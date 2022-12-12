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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 14.
Неа Саламина
2:1
Конец матча
Кармиотисса
0'
33' Желтая карточка
Манджек Жорж
35' Желтая карточка
Офори Ричард
0:1
42' Гол
Меджиморец Винко
45' Желтая карточка
Меджиморец Винко
45' Желтая карточка
Калцас Никос
53' Желтая карточка
Саллам Самир Бен
1:1
67' Гол
Zacharias Adoni
2:1
77' Гол
Abdelaye Diakite
84' Желтая карточка
Климович Владислав
86' Желтая карточка
Экономидис Гиоргос
90'+4
Неа Саламина
Кармиотисса

История личных встреч

Неа Саламина
Кармиотисса

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

13 матчей

46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
1:2
ПД
1:2
ВД
0:2
ВД
2:1
ПД
0:4
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
1:0
Р
1:6

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

15
22

Голов в среднем за матч

1.15
1.69

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

78
53

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abdelaye Diakite 3 0.21
Климович Владислав 2 0.14
Мигелито 2 0.14
Фелипе Жуан 2 0.14
Сантос Тьяго III 2 0.14
Diego Dorregaray 2 0.14
Zacharias Adoni 2 0.14
Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелая Эмилио 3 (3) 0.21
Эль-Алуши Мунир 2 0.14
Думбия Абубакар 2 0.14
Дюриш Михал 1 0.07
Малоне Дион 1 0.07
Меджиморец Винко 1 0.07

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджек Жорж 7 0
Сантос Тьяго III 4 0
Abdelaye Diakite 2 1
Карлитуш Тавареш 3 0
Офори Ричард 3 0
Andreas Fragkou 3 0
Konstrantinos Serghiou 3 0
Толемесс Флориан 2 0
Diego Dorregaray 2 0
Zacharias Adoni 2 0
Jose M.F. Moreno Chico3 2 0
Michalis Koumouris 2 0
Климович Владислав 1 0
Кацикас Георгиос 1 0
Ботеак Эрик 1 0
Мигелито 1 0
Фелипе Жуан 1 0
Маргаса Ренату 1 0
Тчаха Серж 1 0
Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саллам Самир Бен 6 0
Малоне Дион 4 0
Губочан Томаш 3 0
Думбия Абубакар 3 0
Сулейман Кулибали I 3 0
Калцас Никос 3 0
Зелая Эмилио 2 0
Эль-Алуши Мунир 2 0
Экономидис Гиоргос 2 0
Меджиморец Винко 2 0
Дюриш Михал 1 0
Гушбауэр Йозеф 1 0
Авраам Андреас 1 0
Подставски Томаш 1 0
Хадьивасилис Иоаннис 1 0
Неофуту Андреас III 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Кармиотисса
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
2
Неа Саламина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Кармиотисса
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

5
5
Неа Саламина
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Кармиотисса
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

9
7

Голы по времени матча

Забито

9
4
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
1
25%
76-90

Пропущено

10
14
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
5
50%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
30%
5
36%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Забито

15
11
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
1
7%
1
9%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
1
7%
4
36%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
6
40%
1
9%
76-90

Пропущено

17
22
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
12%
3
14%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
7
41%
2
9%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
6
35%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Неа Саламина - Панатинаикос 0:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3
Анортосис - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Пейе 2014 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Неа Саламина - Эрмис 1:0 Ботев Пловдив - Неа Саламина 2:1
Кармиотисса
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0
Кармиотисса - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Ипсонас 3:2 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Баник Острава 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1

Результаты матчей

Неа Саламина
Кармиотисса

Точный счет

1:3
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
Кармиотисса

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
2
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
6
4
10
1.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 10 3 1 21 - 5 33
2.
Пафос
 14 9 4 1 30 - 8 31
3.
АЕК Ларнака
 14 10 1 3 24 - 9 31
4.
Арис Лимассол
 14 9 3 2 28 - 11 30
5.
Аполлон
 13 6 4 3 12 - 10 22
6.
Омония
 14 7 1 6 22 - 16 22
7.
Неа Саламина
 14 6 1 7 15 - 18 19
8.
Анортосис
 14 5 3 6 13 - 17 18
9.
АЕЛ Лимаcсол
 13 4 3 6 10 - 11 15
10.
Кармиотисса
 14 4 3 7 10 - 23 15
11.
Докса Катокопия
 14 3 2 9 10 - 20 11
12.
Эносис
 14 3 2 9 9 - 21 11
13.
Олимпиакос Никосия
 14 1 5 8 10 - 27 8
14.
Акритас Хлоракас
 14 2 1 11 7 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 7 6 1 0 15 - 2 19
2.
Омония
 7 6 0 1 18 - 4 18
3.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
4.
АПОЭЛ
 7 3 3 1 8 - 2 12
5.
Арис Лимассол
 7 3 2 2 14 - 9 11
6.
Аполлон
 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Неа Саламина
 7 3 1 3 8 - 11 10
8.
Кармиотисса
 7 3 1 3 7 - 8 10
9.
Анортосис
 7 2 2 3 7 - 8 8
10.
Эносис
 7 2 2 3 6 - 7 8
11.
АЕЛ Лимаcсол
 7 2 1 4 4 - 7 7
12.
Олимпиакос Никосия
 7 1 3 3 5 - 9 6
13.
Акритас Хлоракас
 7 2 0 5 5 - 15 6
14.
Докса Катокопия
 7 1 0 6 3 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Арис Лимассол
 7 6 1 0 14 - 2 19
3.
Пафос
 7 4 3 0 16 - 5 15
4.
АЕК Ларнака
 7 4 0 3 9 - 7 12
5.
Аполлон
 7 3 3 1 6 - 4 12
6.
Анортосис
 7 3 1 3 6 - 9 10
7.
Неа Саламина
 7 3 0 4 7 - 7 9
8.
Докса Катокопия
 7 2 2 3 7 - 10 8
9.
АЕЛ Лимаcсол
 6 2 2 2 6 - 4 8
10.
Кармиотисса
 7 1 2 4 3 - 15 5
11.
Омония
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Эносис
 7 1 0 6 3 - 14 3
13.
Олимпиакос Никосия
 7 0 2 5 5 - 18 2
14.
Акритас Хлоракас
 7 0 1 6 2 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 9
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Омония Бруно V 5
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 5
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 6
Неа Саламина Манджек Жорж 7
Пафос Кане Мамаду 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 6
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      48'
      Калцас Никос получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      47'
      Меджиморец Винко получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Меджиморец Винко бьет в цель!
    • Желтая карточка
      35'
      Офори Ричард получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Манджек Жорж получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Неа Саламина 2:1 Кармиотисса онлайн

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