Тур: 15.
0:0
Первый тайм: 18'
0'
- Основной состав
-
25 Дрекса ПавелЗащитник
-
12 Костич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мейра МарсиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
99 Julien Lamy
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Сисс АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Яневски Чедомир
История личных встреч
Эносис
АЕЛ Лимаcсол
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
15 матчей
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
0.88
Среднее время на гол
63
102
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
2.25
1.71
Среднее время на гол
40
52
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.87
1.27
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
Среднее время на гол
48
71
Бомбардиры внутри турнира
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рушиас Онисифорос
|2
|0.13
|Julien Lamy
|2
|0.13
|Дьявара Кандет
|2
|0.13
|Дрекса Павел
|1
|0.07
|Вученович Александар
|1
|0.07
|Сильва Луис
|1
|0.07
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тшибола Аарон
|2
|0.14
|Берахино Сейдо
|2 (1)
|0.14
|Макрис Андреас
|1
|0.07
|Папафотис Вассилис
|1
|0.07
|Бруно Араужо
|1
|0.07
|Хаза Жаред
|1
|0.07
|Silva
|1
|0.07
Карточки
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|4
|1
|Константину Константинос
|4
|0
|Demetris Mavroudis
|4
|0
|Adrian Oscar Lucero
|3
|0
|Вученович Александар
|3
|0
|Marko Jevremovic
|3
|0
|Fotis Kotsonis
|3
|0
|Andreas Christofi
|3
|0
|Вукчевич Стефан
|2
|0
|Сильва Луис
|2
|0
|Дрекса Павел
|1
|0
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Костич Иван
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Мейра Марсиу
|1
|0
|Дьявара Кандет
|1
|0
|Pantelis Gavriel
|1
|0
|Omer Korsia
|1
|0
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тшибола Аарон
|6
|0
|Башту Угу
|3
|1
|Бруно Араужо
|4
|0
|Здравковски Давор
|4
|0
|Миральяс Кевин
|2
|0
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Качаниклич Алекс
|2
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|2
|0
|Франдзис Христофорос
|2
|0
|Vittorio Continella
|2
|0
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Берахино Сейдо
|1
|0
|Макрис Андреас
|1
|0
|Милинчану Николай
|1
|0
|Пантели Стилианос
|1
|0
Результаты матчей
Эносис
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
АЕЛ Лимаcсол
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
0
Эносис
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
АЕЛ Лимаcсол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
6
Волевые поражения
1
2
Эносис
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
АЕЛ Лимаcсол
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
7
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
40%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
14
6
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
21%
1
17%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
3
21%
2
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
3
33%
3
30%
76-90
Пропущено
21
11
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
4
19%
2
18%
1-15
4
19%
1
9%
16-30
4
19%
2
18%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
5
24%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Эносис
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эносис - Аполлон 0:1 Эносис - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0
АПОЭЛ - Эносис 2:0 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Эносис - Анортосис 1:1 Эносис - Олимпиас Лимпион 4:1 Пафос - Эносис 3:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Омония - Эносис 4:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Эносис - Анагенниси Деринья 2:1 Эносис - Этникос Ахна 0:4
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0
АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Эрмис Арадиппу 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Zakakiou - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Спартак Плевен 3:1 Докса - АЕЛ Лимаcсол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Zakakiou 1:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 1:2
Результаты матчей
Эносис
АЕЛ Лимаcсол
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Эносис
АЕЛ Лимаcсол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
76
212
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|21 - 5
|33
|2.
|14
|9
|4
|1
|30 - 8
|31
|3.
|14
|10
|1
|3
|24 - 9
|31
|4.
|14
|9
|3
|2
|28 - 11
|30
|5.
|13
|6
|4
|3
|12 - 10
|22
|6.
|14
|7
|1
|6
|22 - 16
|22
|7.
|14
|6
|1
|7
|15 - 18
|19
|8.
|14
|5
|3
|6
|13 - 17
|18
|9.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|10 - 11
|16
|10.
|14
|4
|3
|7
|10 - 23
|15
|11.
|0:0
|15
|3
|3
|9
|9 - 21
|12
|12.
|14
|3
|2
|9
|10 - 20
|11
|13.
|14
|1
|5
|8
|10 - 27
|8
|14.
|14
|2
|1
|11
|7 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|7
|6
|0
|1
|18 - 4
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|14 - 3
|16
|4.
|7
|3
|3
|1
|8 - 2
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|9.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|11.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|4 - 7
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|13.
|7
|2
|0
|5
|5 - 15
|6
|14.
|7
|1
|0
|6
|3 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|13 - 3
|21
|2.
|7
|6
|1
|0
|14 - 2
|19
|3.
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|6.
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|7.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|8.
|7
|3
|0
|4
|7 - 7
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|10.
|7
|1
|2
|4
|3 - 15
|5
|11.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|0:0
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
|13.
|7
|0
|2
|5
|5 - 18
|2
|14.
|7
|0
|1
|6
|2 - 10
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|9
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|Омония
|Бруно V
|5
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|5
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|7
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|6