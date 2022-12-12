Тур: 17. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
13' Желтая карточкаМан Деннис
0:1
16' ГолМан Деннис
34' Желтая карточкаНдой Эмануэле
34' Желтая карточкаДель Прато Энрико
37' Желтая карточкаБенали Ахмед
77' Желтая карточкаГалацци Николас
88' Желтая карточкаМангравити Массимилиано
0:2
90' ГолБонни Анж-Йоан
90' Желтая карточкаБонни Анж-Йоан
90'+7
Ход матча
13'
16'
0:1
34'
37'
77'
90'
0:2
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
480 Количество передач 414
-
54 Владение мячом, % 46
28
Бенали
Ахмед
11
Айе
Флориан
24
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Клотет Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Брешия
Парма
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.6
Среднее время на гол
75
150
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.6
Среднее время на гол
112
150
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1
0.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
90
150
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айе Флориан
|5
|0.29
|Бьянки Флавио
|4 (1)
|0.24
|Ндой Эмануэле
|2
|0.12
|Морео Стефано
|2
|0.12
|Олзер Джакомо
|2
|0.12
|Галацци Николас
|1
|0.06
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.06
|Кистана Андреа
|1
|0.06
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.06
|Карачич Фран
|0
|0
|Бизоли Димитри
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инглезе Роберто
|4
|0.24
|Ман Деннис
|4 (1)
|0.24
|Дель Прато Энрико
|3
|0.18
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.12
|Камара Дрисса
|2
|0.12
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.12
|Васкес Франко
|1 (1)
|0.06
|Эстевес Науэль
|1
|0.06
|Валенти Лаутаро
|1
|0.06
|Бенедычак Адриан
|1
|0.06
|Остерволде Джейден
|1
|0.06
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0.06
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенали Ахмед
|5
|0
|Адорни Давиде
|5
|0
|Ндой Эмануэле
|4
|0
|Карачич Фран
|4
|0
|Мангравити Массимилиано
|4
|0
|Ван Де Лои Томми
|3
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Уар Матье
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Олзер Джакомо
|2
|0
|Галацци Николас
|2
|0
|Леццерини Лука
|0
|1
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Бизоли Димитри
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Гарофало Винченцо
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
|Лабойко Якуб
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрич Станко
|7
|0
|Остерволде Джейден
|5
|1
|Antoine Hainaut
|3
|1
|Васкес Франко
|4
|0
|Эстевес Науэль
|3
|0
|Дель Прато Энрико
|3
|0
|Кулибали Войо
|3
|0
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Валенти Лаутаро
|2
|0
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|Чичисола Леандро
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Зом Симон
|1
|0
|Болог Ботонд
|1
|0
|Alessandro Circati
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Парма
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
4
Брешия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Парма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
6
Волевые поражения
6
11
Брешия
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Парма
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
9
15
Голы по времени матча
Забито
10
9
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
3
30%
1
11%
1-15
1
10%
3
33%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
2
22%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Забито
9
14
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
6
67%
0
0%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
3
21%
1
10%
1-15
2
14%
3
30%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
2
14%
2
20%
76-90
Забито
19
23
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
3
16%
2
9%
1-15
2
11%
5
22%
16-30
4
21%
6
26%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
7
37%
2
9%
76-90
Пропущено
22
17
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
5
23%
1
6%
1-15
3
14%
5
29%
29%
16-30
4
18%
2
12%
31-45
2
9%
4
24%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
5
23%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Козенца - Брешия 1:1 Брешия - Реджина 0:2 Брешия - СПАЛ 2:0 Тернана - Брешия 0:0
Брешия - Асколи 1:1 Дженоа - Брешия 1:1 Брешия - Венеция 1:1 Специя - Брешия 3:1 Кальяри - Брешия 2:1 Брешия - Читтаделла 1:1 Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1
Парма
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Парма - Беневенто 0:1 Кальяри - Парма 1:1 Парма - Модена 1:2 Парма - Читтаделла 3:1
Палермо - Парма 1:0 Парма - Комо 1:0 Зюйдтироль - Парма 1:0 Парма - Бари 1:0 Парма - Реджина 2:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0
Результаты матчей
Брешия
Парма
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Брешия
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
36
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
26
35
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
125
512
89
116
314
- — Выход в Серию A
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- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|8 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|6
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (3)
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Модена
|Читтадини Джорджо
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6