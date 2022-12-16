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  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Попа Каталин
Волунтари
1:1
Конец матча
Вииторул Констанца
0'
0:1
3' Гол
Балута Тудор
42' Желтая карточка
Мелеке Ульрих
44' Желтая карточка
Немец Адам
1:1
86' Пенальти
Немец Адам
88' Желтая карточка
Кики Давид
90'+4
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
98
Костин
Кристиан
7
Алийи
Насер
16
Говеа
Омар
3
Мелеке
Ульрих
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
9
Домашкан
Виталий
12
Айоани
Михай
21
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
20
Бензар
Ромарио
25
Кики
Давид
6
Балута
Тудор
16
Неделку
Драгош
80
Питу
Алекси
7
Алибек
Денис
10
Морар
Влад
Волунтари
Вииторул Констанца

История личных встреч

Волунтари
Вииторул Констанца

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
100%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

21 матч

23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
3 победы 9 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:1
Л1ГА
1:1
Л1ГА
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
Л1ГБ
0:0
Л1ГБ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
Л1
0:0
Л1
0:0
С
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.7
0.45

Среднее время на гол

128
198

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.55
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.14
0.71

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

78
126

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 6 (2) 0.29
Домашкан Виталий 4 0.19
Флоря Даниэль 2 (1) 0.1
Говеа Омар 1 0.05
Лопеш Марселу 1 0.05
Дроппа Лукаш 1 0.05
Матрикарди Патрисио 1 0.05
Аким Космин 1 0.05
Костин Кристиан 1 0.05
Раца Вадим 0 0
Влад Александру 0 0
Алийи Насер 0 0
Мерлой Джордже 0 0
Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 9 (2) 0.43
Питу Алекси 5 0.24
Грамени Константин 4 0.19
Морар Влад 4 (1) 0.19
Торже Андрей-Габриэль 3 0.14
Мунтяну Луис 3 0.14
Балута Тудор 2 0.1
Артян Андрей 2 0.1
Петре Адриан 2 (2) 0.1
Касап Карло 1 0.05
Борза Себастьян 1 0.05
Дукуре Кевин Гробры 1 0.05
Кики Давид 1 0.05
Попеску Михай 1 0.05
Молдовяну Роберт 1 0.05
Сали Энес 1 0.05
Ларие Йонуц 1 (1) 0.05
Сырбу Дан 0 0
Неделку Драгош 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелеке Ульрих 6 0
Раца Вадим 5 0
Матрикарди Патрисио 4 0
Рикардинью XI 4 0
Немец Адам 3 0
Армаш Игорь 3 0
Тавареш Элдер 3 0
Алийи Насер 1 1
Флоря Даниэль 2 0
Дроппа Лукаш 2 0
Говеа Омар 2 0
Домашкан Виталий 2 0
Костин Кристиан 2 0
Рэдуц Михай 1 0
Влад Александру 1 0
Аким Космин 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Попа Михай 1 0
Попеску Николай 1 0
Roberto Voican 1 0
Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 5 1
Алибек Денис 6 0
Кики Давид 6 0
Торже Андрей-Габриэль 5 0
Балута Тудор 3 0
Ларие Йонуц 2 0
Неделку Драгош 2 0
Касап Карло 2 0
Питу Алекси 2 0
Айоани Михай 2 0
Сырбу Дан 2 0
Кориню Жереми 0 1
Морар Влад 1 0
Младен Себастьян 1 0
Артян Андрей 1 0
Петре Адриан 1 0
Ион Роберт 1 0
Грамени Константин 1 0
Георге Хаджи 1 0

Результаты матчей

Волунтари
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Вииторул Констанца
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

1
7
Волунтари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Вииторул Констанца
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

5
24
Волунтари
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Вииторул Констанца
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

6
31

Голы по времени матча

Забито

11
18
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 11
1
9%
3
17%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
4
36%
7
39%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
3
27%
3
17%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
3
38%
4
27%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
2
25%
3
20%
76-90

Забито

7
24
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
1
14%
3
13%
1-15
1
14%
4
17%
16-30
1
14%
3
13%
31-45
1
14%
4
17%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
3
43%
8
33%
76-90

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
3
23%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

18
42
9 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 14
9 Не забивали 3
2
11%
6
14%
1-15
2
11%
5
12%
16-30
5
28%
10
24%
31-45
2
11%
6
14%
46-60
1
6%
4
10%
61-75
6
33%
11
26%
76-90

Пропущено

21
19
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
4
19%
4
21%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
4
19%
4
21%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
6
29%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сепси - Волунтари 1:1 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - Германнштадт 3:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:0
УТА Арад - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ботошани - Волунтари 0:1 Волунтари - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3 Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Миовени 3:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Волунтари 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 Волунтари - Университатя 0:0 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Волунтари - Сепси 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Германнштадт - Вииторул Констанца 4:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца - Ботошани 8:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1
Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Сепси - Вииторул Констанца 0:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Вииторул Констанца - Стяуа 3:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0

