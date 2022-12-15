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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Дели Динамос
0:0
Конец матча
АТК
0'
14' Желтая карточка
Босе Субхасиш
66' Желтая карточка
Sahil Panwar
80' Желтая карточка
Макхью Карл
89' Желтая карточка
Куруниян Ашик
90' Желтая карточка
Гахлот Нарендер
90' Желтая карточка
Мартин Педро
90'+5
1
Сингх
Амриндер
3
Гахлот
Нарендер
6
Малик
Осама
5
Дельгадо
Карлос
36
Sahil
Panwar
10
Фернандес
Райньер
24
Thoiba
Moirangthem
9
Маурисио
Диего
17
Jerry
Mawihmingthanga
7
Мартин
Педро
48
Issac
Vanmalsawma
1
Vishal
Kaith
44
Asish
Rai
20
Котал
Притам
5
Хэмилл
Брендан
15
Босе
Субхасиш
22
Deepak
Tangri
8
Макхью
Карл
17
Колако
Листон
9
Петратос
Димитри
19
Куруниян
Ашик
27
Md.
Fardin
Ali
Molla
Дели Динамос
АТК

История личных встреч

Дели Динамос
АТК

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

СИ
1:1
СИ
0:0
СИ
1:4
СИ
1:0
СИ
3:1
СИ
0:0
СИ
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
90

Бомбардиры внутри турнира

Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nanda Kumar 4 0.4
Маурисио Диего 3 (1) 0.3
Jerry Mawihmingthanga 3 0.3
Мартин Педро 3 0.3
Issac Vanmalsawma 1 0.1
Креспо Сауль 0 0
Сингх Амриндер 0 0
Фернандес Райньер 0 0
Isak Vanlalruatfela 0 0
Denechandra Meitei 0 0
АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петратос Димитри 4 0.4
Hugo Boumous 3 (1) 0.3
Сингх Манвир 2 0.2
Колако Листон 1 0.1
Кауко Йони 1 0.1
Макхью Карл 1 0.1
Lenny Rodrigues 1 0.1
Босе Субхасиш 1 0.1
Куруниян Ашик 0 0

Карточки

Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nanda Kumar 1 1
Мартин Педро 2 0
Issac Vanmalsawma 2 0
Сингх Амриндер 2 0
Гахлот Нарендер 2 0
Креспо Сауль 1 0
Sahil Panwar 1 0
Thoiba Moirangthem 1 0
АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хэмилл Брендан 3 0
Макхью Карл 3 0
Куруниян Ашик 3 0
Босе Субхасиш 3 0
Lenny Rodrigues 1 1
Deepak Tangri 2 0
Кауко Йони 1 0
Петратос Димитри 1 0
Hugo Boumous 1 0
Котал Притам 1 0
Vishal Kaith 1 0
Сингх Манвир 1 0

Результаты матчей

Дели Динамос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
АТК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

0
1
Дели Динамос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
АТК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

7
6
Дели Динамос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
АТК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

7
7

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
43%
3
43%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Забито

8
7
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
3
33%
2
67%
76-90

Забито

15
14
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
5
33%
1
7%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
6
40%
5
36%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
21%
2
18%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
4
29%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Дели Динамос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гоа - Дели Динамос 3:0 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4
Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0 Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Дели Динамос - АТК 1:1 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Дели Динамос 4:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Гоа - Дели Динамос 1:1 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3 АТК - Дели Динамос 0:0 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Дели Динамос - Керала Бластерс 0:2
АТК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АТК - Джамшедпур 1:0 Бенгалуру - АТК 0:1 АТК - Хайдарабад 1:0 Гоа - АТК 3:0
АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Мумбаи Сити - АТК 2:2 АТК - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - АТК 2:5 АТК - Ченнаин 1:2 АТК - Куала-Лумпур 1:3 Мазия - АТК 2:5 АТК - Башундхара Кингс 4:0 Гокулам - АТК 4:2 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Ченнаин - АТК 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Дели Динамос - АТК 1:1 Керала Бластерс - АТК 2:2

Результаты матчей

Дели Динамос
АТК

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Дели Динамос
АТК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
4
6
3
7
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 10 7 1 2 15 - 6 22
2.
Мумбаи Сити
 9 6 3 0 27 - 10 21
3.
АТК
 10 6 2 2 15 - 10 20
4.
Дели Динамос
 10 6 1 3 15 - 14 19
5.
Керала Бластерс
 9 6 0 3 17 - 13 18
6.
Гоа
 9 5 0 4 15 - 11 15
7.
Ченнаин
 9 4 1 4 19 - 20 13
8.
Ист Бенгал
 9 3 0 6 11 - 16 9
9.
Бенгалуру
 9 2 1 6 6 - 12 7
10.
Джамшедпур
 9 1 1 7 6 - 16 4
11.
Нортист Юнайтед
 9 0 0 9 7 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 6 4 1 1 8 - 4 13
2.
Дели Динамос
 5 4 1 0 8 - 4 13
3.
АТК
 5 4 0 1 7 - 3 12
4.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 13 - 4 11
5.
Керала Бластерс
 5 3 0 2 11 - 11 9
6.
Гоа
 4 3 0 1 9 - 2 9
7.
Ченнаин
 5 1 1 3 7 - 13 4
8.
Бенгалуру
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Джамшедпур
 5 1 0 4 4 - 8 3
10.
Ист Бенгал
 3 0 0 3 3 - 7 0
11.
Нортист Юнайтед
 5 0 0 5 5 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 4 3 1 0 14 - 6 10
2.
Керала Бластерс
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Хайдарабад
 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Ченнаин
 4 3 0 1 12 - 7 9
5.
Ист Бенгал
 6 3 0 3 8 - 9 9
6.
АТК
 5 2 2 1 8 - 7 8
7.
Гоа
 5 2 0 3 6 - 9 6
8.
Дели Динамос
 5 2 0 3 7 - 10 6
9.
Бенгалуру
 6 1 1 4 5 - 10 4
10.
Джамшедпур
 4 0 1 3 2 - 8 1
11.
Нортист Юнайтед
 4 0 0 4 2 - 6 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 7 (4)
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 6 (1)
Ченнаин Слишкович Петар 5 (3)
Гоа Noah Sadaoui 5 (3)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Хартли Питер 1 4
Ченнаин Ajith Kumar 1 3
Гоа Бедия Эду 1 2
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 2
АТК Хэмилл Брендан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    16'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Босе Субхасиш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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