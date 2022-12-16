Тур: 15.
0:1
Первый тайм: 28'
Ход матча
22'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.04 Победа АЕКа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
-
51 Альтман ОмриНападающий
- Нападающий
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Гордич МилошВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Нападающий
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кицос ФотисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Феррера Янник
История личных встреч
АЕК Ларнака
Омония
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
59.1%
10 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
26 матчей
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед
48 матчей
37.5%
14.6%
47.9%
18 побед 7 ничьих 23 победы
Первый тайм
20.8%
47.9%
31.3%
10 побед 23 ничьи 15 побед
Второй тайм
27.1%
39.6%
33.3%
13 побед 19 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
23
Голов в среднем за матч
1.63
0.96
Среднее время на гол
55
93
Всего голов
39
35
Голов в среднем за матч
1.63
1.46
Среднее время на гол
55
61
Всего голов
78
58
Голов в среднем за матч
1.63
1.21
Тотал матчей
2.5
44
Больше 92%
Меньше 8%
4
35
Больше 73%
Меньше 27%
13
27
Больше 56%
Меньше 44%
21
14
Больше 29%
Меньше 71%
34
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
55
74
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тричковски Иван
|4 (1)
|0.27
|Дьюрчо Адам
|4 (1)
|0.27
|Альтман Омри
|4 (1)
|0.27
|Лопеш Рафаэл
|3
|0.2
|Ойер Санхурхо
|2
|0.13
|Ромо Хосе
|1
|0.07
|Понс Пере
|1
|0.07
|Олатунджи Виктор
|1
|0.07
|Миличевич Хрвое
|1
|0.07
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно V
|5 (2)
|0.33
|Безус Роман
|3
|0.2
|Какулис Андроникос
|3
|0.2
|Хупер Гэри
|2
|0.13
|Лойзу Лойзос
|2
|0.13
|Матавж Тим
|1
|0.07
|Лекьякс Ян
|1
|0.07
|Ансарифард Карим
|1
|0.07
|Папулис Фотис
|1
|0.07
|Захариу Панайотис
|1
|0.07
|Милетич Неманья
|1
|0.07
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альтман Омри
|4
|0
|Мамас Рафаил
|4
|0
|Томович Ненад
|3
|0
|Микель Гонсалес
|3
|0
|Энглезу Никос
|3
|0
|Миличевич Хрвое
|3
|0
|Понс Пере
|2
|0
|Росалес Роберто
|1
|0
|Тричковски Иван
|1
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Дьюрчо Адам
|1
|0
|Гарсия Анхель
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Касас Исмаэль
|1
|0
|Наум Гиоргос
|1
|0
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассама Морету
|6
|1
|Безус Роман
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Ланг Адам
|1
|1
|Кусулос Янис
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Панайоту Николас
|0
|1
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|Папулис Фотис
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Баркер Брэндон
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Кирякидес Хараламбос
|1
|0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Омония
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
2
АЕК Ларнака
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Омония
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
7
17
АЕК Ларнака
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Омония
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
10
1
Волевые поражения
7
19
Голы по времени матча
Забито
12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
3
25%
1
25%
76-90
Пропущено
5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
40%
2
17%
76-90
Забито
9
17
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
3
33%
3
18%
46-60
3
33%
2
12%
61-75
0
0%
7
41%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
21
21
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
3
14%
6
29%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
5
24%
3
14%
61-75
3
14%
8
38%
76-90
Пропущено
12
16
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
25%
3
19%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
5
42%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:1 Эносис - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0
Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Ренн - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0
Омония
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Омония - Акритас Хлоракас 1:0 Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1 АПОЭЛ - Омония 4:0
Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Арис Лимассол - Омония 1:1 Шериф - Омония 1:0 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Пафос - Омония 3:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2
Результаты матчей
АЕК Ларнака
Омония
Точный счет
1:0
3 раза 43%
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
4
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
4
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
5 раз 36%
1:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
АЕК Ларнака
Омония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
52
34
43
34
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
43
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
77
68
311
410
311
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|21 - 5
|33
|2.
|14
|9
|4
|1
|30 - 8
|31
|3.
|0:1
|15
|10
|1
|4
|24 - 10
|31
|4.
|0:0
|15
|9
|4
|2
|28 - 11
|31
|5.
|14
|7
|4
|3
|13 - 10
|25
|6.
|1:0
|15
|8
|1
|6
|23 - 16
|25
|7.
|14
|6
|1
|7
|15 - 18
|19
|8.
|14
|5
|3
|6
|13 - 17
|18
|9.
|14
|5
|3
|6
|11 - 11
|18
|10.
|14
|4
|3
|7
|10 - 23
|15
|11.
|15
|3
|2
|10
|10 - 21
|11
|12.
|15
|3
|2
|10
|9 - 22
|11
|13.
|0:0
|15
|1
|6
|8
|10 - 27
|9
|14.
|14
|2
|1
|11
|7 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|6
|1
|1
|15 - 3
|19
|2.
|1:0
|7
|6
|0
|1
|18 - 4
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|14 - 3
|16
|4.
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|8 - 2
|12
|6.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|9.
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|4 - 7
|7
|12.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|13.
|7
|2
|0
|5
|5 - 15
|6
|14.
|7
|1
|0
|6
|3 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|13 - 3
|21
|2.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|14 - 2
|20
|3.
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|0:1
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|7 - 4
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|8.
|7
|3
|0
|4
|7 - 7
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|10.
|1:0
|8
|2
|1
|5
|5 - 12
|7
|11.
|7
|1
|2
|4
|3 - 15
|5
|12.
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
|13.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|5 - 18
|2
|14.
|7
|0
|1
|6
|2 - 10
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|9
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|Омония
|Бруно V
|5
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|5
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|7
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|6