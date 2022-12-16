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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 15.
АЕК Ларнака
0:1
Первый тайм: 28'
Омония
0'
0:1
22' Гол
Ланг Адам

Ход матча

21'
 
Псалтис Парис
Мэтьюз Адам
22'
0:1
Ланг Адам
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЕК Ларнака
Ничья
Омония
3.87
3.59
4.00
Все Коэффициенты
АЕК Ларнака
Омония

История личных встреч

АЕК Ларнака
Омония

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
59.1%
10 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

26 матчей

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед

48 матчей

37.5%
14.6%
47.9%
18 побед 7 ничьих 23 победы

Первый тайм

20.8%
47.9%
31.3%
10 побед 23 ничьи 15 побед

Второй тайм

27.1%
39.6%
33.3%
13 побед 19 ничьих 16 побед

История матчей

ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
5:0
ПД
5:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
1:3
К
0:0
К
0:0
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
2:5
ПД
5:3
ПД
0:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

39
23

Голов в среднем за матч

1.63
0.96

Среднее время на гол

55
93

Всего голов

39
35

Голов в среднем за матч

1.63
1.46

Среднее время на гол

55
61

Всего голов

78
58

Голов в среднем за матч

1.63
1.21

Тотал матчей

2.5
44
Больше 92%
Меньше 8%
4
35
Больше 73%
Меньше 27%
13
27
Больше 56%
Меньше 44%
21
14
Больше 29%
Меньше 71%
34
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

55
74

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тричковски Иван 4 (1) 0.27
Дьюрчо Адам 4 (1) 0.27
Альтман Омри 4 (1) 0.27
Лопеш Рафаэл 3 0.2
Ойер Санхурхо 2 0.13
Ромо Хосе 1 0.07
Понс Пере 1 0.07
Олатунджи Виктор 1 0.07
Миличевич Хрвое 1 0.07
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно V 5 (2) 0.33
Безус Роман 3 0.2
Какулис Андроникос 3 0.2
Хупер Гэри 2 0.13
Лойзу Лойзос 2 0.13
Матавж Тим 1 0.07
Лекьякс Ян 1 0.07
Ансарифард Карим 1 0.07
Папулис Фотис 1 0.07
Захариу Панайотис 1 0.07
Милетич Неманья 1 0.07

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альтман Омри 4 0
Мамас Рафаил 4 0
Томович Ненад 3 0
Микель Гонсалес 3 0
Энглезу Никос 3 0
Миличевич Хрвое 3 0
Понс Пере 2 0
Росалес Роберто 1 0
Тричковски Иван 1 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Дьюрчо Адам 1 0
Гарсия Анхель 1 0
Пирич Кенан 1 0
Касас Исмаэль 1 0
Наум Гиоргос 1 0
Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 6 1
Безус Роман 3 0
Бруно V 3 0
Ланг Адам 1 1
Кусулос Янис 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Панайоту Николас 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Дискеруд Миккел 1 0
Папулис Фотис 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Баркер Брэндон 1 0
Псалтис Парис 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Кирякидес Хараламбос 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Омония
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
2
АЕК Ларнака
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Омония
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

7
17
АЕК Ларнака
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Омония
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

10
1

Волевые поражения

7
19

Голы по времени матча

Забито

12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
3
25%
1
25%
76-90

Пропущено

5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
40%
2
17%
76-90

Забито

9
17
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
3
33%
3
18%
46-60
3
33%
2
12%
61-75
0
0%
7
41%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

21
21
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
3
14%
6
29%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
5
24%
3
14%
61-75
3
14%
8
38%
76-90

Пропущено

12
16
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
25%
3
19%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
5
42%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:1 Эносис - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0
Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Ренн - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0
Омония
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Омония - Акритас Хлоракас 1:0 Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1 АПОЭЛ - Омония 4:0
Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Арис Лимассол - Омония 1:1 Шериф - Омония 1:0 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Пафос - Омония 3:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2

Результаты матчей

АЕК Ларнака
Омония

Точный счет

1:0
3 раза 43%
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

4
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
4
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
5 раз 36%
1:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
Омония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
5
2
3
4
2.5
4
3
3
4
3.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
4
3
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
7
7
1.5
6
8
3
11
2.5
4
10
3
11
3.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 10 3 1 21 - 5 33
2.
Пафос
 14 9 4 1 30 - 8 31
3.
АЕК Ларнака
 0:1 15 10 1 4 24 - 10 31
4.
Арис Лимассол
 0:0 15 9 4 2 28 - 11 31
5.
Аполлон
 14 7 4 3 13 - 10 25
6.
Омония
 1:0 15 8 1 6 23 - 16 25
7.
Неа Саламина
 14 6 1 7 15 - 18 19
8.
Анортосис
 14 5 3 6 13 - 17 18
9.
АЕЛ Лимаcсол
 14 5 3 6 11 - 11 18
10.
Кармиотисса
 14 4 3 7 10 - 23 15
11.
Докса Катокопия
 15 3 2 10 10 - 21 11
12.
Эносис
 15 3 2 10 9 - 22 11
13.
Олимпиакос Никосия
 0:0 15 1 6 8 10 - 27 9
14.
Акритас Хлоракас
 14 2 1 11 7 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 0:1 8 6 1 1 15 - 3 19
2.
Омония
 1:0 7 6 0 1 18 - 4 18
3.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
4.
Аполлон
 7 4 1 2 7 - 6 13
5.
АПОЭЛ
 7 3 3 1 8 - 2 12
6.
Арис Лимассол
 0:0 7 3 2 2 14 - 9 11
7.
Неа Саламина
 7 3 1 3 8 - 11 10
8.
Кармиотисса
 7 3 1 3 7 - 8 10
9.
Анортосис
 7 2 2 3 7 - 8 8
10.
Эносис
 8 2 2 4 6 - 8 8
11.
АЕЛ Лимаcсол
 7 2 1 4 4 - 7 7
12.
Олимпиакос Никосия
 0:0 8 1 4 3 5 - 9 7
13.
Акритас Хлоракас
 7 2 0 5 5 - 15 6
14.
Докса Катокопия
 7 1 0 6 3 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Арис Лимассол
 0:0 8 6 2 0 14 - 2 20
3.
Пафос
 7 4 3 0 16 - 5 15
4.
АЕК Ларнака
 0:1 7 4 0 3 9 - 7 12
5.
Аполлон
 7 3 3 1 6 - 4 12
6.
АЕЛ Лимаcсол
 7 3 2 2 7 - 4 11
7.
Анортосис
 7 3 1 3 6 - 9 10
8.
Неа Саламина
 7 3 0 4 7 - 7 9
9.
Докса Катокопия
 8 2 2 4 7 - 11 8
10.
Омония
 1:0 8 2 1 5 5 - 12 7
11.
Кармиотисса
 7 1 2 4 3 - 15 5
12.
Эносис
 7 1 0 6 3 - 14 3
13.
Олимпиакос Никосия
 0:0 7 0 2 5 5 - 18 2
14.
Акритас Хлоракас
 7 0 1 6 2 - 10 1
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 9
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Омония Бруно V 5
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 5
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 6
Неа Саламина Манджек Жорж 7
Пафос Кане Мамаду 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 6
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  • Первый тайм
  • Описание гола
    22'
  • 21'
  • Первый тайм начался
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЕК Ларнака
Ничья
Омония
3.87
3.59
4.00
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Где смотреть матч АЕК Ларнака 0:1 Омония онлайн

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АЕК Ларнака
Омония
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