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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 15.
Олимпиакос Никосия
0:0
Первый тайм: 25'
Арис Лимассол
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Олимпиакос Никосия
Арис Лимассол

История личных встреч

Олимпиакос Никосия
Арис Лимассол

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
5:0
ПД
1:0
ПД
1:2
ВД
0:2
ВД
2:3
ПД
0:1
ПД
0:0
К
1:3
К
1:0
ВД
4:1
ПД
3:1

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.8
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.64
1.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

55
76

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуррье Вильд-Дональд 3 (2) 0.2
Хендрикс Сэм 2 0.13
Психас Петрос 2 0.13
Дезир Жонель 1 0.07
Fabrice Nkwoh 1 0.07
Osman Koroma 1 0.07
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенгтссон Лео 5 0.33
Кокорин Александр 5 (1) 0.33
Шави Уоррен 3 0.2
Шполярич Матья 2 0.13
Кажу 2 0.13
Струски Кароль 2 0.13
Браун Морган 2 0.13
Яблонский Евгений 1 0.07
Брорссон Франц 1 0.07
Маямбела Михлали 1 0.07
Гоми Янник 1 0.07
Джаве Флорисс 1 0.07
Стемпиньски Мариуш 1 (1) 0.07

Карточки

Олимпиакос Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуррье Вильд-Дональд 6 0
Osman Koroma 4 0
Маркович Саша 3 0
Салли Эдгар 3 0
Нани II 3 0
Янну Томас 3 0
Мучтарис Стефанос 3 0
Evgenios Kyriakou 3 0
Картащян Артур 2 0
Дезир Жонель 2 0
Психас Петрос 2 0
Барди Пьер 2 0
Шлогар Мартин 2 0
Пехливанис Мариос 1 0
Fabrice Nkwoh 1 0
Досис Николаос 1 0
Thanasis Liasidis 1 0
Эсселинк Берт 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 4 1
Кажу 5 0
Кокорин Александр 4 0
Сёке Юлиус 4 0
Джаве Флорисс 4 0
Мукету-Муссунда Алекс 2 1
Брорссон Франц 3 0
Бенгтссон Лео 3 0
Маямбела Михлали 2 0
Струски Кароль 2 0
Браун Морган 2 0
Шави Уоррен 2 0
Сикорский Даниэль 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Шполярич Матья 1 0
Делмиро 1 0
Гоми Янник 1 0
Медиуб Абдель 1 0
Боакье Эрик 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос Никосия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Арис Лимассол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

4
0
Олимпиакос Никосия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
4

Волевые поражения

2
13
Олимпиакос Никосия
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Арис Лимассол
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

15
7

Волевые поражения

6
13

Голы по времени матча

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
40%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
4
31%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Забито

6
15
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
2
33%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
33%
4
27%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

17
8
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
2
12%
2
25%
61-75
6
35%
2
25%
76-90

Забито

11
28
4 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
6 Не забивали 1
2
18%
4
14%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
2
18%
4
14%
31-45
2
18%
5
18%
46-60
3
27%
2
7%
61-75
2
18%
7
25%
76-90

Пропущено

26
11
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
1
4%
2
18%
1-15
3
12%
2
18%
16-30
7
27%
0
0%
31-45
4
15%
1
9%
46-60
3
12%
3
27%
61-75
8
31%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0
Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Ксилотимву - Олимпиакос Никосия 0:2 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Паралимни - Олимпиакос Никосия 1:1 Онисилос Сотира - Олимпиакос Никосия 4:2 Докса - Олимпиакос Никосия 3:1 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1
Арис Лимассол
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Пафос 2:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3
Арис Лимассол - Омония 1:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1

Результаты матчей

Олимпиакос Никосия
Арис Лимассол

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос Никосия
Арис Лимассол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
13
1
2
12
1.5
9
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 10 3 1 21 - 5 33
2.
Пафос
 14 9 4 1 30 - 8 31
3.
АЕК Ларнака
 0:1 15 10 1 4 24 - 10 31
4.
Арис Лимассол
 0:0 15 9 4 2 28 - 11 31
5.
Аполлон
 14 7 4 3 13 - 10 25
6.
Омония
 1:0 15 8 1 6 23 - 16 25
7.
Неа Саламина
 14 6 1 7 15 - 18 19
8.
Анортосис
 14 5 3 6 13 - 17 18
9.
АЕЛ Лимаcсол
 14 5 3 6 11 - 11 18
10.
Кармиотисса
 14 4 3 7 10 - 23 15
11.
Докса Катокопия
 15 3 2 10 10 - 21 11
12.
Эносис
 15 3 2 10 9 - 22 11
13.
Олимпиакос Никосия
 0:0 15 1 6 8 10 - 27 9
14.
Акритас Хлоракас
 14 2 1 11 7 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 0:1 8 6 1 1 15 - 3 19
2.
Омония
 1:0 7 6 0 1 18 - 4 18
3.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
4.
Аполлон
 7 4 1 2 7 - 6 13
5.
АПОЭЛ
 7 3 3 1 8 - 2 12
6.
Арис Лимассол
 0:0 7 3 2 2 14 - 9 11
7.
Неа Саламина
 7 3 1 3 8 - 11 10
8.
Кармиотисса
 7 3 1 3 7 - 8 10
9.
Анортосис
 7 2 2 3 7 - 8 8
10.
Эносис
 8 2 2 4 6 - 8 8
11.
АЕЛ Лимаcсол
 7 2 1 4 4 - 7 7
12.
Олимпиакос Никосия
 0:0 8 1 4 3 5 - 9 7
13.
Акритас Хлоракас
 7 2 0 5 5 - 15 6
14.
Докса Катокопия
 7 1 0 6 3 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Арис Лимассол
 0:0 8 6 2 0 14 - 2 20
3.
Пафос
 7 4 3 0 16 - 5 15
4.
АЕК Ларнака
 0:1 7 4 0 3 9 - 7 12
5.
Аполлон
 7 3 3 1 6 - 4 12
6.
АЕЛ Лимаcсол
 7 3 2 2 7 - 4 11
7.
Анортосис
 7 3 1 3 6 - 9 10
8.
Неа Саламина
 7 3 0 4 7 - 7 9
9.
Докса Катокопия
 8 2 2 4 7 - 11 8
10.
Омония
 1:0 8 2 1 5 5 - 12 7
11.
Кармиотисса
 7 1 2 4 3 - 15 5
12.
Эносис
 7 1 0 6 3 - 14 3
13.
Олимпиакос Никосия
 0:0 7 0 2 5 5 - 18 2
14.
Акритас Хлоракас
 7 0 1 6 2 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 9
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Омония Бруно V 5
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 5
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 6
Неа Саламина Манджек Жорж 7
Пафос Кане Мамаду 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
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