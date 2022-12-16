Тур: 1.
0:1
Перерыв
Ход матча
26'
0:1
42'
14
Alex
XXV
29
Naorem
Singh
45
Лаленгмавия
10
Ahmed
Jahouh
24
Стюарт
Грэг
29
Сингх
Бипин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Alex XXVПолузащитник
-
29 Naorem SinghПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Suvam Sen
-
-
33 Pritam Singh
-
37 Tuhin Das
-
-
-
Главный тренер: Stephen Constantine
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 ЛаленгмавияПолузащитник
-
10 Ahmed JahouhПолузащитник
-
24 Стюарт ГрэгПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Сингх БипинНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Раи ВинитПолузащитник
-
22 Bhaskar Roy
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакингэм Дес
История личных встреч
Ист Бенгал
Мумбаи Сити
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
360
Бомбардиры внутри турнира
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cleiton Silva
|5 (1)
|0.5
|Naorem Singh
|1
|0.1
|Suhair Vadakkepeedika
|1
|0.1
|Thongkhoseim Haokip
|1
|0.1
|Alex XXV
|1
|0.1
|О'Доэрти Джордан
|1
|0.1
|Кириаку Харис
|1
|0.1
|Mobashir Rahman
|0
|0
Мумбаи Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jorge Pereyra II
|6
|0.6
|Сингх Бипин
|4
|0.4
|Чхангте Лаллианзуала
|4
|0.4
|Ногуэра Альберто
|3
|0.3
|Стюарт Грэг
|2 (1)
|0.2
|Лаленгмавия
|2
|0.2
|Ahmed Jahouh
|1 (1)
|0.1
|Гриффитс Ростин
|1
|0.1
|Раи Винит
|1
|0.1
|Vignesh Dakshinamurthy
|1
|0.1
|Mehtab Singh
|1
|0.1
Карточки
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lalchungnunga
|3
|0
|Suhair Vadakkepeedika
|3
|0
|Голуи Сартхак
|1
|1
|Cleiton Silva
|2
|0
|Ivan Garrido III
|2
|0
|Jerry Lalrinzuala
|2
|0
|Thongkhoseim Haokip
|1
|0
|Кириаку Харис
|1
|0
|Сингх Камалджит
|1
|0
|Ankit Mukherjee
|1
|0
|Naorem Singh
|1
|0
Мумбаи Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ahmed Jahouh
|2
|0
|Стюарт Грэг
|2
|0
|Лаленгмавия
|2
|0
|Mehtab Singh
|2
|0
|Гриффитс Ростин
|1
|0
|Ногуэра Альберто
|1
|0
|Бхеке Рахул
|1
|0
|Mourtada Sergine Fall
|1
|0
|Jorge Pereyra II
|1
|0
|Боргес Роуллин
|1
|0
|Phurba Lachenpa
|1
|0
|Vikram Partap Singh
|1
|0
Результаты матчей
Ист Бенгал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Мумбаи Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
2
Ист Бенгал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Мумбаи Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
7
13
Ист Бенгал
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Мумбаи Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
10
15
Голы по времени матча
Забито
3
13
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
2
15%
16-30
1
33%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
25%
3
23%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
25%
4
31%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Пропущено
9
4
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
1
25%
76-90
Забито
11
26
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
2
18%
4
15%
1-15
2
18%
3
12%
16-30
1
9%
5
19%
31-45
2
18%
7
27%
46-60
2
18%
4
15%
61-75
2
18%
3
12%
76-90
Пропущено
16
11
3 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
6%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
4
25%
1
9%
61-75
6
38%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Ист Бенгал
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1
Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 АТК - Ист Бенгал 2:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Керала Бластерс - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 1:0 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:0 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 АТК - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:4 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:0 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:0
Мумбаи Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мумбаи Сити - Гоа 4:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 Мумбаи Сити - Бенгалуру 4:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6
Мумбаи Сити - АТК 2:2 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Джамшедпур 1:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0 Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3 Мумбаи Сити - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Аль-Джазира 0:0 Аль-Джазира - Мумбаи Сити 1:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 3:1 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 1:0 Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2
Результаты матчей
Ист Бенгал
Мумбаи Сити
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:6
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:6
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ист Бенгал
Мумбаи Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
81
27
54
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|7
|3
|0
|28 - 10
|24
|2.
|10
|7
|1
|2
|15 - 6
|22
|3.
|10
|6
|2
|2
|15 - 10
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|15 - 14
|19
|5.
|9
|6
|0
|3
|17 - 13
|18
|6.
|9
|5
|0
|4
|15 - 11
|15
|7.
|9
|4
|1
|4
|19 - 20
|13
|8.
|0:1
|10
|3
|0
|7
|11 - 17
|9
|9.
|9
|2
|1
|6
|6 - 12
|7
|10.
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
|11.
|9
|0
|0
|9
|7 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|4.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|5.
|5
|3
|0
|2
|11 - 11
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|7.
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|10.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|11.
|5
|0
|0
|5
|5 - 19
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|5.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|10.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|11.
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (4)
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|6 (1)
|Ченнаин
|Слишкович Петар
|5 (3)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|5 (3)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|5 (2)
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|1 4
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|Гоа
|Бедия Эду
|1 2
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 2
|АТК
|Хэмилл Брендан
|3
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