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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Ист Бенгал
0:3
Конец матча
Мумбаи Сити
0'
0:1
26' Гол
Лаленгмавия
42' Желтая карточка
Cleiton Silva
0:2
50' Гол
Стюарт Грэг
0:3
59' Гол
Лаленгмавия
63' Желтая карточка
Стюарт Грэг
65' Желтая карточка
Souvik Chakraborty
0:3
86' Не забитый пенальти
Vikram Partap Singh
90'+5
1
Сингх
Камалджит
19
Ankit
Mukherjee
4
Ivan
Garrido
III
5
Lalchungnunga
17
Jerry
Lalrinzuala
11
Suhair
Vadakkepeedika
40
Кириаку
Харис
14
Alex
XXV
29
Naorem
Singh
10
Cleiton
Silva
26
Thongkhoseim
Haokip
1
Phurba
Lachenpa
2
Бхеке
Рахул
25
Mourtada
Sergine
Fall
5
Mehtab
Singh
17
Десай
Мандар
Рао
45
Лаленгмавия
10
Ahmed
Jahouh
24
Стюарт
Грэг
7
Чхангте
Лаллианзуала
30
Jorge
Pereyra
II
29
Сингх
Бипин
Ист Бенгал
Мумбаи Сити

История личных встреч

Ист Бенгал
Мумбаи Сити

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СИ
1:0
СИ
0:0
СИ
0:1
СИ
3:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
360

Бомбардиры внутри турнира

Ист Бенгал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cleiton Silva 5 (1) 0.5
Naorem Singh 1 0.1
Suhair Vadakkepeedika 1 0.1
Thongkhoseim Haokip 1 0.1
Alex XXV 1 0.1
О'Доэрти Джордан 1 0.1
Кириаку Харис 1 0.1
Mobashir Rahman 0 0
Мумбаи Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jorge Pereyra II 6 0.6
Сингх Бипин 4 0.4
Чхангте Лаллианзуала 4 0.4
Стюарт Грэг 3 (1) 0.3
Ногуэра Альберто 3 0.3
Лаленгмавия 3 0.3
Ahmed Jahouh 1 (1) 0.1
Гриффитс Ростин 1 0.1
Раи Винит 1 0.1
Vignesh Dakshinamurthy 1 0.1
Mehtab Singh 1 0.1

Карточки

Ист Бенгал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lalchungnunga 3 0
Suhair Vadakkepeedika 3 0
Голуи Сартхак 1 1
Cleiton Silva 2 0
Ivan Garrido III 2 0
Jerry Lalrinzuala 2 0
Souvik Chakraborty 1 0
Thongkhoseim Haokip 1 0
Кириаку Харис 1 0
Сингх Камалджит 1 0
Ankit Mukherjee 1 0
Naorem Singh 1 0
Мумбаи Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стюарт Грэг 3 0
Ahmed Jahouh 2 0
Лаленгмавия 2 0
Mehtab Singh 2 0
Гриффитс Ростин 1 0
Ногуэра Альберто 1 0
Бхеке Рахул 1 0
Mourtada Sergine Fall 1 0
Jorge Pereyra II 1 0
Боргес Роуллин 1 0
Phurba Lachenpa 1 0
Vikram Partap Singh 1 0

Результаты матчей

Ист Бенгал
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Мумбаи Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
2
Ист Бенгал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Мумбаи Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

7
13
Ист Бенгал
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Мумбаи Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

10
15

Голы по времени матча

Забито

3
16
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
1
33%
3
19%
16-30
1
33%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
1
33%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

10
7
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
43%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
4
40%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
25%
3
23%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
25%
4
31%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Пропущено

9
4
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
1
25%
76-90

Забито

11
29
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
2
18%
4
14%
1-15
2
18%
4
14%
16-30
1
9%
5
17%
31-45
2
18%
9
31%
46-60
2
18%
4
14%
61-75
2
18%
3
10%
76-90

