
29
Коттали
Маттео
7
Роден
Маркус
36
Маццители
Лука
11
Болока
Даниэль
94
Инсинье
Роберто
9
Мулаттьери
Самуэле
16
Гарритано
Лука
22
Ливьери
Алессандро
33
Калабрези
Артуро
6
Херманнссон
Хьёртур
93
Барба
Федерико
20
Беруатто
Пьетро
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
80
Моруцан
Олимпиу
27
Трамони
Маттео
9
Глиоцци
Этторе
Фрозиноне
4-3-3
Пиза
4-3-2-1

История личных встреч

Фрозиноне
Пиза

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

18 матчей

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 3 победы

История матчей

СB
1:2
СB
1:3
СB
3:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:0
К
0:1
СB
0:0
СB
0:0
ППД
2:1
ППД
0:0
ППД
1:0
ППД
1:1
ППД
2:1
ППД
1:2
СB
1:1
СB
3:1
СB
1:5

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.22
0.78

Среднее время на гол

73
115

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

0.78
1.44

Среднее время на гол

115
62

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1
1.11

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

90
81

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 5 0.29
Роден Маркус 3 0.18
Инсинье Роберто 3 0.18
Моро Лука 3 0.18
Касо Джузеппе 2 0.12
Боррелли Дженнаро 2 0.12
Гарритано Лука 1 0.06
Маццители Лука 1 0.06
Лучиони Фабио 1 0.06
Шиминьски Пшемыслав 1 0.06
Коне Бенджамин 1 0.06
Монтеризи Иларио 1 0.06
Фработта Джанлука 0 0
Бошич Милош 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 5 (2) 0.29
Моруцан Олимпиу 4 (1) 0.24
Торрегросса Эрнесто 4 (2) 0.24
Мазуччи Гаэтано 3 0.18
Туре Идрисса 2 0.12
Канестрелли Симоне 2 0.12
Трамони Маттео 1 0.06
Ионице Артур 1 0.06
Барба Федерико 1 0.06
Беруатто Пьетро 1 0.06
Сибилли Джузеппе 1 0.06
Трамони Лисандру 1 0.06
Калабрези Артуро 0 0
Надь Адам 0 0
Де Витис Алессандро 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 7 0
Маццители Лука 5 0
Коттали Маттео 4 0
Фработта Джанлука 4 0
Лучиони Фабио 3 0
Гарритано Лука 3 0
Инсинье Роберто 3 0
Коне Бенджамин 3 0
Мулаттьери Самуэле 3 0
Боррелли Дженнаро 3 0
Раванелли Лука 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Моро Лука 2 0
Турати Стефано 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Роден Маркус 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калабрези Артуро 6 1
Марин Мариус 7 0
Беруатто Пьетро 5 0
Ионице Артур 2 1
Рус Адриан 2 1
Барба Федерико 3 0
Надь Адам 3 0
Сибилли Джузеппе 3 0
Мастину Джузеппе 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Николас Андраде 1 0
Ливьери Алессандро 1 0
Туре Идрисса 1 0
Моруцан Олимпиу 1 0
Канестрелли Симоне 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Пиза
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
10
Фрозиноне
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Пиза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

11
14
Фрозиноне
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Пиза
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

13
24

Голы по времени матча

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
3
27%
5
38%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
1
33%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
1
9%
76-90

Забито

13
14
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
15%
5
36%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
2
14%
61-75
4
31%
4
29%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
3
38%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Забито

24
27
7 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 6
1
4%
2
7%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
4
17%
6
22%
31-45
4
17%
1
4%
46-60
6
25%
4
15%
61-75
7
29%
29%
9
33%
76-90

