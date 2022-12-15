Тур: 15.
0:1
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаМейра Марсиу
45' Желтая карточкаКостич Иван
0:1
45' ПенальтиМиральяс Кевин
62' Желтая карточкаМиральяс Кевин
81' Желтая карточкаМуриэл Беккер
90'+6
Ход матча
41'
45'
45'
0:1
62'
81'
- Основной состав
-
25 Дрекса ПавелЗащитник
-
12 Костич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мейра МарсиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
99 Julien Lamy
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Сисс АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Яневски Чедомир
История личных встреч
Эносис
АЕЛ Лимаcсол
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
15 матчей
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
0.88
Среднее время на гол
63
102
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
2.25
1.71
Среднее время на гол
40
52
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.87
1.27
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
Среднее время на гол
48
71
Бомбардиры внутри турнира
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рушиас Онисифорос
|2
|0.13
|Julien Lamy
|2
|0.13
|Дьявара Кандет
|2
|0.13
|Дрекса Павел
|1
|0.07
|Вученович Александар
|1
|0.07
|Сильва Луис
|1
|0.07
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тшибола Аарон
|2
|0.14
|Берахино Сейдо
|2 (1)
|0.14
|Макрис Андреас
|1
|0.07
|Папафотис Вассилис
|1
|0.07
|Бруно Араужо
|1
|0.07
|Хаза Жаред
|1
|0.07
|Silva
|1
|0.07
|Миральяс Кевин
|1 (1)
|0.07
Карточки
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|4
|1
|Константину Константинос
|4
|0
|Demetris Mavroudis
|4
|0
|Adrian Oscar Lucero
|3
|0
|Вученович Александар
|3
|0
|Marko Jevremovic
|3
|0
|Fotis Kotsonis
|3
|0
|Andreas Christofi
|3
|0
|Вукчевич Стефан
|2
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Сильва Луис
|2
|0
|Мейра Марсиу
|2
|0
|Дрекса Павел
|1
|0
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Дьявара Кандет
|1
|0
|Pantelis Gavriel
|1
|0
|Omer Korsia
|1
|0
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тшибола Аарон
|6
|0
|Башту Угу
|3
|1
|Бруно Араужо
|4
|0
|Здравковски Давор
|4
|0
|Миральяс Кевин
|3
|0
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Качаниклич Алекс
|2
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|2
|0
|Франдзис Христофорос
|2
|0
|Vittorio Continella
|2
|0
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Муриэл Беккер
|1
|0
|Берахино Сейдо
|1
|0
|Макрис Андреас
|1
|0
|Милинчану Николай
|1
|0
|Пантели Стилианос
|1
|0
Результаты матчей
Эносис
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
АЕЛ Лимаcсол
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
0
Эносис
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
АЕЛ Лимаcсол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
6
Волевые поражения
1
2
Эносис
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
АЕЛ Лимаcсол
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
15
7
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
33%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
14
6
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
21%
1
17%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
3
21%
2
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Пропущено
22
11
13 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 7
4
18%
2
18%
1-15
4
18%
1
9%
16-30
5
23%
2
18%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
5
23%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Эносис
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эносис - Аполлон 0:1 Эносис - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0
АПОЭЛ - Эносис 2:0 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Эносис - Анортосис 1:1 Эносис - Олимпиас Лимпион 4:1 Пафос - Эносис 3:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Омония - Эносис 4:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Эносис - Анагенниси Деринья 2:1 Эносис - Этникос Ахна 0:4
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0
АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Эрмис Арадиппу 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Zakakiou - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Спартак Плевен 3:1 Докса - АЕЛ Лимаcсол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Zakakiou 1:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 1:2
Результаты матчей
Эносис
АЕЛ Лимаcсол
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Эносис
АЕЛ Лимаcсол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
43
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
86
213
212
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|9
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|Омония
|Бруно V
|5
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|5
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|7
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|6