Пропущено

19
11
4 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
5%
1
9%
1-15
1
5%
4
36%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
5
26%
2
18%
46-60
4
21%
1
9%
61-75
6
32%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Ист Бенгал
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1
Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 АТК - Ист Бенгал 2:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Керала Бластерс - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 1:0 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:0 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 АТК - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:4 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:0 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:0
Мумбаи Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мумбаи Сити - Гоа 4:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 Мумбаи Сити - Бенгалуру 4:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6
Мумбаи Сити - АТК 2:2 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Джамшедпур 1:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0 Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3 Мумбаи Сити - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Аль-Джазира 0:0 Аль-Джазира - Мумбаи Сити 1:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 3:1 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 1:0 Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2

Результаты матчей

Ист Бенгал
Мумбаи Сити

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
3
3 раза 60%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:6
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ист Бенгал
Мумбаи Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
4
2.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
9
1
2
8
2.5
6
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 10 7 3 0 30 - 10 24
2.
Хайдарабад
 10 7 1 2 15 - 6 22
3.
АТК
 10 6 2 2 15 - 10 20
4.
Дели Динамос
 10 6 1 3 15 - 14 19
5.
Керала Бластерс
 9 6 0 3 17 - 13 18
6.
Гоа
 9 5 0 4 15 - 11 15
7.
Ченнаин
 9 4 1 4 19 - 20 13
8.
Ист Бенгал
 10 3 0 7 11 - 19 9
9.
Бенгалуру
 9 2 1 6 6 - 12 7
10.
Джамшедпур
 9 1 1 7 6 - 16 4
11.
Нортист Юнайтед
 9 0 0 9 7 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 6 4 1 1 8 - 4 13
2.
Дели Динамос
 5 4 1 0 8 - 4 13
3.
АТК
 5 4 0 1 7 - 3 12
4.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 13 - 4 11
5.
Керала Бластерс
 5 3 0 2 11 - 11 9
6.
Гоа
 4 3 0 1 9 - 2 9
7.
Ченнаин
 5 1 1 3 7 - 13 4
8.
Бенгалуру
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Джамшедпур
 5 1 0 4 4 - 8 3
10.
Ист Бенгал
 4 0 0 4 3 - 10 0
11.
Нортист Юнайтед
 5 0 0 5 5 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 5 4 1 0 17 - 6 13
2.
Керала Бластерс
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Хайдарабад
 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Ченнаин
 4 3 0 1 12 - 7 9
5.
Ист Бенгал
 6 3 0 3 8 - 9 9
6.
АТК
 5 2 2 1 8 - 7 8
7.
Гоа
 5 2 0 3 6 - 9 6
8.
Дели Динамос
 5 2 0 3 7 - 10 6
9.
Бенгалуру
 6 1 1 4 5 - 10 4
10.
Джамшедпур
 4 0 1 3 2 - 8 1
11.
Нортист Юнайтед
 4 0 0 4 2 - 6 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 7 (4)
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 6 (2)
Ченнаин Слишкович Петар 5 (3)
Гоа Noah Sadaoui 5 (3)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Хартли Питер 1 4
Ченнаин Ajith Kumar 1 3
Гоа Бедия Эду 1 2
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 2
АТК Хэмилл Брендан 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
  • Описание гола
    86'
  • 83'
  • 82'
  • 73'
  • 72'
  • Желтая карточка
    65'
  • Желтая карточка
    63'
  • 63'
  • 63'
  • 59'
  • Описание гола
    59'
  • 50'
  • Описание гола
    50'
  • 48'
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
    • 46'
    • Второй тайм начался
      46'
    • Первый тайм
    • 48'
    • Желтая карточка
      42'
    • 26'
    • Описание гола
      26'
    • Первый тайм начался
    Где смотреть матч Ист Бенгал 0:3 Мумбаи Сити онлайн

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