Результаты матчей

Волунтари
Вииторул Констанца

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
8
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
4 раза 36%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
8 раз 80%
0
2 раза 20%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

0:1
5 раз 24%
1:1
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
8 раз 38%
3
3 раза 14%
2
7 раз 33%
1
5 раз 24%
3
5 раз 24%
0
3 раза 14%
8
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Волунтари
Вииторул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
2
3
8
1.5
8
2
3
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
10
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
18
3
3
18
1.5
13
8
3
18
2.5
6
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 38 16 9 13 40 - 43 57
2.
Вииторул Констанца
 21 13 6 2 42 - 19 45
3.
ЧФР Клуж
 20 14 2 4 34 - 18 44
4.
Рапид Бухарест
 20 11 4 5 26 - 18 37
5.
Стяуа
 20 10 5 5 35 - 25 35
6.
Германнштадт
 20 8 6 6 25 - 20 30
7.
Сепси
 20 8 5 7 33 - 16 29
8.
Петролул Плоешти
 20 9 2 9 20 - 23 29
9.
Волунтари
 21 6 8 7 19 - 20 26
10.
Арджеш
 20 6 4 10 15 - 28 22
11.
Ботошани
 20 4 9 7 17 - 33 21
12.
Киндия Тырговиште
 20 5 6 9 22 - 27 21
13.
Университатя
 20 4 7 9 13 - 21 19
14.
УТА Арад
 20 4 6 10 17 - 28 18
15.
Миовени
 20 1 5 14 11 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 20 12 3 5 23 - 21 39
2.
Вииторул Констанца
 10 8 2 0 24 - 4 26
3.
ЧФР Клуж
 10 8 0 2 20 - 8 24
4.
Рапид Бухарест
 10 7 3 0 17 - 8 24
5.
Стяуа
 10 5 4 1 21 - 13 19
6.
Петролул Плоешти
 10 5 2 3 11 - 9 17
7.
Германнштадт
 10 5 1 4 16 - 11 16
8.
Волунтари
 11 4 3 4 11 - 8 15
9.
Арджеш
 10 4 2 4 9 - 12 14
10.
Университатя
 10 3 4 3 8 - 8 13
11.
УТА Арад
 10 3 3 4 12 - 14 12
12.
Сепси
 10 3 2 5 15 - 7 11
13.
Ботошани
 10 2 5 3 10 - 11 11
14.
Киндия Тырговиште
 10 2 4 4 11 - 15 10
15.
Миовени
 10 0 4 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 20 6 6 8 18 - 26 24
2.
ЧФР Клуж
 10 6 2 2 14 - 10 20
3.
Вииторул Констанца
 11 5 4 2 18 - 15 19
4.
Сепси
 10 5 3 2 18 - 9 18
5.
Стяуа
 10 5 1 4 14 - 12 16
6.
Германнштадт
 10 3 5 2 9 - 9 14
7.
Рапид Бухарест
 10 4 1 5 9 - 10 13
8.
Петролул Плоешти
 10 4 0 6 9 - 14 12
9.
Киндия Тырговиште
 10 3 2 5 11 - 12 11
10.
Волунтари
 10 2 5 3 8 - 12 11
11.
Ботошани
 10 2 4 4 7 - 22 10
12.
Арджеш
 10 2 2 6 6 - 16 8
13.
УТА Арад
 10 1 3 6 5 - 14 6
14.
Университатя
 10 1 3 6 5 - 13 6
15.
Миовени
 10 1 1 8 7 - 21 4
  • — Выход в группу лидеров
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Вииторул Констанца Алибек Денис 9 (4)
Германнштадт Паращив Даниэль 9 (3)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 8 (1)
Сепси Рондон Марио 8
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 8
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 7
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
  • Свисток
    94'
  • 94'
  • 93'
  • 93'
  • 93'
  • 93'
  • 93'
  • 93'
  • 92'
  • 92'
  • 92'
  • 92'
  • 91'
  • 91'
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
    • 91'
    • 91'
    • 91'
    • 90'
    • 90'
    • 90'
    • 89'
    • 89'
    • 89'
    • Желтая карточка
      89'
    • Фол, нарушение
      88'
    • 88'
    • 87'
    • Описание гола
      87'
    • 86'
    • 86'
    • Фол, нарушение
      86'
    • 85'
    • 85'
    • 85'
    • Угловой
      85'
    • 85'
    • 84'
    • 84'
    • 83'
    • 83'
    • 83'
    • 82'
    • Фол, нарушение
      82'
    • 81'
    • 81'
    • 80'
    • 80'
    • Фол, нарушение
      80'
    • 79'
    • 79'
    • 79'
