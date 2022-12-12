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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Брешия
0:2
Конец матча
Парма
0'
13' Желтая карточка
Ман Деннис
0:1
16' Гол
Ман Деннис
34' Желтая карточка
Ндой Эмануэле
34' Желтая карточка
Дель Прато Энрико
37' Желтая карточка
Бенали Ахмед
77' Желтая карточка
Галацци Николас
88' Желтая карточка
Мангравити Массимилиано
0:2
90' Гол
Бонни Анж-Йоан
90' Желтая карточка
Бонни Анж-Йоан
90'+7

Ход матча

13'
 
Ман Деннис
16'
0:1
Ман Деннис
(Валенти Лаутаро)
34'
Ндой Эмануэле
 
34'
 
Дель Прато Энрико
37'
Бенали Ахмед
 
63'
Лабойко Якуб
Вивиани Федерико
 
63'
Галацци Николас
Ндой Эмануэле
 
64'
Бьянки Флавио
Бенали Ахмед
 
64'
 
Бонни Анж-Йоан
Тутино Дженнаро
74'
 
Antoine Hainaut
Ман Деннис
74'
 
Кулибали Войо
Бернабе Адриан
77'
Галацци Николас
 
80'
Federico Pace
Кистана Андреа
 
88'
Мангравити Массимилиано
 
90'
0:2
Бонни Анж-Йоан
(Кулибали Войо)
90'
 
Бонни Анж-Йоан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 480 Количество передач 414
  • 54 Владение мячом, % 46
12
Леццерини
Лука
2
Карачич
Фран
15
Кистана
Андреа
4
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
28
Бенали
Ахмед
7
Вивиани
Федерико
5
Ван
Де
Лои
Томми
8
Ндой
Эмануэле
11
Айе
Флориан
9
Морео
Стефано
22
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
4
Болог
Ботонд
3
Осорио
Йордан
30
Валенти
Лаутаро
24
Юрич
Станко
16
Бернабе
Адриан
8
Эстевес
Науэль
98
Ман
Деннис
10
Васкес
Франко
11
Тутино
Дженнаро
Брешия
4-4-2
Парма
4-3-3

История личных встреч

Брешия
Парма

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

СB
1:0
СB
0:1
СA
1:2
СA
1:1
СB
2:1
СB
0:1
СA
2:0
СA
2:0
СB
1:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.6

Среднее время на гол

75
150

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.6

Среднее время на гол

112
150

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1
0.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

90
150

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айе Флориан 5 0.29
Бьянки Флавио 4 (1) 0.24
Ндой Эмануэле 2 0.12
Морео Стефано 2 0.12
Олзер Джакомо 2 0.12
Галацци Николас 1 0.06
Бертаньоли Массимо 1 0.06
Кистана Андреа 1 0.06
Мангравити Массимилиано 1 0.06
Карачич Фран 0 0
Бизоли Димитри 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инглезе Роберто 4 0.24
Ман Деннис 4 (1) 0.24
Дель Прато Энрико 3 0.18
Михэйлэ Валентин 2 0.12
Камара Дрисса 2 0.12
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.12
Васкес Франко 1 (1) 0.06
Эстевес Науэль 1 0.06
Валенти Лаутаро 1 0.06
Бенедычак Адриан 1 0.06
Остерволде Джейден 1 0.06
Бонни Анж-Йоан 1 0.06
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенали Ахмед 5 0
Адорни Давиде 5 0
Ндой Эмануэле 4 0
Карачич Фран 4 0
Мангравити Массимилиано 4 0
Ван Де Лои Томми 3 0
Кистана Андреа 2 0
Уар Матье 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Папетти Андреа 2 0
Олзер Джакомо 2 0
Галацци Николас 2 0
Леццерини Лука 0 1
Вивиани Федерико 1 0
Бизоли Димитри 1 0
Морео Стефано 1 0
Гарофало Винченцо 1 0
Яллоу Александр 1 0
Лабойко Якуб 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Станко 7 0
Остерволде Джейден 5 1
Antoine Hainaut 3 1
Васкес Франко 4 0
Эстевес Науэль 3 0
Дель Прато Энрико 3 0
Кулибали Войо 3 0
Бонни Анж-Йоан 3 0
Бернабе Адриан 2 0
Валенти Лаутаро 2 0
Ансальди Кристиан 1 0
Чичисола Леандро 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Осорио Йордан 1 0
Ман Деннис 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Зом Симон 1 0
Болог Ботонд 1 0
Alessandro Circati 1 0

Результаты матчей

Брешия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Парма
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
4
Брешия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Парма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
6

Волевые поражения

6
11
Брешия
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Парма
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

9
15

Голы по времени матча

Забито

10
9
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
3
30%
1
11%
1-15
1
10%
3
33%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Забито

