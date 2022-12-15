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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 15.
Аполлон
1:0
Конец матча
Докса Катокопия
0'
1:0
43' Гол в свои ворота
Аденон Халед
55' Желтая карточка
Andreas Karamanolis
90'+8
Аполлон
Докса Катокопия

История личных встреч

Аполлон
Докса Катокопия

26 матчей

88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
15.4%
30.8%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
26.9%
3.9%
18 побед 7 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

160%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

31 матч

74.2%
25.8%
23 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.2%
38.7%
16.1%
14 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

58.1%
35.5%
6.4%
18 побед 11 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
0:1
ПД
0:3
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
3:2
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
4:2
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
2:2
ПД
2:2

Голы

Всего голов

36
23

Голов в среднем за матч

2.25
1.53

Среднее время на гол

40
58

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.47
0.69

Среднее время на гол

192
130

Всего голов

43
34

Голов в среднем за матч

1.39
1.1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

64
82

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 4 0.29
Антонио Владимиро 2 0.14
Жради Бассель 2 (1) 0.14
Дигин Николя 1 0.07
Роберж Валентин 1 0.07
Хенти Эзекиэль 1 0.07
Пинакас Димитрис 1 (1) 0.07
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Берат 3 (1) 0.2
Собчик Алекс 2 0.13
Аденон Халед 1 0.07
Бенни Бернарду 1 0.07
Benjamin Asamoah 1 0.07
Анаане Тиджани 1 0.07
Andreas Karamanolis 1 0.07

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ресио Хосе 3 1
Роберж Валентин 4 0
Йованович Вукашин 4 0
Коль Исраэль 3 0
Йованович Александар II 2 0
Хаммас Амин 2 0
Кабрал Эуклидес 2 0
Илиев Илиан 1 0
Харис Мавриас 1 0
Хенти Эзекиэль 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Йоостен Патрик 1 0
Питтас Яннис 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Антонио Владимиро 1 0
Артиматас Панайотис 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Боян 6 0
Аденон Халед 3 1
Бенни Бернарду 3 0
Diego Mesen 1 1
Садик Берат 2 0
Стилиану Мариос 2 0
Вальехо Алекс 2 0
Собчик Алекс 2 0
Керла Семир 2 0
Fawaz Abdullahi 2 0
Трайчевски Душко 1 0
Меска 1 0
Илич Кристиан 1 0
Шишковски Дамьян 1 0
Benjamin Asamoah 1 0
Анаане Тиджани 1 0
Theodoros Iosifidis 1 0
Andreas Karamanolis 1 0

Результаты матчей

Аполлон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Докса Катокопия
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
5
Аполлон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Докса Катокопия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
10

Волевые поражения

6
2
Аполлон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Докса Катокопия
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

3
12

Волевые поражения

7
7

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
3
50%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
4
57%
3
33%
76-90

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
30%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
25%
4
33%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
2
17%
2
17%
76-90

Пропущено

11
19
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
5
26%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
5
45%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эносис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1
Аполлон - Вадуц 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 Днепр-1 - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1
Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:1 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 2:0 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1
Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Отеллос - Докса Катокопия 1:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0

Результаты матчей

Аполлон
Докса Катокопия

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
9 раз 60%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Докса Катокопия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
2
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
6
9
2
12
1.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 10 3 1 21 - 5 33
2.
Пафос
 14 9 4 1 30 - 8 31
3.
АЕК Ларнака
 14 10 1 3 24 - 9 31
4.
Арис Лимассол
 14 9 3 2 28 - 11 30
5.
Аполлон
 14 7 4 3 13 - 10 25
6.
Омония
 14 7 1 6 22 - 16 22
7.
Неа Саламина
 14 6 1 7 15 - 18 19
8.
Анортосис
 14 5 3 6 13 - 17 18
9.
АЕЛ Лимаcсол
 14 5 3 6 11 - 11 18
10.
Кармиотисса
 14 4 3 7 10 - 23 15
11.
Докса Катокопия
 15 3 2 10 10 - 21 11
12.
Эносис
 15 3 2 10 9 - 22 11
13.
Олимпиакос Никосия
 14 1 5 8 10 - 27 8
14.
Акритас Хлоракас
 14 2 1 11 7 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 7 6 1 0 15 - 2 19
2.
Омония
 7 6 0 1 18 - 4 18
3.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
4.
Аполлон
 7 4 1 2 7 - 6 13
5.
АПОЭЛ
 7 3 3 1 8 - 2 12
6.
Арис Лимассол
 7 3 2 2 14 - 9 11
7.
Неа Саламина
 7 3 1 3 8 - 11 10
8.
Кармиотисса
 7 3 1 3 7 - 8 10
9.
Анортосис
 7 2 2 3 7 - 8 8
10.
Эносис
 8 2 2 4 6 - 8 8
11.
АЕЛ Лимаcсол
 7 2 1 4 4 - 7 7
12.
Олимпиакос Никосия
 7 1 3 3 5 - 9 6
13.
Акритас Хлоракас
 7 2 0 5 5 - 15 6
14.
Докса Катокопия
 7 1 0 6 3 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Арис Лимассол
 7 6 1 0 14 - 2 19
3.
Пафос
 7 4 3 0 16 - 5 15
4.
АЕК Ларнака
 7 4 0 3 9 - 7 12
5.
Аполлон
 7 3 3 1 6 - 4 12
6.
АЕЛ Лимаcсол
 7 3 2 2 7 - 4 11
7.
Анортосис
 7 3 1 3 6 - 9 10
8.
Неа Саламина
 7 3 0 4 7 - 7 9
9.
Докса Катокопия
 8 2 2 4 7 - 11 8
10.
Кармиотисса
 7 1 2 4 3 - 15 5
11.
Омония
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Эносис
 7 1 0 6 3 - 14 3
13.
Олимпиакос Никосия
 7 0 2 5 5 - 18 2
14.
Акритас Хлоракас
 7 0 1 6 2 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 9
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Омония Бруно V 5
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 5
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 6
Неа Саламина Манджек Жорж 7
Пафос Кане Мамаду 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
  • 91'
  • 81'
  • 74'
  • 74'
  • 74'
  • 66'
  • 64'
  • Желтая карточка
    59'
  • Описание гола
    56'
  • 50'
  • Второй тайм начался
    46'
  • Первый тайм
  • 49'
  • Описание гола
    43'
  • Описание гола
    29'
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 17'
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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