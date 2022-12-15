Тур: 1.
0:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаБосе Субхасиш
66' Желтая карточкаSahil Panwar
80' Желтая карточкаМакхью Карл
89' Желтая карточкаКуруниян Ашик
90' Желтая карточкаГахлот Нарендер
90' Желтая карточкаМартин Педро
90'+5
Ход матча
14'
66'
80'
89'
90'
90'
36
Sahil
Panwar
44
Asish
Rai
20
Котал
Притам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Sahil PanwarЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
13 Niraj Kumar
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Josep Gombau
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Asish RaiЗащитник
-
20 Котал ПритамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Hugo BoumousПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Arsh Shaikh
-
-
13 Ravi Rana
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Ferrando
История личных встреч
Дели Динамос
АТК
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
90
Бомбардиры внутри турнира
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nanda Kumar
|4
|0.4
|Маурисио Диего
|3 (1)
|0.3
|Jerry Mawihmingthanga
|3
|0.3
|Мартин Педро
|3
|0.3
|Issac Vanmalsawma
|1
|0.1
|Креспо Сауль
|0
|0
|Сингх Амриндер
|0
|0
|Фернандес Райньер
|0
|0
|Isak Vanlalruatfela
|0
|0
|Denechandra Meitei
|0
|0
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петратос Димитри
|4
|0.4
|Hugo Boumous
|3 (1)
|0.3
|Сингх Манвир
|2
|0.2
|Колако Листон
|1
|0.1
|Кауко Йони
|1
|0.1
|Макхью Карл
|1
|0.1
|Lenny Rodrigues
|1
|0.1
|Босе Субхасиш
|1
|0.1
|Куруниян Ашик
|0
|0
Карточки
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nanda Kumar
|1
|1
|Мартин Педро
|2
|0
|Issac Vanmalsawma
|2
|0
|Сингх Амриндер
|2
|0
|Гахлот Нарендер
|2
|0
|Креспо Сауль
|1
|0
|Sahil Panwar
|1
|0
|Thoiba Moirangthem
|1
|0
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хэмилл Брендан
|3
|0
|Макхью Карл
|3
|0
|Куруниян Ашик
|3
|0
|Босе Субхасиш
|3
|0
|Lenny Rodrigues
|1
|1
|Deepak Tangri
|2
|0
|Кауко Йони
|1
|0
|Петратос Димитри
|1
|0
|Hugo Boumous
|1
|0
|Котал Притам
|1
|0
|Vishal Kaith
|1
|0
|Сингх Манвир
|1
|0
Результаты матчей
Дели Динамос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
АТК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
0
1
Дели Динамос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
АТК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
7
6
Дели Динамос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
АТК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
7
7
Голы по времени матча
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
43%
3
43%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Забито
8
7
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
3
33%
2
67%
76-90
Забито
15
14
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
5
33%
1
7%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
6
40%
5
36%
76-90
Пропущено
14
11
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
21%
2
18%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
4
29%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Дели Динамос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гоа - Дели Динамос 3:0 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4
Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0 Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Дели Динамос - АТК 1:1 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Дели Динамос 4:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Гоа - Дели Динамос 1:1 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3 АТК - Дели Динамос 0:0 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Дели Динамос - Керала Бластерс 0:2
АТК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АТК - Джамшедпур 1:0 Бенгалуру - АТК 0:1 АТК - Хайдарабад 1:0 Гоа - АТК 3:0
АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Мумбаи Сити - АТК 2:2 АТК - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - АТК 2:5 АТК - Ченнаин 1:2 АТК - Куала-Лумпур 1:3 Мазия - АТК 2:5 АТК - Башундхара Кингс 4:0 Гокулам - АТК 4:2 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Ченнаин - АТК 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Дели Динамос - АТК 1:1 Керала Бластерс - АТК 2:2
Результаты матчей
Дели Динамос
АТК
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Дели Динамос
АТК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
23
23
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
55
46
37
19
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|5.
|5
|3
|0
|2
|11 - 11
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|7.
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|10.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|11.
|5
|0
|0
|5
|5 - 19
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|10.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|11.
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (4)
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|6 (1)
|Ченнаин
|Слишкович Петар
|5 (3)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|5 (3)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|5 (2)
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|1 4
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|Гоа
|Бедия Эду
|1 2
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 2
|АТК
|Хэмилл Брендан
|3