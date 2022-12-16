Тур: 8. Стадион: McDonald Jones Stadium. Главный судья: Ams K.
0:1
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаБухагьяр Трент
58' Желтая карточкаДженкинсон Карл
65' Желтая карточкаХинджерт Джек
0:1
80' ГолМилеуснич Никола
89' Желтая карточкаХоффман Джейсон
90' Желтая карточкаJoseph Knowles
90' Желтая карточкаМикелтадзе Бека
90'+7
Ход матча
24'
58'
65'
80'
0:1
89'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Mark
Natta
26
О'Ши
Джеймс
27
Трюин
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
27 Трюин КайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Cyrus Dehmie
-
13 Хор Генри
-
35 Louis Zabala
-
Главный тренер: Warren Moon
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
37 матчей
37.8%
29.7%
32.5%
14 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
37.8%
45.9%
16.3%
14 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
27%
40.5%
32.5%
10 побед 15 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.16
1.33
Среднее время на гол
77
67
Всего голов
16
25
Голов в среднем за матч
0.89
1.32
Среднее время на гол
101
68
Всего голов
38
49
Голов в среднем за матч
1.03
1.32
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
87
67
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дарцмелия Бека
|1
|0.25
|Элси Джордан
|1
|0.25
|Бухагьяр Трент
|1
|0.25
|МакГэрри Джеймс
|1
|0.25
|Микелтадзе Бека
|1
|0.25
|Сотирио Джошуа
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Пископо Рено
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Остин Чарльз
|1
|0.2
|Милеуснич Никола
|1
|0.2
|Joseph Knowles
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элси Джордан
|1
|1
|Дженкинсон Карл
|2
|0
|О'Нилл Брэндон
|2
|0
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|Юрман Мэттью
|1
|0
|Хоффман Джейсон
|1
|0
|Бухагьяр Трент
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невилл Скотт
|2
|0
|Jordan Holmes
|0
|1
|Хинджерт Джек
|1
|0
|О'Ши Джеймс
|1
|0
|Чапман Коннор
|1
|0
|Joseph Knowles
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
|Трюин Кай
|1
|0
|Cyrus Dehmie
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Брисбен Роар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Ньюкасл Джетс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брисбен Роар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
0
0
Ньюкасл Джетс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Брисбен Роар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1
Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1
Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Эйвондэйл - Брисбен Роар 2:2 Хейдельберг Юнайтед - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
22
13
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7
|Сидней
|Мак Роберт
|3
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|3
|Веллингтон Феникс
|Уэйн Бен
|3
|Централ Кост Маринерс
|Силвера Самуэл
|3
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|5
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Макартур
|Нун Крэйг
|4
|Мельбурн Виктори
|Бриллант Джошуа
|1 2
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1 2