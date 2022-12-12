Тур: 14.
2:1
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаМанджек Жорж
35' Желтая карточкаОфори Ричард
0:1
42' ГолМеджиморец Винко
45' Желтая карточкаМеджиморец Винко
45' Желтая карточкаКалцас Никос
53' Желтая карточкаСаллам Самир Бен
1:1
67' ГолZacharias Adoni
2:1
77' ГолAbdelaye Diakite
84' Желтая карточкаКлимович Владислав
86' Желтая карточкаЭкономидис Гиоргос
90'+4
Ход матча
33'
35'
42'
0:1
45'
45'
53'
67'
1:1
77'
2:1
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Офори РичардЗащитник
-
10 Манджек ЖоржПолузащитник
-
70 Фелипе ЖуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
-
8 МигелитоЗащитник
-
20 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Poursaitidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Калцас НикосНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Зелая ЭмилиоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christos Charalampous
История личных встреч
Неа Саламина
Кармиотисса
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
13 матчей
46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
15
22
Голов в среднем за матч
1.15
1.69
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
78
53
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abdelaye Diakite
|3
|0.21
|Климович Владислав
|2
|0.14
|Мигелито
|2
|0.14
|Фелипе Жуан
|2
|0.14
|Сантос Тьяго III
|2
|0.14
|Diego Dorregaray
|2
|0.14
|Zacharias Adoni
|2
|0.14
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелая Эмилио
|3 (3)
|0.21
|Эль-Алуши Мунир
|2
|0.14
|Думбия Абубакар
|2
|0.14
|Дюриш Михал
|1
|0.07
|Малоне Дион
|1
|0.07
|Меджиморец Винко
|1
|0.07
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджек Жорж
|7
|0
|Сантос Тьяго III
|4
|0
|Abdelaye Diakite
|2
|1
|Карлитуш Тавареш
|3
|0
|Офори Ричард
|3
|0
|Andreas Fragkou
|3
|0
|Konstrantinos Serghiou
|3
|0
|Толемесс Флориан
|2
|0
|Diego Dorregaray
|2
|0
|Zacharias Adoni
|2
|0
|Jose M.F. Moreno Chico3
|2
|0
|Michalis Koumouris
|2
|0
|Климович Владислав
|1
|0
|Кацикас Георгиос
|1
|0
|Ботеак Эрик
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Фелипе Жуан
|1
|0
|Маргаса Ренату
|1
|0
|Тчаха Серж
|1
|0
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саллам Самир Бен
|6
|0
|Малоне Дион
|4
|0
|Губочан Томаш
|3
|0
|Думбия Абубакар
|3
|0
|Сулейман Кулибали I
|3
|0
|Калцас Никос
|3
|0
|Зелая Эмилио
|2
|0
|Эль-Алуши Мунир
|2
|0
|Экономидис Гиоргос
|2
|0
|Меджиморец Винко
|2
|0
|Дюриш Михал
|1
|0
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0
|Авраам Андреас
|1
|0
|Подставски Томаш
|1
|0
|Хадьивасилис Иоаннис
|1
|0
|Неофуту Андреас III
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Кармиотисса
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
2
Неа Саламина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Кармиотисса
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
5
5
Неа Саламина
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Кармиотисса
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
9
7
Голы по времени матча
Забито
9
4
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
1
25%
76-90
Пропущено
10
14
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
5
50%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
30%
5
36%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
1
13%
76-90
Забито
15
11
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
1
7%
1
9%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
1
7%
4
36%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
6
40%
1
9%
76-90
Пропущено
17
22
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
12%
3
14%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
7
41%
2
9%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
6
35%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Неа Саламина - Панатинаикос 0:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3
Анортосис - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Пейе 2014 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Неа Саламина - Эрмис 1:0 Ботев Пловдив - Неа Саламина 2:1
Кармиотисса
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0
Кармиотисса - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Ипсонас 3:2 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Баник Острава 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1
Результаты матчей
Неа Саламина
Кармиотисса
Точный счет
1:3
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
Кармиотисса
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
86
410
212
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|9
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|Омония
|Бруно V
|5
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|5
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|7
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|6