    • 79'
    • 78'
    • 78'
    • 78'
    • 76'
    • 76'
    • 76'
    • 76'
    • 76'
    • 75'
    • Угловой
      75'
    • 75'
    • 75'
    • 75'
    • 74'
    • 74'
    • 74'
    • 73'
    • 73'
    • 73'
    • 72'
    • 72'
    • Фол, нарушение
      71'
    • 71'
    • 70'
    • 70'
    • 69'
    • 68'
    • 68'
    • 68'
    • 68'
    • Угловой
      68'
    • 67'
    • 66'
    • 66'
    • 66'
    • 66'
    • 65'
    • 65'
    • 65'
    • 65'
    • Фол, нарушение
      64'
    • 63'
    • 62'
    • Фол, нарушение
      62'
    • 62'
    • 61'
    • 61'
    • 61'
    • 60'
    • 60'
    • Фол, нарушение
      60'
    • 60'
    • Угловой
      60'
    • 59'
    • 59'
    • 58'
    • 58'
    • 58'
    • 58'
    • 57'
    • 57'
    • Фол, нарушение
      56'
    • 56'
    • 55'
    • 55'
    • 55'
    • 54'
    • Угловой
      54'
    • 54'
    • 54'
    • 54'
    • 53'
    • Угловой
      53'
    • 53'
    • 53'
    • 53'
    • Угловой
      53'
    • 52'
    • 51'
    • 51'
    • Офсайд
      51'
    • 51'
    • 50'
    • 50'
    • 50'
    • 50'
    • 50'
    • 50'
    • 49'
    • 48'
    • 48'
    • Офсайд
      47'
    • 46'
    • 46'
    • 46'
    • Второй тайм начался
      46'
    • Первый тайм
    • 49'
    • 49'
    • 49'
    • Фол, нарушение
      48'
    • Угловой
      48'
    • 48'
    • 48'
    • 48'
    • 47'
    • 47'
    • 47'
    • 47'
    • 46'
    • 46'
    • 46'
    • 45'
    • Травма, повреждение
      45'
    • Травма, повреждение
      45'
    • 45'
    • Травма, повреждение
      45'
    • Травма, повреждение
      45'
    • Травма, повреждение
      44'
    • Травма, повреждение
      44'
    • 44'
    • Желтая карточка
      44'
    • Фол, нарушение
      43'
    • 43'
    • 43'
    • Желтая карточка
      42'
    • Фол, нарушение
      42'
    • 42'
    • Фол, нарушение
      41'
    • 40'
    • 40'
    • 40'
    • Фол, нарушение
      40'
    • 40'
    • 39'
    • 39'
    • 39'
    • 39'
    • 38'
    • Травма, повреждение
      37'
    • 37'
    • Фол, нарушение
      37'
    • Фол, нарушение
      37'
    • Фол, нарушение
      36'
    • 36'
    • 36'
    • 36'
    • 36'
    • 36'
    • Фол, нарушение
      35'
    • 35'
    • 34'
    • 34'
    • 34'
    • 33'
    • 32'
    • 32'
    • 32'
    • 32'
    • 32'
    • 31'
    • 31'
    • 31'
    • 31'
    • 31'
    • Фол, нарушение
      31'
    • Фол, нарушение
      30'
    • 29'
    • 29'
    • Угловой
      29'
    • 28'
    • Фол, нарушение
      28'
    • 27'
    • 27'
    • 26'
    • 26'
    • Угловой
      26'
    • 25'
    • 25'
    • 25'
    • 24'
    • Фол, нарушение
      24'
    • 23'
    • 22'
    • Фол, нарушение
      21'
    • 21'
    • 20'
    • 20'
    • 20'
    • 19'
    • 19'
    • 18'
    • Фол, нарушение
      18'
    • 17'
    • Офсайд
      17'
    • Фол, нарушение
      16'
    • 15'
    • 15'
    • 14'
    • 14'
    • 14'
    • 13'
    • 13'
    • 13'
    • 13'
    • 13'
    • 13'
    • Фол, нарушение
      12'
    • 12'
    • 11'
    • Фол, нарушение
      11'
    • 10'
    • Травма, повреждение
      10'
    • 10'
    • 10'
    • 10'
    • Травма, повреждение
      10'
    • Травма, повреждение
      9'
    • 9'
    • 9'
    • 8'
    • 8'
    • 7'
    • 7'
    • 7'
    • 6'
    • 6'
    • 6'
    • 5'
    • Описание гола
      3'
    • 3'
    • 3'
    • 3'
    • 3'
    • 2'
    • 2'
    • Фол, нарушение
      1'
    • 1'
    • 1'
    • 1'
    • Первый тайм начался
    • До матча
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