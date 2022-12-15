Тур: 15.
1:0
Конец матча
Ход матча
43'
1:0
87'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Дигин НиколяПолузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ресио ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Konstantinos Makridis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
-
70 МескаНападающий
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Инджия РевазПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Cheu
История личных встреч
Аполлон
Докса Катокопия
26 матчей
88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
15.4%
30.8%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
26.9%
3.9%
18 побед 7 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
160%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
31 матч
74.2%
25.8%
23 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.2%
38.7%
16.1%
14 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
58.1%
35.5%
6.4%
18 побед 11 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
36
23
Голов в среднем за матч
2.25
1.53
Среднее время на гол
40
58
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.47
0.69
Среднее время на гол
192
130
Всего голов
43
34
Голов в среднем за матч
1.39
1.1
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
64
82
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|4
|0.29
|Антонио Владимиро
|2
|0.14
|Жради Бассель
|2 (1)
|0.14
|Дигин Николя
|1
|0.07
|Роберж Валентин
|1
|0.07
|Хенти Эзекиэль
|1
|0.07
|Пинакас Димитрис
|1 (1)
|0.07
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Берат
|3 (1)
|0.2
|Собчик Алекс
|2
|0.13
|Аденон Халед
|1
|0.07
|Бенни Бернарду
|1
|0.07
|Benjamin Asamoah
|1
|0.07
|Анаане Тиджани
|1
|0.07
|Andreas Karamanolis
|1
|0.07
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ресио Хосе
|3
|1
|Роберж Валентин
|4
|0
|Йованович Вукашин
|4
|0
|Коль Исраэль
|3
|0
|Йованович Александар II
|2
|0
|Хаммас Амин
|2
|0
|Кабрал Эуклидес
|2
|0
|Илиев Илиан
|1
|0
|Харис Мавриас
|1
|0
|Хенти Эзекиэль
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Йоостен Патрик
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Антонио Владимиро
|1
|0
|Артиматас Панайотис
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Боян
|6
|0
|Аденон Халед
|3
|1
|Бенни Бернарду
|3
|0
|Diego Mesen
|1
|1
|Садик Берат
|2
|0
|Стилиану Мариос
|2
|0
|Вальехо Алекс
|2
|0
|Собчик Алекс
|2
|0
|Керла Семир
|2
|0
|Fawaz Abdullahi
|2
|0
|Трайчевски Душко
|1
|0
|Меска
|1
|0
|Илич Кристиан
|1
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|0
|Benjamin Asamoah
|1
|0
|Анаане Тиджани
|1
|0
|Theodoros Iosifidis
|1
|0
|Andreas Karamanolis
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Докса Катокопия
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
5
Аполлон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Докса Катокопия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
10
Волевые поражения
6
2
Аполлон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Докса Катокопия
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
3
12
Волевые поражения
7
7
Голы по времени матча
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
3
50%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
4
57%
3
33%
76-90
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
30%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
25%
4
33%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
2
17%
2
17%
76-90
Пропущено
11
19
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
5
26%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
5
45%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эносис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1
Аполлон - Вадуц 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 Днепр-1 - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1
Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:1 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 2:0 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1
Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Отеллос - Докса Катокопия 1:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0
Результаты матчей
Аполлон
Докса Катокопия
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 43%
1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
9 раз 60%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Докса Катокопия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
69
212
411
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|9
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|Омония
|Бруно V
|5
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|5
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|7
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|6