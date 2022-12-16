Тур: 15.
0:0
Первый тайм: 25'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.71 Победа «Ариса»
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 НаниПолузащитник
-
29 Хендрикс СэмНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
15 Paco Puertas
-
-
-
-
Главный тренер: Makis Sergidis
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Яго СтивЗащитник
-
13 ДелмироЗащитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Шави УорренПолузащитник
-
14 Гоми ЯнникНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Олимпиакос Никосия
Арис Лимассол
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.8
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.64
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
55
76
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуррье Вильд-Дональд
|3 (2)
|0.2
|Хендрикс Сэм
|2
|0.13
|Психас Петрос
|2
|0.13
|Дезир Жонель
|1
|0.07
|Fabrice Nkwoh
|1
|0.07
|Osman Koroma
|1
|0.07
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенгтссон Лео
|5
|0.33
|Кокорин Александр
|5 (1)
|0.33
|Шави Уоррен
|3
|0.2
|Шполярич Матья
|2
|0.13
|Кажу
|2
|0.13
|Струски Кароль
|2
|0.13
|Браун Морган
|2
|0.13
|Яблонский Евгений
|1
|0.07
|Брорссон Франц
|1
|0.07
|Маямбела Михлали
|1
|0.07
|Гоми Янник
|1
|0.07
|Джаве Флорисс
|1
|0.07
|Стемпиньски Мариуш
|1 (1)
|0.07
Карточки
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|0
|Osman Koroma
|4
|0
|Маркович Саша
|3
|0
|Салли Эдгар
|3
|0
|Нани II
|3
|0
|Янну Томас
|3
|0
|Мучтарис Стефанос
|3
|0
|Evgenios Kyriakou
|3
|0
|Картащян Артур
|2
|0
|Дезир Жонель
|2
|0
|Психас Петрос
|2
|0
|Барди Пьер
|2
|0
|Шлогар Мартин
|2
|0
|Пехливанис Мариос
|1
|0
|Fabrice Nkwoh
|1
|0
|Досис Николаос
|1
|0
|Thanasis Liasidis
|1
|0
|Эсселинк Берт
|1
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|4
|1
|Кажу
|5
|0
|Кокорин Александр
|4
|0
|Сёке Юлиус
|4
|0
|Джаве Флорисс
|4
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|2
|1
|Брорссон Франц
|3
|0
|Бенгтссон Лео
|3
|0
|Маямбела Михлали
|2
|0
|Струски Кароль
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Делмиро
|1
|0
|Гоми Янник
|1
|0
|Медиуб Абдель
|1
|0
|Боакье Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос Никосия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Арис Лимассол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
4
0
Олимпиакос Никосия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
15
4
Волевые поражения
2
13
Олимпиакос Никосия
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Арис Лимассол
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
15
7
Волевые поражения
6
13
Голы по времени матча
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
40%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
4
31%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Забито
6
15
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
2
33%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
33%
4
27%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Пропущено
17
8
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
2
12%
2
25%
61-75
6
35%
2
25%
76-90
Забито
11
28
4 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
6 Не забивали 1
2
18%
4
14%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
2
18%
4
14%
31-45
2
18%
5
18%
46-60
3
27%
2
7%
61-75
2
18%
7
25%
76-90
Пропущено
26
11
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
1
4%
2
18%
1-15
3
12%
2
18%
16-30
7
27%
0
0%
31-45
4
15%
1
9%
46-60
3
12%
3
27%
61-75
8
31%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0
Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Ксилотимву - Олимпиакос Никосия 0:2 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Паралимни - Олимпиакос Никосия 1:1 Онисилос Сотира - Олимпиакос Никосия 4:2 Докса - Олимпиакос Никосия 3:1 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1
Арис Лимассол
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Пафос 2:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3
Арис Лимассол - Омония 1:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1
Результаты матчей
Олимпиакос Никосия
Арис Лимассол
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос Никосия
Арис Лимассол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
16
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
131
212
95
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|21 - 5
|33
|2.
|14
|9
|4
|1
|30 - 8
|31
|3.
|0:1
|15
|10
|1
|4
|24 - 10
|31
|4.
|0:0
|15
|9
|4
|2
|28 - 11
|31
|5.
|14
|7
|4
|3
|13 - 10
|25
|6.
|1:0
|15
|8
|1
|6
|23 - 16
|25
|7.
|14
|6
|1
|7
|15 - 18
|19
|8.
|14
|5
|3
|6
|13 - 17
|18
|9.
|14
|5
|3
|6
|11 - 11
|18
|10.
|14
|4
|3
|7
|10 - 23
|15
|11.
|15
|3
|2
|10
|10 - 21
|11
|12.
|15
|3
|2
|10
|9 - 22
|11
|13.
|0:0
|15
|1
|6
|8
|10 - 27
|9
|14.
|14
|2
|1
|11
|7 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|6
|1
|1
|15 - 3
|19
|2.
|1:0
|7
|6
|0
|1
|18 - 4
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|14 - 3
|16
|4.
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|8 - 2
|12
|6.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|9.
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|4 - 7
|7
|12.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|13.
|7
|2
|0
|5
|5 - 15
|6
|14.
|7
|1
|0
|6
|3 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|13 - 3
|21
|2.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|14 - 2
|20
|3.
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|0:1
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|7 - 4
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|8.
|7
|3
|0
|4
|7 - 7
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|10.
|1:0
|8
|2
|1
|5
|5 - 12
|7
|11.
|7
|1
|2
|4
|3 - 15
|5
|12.
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
|13.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|5 - 18
|2
|14.
|7
|0
|1
|6
|2 - 10
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|9
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|Омония
|Бруно V
|5
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|5
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|7
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|6