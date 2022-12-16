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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 15.
АЕК Ларнака
2:1
Конец матча
Омония
0'
0:1
22' Гол
Ланг Адам
1:1
31' Гол
Фараж Имад
62' Желтая карточка
Понс Пере
65' Желтая карточка
Псалтис Парис
65' Желтая карточка
Альтман Омри
2:1
80' Гол
Лопеш Рафаэл
89' Желтая карточка
Баширу Фуад
90'+5
АЕК Ларнака
Омония

История личных встреч

АЕК Ларнака
Омония

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
59.1%
10 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

26 матчей

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед

48 матчей

37.5%
14.6%
47.9%
18 побед 7 ничьих 23 победы

Первый тайм

20.8%
47.9%
31.3%
10 побед 23 ничьи 15 побед

Второй тайм

27.1%
39.6%
33.3%
13 побед 19 ничьих 16 побед

История матчей

ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
5:0
ПД
5:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
1:3
К
0:0
К
0:0
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
2:5
ПД
5:3
ПД
0:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

39
23

Голов в среднем за матч

1.63
0.96

Среднее время на гол

55
93

Всего голов

39
35

Голов в среднем за матч

1.63
1.46

Среднее время на гол

55
61

Всего голов

78
58

Голов в среднем за матч

1.63
1.21

Тотал матчей

2.5
44
Больше 92%
Меньше 8%
4
35
Больше 73%
Меньше 27%
13
27
Больше 56%
Меньше 44%
21
14
Больше 29%
Меньше 71%
34
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

55
74

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопеш Рафаэл 4 0.27
Тричковски Иван 4 (1) 0.27
Дьюрчо Адам 4 (1) 0.27
Альтман Омри 4 (1) 0.27
Ойер Санхурхо 2 0.13
Ромо Хосе 1 0.07
Понс Пере 1 0.07
Фараж Имад 1 0.07
Олатунджи Виктор 1 0.07
Миличевич Хрвое 1 0.07
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно V 5 (2) 0.33
Безус Роман 3 0.2
Какулис Андроникос 3 0.2
Хупер Гэри 2 0.13
Лойзу Лойзос 2 0.13
Матавж Тим 1 0.07
Лекьякс Ян 1 0.07
Ансарифард Карим 1 0.07
Папулис Фотис 1 0.07
Ланг Адам 1 0.07
Захариу Панайотис 1 0.07
Милетич Неманья 1 0.07

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альтман Омри 5 0
Мамас Рафаил 4 0
Томович Ненад 3 0
Микель Гонсалес 3 0
Энглезу Никос 3 0
Понс Пере 3 0
Миличевич Хрвое 3 0
Росалес Роберто 1 0
Тричковски Иван 1 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Дьюрчо Адам 1 0
Гарсия Анхель 1 0
Пирич Кенан 1 0
Касас Исмаэль 1 0
Наум Гиоргос 1 0
Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 6 1
Безус Роман 3 0
Бруно V 3 0
Ланг Адам 1 1
Кусулос Янис 2 0
Псалтис Парис 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Панайоту Николас 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Дискеруд Миккел 1 0
Папулис Фотис 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Баширу Фуад 1 0
Баркер Брэндон 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Кирякидес Хараламбос 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Омония
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

0
3
АЕК Ларнака
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Омония
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

7
17
АЕК Ларнака
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Омония
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

7
20

Голы по времени матча

Забито

14
5
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
40%
16-30
4
29%
1
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
4
29%
1
20%
76-90

Пропущено

6
14
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
33%
3
21%
76-90

Забито

9
17
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
3
33%
3
18%
46-60
3
33%
2
12%
61-75
0
0%
7
41%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

23
22
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
4
17%
6
27%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
5
22%
3
14%
61-75
4
17%
8
36%
76-90

Пропущено

13
18
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
23%
4
22%
31-45
3
23%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
5
38%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:1 Эносис - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0
Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Ренн - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0
Омония
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Омония - Акритас Хлоракас 1:0 Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1 АПОЭЛ - Омония 4:0
Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Арис Лимассол - Омония 1:1 Шериф - Омония 1:0 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Пафос - Омония 3:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2

