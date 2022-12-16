ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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  3. Австралия: A-Лига
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Ams K.
Ньюкасл Джетс
0:0
Первый тайм: 42'
Брисбен Роар
0'
24' Желтая карточка
Бухагьяр Трент

Ход матча

24'
Бухагьяр Трент
 
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл Джетс
Ничья
Брисбен Роар
2.76
3.33
3.40
Все Коэффициенты
1
Данкан
Джек
25
Дженкинсон
Карл
5
Юрман
Мэттью
33
Mark
Natta
2
Ингем
Дэйн
32
Тергейт
Ангус
6
О'Нилл
Брэндон
7
Бухагьяр
Трент
8
Дарцмелия
Бека
18
Daniel
Stynes
9
Микелтадзе
Бека
23
Jordan
Holmes
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
3
Кортни-Перкинс
Джордан
19
Хинджерт
Джек
17
Армиенто
Карло
8
Дандзаки
Рику
26
О'Ши
Джеймс
27
Трюин
Кай
10
Милеуснич
Никола
9
Остин
Чарльз
Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

37 матчей

37.8%
29.7%
32.5%
14 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

37.8%
45.9%
16.3%
14 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

27%
40.5%
32.5%
10 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

2:0
2:1
1:2
0:0
1:2
1:0
1:1
1:6
2:2
2:0
0:1
1:0
1:2
1:3
2:3
4:0
2:1
2:2
1:1
Р
0:0
2:1
1:2
0:4
0:1
0:2
2:1
0:0
1:0
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:3

Голы

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.16
1.33

Среднее время на гол

77
67

Всего голов

16
25

Голов в среднем за матч

0.89
1.32

Среднее время на гол

101
68

Всего голов

38
49

Голов в среднем за матч

1.03
1.32

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

87
67

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1
Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1
Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Эйвондэйл - Брисбен Роар 2:2 Хейдельберг Юнайтед - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    24'
  • Первый тайм начался
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл Джетс
Ничья
Брисбен Роар
2.76
3.33
3.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ньюкасл Джетс 0:0 Брисбен Роар онлайн

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