Пропущено

11
19
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
3
16%
16-30
4
36%
5
26%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
2
18%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реджина - Фрозиноне 0:3 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1
Фрозиноне - Перуджа 1:0 Козенца - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Венеция - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2
Пиза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Пиза - Асколи 2:0 Бари - Пиза 0:0 Пиза - Тернана 3:1 Кальяри - Пиза 1:1
Пиза - Козенца 3:1 Беневенто - Пиза 0:0 Пиза - Модена 4:2 Палермо - Пиза 3:3 Пиза - Парма 0:0 Перуджа - Пиза 1:3 Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1

Результаты матчей

Фрозиноне
Пиза

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
0
6 раз 35%
3
5 раз 29%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
5
3
1
7
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
3
6
2
7
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
6
7
10
1.5
8
9
3
14
2.5
6
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 17 11 3 3 25 - 10 36
2.
Реджина
 17 10 2 5 29 - 16 32
3.
Бари
 17 7 8 2 29 - 17 29
4.
Дженоа
 17 7 6 4 18 - 13 27
5.
Тернана
 17 7 5 5 20 - 18 26
6.
Брешия
 16 6 6 4 19 - 20 24
7.
Зюйдтироль
 17 5 8 4 19 - 22 23
8.
Пиза
 17 5 8 4 26 - 20 23
9.
Парма
 16 6 5 5 21 - 17 23
10.
Асколи
 17 5 7 5 21 - 21 22
11.
Кальяри
 17 5 7 5 20 - 21 22
12.
Модена
 17 6 3 8 25 - 27 21
13.
Беневенто
 17 5 6 6 16 - 17 21
14.
Палермо
 17 5 5 7 16 - 20 20
15.
Венеция
 17 5 4 8 20 - 24 19
16.
Читтаделла
 17 4 7 6 13 - 20 19
17.
СПАЛ
 17 3 8 6 20 - 22 17
18.
Козенца
 17 4 5 8 16 - 27 17
19.
Комо
 17 3 7 7 17 - 27 16
20.
Перуджа
 17 3 4 10 12 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Парма
 9 5 1 3 14 - 10 16
3.
Реджина
 8 5 1 2 19 - 9 16
4.
Тернана
 8 4 3 1 8 - 3 15
5.
Кальяри
 9 4 3 2 12 - 12 15
6.
Брешия
 8 4 3 1 10 - 6 15
7.
Пиза
 8 4 2 2 14 - 8 14
8.
Зюйдтироль
 9 2 6 1 11 - 10 12
9.
Палермо
 9 3 3 3 9 - 8 12
10.
Комо
 9 3 3 3 9 - 10 12
11.
Модена
 8 3 2 3 14 - 11 11
12.
СПАЛ
 9 3 2 4 14 - 12 11
13.
Бари
 8 2 5 1 15 - 10 11
14.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
15.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 10 11
16.
Читтаделла
 8 2 4 2 7 - 10 10
17.
Асколи
 9 2 4 3 10 - 12 10
18.
Беневенто
 9 2 3 4 7 - 10 9
19.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
20.
Венеция
 9 2 1 6 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 9 5 3 1 14 - 7 18
2.
Фрозиноне
 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Реджина
 9 5 1 3 10 - 7 16
4.
Дженоа
 9 5 1 3 10 - 7 16
5.
Асколи
 8 3 3 2 11 - 9 12
6.
Беневенто
 8 3 3 2 9 - 7 12
7.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 3 2 3 8 - 12 11
9.
Тернана
 9 3 2 4 12 - 15 11
10.
Модена
 9 3 1 5 11 - 16 10
11.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 10 9
12.
Брешия
 8 2 3 3 9 - 14 9
13.
Пиза
 9 1 6 2 12 - 12 9
14.
Палермо
 8 2 2 4 7 - 12 8
15.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
16.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
СПАЛ
 8 0 6 2 6 - 10 6
18.
Козенца
 9 1 3 5 5 - 17 6
19.
Перуджа
 9 1 2 6 7 - 13 5
20.
Комо
 8 0 4 4 8 - 17 4
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 8 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Кальяри Лападула Джанлука 6
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Модена Читтадини Джорджо 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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