Результаты матчей

АЕК Ларнака
Омония

Точный счет

1:0
3 раза 38%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
4
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
5 раз 33%
1:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
Омония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
4
1.5
5
2
3
5
2.5
4
3
3
5
3.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
4
4
3
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
8
7
1.5
6
9
3
12
2.5
4
11
3
12
3.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 15 11 1 3 26 - 10 34
2.
АПОЭЛ
 14 10 3 1 21 - 5 33
3.
Пафос
 14 9 4 1 30 - 8 31
4.
Арис Лимассол
 15 9 4 2 28 - 11 31
5.
Аполлон
 14 7 4 3 13 - 10 25
6.
Омония
 15 7 1 7 23 - 18 22
7.
Неа Саламина
 14 6 1 7 15 - 18 19
8.
Анортосис
 14 5 3 6 13 - 17 18
9.
АЕЛ Лимаcсол
 14 5 3 6 11 - 11 18
10.
Кармиотисса
 14 4 3 7 10 - 23 15
11.
Докса Катокопия
 15 3 2 10 10 - 21 11
12.
Эносис
 15 3 2 10 9 - 22 11
13.
Олимпиакос Никосия
 15 1 6 8 10 - 27 9
14.
Акритас Хлоракас
 14 2 1 11 7 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 8 7 1 0 17 - 3 22
2.
Омония
 7 6 0 1 18 - 4 18
3.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
4.
Аполлон
 7 4 1 2 7 - 6 13
5.
АПОЭЛ
 7 3 3 1 8 - 2 12
6.
Арис Лимассол
 7 3 2 2 14 - 9 11
7.
Неа Саламина
 7 3 1 3 8 - 11 10
8.
Кармиотисса
 7 3 1 3 7 - 8 10
9.
Анортосис
 7 2 2 3 7 - 8 8
10.
Эносис
 8 2 2 4 6 - 8 8
11.
АЕЛ Лимаcсол
 7 2 1 4 4 - 7 7
12.
Олимпиакос Никосия
 8 1 4 3 5 - 9 7
13.
Акритас Хлоракас
 7 2 0 5 5 - 15 6
14.
Докса Катокопия
 7 1 0 6 3 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Арис Лимассол
 8 6 2 0 14 - 2 20
3.
Пафос
 7 4 3 0 16 - 5 15
4.
АЕК Ларнака
 7 4 0 3 9 - 7 12
5.
Аполлон
 7 3 3 1 6 - 4 12
6.
АЕЛ Лимаcсол
 7 3 2 2 7 - 4 11
7.
Анортосис
 7 3 1 3 6 - 9 10
8.
Неа Саламина
 7 3 0 4 7 - 7 9
9.
Докса Катокопия
 8 2 2 4 7 - 11 8
10.
Кармиотисса
 7 1 2 4 3 - 15 5
11.
Омония
 8 1 1 6 5 - 14 4
12.
Эносис
 7 1 0 6 3 - 14 3
13.
Олимпиакос Никосия
 7 0 2 5 5 - 18 2
14.
Акритас Хлоракас
 7 0 1 6 2 - 10 1
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 9
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Омония Бруно V 5
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 5
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 6
Неа Саламина Манджек Жорж 7
Пафос Кане Мамаду 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    89'
  • 88'
  • 82'
  • 82'
  • Описание гола
    80'
  • 77'
  • 77'
  • 69'
  • 69'
  • Желтая карточка
    65'
  • Желтая карточка
    65'
  • 63'
  • 63'
  • Желтая карточка
    62'
  • Второй тайм начался
    46'
  • Бонусы букмекеров
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    • Первый тайм
    • 47'
    • Описание гола
      31'
    • Описание гола
      22'
    • 21'
    • Первый тайм начался
    Прогноз на матч от Liveresult
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