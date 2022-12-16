Тур: 21. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu. Главный судья: Попа Каталин
1:1
Конец матча
0'
0:1
3' ГолБалута Тудор
42' Желтая карточкаМелеке Ульрих
44' Желтая карточкаНемец Адам
1:1
86' ПенальтиНемец Адам
88' Желтая карточкаКики Давид
90'+4
Ход матча
3'
0:1
42'
44'
86'
1:1
88'
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
71
Попа
Михай
16
Говеа
Омар
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
12
Айоани
Михай
21
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
25
Кики
Давид
80
Питу
Алекси
10
Морар
Влад
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Говеа ОмарПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
21 Сырбу ДанЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
18 Артян АндрейЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Питу АлексиПолузащитник
- Нападающий
-
10 Морар ВладНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
77 Сали ЭнесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Daniel Birzu
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Волунтари
Вииторул Констанца
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
100%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
21 матч
23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
3 победы 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
0.7
0.45
Среднее время на гол
128
198
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.55
1
Среднее время на гол
58
90
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.14
0.71
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
78
126
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|6 (2)
|0.29
|Домашкан Виталий
|4
|0.19
|Флоря Даниэль
|2 (1)
|0.1
|Говеа Омар
|1
|0.05
|Лопеш Марселу
|1
|0.05
|Дроппа Лукаш
|1
|0.05
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.05
|Аким Космин
|1
|0.05
|Костин Кристиан
|1
|0.05
|Раца Вадим
|0
|0
|Влад Александру
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
|Мерлой Джордже
|0
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алибек Денис
|9 (2)
|0.43
|Питу Алекси
|5
|0.24
|Грамени Константин
|4
|0.19
|Морар Влад
|4 (1)
|0.19
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0.14
|Мунтяну Луис
|3
|0.14
|Балута Тудор
|2
|0.1
|Артян Андрей
|2
|0.1
|Петре Адриан
|2 (2)
|0.1
|Касап Карло
|1
|0.05
|Борза Себастьян
|1
|0.05
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0.05
|Кики Давид
|1
|0.05
|Попеску Михай
|1
|0.05
|Молдовяну Роберт
|1
|0.05
|Сали Энес
|1
|0.05
|Ларие Йонуц
|1 (1)
|0.05
|Сырбу Дан
|0
|0
|Неделку Драгош
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелеке Ульрих
|6
|0
|Раца Вадим
|5
|0
|Матрикарди Патрисио
|4
|0
|Рикардинью XI
|4
|0
|Немец Адам
|3
|0
|Армаш Игорь
|3
|0
|Тавареш Элдер
|3
|0
|Алийи Насер
|1
|1
|Флоря Даниэль
|2
|0
|Дроппа Лукаш
|2
|0
|Говеа Омар
|2
|0
|Домашкан Виталий
|2
|0
|Костин Кристиан
|2
|0
|Рэдуц Михай
|1
|0
|Влад Александру
|1
|0
|Аким Космин
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Попа Михай
|1
|0
|Попеску Николай
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|5
|1
|Алибек Денис
|6
|0
|Кики Давид
|6
|0
|Торже Андрей-Габриэль
|5
|0
|Балута Тудор
|3
|0
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Касап Карло
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Айоани Михай
|2
|0
|Сырбу Дан
|2
|0
|Кориню Жереми
|0
|1
|Морар Влад
|1
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Артян Андрей
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Ион Роберт
|1
|0
|Грамени Константин
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
Результаты матчей
Волунтари
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Вииторул Констанца
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
1
7
Волунтари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Вииторул Констанца
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
5
24
Волунтари
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Вииторул Констанца
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
6
31
Голы по времени матча
Забито
11
18
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 11
1
9%
3
17%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
4
36%
7
39%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
3
27%
3
17%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
3
38%
4
27%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
2
25%
3
20%
76-90
Забито
7
24
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
1
14%
3
13%
1-15
1
14%
4
17%
16-30
1
14%
3
13%
31-45
1
14%
4
17%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
3
43%
8
33%
76-90
Пропущено
13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
3
23%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
18
42
9 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 14
9 Не забивали 3
2
11%
6
14%
1-15
2
11%
5
12%
16-30
5
28%
10
24%
31-45
2
11%
6
14%
46-60
1
6%
4
10%
61-75
6
33%
11
26%
76-90
Пропущено
21
19
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
4
19%
4
21%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
4
19%
4
21%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
6
29%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сепси - Волунтари 1:1 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - Германнштадт 3:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:0
УТА Арад - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ботошани - Волунтари 0:1 Волунтари - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3 Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Миовени 3:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Волунтари 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 Волунтари - Университатя 0:0 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Волунтари - Сепси 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Германнштадт - Вииторул Констанца 4:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца - Ботошани 8:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1
Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Сепси - Вииторул Констанца 0:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Вииторул Констанца - Стяуа 3:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0
Результаты матчей
Волунтари
Вииторул Констанца
Точный счет
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
8
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
4 раза 36%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
8 раз 80%
0
2 раза 20%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
0:1
5 раз 24%
1:1
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
0
8 раз 38%
3
3 раза 14%
2
7 раз 33%
1
5 раз 24%
3
5 раз 24%
0
3 раза 14%
8
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Волунтари
Вииторул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
82
38
82
38
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
101
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
183
318
138
318
615
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|9 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (3)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|8 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 8
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 7
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6