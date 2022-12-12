Тур: 14.
0:0
Первый тайм: 26'
0'
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Офори РичардЗащитник
-
10 Манджек ЖоржПолузащитник
-
70 Фелипе ЖуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
-
8 МигелитоЗащитник
-
20 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Poursaitidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Калцас НикосНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Зелая ЭмилиоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christos Charalampous
История личных встреч
Неа Саламина
Кармиотисса
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
13 матчей
46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
15
22
Голов в среднем за матч
1.15
1.69
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
78
53
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климович Владислав
|2
|0.14
|Мигелито
|2
|0.14
|Фелипе Жуан
|2
|0.14
|Abdelaye Diakite
|2
|0.14
|Сантос Тьяго III
|2
|0.14
|Diego Dorregaray
|2
|0.14
|Zacharias Adoni
|1
|0.07
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелая Эмилио
|3 (3)
|0.21
|Эль-Алуши Мунир
|2
|0.14
|Думбия Абубакар
|2
|0.14
|Дюриш Михал
|1
|0.07
|Малоне Дион
|1
|0.07
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджек Жорж
|6
|0
|Сантос Тьяго III
|4
|0
|Abdelaye Diakite
|2
|1
|Карлитуш Тавареш
|3
|0
|Andreas Fragkou
|3
|0
|Konstrantinos Serghiou
|3
|0
|Толемесс Флориан
|2
|0
|Офори Ричард
|2
|0
|Diego Dorregaray
|2
|0
|Zacharias Adoni
|2
|0
|Jose M.F. Moreno Chico3
|2
|0
|Michalis Koumouris
|2
|0
|Кацикас Георгиос
|1
|0
|Ботеак Эрик
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Фелипе Жуан
|1
|0
|Маргаса Ренату
|1
|0
|Тчаха Серж
|1
|0
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саллам Самир Бен
|5
|0
|Малоне Дион
|4
|0
|Губочан Томаш
|3
|0
|Думбия Абубакар
|3
|0
|Сулейман Кулибали I
|3
|0
|Зелая Эмилио
|2
|0
|Эль-Алуши Мунир
|2
|0
|Калцас Никос
|2
|0
|Дюриш Михал
|1
|0
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0
|Авраам Андреас
|1
|0
|Подставски Томаш
|1
|0
|Экономидис Гиоргос
|1
|0
|Хадьивасилис Иоаннис
|1
|0
|Неофуту Андреас III
|1
|0
|Меджиморец Винко
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Кармиотисса
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
1
Неа Саламина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Кармиотисса
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
5
5
Неа Саламина
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Кармиотисса
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
9
6
Голы по времени матча
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90
Пропущено
9
12
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
4
44%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
33%
4
33%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
1
13%
76-90
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
1
8%
1
10%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
5
38%
1
10%
76-90
Пропущено
16
20
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
13%
3
15%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
6
38%
2
10%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
6
38%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Неа Саламина - Панатинаикос 0:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3
Анортосис - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Пейе 2014 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Неа Саламина - Эрмис 1:0 Ботев Пловдив - Неа Саламина 2:1
Кармиотисса
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0
Кармиотисса - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Ипсонас 3:2 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Баник Острава 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1
Результаты матчей
Неа Саламина
Кармиотисса
Точный счет
1:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
Кармиотисса
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
15
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
76
310
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|21 - 5
|33
|2.
|14
|9
|4
|1
|30 - 8
|31
|3.
|14
|10
|1
|3
|24 - 9
|31
|4.
|14
|9
|3
|2
|28 - 11
|30
|5.
|13
|6
|4
|3
|12 - 10
|22
|6.
|14
|7
|1
|6
|22 - 16
|22
|7.
|14
|5
|3
|6
|13 - 17
|18
|8.
|0:0
|14
|5
|2
|7
|13 - 17
|17
|9.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|9 - 21
|16
|10.
|13
|4
|3
|6
|10 - 11
|15
|11.
|14
|3
|2
|9
|10 - 20
|11
|12.
|14
|3
|2
|9
|9 - 21
|11
|13.
|14
|1
|5
|8
|10 - 27
|8
|14.
|14
|2
|1
|11
|7 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|7
|6
|0
|1
|18 - 4
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|14 - 3
|16
|4.
|7
|3
|3
|1
|8 - 2
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|10.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|4 - 7
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|13.
|7
|2
|0
|5
|5 - 15
|6
|14.
|7
|1
|0
|6
|3 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|13 - 3
|21
|2.
|7
|6
|1
|0
|14 - 2
|19
|3.
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|6.
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|7.
|0:0
|7
|3
|0
|4
|7 - 7
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|10.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|2 - 13
|6
|11.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
|13.
|7
|0
|2
|5
|5 - 18
|2
|14.
|7
|0
|1
|6
|2 - 10
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|9
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|Омония
|Бруно V
|5
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|5
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 5
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|6
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|6