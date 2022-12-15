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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 15.
Эносис
0:1
Конец матча
АЕЛ Лимаcсол
0'
41' Желтая карточка
Мейра Марсиу
45' Желтая карточка
Костич Иван
0:1
45' Пенальти
Миральяс Кевин
62' Желтая карточка
Миральяс Кевин
81' Желтая карточка
Муриэл Беккер
90'+6
Эносис
АЕЛ Лимаcсол

История личных встреч

Эносис
АЕЛ Лимаcсол

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

15 матчей

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
4:1
ПД
2:2
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
0:2
ПД
2:2
ПД
4:1
ПД
1:3
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:1

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
0.88

Среднее время на гол

63
102

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

2.25
1.71

Среднее время на гол

40
52

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.87
1.27

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12

Среднее время на гол

48
71

Бомбардиры внутри турнира

Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рушиас Онисифорос 2 0.13
Julien Lamy 2 0.13
Дьявара Кандет 2 0.13
Дрекса Павел 1 0.07
Вученович Александар 1 0.07
Сильва Луис 1 0.07
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тшибола Аарон 2 0.14
Берахино Сейдо 2 (1) 0.14
Макрис Андреас 1 0.07
Папафотис Вассилис 1 0.07
Бруно Араужо 1 0.07
Хаза Жаред 1 0.07
Silva 1 0.07
Миральяс Кевин 1 (1) 0.07

Карточки

Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 4 1
Константину Константинос 4 0
Demetris Mavroudis 4 0
Adrian Oscar Lucero 3 0
Вученович Александар 3 0
Marko Jevremovic 3 0
Fotis Kotsonis 3 0
Andreas Christofi 3 0
Вукчевич Стефан 2 0
Костич Иван 2 0
Сильва Луис 2 0
Мейра Марсиу 2 0
Дрекса Павел 1 0
Рушиас Онисифорос 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Дьявара Кандет 1 0
Pantelis Gavriel 1 0
Omer Korsia 1 0
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тшибола Аарон 6 0
Башту Угу 3 1
Бруно Араужо 4 0
Здравковски Давор 4 0
Миральяс Кевин 3 0
Медоевич Слободан 2 0
Качаниклич Алекс 2 0
Andre Ferreira Teixeira 2 0
Франдзис Христофорос 2 0
Vittorio Continella 2 0
Оливейра Мигель 1 0
Муриэл Беккер 1 0
Берахино Сейдо 1 0
Макрис Андреас 1 0
Милинчану Николай 1 0
Пантели Стилианос 1 0

Результаты матчей

Эносис
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
АЕЛ Лимаcсол
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
0
Эносис
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
АЕЛ Лимаcсол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
6

Волевые поражения

1
2
Эносис
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
АЕЛ Лимаcсол
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

15
7

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
33%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

14
6
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
21%
1
17%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
3
21%
2
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Пропущено

22
11
13 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 7
4
18%
2
18%
1-15
4
18%
1
9%
16-30
5
23%
2
18%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
5
23%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Эносис
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эносис - Аполлон 0:1 Эносис - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0
АПОЭЛ - Эносис 2:0 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Эносис - Анортосис 1:1 Эносис - Олимпиас Лимпион 4:1 Пафос - Эносис 3:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Омония - Эносис 4:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Эносис - Анагенниси Деринья 2:1 Эносис - Этникос Ахна 0:4
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0
АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Эрмис Арадиппу 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Zakakiou - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Спартак Плевен 3:1 Докса - АЕЛ Лимаcсол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Zakakiou 1:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 1:2

Результаты матчей

Эносис
АЕЛ Лимаcсол

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эносис
АЕЛ Лимаcсол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
3
2
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
8
6
2
13
1.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 10 3 1 21 - 5 33
2.
Пафос
 14 9 4 1 30 - 8 31
3.
АЕК Ларнака
 14 10 1 3 24 - 9 31
4.
Арис Лимассол
 14 9 3 2 28 - 11 30
5.
Аполлон
 14 7 4 3 13 - 10 25
6.
Омония
 14 7 1 6 22 - 16 22
7.
Неа Саламина
 14 6 1 7 15 - 18 19
8.
Анортосис
 14 5 3 6 13 - 17 18
9.
АЕЛ Лимаcсол
 14 5 3 6 11 - 11 18
10.
Кармиотисса
 14 4 3 7 10 - 23 15
11.
Докса Катокопия
 15 3 2 10 10 - 21 11
12.
Эносис
 15 3 2 10 9 - 22 11
13.
Олимпиакос Никосия
 14 1 5 8 10 - 27 8
14.
Акритас Хлоракас
 14 2 1 11 7 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 7 6 1 0 15 - 2 19
2.
Омония
 7 6 0 1 18 - 4 18
3.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
4.
Аполлон
 7 4 1 2 7 - 6 13
5.
АПОЭЛ
 7 3 3 1 8 - 2 12
6.
Арис Лимассол
 7 3 2 2 14 - 9 11
7.
Неа Саламина
 7 3 1 3 8 - 11 10
8.
Кармиотисса
 7 3 1 3 7 - 8 10
9.
Анортосис
 7 2 2 3 7 - 8 8
10.
Эносис
 8 2 2 4 6 - 8 8
11.
АЕЛ Лимаcсол
 7 2 1 4 4 - 7 7
12.
Олимпиакос Никосия
 7 1 3 3 5 - 9 6
13.
Акритас Хлоракас
 7 2 0 5 5 - 15 6
14.
Докса Катокопия
 7 1 0 6 3 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Арис Лимассол
 7 6 1 0 14 - 2 19
3.
Пафос
 7 4 3 0 16 - 5 15
4.
АЕК Ларнака
 7 4 0 3 9 - 7 12
5.
Аполлон
 7 3 3 1 6 - 4 12
6.
АЕЛ Лимаcсол
 7 3 2 2 7 - 4 11
7.
Анортосис
 7 3 1 3 6 - 9 10
8.
Неа Саламина
 7 3 0 4 7 - 7 9
9.
Докса Катокопия
 8 2 2 4 7 - 11 8
10.
Кармиотисса
 7 1 2 4 3 - 15 5
11.
Омония
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Эносис
 7 1 0 6 3 - 14 3
13.
Олимпиакос Никосия
 7 0 2 5 5 - 18 2
14.
Акритас Хлоракас
 7 0 1 6 2 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 9
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Омония Бруно V 5
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 5
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 6
Неа Саламина Манджек Жорж 7
Пафос Кане Мамаду 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
  • 85'
  • 85'
  • 85'
  • Желтая карточка
    81'
  • 76'
  • 70'
  • Желтая карточка
    62'
  • 61'
  • Второй тайм начался
    46'
  • Первый тайм
  • 50'
  • Описание гола
    47'
  • Желтая карточка
    46'
  • Желтая карточка
    41'
  • 32'
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    Где смотреть матч Эносис 0:1 АЕЛ Лимаcсол онлайн

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