9
14
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
6
67%
0
0%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
3
21%
1
10%
1-15
2
14%
3
30%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
2
14%
2
20%
76-90

Забито

19
23
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
3
16%
2
9%
1-15
2
11%
5
22%
16-30
4
21%
6
26%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
7
37%
2
9%
76-90

Пропущено

22
17
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
5
23%
1
6%
1-15
3
14%
5
29%
29%
16-30
4
18%
2
12%
31-45
2
9%
4
24%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
5
23%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Козенца - Брешия 1:1 Брешия - Реджина 0:2 Брешия - СПАЛ 2:0 Тернана - Брешия 0:0
Брешия - Асколи 1:1 Дженоа - Брешия 1:1 Брешия - Венеция 1:1 Специя - Брешия 3:1 Кальяри - Брешия 2:1 Брешия - Читтаделла 1:1 Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1
Парма
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Парма - Беневенто 0:1 Кальяри - Парма 1:1 Парма - Модена 1:2 Парма - Читтаделла 3:1
Палермо - Парма 1:0 Парма - Комо 1:0 Зюйдтироль - Парма 1:0 Парма - Бари 1:0 Парма - Реджина 2:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0

Результаты матчей

Брешия
Парма

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Брешия
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
5
5
12
1.5
8
9
1
16
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 17 11 3 3 25 - 10 36
2.
Реджина
 17 10 2 5 29 - 16 32
3.
Бари
 17 7 8 2 29 - 17 29
4.
Дженоа
 17 7 6 4 18 - 13 27
5.
Тернана
 17 7 5 5 20 - 18 26
6.
Парма
 17 7 5 5 23 - 17 26
7.
Брешия
 17 6 6 5 19 - 22 24
8.
Зюйдтироль
 17 5 8 4 19 - 22 23
9.
Пиза
 17 5 8 4 26 - 20 23
10.
Асколи
 17 5 7 5 21 - 21 22
11.
Кальяри
 17 5 7 5 20 - 21 22
12.
Модена
 17 6 3 8 25 - 27 21
13.
Беневенто
 17 5 6 6 16 - 17 21
14.
Палермо
 17 5 5 7 16 - 20 20
15.
Венеция
 17 5 4 8 20 - 24 19
16.
Читтаделла
 17 4 7 6 13 - 20 19
17.
СПАЛ
 17 3 8 6 20 - 22 17
18.
Козенца
 17 4 5 8 16 - 27 17
19.
Комо
 17 3 7 7 17 - 27 16
20.
Перуджа
 17 3 4 10 12 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Парма
 9 5 1 3 14 - 10 16
3.
Реджина
 8 5 1 2 19 - 9 16
4.
Тернана
 8 4 3 1 8 - 3 15
5.
Кальяри
 9 4 3 2 12 - 12 15
6.
Брешия
 9 4 3 2 10 - 8 15
7.
Пиза
 8 4 2 2 14 - 8 14
8.
Зюйдтироль
 9 2 6 1 11 - 10 12
9.
Палермо
 9 3 3 3 9 - 8 12
10.
Комо
 9 3 3 3 9 - 10 12
11.
Модена
 8 3 2 3 14 - 11 11
12.
СПАЛ
 9 3 2 4 14 - 12 11
13.
Бари
 8 2 5 1 15 - 10 11
14.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
15.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 10 11
16.
Читтаделла
 8 2 4 2 7 - 10 10
17.
Асколи
 9 2 4 3 10 - 12 10
18.
Беневенто
 9 2 3 4 7 - 10 9
19.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
20.
Венеция
 9 2 1 6 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 9 5 3 1 14 - 7 18
2.
Фрозиноне
 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Реджина
 9 5 1 3 10 - 7 16
4.
Дженоа
 9 5 1 3 10 - 7 16
5.
Асколи
 8 3 3 2 11 - 9 12
6.
Беневенто
 8 3 3 2 9 - 7 12
7.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 3 2 3 8 - 12 11
9.
Тернана
 9 3 2 4 12 - 15 11
10.
Модена
 9 3 1 5 11 - 16 10
11.
Парма
 8 2 4 2 9 - 7 10
12.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 10 9
13.
Брешия
 8 2 3 3 9 - 14 9
14.
Пиза
 9 1 6 2 12 - 12 9
15.
Палермо
 8 2 2 4 7 - 12 8
16.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
СПАЛ
 8 0 6 2 6 - 10 6
18.
Козенца
 9 1 3 5 5 - 17 6
19.
Перуджа
 9 1 2 6 7 - 13 5
20.
Комо
 8 0 4 4 8 - 17 4
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 8 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Кальяри Лападула Джанлука 6
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Модена Читтадини Джорджо 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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