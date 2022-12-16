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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Ams K.
Ньюкасл Джетс
0:1
Конец матча
Брисбен Роар
0'
24' Желтая карточка
Бухагьяр Трент
58' Желтая карточка
Дженкинсон Карл
65' Желтая карточка
Хинджерт Джек
0:1
80' Гол
Милеуснич Никола
89' Желтая карточка
Хоффман Джейсон
90' Желтая карточка
Joseph Knowles
90' Желтая карточка
Микелтадзе Бека
90'+7
1
Данкан
Джек
25
Дженкинсон
Карл
5
Юрман
Мэттью
33
Mark
Natta
2
Ингем
Дэйн
32
Тергейт
Ангус
6
О'Нилл
Брэндон
7
Бухагьяр
Трент
8
Дарцмелия
Бека
18
Daniel
Stynes
9
Микелтадзе
Бека
23
Jordan
Holmes
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
3
Кортни-Перкинс
Джордан
19
Хинджерт
Джек
17
Армиенто
Карло
8
Дандзаки
Рику
26
О'Ши
Джеймс
27
Трюин
Кай
10
Милеуснич
Никола
9
Остин
Чарльз
Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

37 матчей

37.8%
29.7%
32.5%
14 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

37.8%
45.9%
16.3%
14 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

27%
40.5%
32.5%
10 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

2:0
2:1
1:2
0:0
1:2
1:0
1:1
1:6
2:2
2:0
0:1
1:0
1:2
1:3
2:3
4:0
2:1
2:2
1:1
Р
0:0
2:1
1:2
0:4
0:1
0:2
2:1
0:0
1:0
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:3

Голы

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.16
1.33

Среднее время на гол

77
67

Всего голов

16
25

Голов в среднем за матч

0.89
1.32

Среднее время на гол

101
68

Всего голов

38
49

Голов в среднем за матч

1.03
1.32

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

87
67

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дарцмелия Бека 1 0.25
Элси Джордан 1 0.25
Бухагьяр Трент 1 0.25
МакГэрри Джеймс 1 0.25
Микелтадзе Бека 1 0.25
Сотирио Джошуа 0 0
Дженкинсон Карл 0 0
Пископо Рено 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Остин Чарльз 1 0.2
Милеуснич Никола 1 0.2
Joseph Knowles 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элси Джордан 1 1
Дженкинсон Карл 2 0
О'Нилл Брэндон 2 0
Микелтадзе Бека 2 0
Юрман Мэттью 1 0
Хоффман Джейсон 1 0
Бухагьяр Трент 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невилл Скотт 2 0
Jordan Holmes 0 1
Хинджерт Джек 1 0
О'Ши Джеймс 1 0
Чапман Коннор 1 0
Joseph Knowles 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Трюин Кай 1 0
Cyrus Dehmie 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Брисбен Роар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Ньюкасл Джетс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брисбен Роар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0
Ньюкасл Джетс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Брисбен Роар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1
Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1
Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Эйвондэйл - Брисбен Роар 2:2 Хейдельберг Юнайтед - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
2
1.5
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 5 - 4 10
3.
Макартур
 6 2 2 2 9 - 10 8
4.
Сидней
 4 2 1 1 10 - 8 7
5.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 12 - 9 7
6.
Брисбен Роар
 5 1 3 1 2 - 3 6
7.
Ньюкасл Джетс
 4 2 0 2 5 - 5 6
8.
Перт Глори
 6 2 0 4 6 - 11 6
9.
Веллингтон Феникс
 6 1 3 2 12 - 12 6
10.
Аделаида Юнайтед
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Мельбурн Виктори
 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Вестерн Юнайтед
 6 1 1 4 9 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 2 1 1 4 - 4 7
3.
Ньюкасл Джетс
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Веллингтон Феникс
 4 1 2 1 9 - 7 5
5.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Перт Глори
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Макартур
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Централ Кост Маринерс
 3 1 0 2 7 - 7 3
9.
Брисбен Роар
 3 0 2 1 0 - 2 2
10.
Сидней
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Вестерн Юнайтед
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Мельбурн Виктори
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Сидней
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Макартур
 4 1 2 1 5 - 7 5
4.
Централ Кост Маринерс
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Брисбен Роар
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Перт Глори
 5 1 0 4 4 - 10 3
9.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 7 - 10 3
10.
Аделаида Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 5 2
11.
Веллингтон Феникс
 2 0 1 1 3 - 5 1
12.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7
Сидней Мак Роберт 3
Веллингтон Феникс Краев Божидар 3
Веллингтон Феникс Уэйн Бен 3
Централ Кост Маринерс Силвера Самуэл 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 5
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Макартур Нун Крэйг 4
Мельбурн Виктори Бриллант Джошуа 1 2
Макартур Аспропотамитис Джонатан 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
  • Желтая карточка
    95'
  • Желтая карточка
    90'
  • Желтая карточка
    89'
  • 86'
  • 86'
  • 86'
  • Описание гола
    80'
  • 78'
  • 78'
  • 72'
  • 72'
  • 72'
  • Желтая карточка
    65'
  • 63'
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      58'
    • Второй тайм начался
      46'
    • Первый тайм
    • 48'
    • Желтая карточка
      24'
    • Первый тайм начался
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