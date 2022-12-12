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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 14.
Неа Саламина
0:0
Первый тайм: 26'
Кармиотисса
0'
Лучшие коэффициенты
Неа Саламина
Ничья
Кармиотисса
3.60
3.20
1.95
Все Коэффициенты
Неа Саламина
Кармиотисса

История личных встреч

Неа Саламина
Кармиотисса

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

13 матчей

46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
1:2
ПД
1:2
ВД
0:2
ВД
2:1
ПД
0:4
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
1:0
Р
1:6

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

15
22

Голов в среднем за матч

1.15
1.69

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

78
53

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климович Владислав 2 0.14
Мигелито 2 0.14
Фелипе Жуан 2 0.14
Abdelaye Diakite 2 0.14
Сантос Тьяго III 2 0.14
Diego Dorregaray 2 0.14
Zacharias Adoni 1 0.07
Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелая Эмилио 3 (3) 0.21
Эль-Алуши Мунир 2 0.14
Думбия Абубакар 2 0.14
Дюриш Михал 1 0.07
Малоне Дион 1 0.07

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджек Жорж 6 0
Сантос Тьяго III 4 0
Abdelaye Diakite 2 1
Карлитуш Тавареш 3 0
Andreas Fragkou 3 0
Konstrantinos Serghiou 3 0
Толемесс Флориан 2 0
Офори Ричард 2 0
Diego Dorregaray 2 0
Zacharias Adoni 2 0
Jose M.F. Moreno Chico3 2 0
Michalis Koumouris 2 0
Кацикас Георгиос 1 0
Ботеак Эрик 1 0
Мигелито 1 0
Фелипе Жуан 1 0
Маргаса Ренату 1 0
Тчаха Серж 1 0
Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саллам Самир Бен 5 0
Малоне Дион 4 0
Губочан Томаш 3 0
Думбия Абубакар 3 0
Сулейман Кулибали I 3 0
Зелая Эмилио 2 0
Эль-Алуши Мунир 2 0
Калцас Никос 2 0
Дюриш Михал 1 0
Гушбауэр Йозеф 1 0
Авраам Андреас 1 0
Подставски Томаш 1 0
Экономидис Гиоргос 1 0
Хадьивасилис Иоаннис 1 0
Неофуту Андреас III 1 0
Меджиморец Винко 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Кармиотисса
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
1
Неа Саламина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Кармиотисса
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

5
5
Неа Саламина
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Кармиотисса
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

9
6

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Пропущено

9
12
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
4
44%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
33%
4
33%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
1
8%
1
10%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
5
38%
1
10%
76-90

Пропущено

16
20
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
13%
3
15%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
6
38%
2
10%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
6
38%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Неа Саламина - Панатинаикос 0:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3
Анортосис - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Пейе 2014 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Неа Саламина - Эрмис 1:0 Ботев Пловдив - Неа Саламина 2:1
Кармиотисса
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0
Кармиотисса - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Ипсонас 3:2 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Баник Острава 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1

Результаты матчей

Неа Саламина
Кармиотисса

Точный счет

1:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
Кармиотисса

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
5
2
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
3
10
1.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 10 3 1 21 - 5 33
2.
Пафос
 14 9 4 1 30 - 8 31
3.
АЕК Ларнака
 14 10 1 3 24 - 9 31
4.
Арис Лимассол
 14 9 3 2 28 - 11 30
5.
Аполлон
 13 6 4 3 12 - 10 22
6.
Омония
 14 7 1 6 22 - 16 22
7.
Анортосис
 14 5 3 6 13 - 17 18
8.
Неа Саламина
 0:0 14 5 2 7 13 - 17 17
9.
Кармиотисса
 0:0 14 4 4 6 9 - 21 16
10.
АЕЛ Лимаcсол
 13 4 3 6 10 - 11 15
11.
Докса Катокопия
 14 3 2 9 10 - 20 11
12.
Эносис
 14 3 2 9 9 - 21 11
13.
Олимпиакос Никосия
 14 1 5 8 10 - 27 8
14.
Акритас Хлоракас
 14 2 1 11 7 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 7 6 1 0 15 - 2 19
2.
Омония
 7 6 0 1 18 - 4 18
3.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
4.
АПОЭЛ
 7 3 3 1 8 - 2 12
5.
Арис Лимассол
 7 3 2 2 14 - 9 11
6.
Аполлон
 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Кармиотисса
 0:0 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Анортосис
 7 2 2 3 7 - 8 8
9.
Эносис
 7 2 2 3 6 - 7 8
10.
Неа Саламина
 0:0 7 2 2 3 6 - 10 8
11.
АЕЛ Лимаcсол
 7 2 1 4 4 - 7 7
12.
Олимпиакос Никосия
 7 1 3 3 5 - 9 6
13.
Акритас Хлоракас
 7 2 0 5 5 - 15 6
14.
Докса Катокопия
 7 1 0 6 3 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Арис Лимассол
 7 6 1 0 14 - 2 19
3.
Пафос
 7 4 3 0 16 - 5 15
4.
АЕК Ларнака
 7 4 0 3 9 - 7 12
5.
Аполлон
 7 3 3 1 6 - 4 12
6.
Анортосис
 7 3 1 3 6 - 9 10
7.
Неа Саламина
 0:0 7 3 0 4 7 - 7 9
8.
Докса Катокопия
 7 2 2 3 7 - 10 8
9.
АЕЛ Лимаcсол
 6 2 2 2 6 - 4 8
10.
Кармиотисса
 0:0 7 1 3 3 2 - 13 6
11.
Омония
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Эносис
 7 1 0 6 3 - 14 3
13.
Олимпиакос Никосия
 7 0 2 5 5 - 18 2
14.
Акритас Хлоракас
 7 0 1 6 2 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 9
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Омония Бруно V 5
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 5
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 5
Неа Саламина Манджек Жорж 6
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Неа Саламина
Ничья
Кармиотисса
3.60
3.20
1.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Неа Саламина 0:0 Кармиотисса онлайн

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